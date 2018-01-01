Поющий демон Нью-Йорка. Глава IX

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:04

Nik_dk Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:04 by

— Думаешь, мне стоит пригласить ее куда-нибудь? — открывая дверь, уловила Кайли обрывок разговора.Девушка переступила порог палаты и поинтересовалась без всякой задней мысли:— Кого пригласить?Но поддержать беседу ей почему-то не удалось. Эдуардо, испуганно выпрямившийся в кровати, вытаращился на посетительницу со странным беспомощным выражением на лице и тем сильнее заливался краской, чем дольше тупил.— Доктора, — наконец выпалил он первый адекватный вариант, пришедший ему в голову.— Доктора?Озадаченная Кайли украдкой глянула на Карла. Тот сидел в кресле в углу палаты и смотрел на брата как на безнадежного дебила. Впрочем, хотя полицейский и продолжал неодобрительно покачивать головой, вслух он ничего не сказал, и Эдуардо немного расслабился.— Ну да, своего лечащего врача, — молодой человек небрежно заложил руку за голову, но тут же поморщился: неосторожный жест отозвался болью в ребрах. Глаза его тем не менее хвастливо заблестели. — Доктор Маккенна та еще крошка, очень обаятельна, и она явно запала на меня с первого взгляда. У нее шикарные рыжие волосы. Ты ведь знала, что я предпочитаю рыжих?Кайли промолчала, гадая, как ей реагировать на эту откровенную тираду, тем более что Карл явно не собирался вмешиваться в разговор, но неловкую паузу весьма кстати прервал скрип открываемой двери.В палату вошел высокий широкоплечий мужчина с копной рыжих волос и такой же внушительной бородищей. Не обратив внимания на Кайли, он шагнул к койке Эдуардо и жизнерадостно пробасил:— Ну, как настроеньице у моего самого угрюмого пациента?— Привет, док, — кисло поздоровался охотник, сконфужено отворачиваясь.— Я тут получил ваши анализы, могу вас обрадовать. Денька через два мы… — великан осекся, заметив досаду на лице собеседника. — Чего это вас так перекосило? Я что, не вовремя?Он принялся удивленно озираться по сторонам и только тогда увидел мнущуюся у стены Кайли.— О, милая барышня! — расплылся в улыбке доктор, протягивая девушке широкую ладонь. — Непростительно было с моей стороны не заметить такую красоту! Я доктор Маккенна, лечащий врач Эдуардо. А вы, должно быть, мисс Гриффин? Я говорил о вас с доктором Бруксом, рад, что вам стало лучше. Надеюсь, этот старый брюзга не доставил вам неприятностей? Нет? Ну и замечательно! Кстати, Эдуардо рассказывал о вас, но вы гораздо привлекательнее, чем я представлял!При этих словах Эдуардо, нещадно полыхающий от стыда, натянул одеяло до самых глаз и всем сердцем пожелал Маккенне провалиться в свою чертову Ирландию. А лучше самому провалиться куда поглубже, потому что такого прокола ему никогда не забудут.— Взаимно, доктор Маккенна, — дождавшись паузы в воодушевленном трепе великана и изо всех сил стараясь не засмеяться, Кайли пожала протянутую руку. — Эдуардо как раз говорил мне, какой вы замечательный специалист и как он хотел бы пригласить вас куда-нибудь в знак благодарности.— Правда? — оживился Маккенна, оглядываясь на своего пациента, прожигающего его ненавидящим взором. — На Джон-стрит есть замечательный паб, угостите меня доброй пинтой, когда поправитесь, и будем в расчёте! Ладно, я зайду попозже. Всего доброго, мисс Гриффин, — галантно отсалютовал ирландец и размашистым шагом вышел в коридор.Когда дверь за ним закрылась, стоически молчавший Карл заржал в полный голос. Кайли, до сего момента уверенная, что старший Ривера не умеет смеяться, была так поражена этим взрывом веселости, что забыла расхохотаться сама.— Ты прав, он очень обаятельный, — улыбнулась она Эдуардо, не спешившему покидать свое подпокрывальное убежище. — Спросишь для меня телефончик?