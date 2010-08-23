Коньяк и розы

Летяга Просмотров: 48 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:22 by

На могилу американского писателя Эдгара Аллана По в Балтиморе тайный поклонник ежегодно приносил бутылку коньяка. В американский День коньяка расскажем эту историю — не менее загадочную, чем книги самого писателя.Впервые непочатая бутылка коньяка и три розы появились на могиле писателя в ночь с 18 на 19 января 1949 года — тогда исполнилось ровно сто лет со дня его смерти. С тех пор каждый год, на протяжении шестидесяти лет, история повторялась: 19 января на могиле Эдгара Аллана По находили свежую бутылку напитка, который при жизни особенно любил автор мистических рассказов.Рядом с ней всегда лежали три розы. Знатоки творчества и биографии писателя предполагали, что розы символизируют самого По, его жену Вирджинию и тёщу Марию Клемм — все они похоронены в одном месте. Иногда таинственный поклонник оставлял и записки со словами признательности. А в 1993 году в одном из посланий было написано: «Факел перейдёт к другому». И спустя шесть лет появилась записка, в которой объяснялось, что предыдущий посетитель могилы скончался, но традиция будет продолжена.Конечно, можно было бы попытаться проследить, кто приносит эти подарки, но тогда исчез бы ореол мистицизма. Лишь однажды его засняли на камеру — на нечётких кадрах виден мужчина в шляпе и пальто, прикрывающий лицо шарфом. При этом ритуал возложения коньяка и цветов уже в нашем веке собирал немало зрителей: в эту ночь на могилу По приходили репортёры, поклонники творчества писателя, туристы. Все видели тайного поклонника. Но никто ни разу не пытался прервать его ритуал или раскрыть его инкогнито.В 2007 году некий 92-летний Сэм Порпора опубликовал в ежедневной газете «The Baltimore Sun» интервью, в котором утверждал, что именно он был зачинателем традиции ежегодного посещения могилы. Однако хранитель Дома-музея Эдгара Аллана По Джефф Джером и некоторые члены Общества Эдгара По обнаружили в этом рассказе слишком много белых пятен, поэтому его нельзя считать полностью достоверным.Как бы то ни было, в 2010 году традиция прервалась — с этого года тайный поклонник больше не появлялся на кладбище по неизвестным причинам.Автор - Музей мировой погребальной культуры

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