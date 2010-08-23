Могила инопланетянина

Летяга Просмотров: 38 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 08:47 by

Музей мировой погребальной культуры изучает самые необычные погребения — от древних обрядов до удивительных городских легенд. И прах, отправленный в космос, уже никого не удивляет, а тут вот какая история, полная загадок, нам попалась — в День НЛО расскажем об одном необычном захоронении.В небольшом городке Аврора (штат Техас) есть могила, которая притягивает к себе множество туристов. Здесь, как утверждает табличка на входе на кладбище, похоронен инопланетянин. И хотя доказательств того, что там покоится гость из космоса, нет, нас заинтересовала эта история. Теперь к подробностям.Ранним утром 17 апреля 1897 года жители Авроры увидели в небе крупный сигарообразный летающий объект, который двигался с невероятной скоростью. Пролетев по небу, это подобие дирижабля внезапно столкнулось с ветряной мельницей, принадлежавшей местному судье Дж. С. Проктору, упало и взорвалось.Когда местные жители прибыли на место происшествия, они обнаружили странные обломки и тело, которое выглядело как человеческое, но имело необычные черты. О происшествии тогда написала местная газета The Dallas Morning News: в новостях утверждалось, что пилот корабля был единственным существом на борту, и упоминались документы, найденные на теле, — они содержали неизвестное иероглифическое письмо.Что делать с останками, жители Авроры не знали. Поэтому они похоронили непонятное существо по христианскому обряду на местном кладбище. На могиле существа, которого прозвали Недом, была установлена каменная плита с изображением НЛО. Именно она стала местом притяжения для туристов, которые стали приезжать в Аврору, чтобы посмотреть на первую земную могилу инопланетянина.Правда, останков внутри нет: в 1973 году могила подверглась вандализму — кто‑то разрыл её и украл останки вместе с надгробным камнем. Взамен поставили новый камень. Остатки разбитого летательного аппарата тоже не сохранились. Сразу после крушения их сбросили в колодец. А позже участок с колодцем купил местный судья, который закрыл его плитой и возвёл сверху хозяйственную постройку.А в 1980 году и вовсе вышла разоблачительная статья: 86‑летняя жительница Авроры писала, что инцидента с НЛО не было, что на участке судьи никогда не стояло мельницы, а вся история была выдумана в рекламных целях — чтобы привлечь в городок туристов. И если это так, то задача была выполнена: могила инопланетянина остаётся одной из самых популярных туристических достопримечательностей Техаса.Автор - Музей мировой погребальной культуры

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