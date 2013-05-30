Витенька

Я думал, что за тридцать лет службы видел всё. Трупы в весенних лесопарках, наркопритоны, где стены шевелятся от тараканов, глаза матерей на опознании. Я ушел на пенсию полковником, с больной печенью, прокуренными легкими и твердой уверенностью, что человеческая натура — это сточная канава. Я ошибался. Дно оказалось глубже.Жил я в старой панельной девятиэтажке на окраине. Дом этот был памятником унынию: серые швы расходились, как старые шрамы, в подъезде вечно стоял густой, липкий запах сырости и кошачьей мочи. На лестничных клетках хрустели под ногами окурки и шприцы, а лифт скрежетал так, будто перемалывал кости грешников. Моей единственной радостью были холодное «Жигулевское» по вечерам, старый диван и телевизор, бормочущий новости, пока я тупо смотрел в одну точку.Беда жила за стеной. Квартира слева. Там обитали Галина Петровна и её сынок, Витька.Витьке было за тридцать, но выглядел он на все пятьдесят. Типичный продукт распада личности: одутловатое, серо-землистое лицо, трясущиеся руки с черными ногтями и вечный запах дешевого спирта и немытого тела. Он нигде не работал, существовал на пенсию матери, которую у неё же и отбирал.Галина Петровна была тенью. Маленькая, сгорбленная, в каком-то выцветшем ситцевом халате, который помнил ещё Хрущева. У неё не осталось зубов, а глаза всегда смотрели в пол.Они жили в абсолютной нищете. Иногда я встречал Галину у мусорных баков — она искала бутылки. Но хуже всего были ночи. Слышимость в наших панельках такая, словно стен нет вовсе.— Где деньги, с*ка?! — ревел Витька звериным голосом.Потом слышались глухие удары. Звук плоти о плоть, звук падающего тела. Она почти не кричала, только выла тихо, по-собачьи.Я, каюсь, привык. Стучал кулаком в стену, орал: «Заткнитесь, или наряд вызову!». Наряд я не вызывал. Своих коллег дергать на бытовуху не хотелось, да и толку? Заберут его на сутки, вернут злее.В какой-то момент всё стихло.Три дня тишины. Ни криков, ни ударов, ни звона битой посуды. Я даже обрадовался — думал, Витька наконец-то допился до инсульта или белой горячки и его увезли.Но на четвертый день по вентиляции пошел запах. Не трупный, нет. Пахло вареным мясом. Густой, сладковатый, тяжелый дух, смешанный с запахом лаврового листа и старого жира. Это было странно. Денег у них на мясо не было годами, они ели пустые макароны.Соседи зашептались на лавочке. Витьку не видели неделю. Галину Петровну видели вчера — шла из магазина с пачкой соли, улыбалась блаженно, а глаза пустые, стеклянные.Когда запах стал невыносимым, я, повинуясь старому инстинкту, понял: пора. Позвонил бывшим коллегам.— Пришлите ребят, — сказал я дежурному. — Тут нечисто. И лучше сразу тяжелых. Предчувствие у меня.Они приехали быстро. ОМОН. Я вышел на площадку встретить их. Крепкие мужики, лет под сорок, в синей форме «камыш», тяжелые берцы, бронежилеты, за спинами укороченные автоматы. Грубые, немногословные профи. Они не задавали лишних вопросов, когда я кивнул на дверь.— Ломай, — скомандовал старший.Дверь, хлипкая, деревянная, обитая рваным дерматином, вылетела с первого удара ногой.Мы вошли внутрь.Квартира напоминала нору крота, который сошел с ума. Обои висели струпьями, обнажая голый бетон. На полу — слой грязи, спрессованной годами. Горы мусора, пустые бутылки, старые газеты по углам. Окна были завешаны тряпками, и в полумраке царила гнетущая, мертвая тишина.Запах здесь был такой плотный, что его можно было резать ножом.Мы прошли на кухню.Галина Петровна сидела за столом. Перед ней стояла эмалированная миска. Она держала ложку и методично, не торопясь, жевала.На плите, на медленном огне, стояла огромная выварка, в каких раньше кипятили белье. Крышка подрагивала, выпуская пар.— Гражданочка, где сын? — рявкнул боец ОМОНа, опуская ствол.Она подняла на нас глаза. В них не было страха. Только мутное, бесконечное безумие.— Витенька? — прошамкала она, облизывая жирную ложку. — А Витенька теперь хороший. Тихий. Не бьет маму. Вкусный Витенька.Боец подошел к плите и сдвинул крышку стволом автомата. Он был тертый мужик, прошел Чечню, но тут его передернуло, и он с матом отшатнулся назад, зажимая рот рукой.Я заглянул внутрь.В мутном бульоне, среди плавающих луковиц, варилась кисть руки. С татуировкой на пальцах. «З Л О».Остальное рассказывать не буду. Топор нашли в ванной. Она рубила его прямо там, в чугунной ванне, и куски складывала в тазы.Задержание проходило жутко в своей обыденности. Она не сопротивлялась. Бойцы, здоровые лбы с автоматами, скручивали маленькую сухонькую старушку с осторожностью, будто она была заражена чумой. Она лишь хихикала и все порывалась доесть то, что было в миске.Ее увезли. Экспертиза признала её невменяемой. Закрыли в лечебнице спецтипа, навсегда. Говорят, она там до сих пор просит добавки.Квартиру опечатали. Она стоит пустая. Соседи проходят мимо этой двери, прижимаясь к противоположной стене, и крестятся. Даже местные наркоманы и бомжи обходят этот этаж стороной. Там поселился холод. Даже летом, проходя мимо, чувствуешь, как из замочной скважины тянет могильной стылостью.А я… Я изменился.Я перестал пить пиво. Оно мне теперь противно. Тошнота подступает к горлу, когда я вижу мясо.Тот цинизм, который я копил годами службы, переплавился в холодное, острое отвращение к городу, к людям, к этим бетонным коробкам, где за тонкими стенами сходят с ума.Через месяц я продал квартиру за бесценок. Купил избу в глухой деревне, километров за триста отсюда, где до ближайшего соседа полкилометра лесом.Купил ружье. Хорошее, двуствольное. Теперь я хожу на охоту. Бью уток, зайцев.Зверь — он честный. Он убивает, чтобы выжить, а не потому что сошел с ума от водки и нищеты.А когда вечером я сижу у печи и чищу ствол, я иногда слышу этот запах. Сладковатый запах вареного сыновьего мяса. И я знаю, что от этого запаха мне уже не отмыться никогда.

