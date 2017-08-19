Поющий демон Нью-Йорка (Глава VI)

Глава VI, о быстрых ногах и крепких руках

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:15

Nik_dk Просмотров: 23 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 12:15 by

Вся мостовая была залита кровью. Тяжело дыша, Кайли поднялась с земли и помогла Роланду.- О господи! Ты как? - обеспокоенно вскрикнула она, заметив, что спецовка друга разорвана на плече, и из раны сочится кровь.- Что? А! Вроде ничего серьезного, - не слишком уверенно отозвался механик и поморщился, разглядывая рукав. - Кажется, зацепило пулей.- Игон! Игон! - орал в рацию Гарретт, судя по легкой хрипотце, уже не первую минуту.Наконец на том конце что-то щелкнуло.- Гарретт? - раздался встревоженный голос ученого. - Я слышал выстрелы. Что у вас там происходит?- Игон, протонные лучи бесполезны! Мы не смогли захватить его? Что делать?!- Гарретт, оно не мертво.- Что?- Вы не можете поймать существо, потому что оно не мертво, - четко проговорив последние два слова, пояснил Игон. - Оно живое.Гарретту почудилось, то голос начальника дрогнул, но это было слишком невероятно, чтоб парень в это поверил.- И что это значит? - ехидно воскликнул Эдуардо, слышавший этот диалог.Задрав голову, он судорожно рыскал взглядом по паутине крыши, пытаясь найти затаившегося зверя.- Это значит, - прохрипел Карл, самостоятельно поднимаясь на ноги, - что нам нужно убить эту тварь.Полицейский опустил голову и ощупал разодранную форму. Только бронежилет спас его от когтей Накх-та, а ведь он был уверен, что всадил в зверя по меньшей мере три пули, прежде чем тот приземлился на лапы. Но эта мысль, способная испугать даже самого отважного человека, занимала его всего мгновение.- Кевин! - громко позвал Карл, и жгучая смесь облегчения и страха поднялась в его груди, когда он встретился взглядом с сыном.Мальчик был в порядке, насколько вообще можно быть в порядке в такой ситуации. Он ждал помощи, и Карл сделал шаг.- Стой! - вдруг зашипел Эдуардо, вцепившись в него мертвой хваткой. Полицейский хотел было отмахнуться, но тут заметил, с каким перекошенным лицом брат смотрит перед собой.Проследив направление его взгляда, Карл застыл: в полуметре от его лица густо капала кровь. Накх-та сидел прямо над ними.- Кевин! - негромко и ласково позвал полицейский, украдкой поглядывая вверх и стараясь как можно тише перезаряжать пистолет. - Сынок, уходите с моста. Только медленно, без резких движений.- Папа, нет, - едва слышно отозвался Кевин, боясь поднять голову, но не сводя глаз с неясного силуэта под крышей. - Он убьет нас, если мы шевельнемся. Он сам сказал нам.Кевин еще крепче стиснул руку мальчика примерно одного с ним возраста. Парень постарше, лет пятнадцати или шестнадцати, прижимал к себе девочку, очень на него похожую, не позволяя ей ни вскрикнуть, ни разрыдаться. Сам он молчал, но лицо его было смертельно бледно. Он тоже не отрываясь смотрел на крышу.- Я отвлеку зверя, а ты забери Кевина, - не раздумывая велел Карл.- Секундочку! - возмутился Эдуардо. - Разборки с монстрами — это по нашей части!- Не обсуждается, - отрезал Карл, и охотник прикусил язык.Впрочем, тут стоит отдать ему должное: он промолчал отнюдь не потому, что был послушным младшим братом. Просто, несмотря на жгучую потребность возразить, он не горел желанием спорить здесь и сейчас, под лапами Накх-та, который, по разумению Эдуардо, понимал куда больше, чем хотелось бы.Охотник нервно передернулся и посмотрел на сжавшихся у перил подростков. Краем глаза он заметил, что Роланд, который стоял к ним ближе, что-то тихо сказал Гарретту и Кайли, указывая на детей, и ободряюще кивнул ему. Эдуардо надеялся, чтоб под этим жестом подразумевалось что-то хорошее, но не успел угадать, что именно, почувствовав, что его и без того взъерошенные волосы встают дыбом.Мерный звук капающей крови стих. На мгновение в душе Эдуардо затеплилась надежда, что Накх-та просто истек кровью и сдох, но он тут же ощутил движение у себя над головой и услышал, как когти зверя царапают металл.- Готов? - одними губами шепнул Карл.