Нечто в поле

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:13

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 75 Комментарии: 1 +3 9-07-2026, 20:12 by

До чего же тиха и красива южная ночь. А страшно как…Максим старался ступать как можно тише, выбирая места, где травы и сухостоя было как можно меньше.Скорее бы пересечь это проклятое место!Много баек ходило среди местных о пустыре вдоль реки. Одна другой страшнее. То шары светящиеся кто-то увидел, то колесо само по себе по дороге катилось. Были и те, кто утверждал, что собственными глазами видел, как ведьмы на шабаш летели… голые и на мётлах, а у одной ещё и кошка чёрная на плече сидела! Жуть, словом!В байки Максим не верил. Поэтому и побрёл напрямик через поля. А вот когда забрёл… тут озноб и пробрал. Да так сильно, что зуб на зуб попадать перестал. Как перешёл границу деревни, так и стали чудиться ему (или слух действительно улавливал) всякие шорохи, голоса, даже шаги. Словно окружила его со всех сторон нечистая сила и следует за ним по пятам, выжидая удобного случая, чтобы напасть.Ох и пожалел же тогда Максим, что засиделся у друзей допоздна. А ещё более пожалел о том, что не пошёл в обход по трассе, под фонарями и по асфальту, а побрёл в самое сердце мистики и ужасов этой местности.Наконец он вышел на грунтовую дорогу, которая пересекала поле и вела к его улице. Ещё минут пятнадцать, и появятся первые дома. Максим выдохнул: хоть без приключений по бездорожью прошёл. В этот миг облака плавно расползлись, открывая во всей красе полную луну. Холодный свет был настолько ярким, что каждую травинку видно, как и пространство до самой реки.«Ну вот, ещё и в полнолуние попёрся сюда!» — подумал он, опасливо оглядываясь.Вдруг Максим услышал звук, который заставил его насторожиться. Тык-тык-тык… Быстро так, торопливо. Парень ощутил, как волосы на его теле встали дыбом во всех местах. Тык-тык-тык… и в свете луны на фоне дороги показалась тёмная тень. Но очень быстро напряжение, охватившее ночного путника, спало — это была самая обычная чёрная дворняга. Она, не спеша, семенила по своим делам.Максим позвал собаку, и та приостановилась, опасливо поглядывая на него.— Пошли вместе. — шутливо сказал он дворняге. — Мне не так страшно будет, и тебе веселей.Собака словно поняла его, подбежала ближе и пошла рядом. Максиму действительно было спокойней. Живое существо, семенит, нюхает что-то. Это помогало ему отвлекаться от страхов, которые одолели было его мозг.Но что это?!Максим замедлил шаг и остановился, нервно всматриваясь в даль. Неужели… Да нет, показалось. Или… Он пристально следил за тёмной высокой тенью, которая перемещалась по полю наперерез. Нечто двигалось вдалеке, издавая странные и пугающие звуки — то ли стон, то ли вой…Ноги Максима затряслись, в голове застучали молоточки. В любой момент он был готов сорваться с места, спасая жизнь бегством.Вдруг! Тень исчезла, словно ушла под землю.Максим постоял пару секунд. Дворняга в это время стояла рядом, навострив уши. Ничего не происходило.- Уносим ноги! - шепнул он собаке и ускорил шаг.У Максима настолько обострился слух, что казалось, он весь превратился в огромное ухо! И это ухо стало улавливать нечто. Странные звуки, которые нарастали и приближались, словно из-под земли.И тут, с невероятным хрустом и отборным матом, из зарослей малинника на дорогу выползло нечто чёрное!Максим замер на месте, чувствуя, что кровь от головы отхлынула куда-то в желудок, вызывая непреодолимую тошноту. Дворняга тоже замерла и глухо зарычала.Тем временем нечто выпрямилось. О ужас! Да чего же это было жуткое зрелище! Более всего оно было похоже на худую высокую женщину в чёрном, оборванном по подолу платье. Длинные, абсолютно чёрные волосы, рассыпанные по плечам, извивались, как змеи, мертвенно-бледная кожа и длинные костлявые руки, свисающие плетьми вдоль тела.Дворняга, похоже, тоже не на шутку испугалась. Вздыбив холку, она начала отчаянно лаять на внезапную нечисть.И тут случилось то, чего психика Максима уже не смогла выдержать.Дворняга подошла ближе к монстру, оглашая ночь своим лаем, и в этот миг костлявые руки взмыли вверх, а чудище издало самый жуткий звук, который слышал Максим когда-либо: смесь рыка, воя, лая, и всё это озвучено мертвецом…Издав максимально громкий вопль, на какой только был способен объем его лёгких, бедный парень бросился бежать дальше по полю, опорожняя на ходу мочевик.Он бежал вперёд, видя перед собой лишь спасительные огни родной деревни, не замечая сухостоя и кустарников, теряя свои вещи. И надеясь лишь на то, что его ноги будут быстрее того зла, что встало на его пути…***Двумя часами ранее.Дианка должна была остаться на ночь у бабушки. Она простудила горло и, мучаясь тонзиллитом, старалась глотать как можно реже. Только горячий чай. О том, чтобы поесть, вообще не было и речи.Однако у бабушки были свои взгляды на жизнь. Она видела внучку — высокую и худую девушку с длинными волосами, выкрашенными в чёрный... и очень нервничала. И вот это тощее недоразумение ещё и есть отказывается! Ох, нервы бабули не выдержали, и она принялась «пилить» мозг внучке на предмет её внешнего вида и привычек питания.Дианка была подростком с гормональными перепадами и нестабильной психикой. И эти боли в горле. А тут ещё и бабушка… Нервы её не выдержали, и она, срывая голосовые связки, высказала в ответ собственное мнение по всем вопросам, окончательно руша хрупкое перемирие как минимум на ближайшие несколько часов.Не в силах более оставаться в такой обстановке, Диана вылетела на улицу, громко хлопнув дверью, и отправилась домой.И её совершенно не смущало, что на часах без четверти двенадцать ночи, а родители живут в соседней деревне.Девушка прикинула ближайший путь и не захотела идти по трассе. Действительно, опасно. Мало ли какая машина проедет там, и что придёт в голову водителю. А вот возле реки совершенно безлюдно. Ночью туда никто не сунется, лучше всего идти лугами вдоль берега.И она пошла. К счастью, тучи разошлись, и полная луна осветила местность достаточно ярко, чтобы можно было идти, не спотыкаясь.Девушка быстро шла, но эмоции её всё никак не утихали, поэтому она периодически всхлипывала и завывала. Больное горло и сорванные голосовые связки искажали её рыдания, делая их не совсем похожими на человеческие, но ей было всё равно.В какой-то момент девушка заметила, что по дороге, пересекающей луг, движется фигура. Диана напряглась, но потом увидела рядом с фигурой собаку и расслабилась. Может, сторож со смены идёт, а может, просто кто-то из местных загулялся допоздна. Засмотревшись на путника, она не заметила небольшой овражек и свалилась туда.Далее, ругаясь и спотыкаясь, она стала пробираться к противоположному концу оврага. Кусты царапали её, рвали подол платья, но уже было всё равно. Девушка боялась пауков, замёрзла, хотела домой, поэтому двигалась как можно быстрее.Наконец она увидела подъём, ухватилась за ветви кустарника, подтянулась и стала вылезать. Но кустарником оказалась малина, сотни колючек вонзились в ладонь, и девушка выругалась в сердцах настолько, насколько позволил словарный запас.Всё-таки она выбралась, и тут новая напасть — прямо перед ней оказался тот самый путник с собакой, при этом последняя стала лаять.Диана была настолько раздражена всеми своими приключениями, что собачья ругань вызвала у неё новый приступ злости. Она решила излить негатив на наглую дворнягу, а заодно и на хозяина… Подняла руки и заорала… Однако больное горло и севшие связки не дали ей сформировать звук в ожидаемые слова, она смогла лишь издать нечто невнятное, похожее на рык, крик, лай…И вдруг хозяин собаки, который всё это время стоял неподвижно, как истукан, завопил так, словно его начали резать, и бросился бежать куда-то в поле!Девушка и собака смотрели ему вслед, а он так и бежал, издавая самые разнообразные вопли, пока его одиноко орущую фигуру не скрыла темнота.Когда он исчез, девушка и собака посмотрели друг на друга, а потом молча разошлись каждая в свою сторону.***Луна поднялась максимально высоко, небо очистилось полностью, звёзды горели россыпью, несмотря на яркое ночное светило.Чёрная собака не спеша трусила по грунтовой дороге. Вот и деревня.Увидев первые дома, собака затормозила и несколько раз кувыркнулась через голову. С каждым кувырком тело её менялось… В конце концов, она обрела человеческую форму и встала на ноги.Ведьма выпрямилась, разгибая и потягивая спину. Она поправила причёску, одёрнула юбку и, оглянувшись назад, хихикнула, вспоминая встречу двух незадачливых ночных путников. Задумалась, рассмеялась и пошла домой.Она знала, что в её деревне родится новая легенда-страшилка. И люд из уст в уста будет передавать историю о том, что по полям бродит призрак девушки, тощей, с чёрными волосами и вопит… А уж какой антураж придадут её появлению, зависит от фантазии рассказчиков.Ведьма знала по именам всю нечисть, обитающую в той местности, и точно знала, что ни одна местная байка не отражает действительности. И зачем люду знать действительность? Пусть живут в своих страхах, пугая сами себя. А они, нелюди, будут жить своей жизнью, как и сотни лет до этого.

Ключевые слова: Поле проклятое место нечисть собака девушка ведьма

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