Дело о демонической блондинке (Глава 4)- Больше никогда не буду прыгать ни в какие круги, если не буду точно знать, что находится по другую сторону! - Жанин из последних сил держалась за край обрыва. Под ногами была бездна, и тяжёлый протонный блок тянул прямо в неё.
- Кто же знал, что за кругом будет обрыв, - Кайли висела рядом. Девушка пыталась нащупать ногой какой-нибудь выступ, от которого можно будет оттолкнуться и подтянуться наверх.
Кричать было бесполезно. Они находились в какой-то пещере и вряд ли бы их кто-то услышал. А если и услышал бы, то они вполне могли об этом пожалеть - дружелюбным место не выглядело.
- Спокойно, девочка... Всё будет хорошо, - повторяла Жанин скорее для себя, чем для Кайли.
Вдруг обе охотницы почувствовали, как какая-то неведомая сила подняла их вверх и мягко опустила на землю. Жанин подняла голову и поняла, что сидит прямо у ног своей ненавистной соперницы. Марго была всё в том же черном платье. Левая рука покоилась на идеальном бедре. В правой она держала какой-то предмет похожий на пульт от телевизора.
- Вот это номер! - демоническая блондинка лукаво изогнула правую бровь. - Боюсь, что я не вас ждала, девочки.
- Правильно делаешь, что боишься! - Жанин вскочила на ноги и направила ружьё на призрака. - Где Игон и все остальные мужчины?
- Вы правда хотите их видеть? Боюсь, вы не обрадуетесь этой встрече! - Марго щелкнула "пультом" и из темноты вышли Гаррет, Эдуардо, Роланд и Игон.
- Игон! - Жанин бросилась к охотнику, но её остановила Кайли.
- Стой! Посмотри на его глаза. Посмотри, что у них у всех с глазами!
Действительно, глаза у ребят светились каким-то странным красным светом.
- Я полностью их контролирую, - предупредила Марго.
Покачивая бёдрами как настоящая топ-модель, она подошла к охотникам. Поправила Игону воротник, потрепала Гаррета по волосам. Никто из них даже не шевельнулся.
- А теперь я советую вам обеим бежать как можно быстрее. Я не люблю незваных гостей, которые приходят, чтобы забрать мои игрушки, - Марго нажала на одну из кнопок и скомандовала, - Взять их!
- Жанин, быстрее! - Кайли схватила секретаршу за руку, и они нырнули в ближайший коридор.
- Но Игон!.. - на бегу крикнула Жанин, пытаясь обернуться назад.
- Боюсь, что сейчас это не совсем Игон! Бежим!
Парни догоняли. Хоть они были загипнотизированы призраком, но бегали так же быстро.
- Нам не оторваться от них! - крикнула Кайли. - Надо что-то придумать.
- Ты же не собираешься в них стрелять?
- Стрелять? Хорошая мысль! Пригнись!
Кайли резко развернулась и пустила протонный луч в каменный свод пещеры. Здоровые валуны завалили проход и отрезали их от преследователей.
- Надеюсь, их не придавило! - забеспокоилась Жанин.
- Хочешь остаться и проверить? - Кайли была раздражена. Она и сама переживала за парней, но старалась не подавать виду. - Быстрее, надо где-то спрятаться, пока они не расчистили проход и не позвали подмогу. Помнишь, пропало двести человек? Марго может их всех за нами отправить!
- Ты права, бежим.
Девушки свернули в первый попавшийся коридор, надеясь, что он не окажется тупиком. Надо было где-то спрятаться и подумать, что же делать дальше.
***
- Мы даже не знаем, где находимся. И где искать парней? - Жанин сидела на камне беспомощно опустив руки.
- Что-то мне подсказывает, что они сами нас найдут, - Кайли сидела рядом и чертила носком ботинка геометрические фигуры на песке.
Проплутав по переходам добрых два часа охотницы вышли к небольшому подземному озеру. Здесь они остановились, чтобы собраться с мыслями.
- Как нам привести их в чувства? - размышляла Жанин. - Они явно находятся под каким-то гипнозом. Может быть, поможет какой-нибудь шок?
- Что ты имеешь в виду? - заинтересовалась Кайли
- Ну, если сделать что-то такое, чего они не ожидают? Что-то неожиданное. Что-то...
Жанин не успела закончить фразу. Из ближайшего к ним коридора вышли Игон, Роланд, Эдуардо и Гаррет.
- Что ж, у нас появился отличный шанс проверить твою теорию, - сказала Кайли, отступая назад.
Сердце Жанин готово было выпрыгнуть из груди. Она пыталась придумать что-нибудь неожиданное. Может, и правда сработает?
Автор: Февраль-Достать-Чернил.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09 by Nik_dkПросмотров: 7Комментарии: 0
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