Охотник не ответил. Он вообще выглядел безумно несчастным, и Кайли сжалилась. Она еще успеет всласть поиздеваться над незадачливым ловеласом, когда он встанет на ноги. Впрочем, причиной такой перемены стал не только глас совести, но и опасение, что Эдуардо, желая сменить тему, может ненароком спросить, от чего ее лечил доктор Брукс. А ей совсем не хотелось признаваться, что, наглотавшись грязной речной воды, последующие три дня она провела, так сказать, позорно очищая организм. Это разрушило бы ее образ героини-спасительницы, а этого Кайли допустить не могла. Так что она улыбнулась Эдуардо, и тот, почувствовав, что его сняли с крючка, рискнул опустить одеяло.— Касательно совета, который ты у меня спрашивал, — отсмеявшись и вновь напустив на себя суровый вид, напомнил Карл. — Да, однозначно стоит.Охотник бросил на брата мучительно красноречивый взгляд, в котором виртуозно сочетались мольба и угроза, и приподнялся на кровати.— Это… Раз уж вы оба здесь… — он замялся, потому что долго придумывал нужные слова, но не мог вспомнить ни одной заготовленной фразы. — В общем, грасиас. Если честно, я тогда до чертиков испугался.— Ты уже благодарил, когда мы ехали в больницу, — напомнил Карл.— Да? Не помню…— А как очнулся на берегу, тоже не помнишь? — как бы невзначай спросила Кайли.— Не помню я, ничего я не помню, — вдруг раздражительно и слишком уж поспешно отчеканил Эдуардо. — Сон мне снился, что кикимора пытается обглодать мое лицо, я от ужаса проснулся!Кайли имела весьма смутное представление о том, что из себя представляет кикимора, но решила не уточнять, дабы не возникло желания как следует врезать охотнику.— Зато док мне сказал, что, помимо разодранного бока, у меня трещины в двух ребрах, — перескочив на безопасную тему, язвительно заметил Эдуардо. — Это как же так вышло?— Да я тебе жизнь спасал, — возмутился Карл, — не до нежностей было!— Хорошо еще, мама не знает, что ты сломал мне ребра после того, как втянул во всю эту историю.Карл открыл рот, чтобы огрызнулся, но быстро передумал и даже задержал дыхание, чтобы не сболтнуть лишнего. Поздно. Эдуардо заметил подозрительную паузу.— Карлос? — протянул он с опаской. — Она же не знает?— Я ей не рассказывал, — уклончиво ответил полицейский, — но она прилетает завтра вечерним рейсом, чтобы выяснить все самой.— Ты что, издеваешься?! — взорвался охотник и тут же откинулся на подушку, зажмурившись. — Когда ты собирался мне об этом сказать? — прошипел он. — Как она вообще прознала?!— Ты не поверишь, она смотрит телевизор и читает газеты.Эдуардо вздохнул и натянул одеяло до самой макушки.— Это катастрофа, — глухо донеслось до Кайли.— В самом деле, ощущение, что мама пугает тебя больше, чем Накх-та.— Да, — без тени иронии хором припечатали братья, и девушка прикусила язык.— Все, хватит ныть, будь мужчиной! — отрезал Карл. — В конце концов, тебя она просто навестит, а у меня будет жить!С этими словами полицейский кивнул Кайли и, гулко чеканя шаг по кафелю, покинул палату. Девушка проводила его удивленным взглядом. Семейство Ривера продолжало оставаться для нее загадкой. Карл и Эдуардо, оба вспыльчивые и упрямые, общались так, словно готовы были вот-вот сцепиться, но в то же время твердо отстаивали позицию, что бить морду брату имеет право только другой брат, и единодушно сплачивались перед лицом опасности, будь то Накх-та или мама.Дверь снова открылась.— Проходной двор какой-то, — пробурчал Эдуардо из-под одеяла.— Что это с ним? — вместо приветствия поинтересовался Роланд, очевидно, имея в виду Карла, а потом посмотрел на спрятавшегося под покрывалом охотника. — А с этим?— Мама прилетает, — ухмыльнулась Кайли.— О, круто! — следом за Роландом в палату въехал бодрый и жизнерадостный Гарретт. — Она сделает нам кесадилью?— Мама никогда не делает кесадилью, — проворчал Ривера. — Терпеть ее не может.Он вдруг притих, шумно втянув в себя воздух, и опустил одеяло, высвобождая нос. Снова принюхался. Воодушевленно приподнялся.— Да, приятель, мы прихватили с собой комплимент от Жанин, — улыбнулся Гарретт.Охотник подкатился к кровати и выудил из лежащего на коленях пакета сверток. Эдуардо не нужно было разворачивать его, чтобы узнать, чем его облагодетельствовали.— Сэндвич! — почти что взвыл молодой человек, хватая гостинец. — С ветчиной и солеными огурчиками! Как я мечтал об этом после этих остывших омлетов и жуткой больничной каши!В глазах охотника стояли слезы. Но, прежде чем распаковать сэндвич, он опасливо осмотрелся.— Вы же не взяли с собой Лизуна? — на всякий случай уточнил он, подозрительно изучив шторы и попытавшись заглянуть за спину Роланда.— Нет, — уверил тот, — Жанин не позволила ему ехать с нами в больницу. Но он очень хотел сделать тебе приятно, поэтому помогал с готовкой.Не успев сообразить, что это может означать, Эдуардо зашуршал оберткой и скрючился, вляпавшись пальцами в тягучую зеленую слизь.— Лизун передавал привет! — весело хохотнул Гарретт, с восторгом наблюдая за тем, как меняется лицо друга.Впрочем, Роланд оказался более прозорлив и ясно прочитал в глазах изголодавшегося Эдуардо твердое намерение во что бы то ни стало разнообразить больничный рацион.— Пожалуйста, не надо! — с ужасом взмолился механик, силой отбирая склизкий бутер и беспокоясь о том, как бы одичавший Эдуардо не цапнул его за руку. — Вот тебе новый, чистенький. Его Жанин делала втайне от Лизуна, держи быстрее.Охотник без промедления впился зубами в хрустящую корочку булки. «Волшебно, божественно, неповторимо!”- хотел бы он сказать, но вместо этого издал протяжный стон и закатил глаза. Это был один их тех редких случаев, когда человек кушает так аппетитно, что не хочется даже нарушать молчание, чтобы не дай бог не прервать столь одухотворенную трапезу. Впрочем, доев сэндвич до середины, Эдуардо сам поднял голову.— Кстати, — проговорил он с набитым ртом, обращаясь к Кайли, — Карл просил извиниться за то, что назвал тебя чокнутой девкой.Девушка даже зарделась от удовольствия. Вот, в чем заключалась прелесть работы в мужском коллективе!— Это было за дело, — успокоила она охотника, уже успевшего закатать рукава.Сказав это, она украдкой посмотрела на причмокивающего Эдуардо и неожиданно наткнулась на точно такой же изучающий взгляд. Ривера не казался удивленным и не спешил уточнять, за какое именно дело его брат так нелестно выразился о девушке. Заметив, что его спалили, Эдуардо прикинулся шлангом и активно заработал челюстями.«Ах ты хитрая рожа! — воскликнула про себя Кайли. — Кикимора ему приснилась!»— А я слышал, в полиции не знают, как реагировать на произошедшее, — невзначай бросил Роланд. — У Карла будут неприятности?— Ну, он покинул свой пост, угрожал старшему по званию и посеял пистолет, — Эдуардо пожал плечами и отправил в рот последний кусочек сэндвича. — Если его не уволят, то повысят до сержанта.— Скорее повысят, — вместе с уже привычным скрипом двери до слуха охотников донесся деловитый голос Игона. — Этого требуют родители похищенных детей.Ученый сразу привлек к себе все внимание. Даже Эдуардо, который обычно относился к Игону, как к чудаку, сегодня смотрел на него с уважением. А дело было в том, что именно Игон Спенглер сумел отыскать жертв Накх-та. Пока охотники выясняли отношения с чудовищем, вылавливали Эдуардо из реки и все вместе ехали в больницу, он изучил-таки геологические карты окрестностей, схемы туннелей и старых шахт, словом, все, что сумел раздобыть за столь короткий срок, сравнил их с предполагаемым маршрутом Накх-та и выделил три наиболее подходящих для логова места. Вызвонив на подмогу Жанин и оставив ее за связного, Игон спешно собрался и помчался в больницу за Карлом. Таксист, к слову, как и большинство нью-йорских водил, безоговорочно верил во всякую нечисть и довез охотника бесплатно, добавив, что ему «свезло помочь такому эпичному чуваку».В больнице Игон отыскал Карла как раз в тот момент, когда Эдуардо увозили в операционную.— Не отходите от него ни на шаг, — полицейский заметно нервничал, провожая взглядом брата. — Если что, свяжитесь со мной по рации. Позвоните Бет, сообщите, что с Кевином все хорошо, пусть приедет. И не отходите от Эдди!Конечно, не отходить от Эдуардо ни на шаг охотникам не позволили: Роланда сразу же повели зашивать рану, Гарретта отправили на томографию черепа, а Кайли занялась особо бойкая медсестра необъятных размеров, переодевшая ее в сухую одежду, закутавшая в одеяло и наколдовавшая куриный бульон для всех участников происшествия. Обращение в больнице было самым лучшим: врачи, как и таксисты, чаще других сталкивались с необъяснимым влиянием потустороннего и вели свою — неофициальную — статистику обращений к охотникам за привидениями.Игон и Карл в это время, врубив сирену на полную, мчались на Экто-1 к указанным ученым местам. Им повезло. Дети нашлись в первой же сети туннелей, в которую они сунулись; все девятеро были живы, но сильно истощены и не реагировали на речь и прикосновения. Игон нашел у каждого на шее по меньшей мере один след: маленький, круглый и воспаленный, как от прокола, — и предположил, что те дети, у которых таких отметин было несколько, первыми попали под чары поющего демона. Позже его догадка подтвердилась: анализы показали наличие в крови детей нейротоксина, который Накх-та, очевидно, впрыскивал своим жертвам, чтобы они не сбежали прежде, чем закончится охота. Но тогда это было лишь убедительным допущением, как и то, что Накх-та — прозвище животного, а не название вида.Поняв, что всех девятерых детей за раз не вытащить, Карл отправил Игона вызывать 911, а сам остался в туннеле. Никому не хотелось думать о том, что конкретно сможет сделать безоружный человек, если монстр, оставшийся лежать на мосту, был не единственным в своем роде. Но, так или иначе, все обошлось. Впоследствии Игон рассказывал, что детям повезло быть в полубессознательном состоянии, и сам он ни за что не хотел бы вновь оказаться в этом туннеле, заваленном обглоданными человеческими костями.— Родители засыпали благодарственными письмами и нашу штаб-квартиру, — продолжил ученый, пройдя в палату. — Скверно выглядишь, Эдуардо, — добавил он, посмотрев на охотника.Ривера самодовольно хмыкнул. Когда Игон заходил в прошлый раз, он использовал слово «кошмарно», так что прогресс был налицо.— Жаль в самом деле, что Накх-та не удалось взять живым или хотя бы… — Игон на мгновение задумался, подбирая подходящее слово, — менее поврежденным. Изучение этого животного дало бы ответы на множество вопросов.— А мне не жаль! — решительно воскликнул Гарретт. — Эта тварь жрала людей, и я счастлив, что мы надрали ей хвостатый зад, пусть это и не призрак вовсе!— Нет-нет, конечно, ты прав. Я всего лишь говорю, что наше представление о способностях Накх-та по-прежнему основывается на индейских легендах, а не на научных исследованиях.Кайли поджала губы. Она была уверена, что, несмотря на свои слова, за прошедшие дни Игон перелопатил тонну литературы и наверняка продвинулся в понимании природы поющего демона.— Игон, — окликнула девушка, — в книгах нет теорий о том, откуда взялся Накх-та? — не дожидаясь ответа, она продолжила: — Мне кажется… Нет, я уверена, что когда-то он был человеком. Я не видела у животных такого осмысленного взгляда, он слушал и оценивал наши действия. И как иначе объяснить то, что он разговаривал с детьми?— Если это так, то, боюсь, этот человек был потерян задолго до нашего рождения, — покачал головой Игон.— Но ведь что-то от этой туши осталось, правда?Прозвучавший вопрос задала не Кайли, и охотники с удивлением посмотрели на Эдуардо, лихорадочно теребившего край одеяла. Саркастичность и безразличие были его постоянными спутниками, но должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы в их компанию затесалась тревога. Игон, будучи, впрочем, не слишком хорошим физиономистом, не заметил очевидной нервозности и спокойно кивнул в ответ.— В смысле их же изучат, да? — продолжал Ривера. — Выяснят, как Накх-та размножаются?На короткое мгновение в палате повисла недоуменная тишина. Смешно высунув язык, Кайли скривившись от отвращения.— Фу, Эдди! — озвучил за нее Гарретт. — Извращенец!— Не хочу даже спрашивать, зачем тебе понадобилась эта информация, — поддержал друга Роланд.— Да нет же, компадре! — Эдуардо поспешно замахал руками и сам скорчил рожу, представив, о чем подумали охотники. — Я… да вы… Фу! Кто из нас еще извращенец!Он передернулся и, помолчав немного, потер ребра.— Он ведь поцарапал меня, прежде чем сдох, — хмуро напомнил молодой человек.Кайли коснулась ладонью лица, но тут же убрала руку, чтобы Эдуардо не понял, что его невысказанное предположение испугало ее. Охотники быстро переглянулись.— Нет причин для паники, — осадил компанию Игон. — В подавляющем большинстве верований трансформация происходит после проникновения слюны или крови существа в жертву, например через укус. Ты не заразишься от бешеной собаки, если она тебя оцарапает, — пояснил он доступнее и задумчиво почесал подбородок. — Разве что заработаешь столбняк и заражение крови. С другой стороны, если ты все же начнешь обращаться, большой беды не будет, — ученый ободряюще улыбнулся. — Ведь мы знаем теперь слабые места Накх-та.— О! То есть я никого не сожру, потому что вы меня пристрелите! Какое облегчение, я в восторге, — язвительно вскинулся Эдуардо под нервные смешки друзей.— Кстати, — не моргнув глазом продолжил Игон, — в коридоре я встретил Карла. Я верно понял, что миссис Ривера и твой дядя Диего собираются проведать тебя?Эдуардо перекосило. Про участие в этом дурдоме дяди Диего он слышал впервые, и от этого новость о приезде родни стала еще горше. Теперь добрую треть Мексики будет лихорадить от свежих баек старика Диего, и его, Эдуардо, подвиги станут достоянием общественности, правда, совсем не в том виде, в котором они были совершены. Как-то раз, когда он гостил на ранчо дяди Диего, наглый козленок боднул его чуть пониже поясницы, а через час позвонила зарёванная мама, чтобы услышать голос своего лежащего при смерти сына, которому блудный койот отхватил ползадницы.Но неожиданно оказалось, что гонец не заслужил смерти, принеся и хорошую весть.— Позвони родным. Зачем им впустую тратить время на перелет, — проговорил Игон. — Думаю, они еще успеют сдать билеты.Услышав это, Эдуардо возликовал. Даже вкусняшке от Жанин он не радовался так сильно, потому что в сэндвиче были только огурчики да ветчина, а в словах начальника — возрожденная надежда. Но более дальновидная Кайли мигом заподозрила подвох.— А что случилось? — подозрительно прищурившись, спросила девушка.— Эдуардо, мне нелегко это признавать, но ты был прав, а я нет, — на одном дыхании выпалил Игон. — С самой первой минуты ты настаивал на существовании Накх-та, а я своим скептицизмом чуть не погубил стольких людей. Обещаю, впредь я буду прислушиваться к твоим словам.— Так, — задумчиво кивнул Роланд, тоже почуяв неладное. — А как все это связно с приездом семейства Ривера?— Непосредственным образом! Зачем им ехать в такую даль, когда мы сами навестим их через месяц?— Что?!В вопле, вырвавшемся из груди Эдуардо, было столько неподдельного ужаса, словно за окном начался апокалипсис. Охотник резко сел, даже не обратив внимания на вспыхнувшую в ребрах боль, и во взгляде его мелькнула мольба.— Я недооценивал твою проницательность, — невозмутимо сообщил Игон. — И теперь я делом извинюсь за свое предубеждение. Через месяц мы летим в Мексику на поиски чупакабры.— Что?! Нет! Игон! Только не в Мексику! Пожалуйста! С кем я оставлю Язычника? Игон, я же пошутил насчет чупакабры! А у меня запоздалое сотрясение, мне нельзя ехать! Игон! — гвалт умоляющих воплей нагнал ученого уже в коридоре.Безмерно довольный своей шуткой, Игон прикрыл дверь и бодро зашагал по коридору. Через месяц в Мексику! Какой вздор! И как это они купились? Зачем ждать месяц, когда можно отправиться на следующей неделе?Автор - KihsoR.

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