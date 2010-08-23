Могила фей

Летяга Просмотров: 51 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:55 by

«Могила фей» в Шотландии до сих пор вызывает множество вопросов у историков. Версий о том, кому посвящались 17 миниатюрных гробиков, найденных в маленькой пещерке, немало. Но раз уж объект называется именно так, расскажем о нём подробнее сегодня, в Международный день фей.«Гробики фей» были найдены неподалеку от Эдинбурга ещё в 1836 году. Тогда местные мальчишки отправились к горе Трон Артура (Arthur’s Seat), чтобы поставить силки на кроликов. Одна из нор показалась ребятам слишком просторной для обиталища зверьков. Расширив лаз, один из мальчиков забрался внутрь.Там он обнаружил 17 крошечных гробиков длиной около 10 сантиметров. Они были аккуратно сложены в три яруса. Внутри каждого лежала деревянная куколка, тщательно вырезанная и одетая в специально сшитую хлопковую одежду. Извлечь наружу удалось лишь восемь штук. Остальные разрушились: нижние ярусы сильно истлели от времени, да и сами дети обращались с хрупкой находкой неосторожно.О загадке «Могилы фей» тогда писали местные газеты, а историки, журналисты и обыватели ломали головы. Версии выдвигались самые разные — от колдовских ритуалов до детских игр. Сначала лидировала мистика, ведь эту гору издавна связывали с ведьмами. Но позже исследователи обратили внимание на нестыковки. Во-первых, фигурки были одеты в мужскую одежду. А во-вторых, в колдовских ритуалах кукол принято сжигать, протыкать или уничтожать иным способом, а не хоронить с почестями в специально сшитых нарядах.Газета The Caledonian Mercury связала находку с суевериями моряков: якобы те наказывали женам по-христиански хоронить куклу, если они не вернутся из плавания. Но если бы в городе существовало массовое место таких «захоронений», об этом было бы известно. Версия с детскими играми тоже рассыпалась: нижние гробики были спрятаны намного раньше верхних. За этот промежуток времени ребенок давно бы вырос, да и аналогов подобных традиций в шотландском народном быту не встречалось.Тайна этого захоронения так и не разгадана до конца. А увидеть «гробики фей» своими глазами можно и сегодня — восемь уцелевших ящичков и кукол выставлены в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге.Автор - Музей мировой погребальной культуры

Ключевые слова: Захоронение Шотландия пещерка дети куклы

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