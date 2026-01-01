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Стихи

Пока

Пока


В последний раз с тобой мы повстречались,
И нам уже не нужно лишних фраз,
Пока мы на прощанье не обнялись,
Станцуй со мной ещё, в последний раз.

Последний день, последние минуты,
И после никогда не будет нас.
Я буду помнить каждую секунду,
Как танцевала ты со мной в последний раз.

Мы никогда друг друга не любили,
И пряча ненависть на дне колодца глаз,
Мы просто друг для друга были -
Побудь со мной ещё, в последний раз.

Мы ничего не поняли друг в друге,
И в тишине повиснет липкий страх,
В последний раз, с последним сердца стуком,
Скажу: "Прощай, увидимся во снах".


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 05:24 by serg-kil-incПросмотров: 24Комментарии: 0
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Ключевые слова: Нехорошие мысли просьба смерть авторский стих

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