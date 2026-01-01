Пока

Пока

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:24

Причина: Стилистика автора сохранена

serg-kil-inc Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:24 by

В последний раз с тобой мы повстречались,И нам уже не нужно лишних фраз,Пока мы на прощанье не обнялись,Станцуй со мной ещё, в последний раз.Последний день, последние минуты,И после никогда не будет нас.Я буду помнить каждую секунду,Как танцевала ты со мной в последний раз.Мы никогда друг друга не любили,И пряча ненависть на дне колодца глаз,Мы просто друг для друга были -Побудь со мной ещё, в последний раз.Мы ничего не поняли друг в друге,И в тишине повиснет липкий страх,В последний раз, с последним сердца стуком,Скажу: "Прощай, увидимся во снах".

Ключевые слова: Нехорошие мысли просьба смерть авторский стих

Другие, подобные истории: