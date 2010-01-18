Истории из жизни
Истории из жизни

Потерянный диск (реальная мистика)

Я живу одна в квартире, подаренной родителями и работаю программистом на дому (удаленная работа), пишу коды. И как-то я узнала, что ко мне должна приехать моя двоюродная сестра из Канады, которую я очень давно не видела. А также собирались заявится все наши родственнички чтобы повидаться. И естественно ко мне в квартиру. Накануне её (сестры) приезда я стала прибираться в квартире, и обалдела какой у меня срач - повсюду диски, провода всякие, ну и конечно упаковки от еды и напитков. Это всё я быстренько собрала и выкинула и стала систематизировать свои диски. А самый главный диск, который мне сдавать на след. день найти не могу! Причем этот диск был помечен фиолетовым стикером и лежал в пакете зип-локе фиолетово-сиреневого цвета (я всегда так делаю). И вот, измотанная уборкой, я легла спать, забыв написать начальнику, чтобы курьер не приезжал утром за диском, т.к. его нет. А курьер должен был приехать в 8 утра.

Курьер почему-то приехал в 7, я накинула халат и открыла дверь в квартиру, когда он позвонил в звонок. Он (курьер) вручил мне какой-то пакетик и ушёл. Я думаю: "Во блин у нас что стали зарплату наличными выдавать, всегда же вроде переводили на карту." Открыла пакетик - а там тот самый диск! Фиолетовый!
В 7.30 мне позвонил начальник (а он слегла больной, встаёт в 5-6 утра, так что для него это норма) и начал мне говорить посмотреть 10 и 11 пункты программирования (разделы), мол там ошибка, и сказал что курьер приедет за правками в 8 часов. Я конечно всё быстренько посмотрела и исправила (частая моя ошибка там была, неудивительно).
В 8 (утра) никакой курьер не приехал, а я стала готовиться встречать свою сестру из Канады.
Вскоре она приехала, немного отдохнула и мы пошли в близлежащий магазин за частью продуктов для праздничного стола, а часть заказали с помощью интернета. Накрыли столы, начали подъезжать родственники. Однако отмечу - несмотря на беготню с салатами и т.п. у меня из головы не шла история с диском моим.
Мы конечно хотели поболтать с сестрой, но все только её расспрашивали как она живёт. Наконец около 7 вечера все стали разъезжаться. Мы чутка убрались с сестрой, а в 8 вечера приехал новый курьер и я отдала ему исправленный диск. Позже позвонил начальник и сказал мол как всё хорошо.

Наконец то можно и вздохнуть спокойно. Мы с сестрёнкой сели за комп смотреть всякие мои фотки, а они у меня все на компе, только на рабочей флешке есть новые, в т.ч. и рабочие фото и скрины, в общем всё актуальное.
И тут я вижу на фото тот самый диск фиолетовый, в пакетике, я в шоке лезу смотреть дату фото и понимаю что никак я не могла его отправить так чтобы сегодня утром мне его вернули для правок! Он реально был где-то в квартире! Тогда вопрос - Кто и как и откуда (и что это было вообще) мне привез утром этот диск?!
Сестра предположила (я ей это всю эту историю рассказала конечно, что меня парит) что я могла выкинуть диск вместе с мусором, когда прибиралась, но... фото с флешки опровергает это.
(Но в итоге то всё обошлось, мне начальник ещё и премию дал в том месяце.


29-01-2026, 14:19
Комментарии

#1 написал: Okotaen
29 января 2026 14:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 255
Когда много работаешь, особенно за компьютером, нередко забываешь, что, куда, когда положила. Видимо, такая же история приключилась с эти фиолетовым диском. Дублируйте тогда и в облако.
Зарегистрирован: 18.01.2010
#2 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
29 января 2026 18:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 22
Цитата: Okotaen
Когда много работаешь, особенно за компьютером, нередко забываешь, что, куда, когда положила. Видимо, такая же история приключилась с эти фиолетовым диском. Дублируйте тогда и в облако.

Да, вполне объяснимо. Абсолютно все помнить невозможно.
Зарегистрирован: 29.12.2025
#3 написал: ПИК НИК
29 января 2026 22:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (773|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 211
Точно мистика. Не иначе.
Если б не... То, не...
Это 100%.
Огонь история.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#4 написал: lama_kate
29 января 2026 22:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 14
Цитата: ПИК НИК
Точно мистика. Не иначе.
Если б не... То, не...
Это 100%.
Огонь история.

если это не сарказм - то спасибо вам за комментарий
Зарегистрирован: 26.12.2021
#5 написал: serg-kil-inc
30 января 2026 04:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 140
Странное что-то. То есть, диск вы должны были утром отправить боссу, но именно босс прислал вам этот самый диск, который вы собирались отправлять ему, за час до того, как должен был приехать курьер? Ну, со стороны смахивает на мистику.
На деле, жестокая реальность и рассеяное внимание, мне кажется. Не было диска у вас никогда, просто вы подумали, что он уже у вас. Потому что босс прислал вам фотку того, что принесёт курьер.
В общем, пора брать отпуск и сходить в больничку.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#6 написал: lama_kate
30 января 2026 07:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 14
Цитата: serg-kil-inc
Потому что босс прислал вам фотку того, что принесёт курьер.
В общем, пора брать отпуск и сходить в больничку.


Фото не шеф прислал, это было фото диска в той самой фиолетовой упаковке в моей квартире на полу (фоткала свою собачку, как она играется смешно и потом показывала сестре, так и заметила...).
Отпуска с 2021 года жду, с этой удаленкой joy
Спасибо за комментарий)))
Зарегистрирован: 26.12.2021
#7 написал: lama_kate
30 января 2026 07:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 14
Цитата: Okotaen
Когда много работаешь, особенно за компьютером, нередко забываешь, что, куда, когда положила. Видимо, такая же история приключилась с эти фиолетовым диском. Дублируйте тогда и в облако.


Так работа вся есть и на компе, и в облаке, мне просто нужно передать через курьера именно на носителе, на диске
Зарегистрирован: 26.12.2021
#8 написал: Talisha
30 января 2026 08:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 590
Может, какая-то временнАя аномалия, сбой матрицы? Они нередки сейчас.
А отдыхать действительно нужно wink
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#9 написал: Light_a_dark
30 января 2026 09:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (553|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 860
Поздравляю! Вас, покидав по веткам возможных реальностей, вернули обратно.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#10 написал: lama_kate
30 января 2026 09:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 14
Цитата: Talisha
Может, какая-то временнАя аномалия, сбой матрицы? Они нередки сейчас.
А отдыхать действительно нужно wink

спасибо за комментарий)
я склоняюсь к тому, что это некая сущность захотела помочь - не было реального утреннего курьера, диск был дома, просто указание на мои ошибки в кодах, чтобы не было проблем потом с работой и с начальником
Зарегистрирован: 26.12.2021
#11 написал: зелёное яблочко
30 января 2026 10:01
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 086
Для меня мистика терпеть такое отношение. Звонки сранья, нет отпуска...
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#12 написал: serg-kil-inc
31 января 2026 07:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 140
Цитата: зелёное яблочко
Для меня мистика терпеть такое отношение. Звонки сранья, нет отпуска...

Ну, если фриланс, а не реальная удалёнка... Сейчас официальных удалёнщиков по тк устраивать заставили.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#13 написал: Дейтерий и Тритий
2 февраля 2026 05:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Просто Вы впервые заметили (мистику), она Вас окружила. Теперь будет чаще.
Зарегистрирован: 6.09.2025
#14 написал: Anchytka
2 февраля 2026 18:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Сижу сейчас дочитываю на ноуте первый абзац этой истории... как вдруг раздаётся звук крутящегося дисковода, хотя я его вообще не трогала, даже случайно не задела... В общем, расценить это, наверное, можно как привет от моего дисковода вашему диску! :) :))
Зарегистрирован: 27.11.2025
#15 написал: Tengu
2 февраля 2026 21:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (71|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 307
Диск??? Программист пишет код и передает его НА ДИСКЕ курьеру??? У автора что, девяносто пятый год?
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.