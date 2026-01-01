Тени

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:06

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 0 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:58 by

Знакомый видел фигуру. Он отошел от группы в туристическом заповеднике, решил один пройтись и заблудился. Говорит, просто тропинка исчезла в один момент, и я фиг знает где. Два или три дня плутал. Всё время, пока шел, параллельно ему метрах в 50 наблюдал какую-то фигуру, точно не описывал, рогатый, говорит, и здоровый, передвигался бесшумно и косился на меня. Глазенки хитрые, мол, давай-давай плутай.Крупная тень размером и формой похожая на лошадь без ног и с всадником не редкость. По рассказам тех, кто наблюдал (а это люди разные, в том числе и «во всякую фигню» не верящие), чаще всего встречается в густых сумерках в безветренную погоду там, где есть деревья или высокий кустарник. Пролетает по макушкам, звук от него как от порыва ветра, треск веток, бывает листья и мелкие веточки осыпаются, летит по прямой обычно, по несколько заходов может сделать, если внимание обратишь. Можно заплутать, как-то сбивает с дороги.Сам сталкивался пару раз. Опишу один, в принципе, второй то же самое почти. Есть у нас лесочек в паре километров от города (туда почему-то никто не ходит посидеть, костер пожечь, в другие ходят, а там редко кто-то бывает). Размером 300х100 метров примерно посредине поля, заболоченный чуть с краю. В детстве бывали там компанией, черемуха там была крупная и сладкая, несколько деревьев. Встретились мы уже люди взрослые, и кто-то предложил туда сходить посидеть, костер пожечь, поговорить. Пришли засветло еще, расположились. Стемнело, засобирались домой. Костер только потушили, над нами по деревьям шум, треск такой, как от порыва сильного ветра, пролетел по верхам где-то, веточки посыпались, листики. Кто-то пошутил: «Жирного вОрона спугнули». Посмеялись, идем. Идем-идем минут десять уже, а там от места, где сидели, до поля дойти-то два шага, днем его видно даже сквозь деревья, а выйти не можем, лес кругом. Тут опять этот шум, летит издалека на нас, проносится над нами, смотрим по звуку, и в просвете между берез (там ветлы заросли метров 30 шириной) полетает этот «всадник» по макушкам. Нихрена себе ворон, думаю. Мысль как-то спонтанно пришла, факел сделать. Не знаю зачем, толку от него практически нет, не пещера же. Подумалось, предложил. Все подорвались, бересты надербанили, ветку какую-то расщепили, натыкали туда, за пару минут управились. Слышим, этот «ворон» разгон набирает где-то, факел подожгли, пошли. Прошуршал где-то сзади метрах в 10 слабенько как-то, утух. Обиделся, наверно. Буквально несколько шагов делаем, и в поле уже стоим. А там и город, огни видно. Поржали, всем же пофиг, все под мухой, и домой пошли.Что мне интересно, сколько подобных историй, а объединяет их одно. Шумят эти тени, свистят, кашляют и чихают, деревья ломают, а ведь в большинстве случаев держаться на каком-то определенном расстоянии. Метров 20-50. Что-то же их держит. Физический контакт, как правило, исключен, страхом давят. Запаниковал — сам убился. На ветку можно наткнуться, сломать что-то, утонуть, да что угодно, но самому они не могут. «Спокойствие, только спокойствие, дело-то житейское», как говорил Карлсон. Быть может, не будь в нас этого первобытного ужаса, может, и общались бы нормально.

Ключевые слова: Лес фигура тень всадник вечер

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