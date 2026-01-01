Пока
Пока
В последний раз с тобой мы повстречались,
И нам уже не нужно лишних фраз,
Пока мы на прощанье не обнялись,
Станцуй со мной ещё, в последний раз.
Последний день, последние минуты,
И после никогда не будет нас.
Я буду помнить каждую секунду,
Как танцевала ты со мной в последний раз.
Мы никогда друг друга не любили,
И пряча ненависть на дне колодца глаз,
Мы просто друг для друга были -
Побудь со мной ещё, в последний раз.
Мы ничего не поняли друг в друге,
И в тишине повиснет липкий страх,
В последний раз, с последним сердца стуком,
Скажу: "Прощай, увидимся во снах".
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:24
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 05:24 by serg-kil-incПросмотров: 24Комментарии: 0
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