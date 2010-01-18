Потерянный диск (реальная мистика)

Я живу одна в квартире, подаренной родителями и работаю программистом на дому (удаленная работа), пишу коды. И как-то я узнала, что ко мне должна приехать моя двоюродная сестра из Канады, которую я очень давно не видела. А также собирались заявится все наши родственнички чтобы повидаться. И естественно ко мне в квартиру. Накануне её (сестры) приезда я стала прибираться в квартире, и обалдела какой у меня срач - повсюду диски, провода всякие, ну и конечно упаковки от еды и напитков. Это всё я быстренько собрала и выкинула и стала систематизировать свои диски. А самый главный диск, который мне сдавать на след. день найти не могу! Причем этот диск был помечен фиолетовым стикером и лежал в пакете зип-локе фиолетово-сиреневого цвета (я всегда так делаю). И вот, измотанная уборкой, я легла спать, забыв написать начальнику, чтобы курьер не приезжал утром за диском, т.к. его нет. А курьер должен был приехать в 8 утра.Курьер почему-то приехал в 7, я накинула халат и открыла дверь в квартиру, когда он позвонил в звонок. Он (курьер) вручил мне какой-то пакетик и ушёл. Я думаю: "Во блин у нас что стали зарплату наличными выдавать, всегда же вроде переводили на карту." Открыла пакетик - а там тот самый диск! Фиолетовый!В 7.30 мне позвонил начальник (а он слегла больной, встаёт в 5-6 утра, так что для него это норма) и начал мне говорить посмотреть 10 и 11 пункты программирования (разделы), мол там ошибка, и сказал что курьер приедет за правками в 8 часов. Я конечно всё быстренько посмотрела и исправила (частая моя ошибка там была, неудивительно).В 8 (утра) никакой курьер не приехал, а я стала готовиться встречать свою сестру из Канады.Вскоре она приехала, немного отдохнула и мы пошли в близлежащий магазин за частью продуктов для праздничного стола, а часть заказали с помощью интернета. Накрыли столы, начали подъезжать родственники. Однако отмечу - несмотря на беготню с салатами и т.п. у меня из головы не шла история с диском моим.Мы конечно хотели поболтать с сестрой, но все только её расспрашивали как она живёт. Наконец около 7 вечера все стали разъезжаться. Мы чутка убрались с сестрой, а в 8 вечера приехал новый курьер и я отдала ему исправленный диск. Позже позвонил начальник и сказал мол как всё хорошо.Наконец то можно и вздохнуть спокойно. Мы с сестрёнкой сели за комп смотреть всякие мои фотки, а они у меня все на компе, только на рабочей флешке есть новые, в т.ч. и рабочие фото и скрины, в общем всё актуальное.И тут я вижу на фото тот самый диск фиолетовый, в пакетике, я в шоке лезу смотреть дату фото и понимаю что никак я не могла его отправить так чтобы сегодня утром мне его вернули для правок! Он реально был где-то в квартире! Тогда вопрос - Кто и как и откуда (и что это было вообще) мне привез утром этот диск?!Сестра предположила (я ей это всю эту историю рассказала конечно, что меня парит) что я могла выкинуть диск вместе с мусором, когда прибиралась, но... фото с флешки опровергает это.(Но в итоге то всё обошлось, мне начальник ещё и премию дал в том месяце.

