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Истории из жизни

Нехорошая квартира?

Коллега рассказала историю про квартиру и попросила опубликовать с вопросом.
Вопрос такой:
Ей попалась действительно нехорошая квартира или это череда странных совпадений, которые можно объяснить рационально?
История:

Был самый конец нулевых. Мы с моим супругом тогда только поженились. Решили не жить с родителями, а искать квартиру для съёма. Муж мой — айтишник, у него тогда только «пошла масть», он устроился на работу с хорошей зарплатой.
Стали искать квартиру, думая снять студию. Понравилась квартира из первого же объявления в интернете.
Она находилась в центре города (на улице Бакунина) в здании, которое было построено в начале двадцатого века.
Я посмотрела квартиру вместе с хозяйкой, и мне она очень понравилась.
Одна комната была гостиной, совмещённой с кухней, вторая — спальней.
И вот в спальне было странное. На всю стену размещались фотообои.
На них изображался пиратский корабль «Чёрная жемчужина» из фильма «Пираты Карибского моря».
И на ней сидели Джек Воробей (Капитан Джек Воробей! — прим. автора канала) и вот эти все пираты, которые полурыбы-полулюди.
И этот корабль на фото как бы терпел бедствие, его заливали волны и он был полупотоплен.
Мало того, что фотообои уже тогда были чем-то архаичным, так ещё картина такая странная.
Я ещё проверила, не постер ли это такой громадный, нет, обои!

Я ещё помню, что вышла в гостиную и такая показываю жестом в сторону спальни.
Хозяйка же на это пробормотала что-то, что это такое самовольное творчество предыдущих жильцов.
В целом квартира очень понравилась и по цене, и по планировке.
Ближе к вечеру я отправилась по делам, и жилище посмотрел мой супруг. Тоже оценил квартиру, и его не смутил этот корабль.
Мы сразу внесли и задаток, и деньги, и на следующий же день стали переезжать.
Когда мы зашли в квартиру в первый раз (уже как арендаторы), то увидели, что корабля на обоях уже нет.
Т.е. обои в виде бурного моря имелись, но на них не было этой «Чёрной жемчужины».

Я даже у мужа спросила, видел ли он пиратский корабль, ибо мне на секунду показалось, что я сошла с ума. Он тоже корабль этот здорово помнил.
Хозяйке мы ничего не говорили, да что можно сказать? Мол, тут был корабль с пиратами, куда вы его дели?
На этом история вроде закончилась, да не совсем...
Буквально с первого месяца соседи сверху нас стали заливать. Вот недели не проходило, чтобы у них там что-то не случалось.
Заливали разные комнаты и по-разному. То у них бачок протекает, то шланг перетёрся, то ещё что-то.
К этому потопу «присоединилась» наша сантехника, которая казалась новой и качественной, но регулярно выходила из строя, и заливали соседей уже мы.
А через год мы взяли квартиру в ипотеку и переехали.

До сих пор не понимаю, что это было.
Куда делся этот чёртов корабль с фотообоев?
(Очень жалко, что я не сделала фото с этими пиратами.
Можно ли вообще снять одни фотообои и за сутки поклеить другие, но похожие?)
Мог бы это быть морок или предупреждение, мол, не заселяйтесь, вас будет затапливать?
Может ли такая квартира быть нехорошей?

Мои версии:
1. Рациональная. Корабль был наклейкой. И хозяйка его сняла. Автор истории говорит, что такого не могло быть, но мало ли...
2. Мистическая. Это правда был морок и знак свыше.
Насчёт нехорошей квартиры ничего не могу сказать.


Автор - Паранормальные байки
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Сегодня, 09:13 by ЛетягаПросмотров: 73Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Черная жемчужина квартира съём фотообои проблемы с соседями

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Комментарии

#1 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
Сегодня, 15:57
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Публикаций: 2
Комментариев: 53
Не верю в совпадения. Видимо, в квартире был некий энергетический фон, способствующий тому. А на счёт обоев, тоже поначалу подумал, что корабль был наклейкой, и его сняли. Но вот когда прочел до конца... Нет, все же считаю, что картинка с кораблем была настоящей. И каким-то образом хозяйка ее сняла.
Зарегистрирован: 29.12.2025
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