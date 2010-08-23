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Страшно интересно

Могила инопланетянина

Могила инопланетянина

Могила инопланетянина

Могила инопланетянина

Могила инопланетянина

Могила инопланетянина

Могила инопланетянина

Могила инопланетянина

Музей мировой погребальной культуры изучает самые необычные погребения — от древних обрядов до удивительных городских легенд. И прах, отправленный в космос, уже никого не удивляет, а тут вот какая история, полная загадок, нам попалась — в День НЛО расскажем об одном необычном захоронении.

В небольшом городке Аврора (штат Техас) есть могила, которая притягивает к себе множество туристов. Здесь, как утверждает табличка на входе на кладбище, похоронен инопланетянин. И хотя доказательств того, что там покоится гость из космоса, нет, нас заинтересовала эта история. Теперь к подробностям.

Ранним утром 17 апреля 1897 года жители Авроры увидели в небе крупный сигарообразный летающий объект, который двигался с невероятной скоростью. Пролетев по небу, это подобие дирижабля внезапно столкнулось с ветряной мельницей, принадлежавшей местному судье Дж. С. Проктору, упало и взорвалось.

Когда местные жители прибыли на место происшествия, они обнаружили странные обломки и тело, которое выглядело как человеческое, но имело необычные черты. О происшествии тогда написала местная газета The Dallas Morning News: в новостях утверждалось, что пилот корабля был единственным существом на борту, и упоминались документы, найденные на теле, — они содержали неизвестное иероглифическое письмо.

Что делать с останками, жители Авроры не знали. Поэтому они похоронили непонятное существо по христианскому обряду на местном кладбище. На могиле существа, которого прозвали Недом, была установлена каменная плита с изображением НЛО. Именно она стала местом притяжения для туристов, которые стали приезжать в Аврору, чтобы посмотреть на первую земную могилу инопланетянина.

Правда, останков внутри нет: в 1973 году могила подверглась вандализму — кто‑то разрыл её и украл останки вместе с надгробным камнем. Взамен поставили новый камень. Остатки разбитого летательного аппарата тоже не сохранились. Сразу после крушения их сбросили в колодец. А позже участок с колодцем купил местный судья, который закрыл его плитой и возвёл сверху хозяйственную постройку.

А в 1980 году и вовсе вышла разоблачительная статья: 86‑летняя жительница Авроры писала, что инцидента с НЛО не было, что на участке судьи никогда не стояло мельницы, а вся история была выдумана в рекламных целях — чтобы привлечь в городок туристов. И если это так, то задача была выполнена: могила инопланетянина остаётся одной из самых популярных туристических достопримечательностей Техаса.


Автор - Музей мировой погребальной культуры
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Сегодня, 08:47 by ЛетягаПросмотров: 38Комментарии: 2
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Ключевые слова: Техас кладбище инопланетянин туристы

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 08:52
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Комментариев: 2 253
Одни говорят, что было, другие, что не было, музей погребальной культуры ни хрена не изучил, колодец с обломками корабля запечатан, тела нет - слишком много неизвестных.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#2 написал: Скарм
Сегодня, 18:53
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