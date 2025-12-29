Нехорошая квартира?

Летяга Просмотров: 73 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:13 by

Коллега рассказала историю про квартиру и попросила опубликовать с вопросом.Вопрос такой:Ей попалась действительно нехорошая квартира или это череда странных совпадений, которые можно объяснить рационально?История:Был самый конец нулевых. Мы с моим супругом тогда только поженились. Решили не жить с родителями, а искать квартиру для съёма. Муж мой — айтишник, у него тогда только «пошла масть», он устроился на работу с хорошей зарплатой.Стали искать квартиру, думая снять студию. Понравилась квартира из первого же объявления в интернете.Она находилась в центре города (на улице Бакунина) в здании, которое было построено в начале двадцатого века.Я посмотрела квартиру вместе с хозяйкой, и мне она очень понравилась.Одна комната была гостиной, совмещённой с кухней, вторая — спальней.И вот в спальне было странное. На всю стену размещались фотообои.На них изображался пиратский корабль «Чёрная жемчужина» из фильма «Пираты Карибского моря».И на ней сидели Джек Воробей (Капитан Джек Воробей! — прим. автора канала) и вот эти все пираты, которые полурыбы-полулюди.И этот корабль на фото как бы терпел бедствие, его заливали волны и он был полупотоплен.Мало того, что фотообои уже тогда были чем-то архаичным, так ещё картина такая странная.Я ещё проверила, не постер ли это такой громадный, нет, обои!Я ещё помню, что вышла в гостиную и такая показываю жестом в сторону спальни.Хозяйка же на это пробормотала что-то, что это такое самовольное творчество предыдущих жильцов.В целом квартира очень понравилась и по цене, и по планировке.Ближе к вечеру я отправилась по делам, и жилище посмотрел мой супруг. Тоже оценил квартиру, и его не смутил этот корабль.Мы сразу внесли и задаток, и деньги, и на следующий же день стали переезжать.Когда мы зашли в квартиру в первый раз (уже как арендаторы), то увидели, что корабля на обоях уже нет.Т.е. обои в виде бурного моря имелись, но на них не было этой «Чёрной жемчужины».Я даже у мужа спросила, видел ли он пиратский корабль, ибо мне на секунду показалось, что я сошла с ума. Он тоже корабль этот здорово помнил.Хозяйке мы ничего не говорили, да что можно сказать? Мол, тут был корабль с пиратами, куда вы его дели?На этом история вроде закончилась, да не совсем...Буквально с первого месяца соседи сверху нас стали заливать. Вот недели не проходило, чтобы у них там что-то не случалось.Заливали разные комнаты и по-разному. То у них бачок протекает, то шланг перетёрся, то ещё что-то.К этому потопу «присоединилась» наша сантехника, которая казалась новой и качественной, но регулярно выходила из строя, и заливали соседей уже мы.А через год мы взяли квартиру в ипотеку и переехали.До сих пор не понимаю, что это было.Куда делся этот чёртов корабль с фотообоев?(Очень жалко, что я не сделала фото с этими пиратами.Можно ли вообще снять одни фотообои и за сутки поклеить другие, но похожие?)Мог бы это быть морок или предупреждение, мол, не заселяйтесь, вас будет затапливать?Может ли такая квартира быть нехорошей?Мои версии:1. Рациональная. Корабль был наклейкой. И хозяйка его сняла. Автор истории говорит, что такого не могло быть, но мало ли...2. Мистическая. Это правда был морок и знак свыше.Насчёт нехорошей квартиры ничего не могу сказать.Автор - Паранормальные байки

Ключевые слова: Черная жемчужина квартира съём фотообои проблемы с соседями

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