«Нет», - хотел признаться охотник, но язык прилип к небу.Но полицейскому не слишком был нужен ответ. Подгадав одному ему понятный момент, он отскочил в сторону и пронзительно свистнул. Провокация удалась. Накх-та спрыгнул в метре от оцепеневшего Эдуардо и бросился в погоню за Карлом, но этого охотник уже не увидел, потому что обнаружил себя несущимся в противоположную сторону. В то же время Кайли и Гарретт с искаженными от напряжения лицами палили в зверя, а Роланд уже подхватывал на руки заплаканную девочку.До Кевина оставалась жалкая пара метров, когда Эдуардо вдруг заметил ужас на лице племянника и осознал, что рев Накх-та, который должен был по идее удаляться, напротив, быстро приближается.Дальнейшие события развивались так стремительно, что за ними сложно было уследить. Эдуардо набегу стащил со спины тяжеленный протонный блок и обернулся.- Твою мать! - завопил охотник, обнаружив оскаленную пасть Накх-та у самого своего лица, и с размаху заехал по морде зверя протонным блоком.Накх-та взвыл от боли и потерял равновесие.- Бежим-бежим-бежим! - затараторил Эдуардо, хватая Кевина за руку и увлекая его за собой.Но не успел он сделать и шага, как правую половину тела обожгло, словно огнем, в ушах зазвенело, и на долю секунды охотник совершенно потерялся в пространстве. Ему почудилось, что его швырнуло в сторону, и земля вдруг ушла из-под ног. Когда он осмелился открыть глаза, то обнаружил, что висит за пределами моста, вцепившись в перила обеими руками. Более того, на ноге явно кто-то болтался, хватаясь за его сапог так же отчаянно, как сам охотник держался за ограждение. И, судя по весу, это был не Накх-та.Эдуардо ничего не стоило стряхнуть лишний груз, тянущий его навстречу речным потокам, но он был не настолько труслив. В конце концов, малодушие и охота на призраков плохо сочетаются. Конечно, в команде была Кайли, которая ему очень нравилась, но, если бы дело было только в девушке, инстинкт самосохранения давно бы взял верх, и Эдуардо отправился бы на поиски более доступной цели и безопасной работы. Нет, опасность, с которой была сопряжена его профессия, рождала в нем чувство значимости, понимания собственной нужности, и ради этого стоило терпеть даже остряка Гарретта с его бесконечными подколами.Справедливости ради тут надо отметить, что ни одна из этих философских мыслей даже не подумала заглянуть в голову Эдуардо. И без того не слишком склонный к глубоким размышлениям, зато легко поддающийся панике, охотник заботился лишь о том, как бы не разжать пальцы.- Дядя Эдуардо!Охотник похолодел. Конечно, он догадывался, кто именно цеплялся за его лодыжку, и впервые был не рад собственной правоте, услышав испуганный голос племянника.- Спокойно, парень! - крикнул он, взглянув вниз. - Держись крепче! Сейчас твой папа вытащит нас!Самым паршивым было то, что слова, призванные ободрить Кевина, совсем не убедили самого Эдуардо. Чертовски болели ребра, в голове шумело, да и Карл что-то не торопился.Вдруг охотник почувствовал, как на его запястьях сомкнулись чьи-то пальцы, и чуть не заорал от неожиданности, но, вскинув голову, встретился взглядом с Кайли. Девушка свешивалась через поручни и держала его так крепко, как только позволяло хрупкое телосложение.Но Эдуардо не успел обрадоваться, потому что сразу за тем, как появилась вампирша, за спиной ее вырос массивный силуэт Накх-та.«Беги!» - хотел закричать охотник и не сумел, хотя по его перекосившемуся лицу и так все было ясно.Не выпуская рук Эдуардо, Кайли оглянулась через плечо, но увидела только широкую спину Карла.Грянул выстрел. Затем второй, третий, четвертый. Накх-та хрипло взвыл. Продолжая стрелять, Карл шагнул вперед и скрылся из поля зрения брата, затем все стихло.- Что там?! - вновь обрел дар речи Эдуардо. - Что произошло?Кайли открыла рот, чтоб ответить, и тут на перила рядом с ней тяжело упал труп Карла. Его восковое лицо было залито свежей кровью, а глаза широко распахнуты. Как в плохом ужастике, он вцепился в руку брата, и на сей раз Эдуардо заорал от всей души. Поддавшись его настроению, завизжала и Кайли.Автор - KihsoR.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Нью-Йорк демон

Другие, подобные истории: