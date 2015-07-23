Страшно интересные размышления о будущем человечества

В будущем глаза людей станут больше, так как люди все больше проводят досуг в темное время суток, и требуется больше возможностей для видения в темноте. Рот, нос, и уши уменьшатся. Тело достигнет высоты около двух метров, но будет худым из-за уменьшения роли физического труда в повседневной жизни. Волосы на теле исчезнут, у женщин исчезнет грудь, половые органы уменьшатся. Люди смогут воспроизводиться без родителей. На смену смартфонам придут мозговые биочипы, а на смену паспортам и кошелькам - чипы в руку. Вместо ключей от квартир будут биометрические замки с открытием по скану отпечатка пальцев.Появятся подземные и подводные города, создадут частные космические станции. Холодный ядерный синтез и энергия вакуума заменит тепло и гидроэлектростанции. Затем мозговые чипы заменятся на естественные способности человека к телепатии. Пришельцы из других миров перестанут скрываться от людей и вступят с человечеством в официальный контакт.Постепенно люди откажутся от биологических тел в пользу существования в бестелесной духовной форме. У многих появятся киберпротезы конечностей и органов, людей будут создавать с вмешательством в ДНК, чтобы заранее формировать таланты человека для набора на определенную работу. Магия сольется с наукой.Постепенно Земля станет непригодной для жизни и люди отправятся на поиски нового дома в космос. Деревни сольются с городами. В одном и том же здании в городах будут и офисы, и магазины, и квартиры, и лаборатории. Войны прекратятся, будет единая политическая партия, единое мировое государство, единый банк, единый стандарт образования, у людей появятся магические способности.

