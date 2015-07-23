Истории из жизни
Страшно интересные размышления о будущем человечества

В будущем глаза людей станут больше, так как люди все больше проводят досуг в темное время суток, и требуется больше возможностей для видения в темноте. Рот, нос, и уши уменьшатся. Тело достигнет высоты около двух метров, но будет худым из-за уменьшения роли физического труда в повседневной жизни. Волосы на теле исчезнут, у женщин исчезнет грудь, половые органы уменьшатся. Люди смогут воспроизводиться без родителей. На смену смартфонам придут мозговые биочипы, а на смену паспортам и кошелькам - чипы в руку. Вместо ключей от квартир будут биометрические замки с открытием по скану отпечатка пальцев.

Появятся подземные и подводные города, создадут частные космические станции. Холодный ядерный синтез и энергия вакуума заменит тепло и гидроэлектростанции. Затем мозговые чипы заменятся на естественные способности человека к телепатии. Пришельцы из других миров перестанут скрываться от людей и вступят с человечеством в официальный контакт.

Постепенно люди откажутся от биологических тел в пользу существования в бестелесной духовной форме. У многих появятся киберпротезы конечностей и органов, людей будут создавать с вмешательством в ДНК, чтобы заранее формировать таланты человека для набора на определенную работу. Магия сольется с наукой.

Постепенно Земля станет непригодной для жизни и люди отправятся на поиски нового дома в космос. Деревни сольются с городами. В одном и том же здании в городах будут и офисы, и магазины, и квартиры, и лаборатории. Войны прекратятся, будет единая политическая партия, единое мировое государство, единый банк, единый стандарт образования, у людей появятся магические способности.


Новость отредактировал Estellan - 29-01-2026, 14:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-01-2026, 14:05 by swandance
+2

Ключевые слова: Общество человечество земляне дух душа тело будущее футурология авторская история

Комментарии

#1 написал: Estellan
29 января 2026 14:06
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (2203|0)
Публикаций: 277
Комментариев: 2 982
Учитывая то, что "Часы судного дня" все ближе к ядерной полуночи, думаю, что гораздо вероятней то, что все мы умрем.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#2 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
29 января 2026 17:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 22
Я видел другую картину будущего. И да, само будущее человечества зависит только от нас.
Зарегистрирован: 29.12.2025
#3 написал: Скарм
29 января 2026 19:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 607
Чел собрал все фантастические гипотезы в кучу...
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#4 написал: serg-kil-inc
31 января 2026 07:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 140
Ясно-понятно... И когда? Просто я не готов к тому, что мой половой орган уменьшится...
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#5 написал: Eifersucht
31 января 2026 09:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 622
Ну, все эти стремления к предсказаниям - это защита от жизненных проблем, страха и тревоги, неудачи и несчастья. Нужно пользоваться. А почему бы и нет? Но нужно ещё помнить одну вещь: защита со временем разрушается и наступает дряхлость. Что будете делать в том периоде???? Спрогнозировали? А ведь это уже надо делать.
Как то один контактёр спросил инопланетян: "А почему вы с нами не вступаете в отношения? Можно же было бы обмениваться какими-то достижениями, товарами, услугами...". Знаете, какой был ответ? Ему ответили: "Вы все заражены".
Без сомнения, это может являться дурью, бредом сумасшедшего контактёра. Но ответ содержит изящество, потому вполне возможно, что мы все заражены. И вполне возможно, что мы имея такую солидную техническую базу, не развиваемся уже много тысяч лет. Понимаете, что при таких условиях ни о каких предсказаниях не может идти речь в принципе, потому что все, кто будет говорить о негативе, - будут попадать в точку. Ничего в будущем не изменится с человеком, также как и не менялось в далёком прошлом. Мы торчим на одном месте и ещё долго будем торчать даже с укоренением ИИ и даже с уменьшением половых органов.
Можно привести кучу примеров с невероятными выводами о двойственности почти каждого человека. Мало того, в нашем родном обществе бесконца гасится индивидуальность. Это ведь не зря. Выход в развитие может быть только через индивидуальность. Есть отдельные люди, у которых получилось, но их общество не заметило. А вот другие индивиды заметили... . Они пойдут тем же путём, через индивидуальность свою и будут открыты в дальнейшем развитии.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.