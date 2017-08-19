Дело о демонической блондинке (Глава 5)

5. Что-то неожиданное

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:46

Nik_dk Просмотров: 16 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:46 by

Роланд, Гаррет, Эдуардо и Игон медленно наступали, пытаясь окружить охотниц. Кайли и Жанин вскинули протонные ружья, искренне надеясь, что применять их против парней не придётся.- Какие будут предложения? - спросила Кайли.- Я думаю! - отозвалась Жанин.Она лихорадочно соображала, что же такое неожиданное можно было бы сейчас сделать, чтобы вывести ребят из гипноза. Мысли проносились в голове, Жанин пыталась зацепиться хоть за одну из них и быстро просчитать последствия своего поступка.- Некогда думать! - крикнула Кайли.- Ты права. Значит думать мы не будем! - с этими словами Жанин опустила ружьё и шагнула навстречу Игону.- Что ты делаешь?! - Кайли попыталась остановить секретаршу, но та увернулась от её руки и бросилась Игону на шею.Изумлённая Кайли смотрела как Роланд, Гаррет и Эдуардо подбираются всё ближе, протягивая к ней руки, точно зомби из фильмов. А посреди этого безобразия Жанин и Игон стоят обнявшись и целуются. Сперва руки Игона бессильно повисли вдоль тела. Но уже через пару секунд он обнимал Жанин. А ещё через три он резко отстранил её от себя и изумленно спросил:- Жанин, что ты делаешь?!- О, Игон! Это снова ты! Ты больше не хочешь меня убить! - Жанин снова бросилась ему на шею.- Ребята! - раздался голос Кайли. - Я очень не хочу вас прерывать, но у нас проблемы!- Бежим! - крикнул Игон, расталкивая остальных загипнотизированных охотников.Парни попадали на землю как кегли. Игон, Кайли и Жанин бросились в ближайший проход. Кайли снова выстрелила в свод пещеры и вход завалило камнями.- И всё? Так просто? Вас всего лишь нужно было толкнуть на землю? - спросила Кайли.- Сейчас - да. Мы далеко от главной пещеры и сигнал от пульта Марго, которым она нас контролирует, здесь слабый, - пояснил Игон.- Надо уйти подальше отсюда, - предложила Жанин.- Ты права, - согласился Игон. - Идёмте, здесь где-то должна быть еще одна пещера с подземным озером.***- Ты знаешь, зачем она вас похитила? - спросила Кайли.Охотники сидели на берегу озера, расположенном посреди сталагмитового "леса".- Кажется, да, - ответил Игон. - Всё это время мы оставались в сознании, хотя и не могли себя контролировать. Её команды каким-то образом посылались прямо нам в мозг. Поверьте, мы не хотели за вами гнаться, но сопротивляться её влиянию не могли.- Так что же эта блондинка хочет от мужчин Нью-Йорка? - спросила Жанин.- Мы для неё пища. Энергетическая.- Что?! - вскрикнули вместе Кайли и Жанин.- Она берёт у мужчин энергию, чтобы сохранить свою молодость и красоту. Через несколько дней из потустороннего мира к ней придёт её жених. Насколько я понял, грядёт грандиозная свадьба призраков. Проходить она будет в нашем мире. И я боюсь себе представить, чем это может обернуться для Нью-Йорка.- Что ж, боюсь придётся эту свадьбу расстроить, - сказала Жанин.- Нам надо добраться до главной пещеры, - Игон чертил на песке план подземных переходов. - Она находится вот здесь. Там она держит всех пленников. Но боюсь, что втроём мы не справимся. Нужен хотя бы еще один человек.- Надо было взять с собой Лизуна, - заметила Кайли. - Боюсь, что остальных мы не сможем вывести из гипноза.- Ну почему же, - осторожно начала Жанин. - Например, ты могла бы поцеловать Эдуардо...- Это ещё зачем? - насторожилась Кайли. - Если поцелуй сработал у вас с Игоном, то это не значит, что он поможет вернуть Эдуардо.- Жанин права, - вмешался Игон. - Она правильно догадалась, что может так сильно подействовать на моё сознание и перебить гипноз Марго. С тобой и Эдуардо это тоже может сработать.- А почему бы мне не поцеловать Роланда или Гаррета? От них будет толку больше, чем от него.- О, дорогая, ты же понимаешь, что твой поцелуй сможет сработать только с Эдуардо, - Жанин похлопала девушку по руке.Прежде чем Кайли успела что-то возразить, Жанин и Игон, взявшись за руки, отошли в сторону, спрятавшись за одним из сталагмитов."Полный бред! - подумала Кайли. - Надо придумать что-то другое. Целоваться с Эдуардо я не собираюсь!"Автор: Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями блондинка странность

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