Зачет. Часть 2

Зачет. Часть 2Игон сидел за компьютером, как, впрочем, и обычно. Он составлял новую эктопроецирумую программу, необходимую для распознавания эктоэнергетических следов привидений. Раздался телефонный звонок.
— Охотники за привидениями, — Спенглер взял трубку.
— Игон, быстрее, приезжайте в библиотеку! — девушка была на грани истерики.
— Кайли, что случилось?!
— Игон, скорее, я потом все объясню… — взмолился голос на том конце провода.
— Хорошо, хорошо… Выезжаем.
Кайли отложила телефон. Она никак не могла поверить в случившееся! Казалось, несколько минут назад этот человек был здоров, невредим, а теперь...все. Она так и не успела ничего ему сказать.
И тут Кайли решилась. Надо выяснить, в чем дело. Некогда ждать остальных. Девушка встала из-за стола. Второй ряд, направо. Ничего не изменилось. Все то же тело Риверы, все в том же положении лежало на полу. Отсеченная голова отлетела на несколько метров вперед, к окну.
«Сюда нельзя никого пускать, пока не приедут остальные» - мелькнула мысль.
Гриффин послышался стон. «Нет, померещилось» - подумала она. Еще бы ноги подкашивались от такого зрелища, ладони потели.
— Кайли, что происходит? — девушка услышала голос Эдуардо. Это невозможно! Все, приехали, в двери стучится дедушка маразм.
— Гриффин! Ты что, оглохла? Помоги мне! — голос Риверы теперь слышался достаточно отчетливо.
Кайли впала в ступор. Сказать, что она была в шоке, значит не сказать ничего. Голос исходил от отрубленной головы!
— КАЙЛИ! Я ничем не могу пошевелить! Помоги мне! — теперь голос Эдуардо звучал просто умоляюще.
Девушка приблизилась к голове. Ривера смотрел на нее широко распахнутыми глазами, на дне которых плескался страх. ГОЛОВА БЫЛА ЖИВА. Пусть даже отдельно от тела, но она продолжала жить. Кайли аккуратно взяла голову Эдуардо в руки.
— Эдди, я не хочу тебя расстраивать, но… возможно, ты мертв! — выпалила девушка.
— ЧТО?!
Гриффин хотела развернуться, чтобы показать Эдуардо его тело, но проблема в том, что…ТЕЛА НЕ БЫЛО.
— Как такое возможно? Твое тело, оно только что было тут. Без головы.
— Ну, спасибо! Вот уж обрадовала! — парень начинал истерить.
— Эдуардо! — Кайли резко развернула голову лицом к себе, — Я очень тебя прошу, успокойся, и расскажи, что с тобой случилось?
— Это все ты! Это все ты! Я был так молод! Если бы не твои полтергейсты… — никак не унимался Ривера.
— ЭДДИ!
– Что Эдди?! Что Эдди..?
Послышался звонкий хлопок. Только пощечина привела истеричную голову в чувство.
— Я пошел за этими чертовыми книгами по полтергейстам, долго не мог их найти, — начал рассказывать Эдуардо, — натыкался на пособия Игона. А потом… потом я достал вон с той полки, — голова кивнула на стеллаж, — какую-то книгу. Даже не могу понять, чем она меня привлекла. Стоило мне взять ее в руки, как она открылась. Оттуда вылез… всадник, что ли?
— Всадник? — переспросила Кайли.
— Да, всадник, на лошади, но у него не было головы, — удивленно продолжил Ривера, — Он стал надвигаться, одновременно доставая из ножен меч. Я ничего не мог сделать, меня, будто парализовало. Ну и шум он тут поднял, одно цоканье копыт чего стоит. Неужели, ты ничего не слышала?
— Нет, в библиотеке стояла почти полная тишина, — задумчиво протянула Гриффин.
Послышался шум. Дверь в библиотеку с грохотом открылась. Кайли выглянула из-за стеллажа.
— Работают Охотники за привидениями! — вопль Гарретта трудно было не услышать.
— Ну просто шикарно, — пробубнил Ривера.
Автор - Fig_Lik.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13 by Nik_dkПросмотров: 12Комментарии: 0
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