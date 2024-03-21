«Три дня плутал и вернулся седой». Мистические истории о нововятских лесах

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:09

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 205 Комментарии: 1 +3 Вчера, 13:09 by

Загадочными историями поделилась читательница Анна Вязникова.Бесконечная тропинка«Раньше я жила в Нововятске, на 41-м микрорайоне, за переездом. Напротив этого микрорайона – сады. И если к ним пройти, то можно встретить небольшой лесок, прямо совсем маленький. Мариевкой его, вроде бы, называют. Окружён он садами, дорогой и маленьким озером. Про лесок этот ещё со времён моей бабушки ходили различные слухи...И вот однажды слухи подтвердились. Пошёл в те сады наш родственник – его сад как раз за этим маленьким леском располагался. Так вот... Его не было сутки. Вернулся домой испуганный. Оказалось, всё это время он был в лесу, хотя в нём в принципе невозможно заблудиться. Помню, рассказывал: «Сколько лет туда ходил чуть ли не каждый день, ни разу такого не было. А тут иду по тропинке, а она всё не заканчивается. Меня как будто нечистая сила по кругу водила...»С тех пор в одиночку он там больше не ходил, а потом его семья и вовсе тот сад продала. Теперь они в Мариевке вообще не появляются...Вернулся из леса седойПохожая история произошла и с нашим дальним знакомым – тоже в Нововятске, но в лесу у Сунчихи. Пошёл он как-то до своего сада, решил по дороге грибов пособирать. Три дня (!) его не было. Домой вернулся весь седой и потом очень долго не разговаривал... С тех пор он про этот лес вообще ничего не рассказывал.Ещё об одном «лесном» случае, произошедшем в черте города, я услышала от маминых подруг. Муж одной из них, охотник, в лесу избушку построил. И вот однажды зимой отправился он на охоту. В охотничьем домике холодно, стены тепло не поддерживают. Думает: «Стопарик выпью, согреюсь, усну и утром уйду». Выпил стопарик, лёг спать, а за окном сова угукает. Жутко так. Да и к тому же один в лесу. Не по себе как-то... Даже несмотря на то, что ночевал здесь уже не раз.Уснул. Просыпается ночью оттого, что кто-то ему его же водкой ноги натирает... Он испугался так, что даже глаза боялся открыть. Просто весь оцепенел... Кое-как уснул, утром быстро собрался и ушёл домой. Больше он там не ночевал...»

Ключевые слова: Лес тропинка седина охотничья избушка

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