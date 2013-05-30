Истории из жизни
Истории из жизни

Витенька

Я думал, что за тридцать лет службы видел всё. Трупы в весенних лесопарках, наркопритоны, где стены шевелятся от тараканов, глаза матерей на опознании. Я ушел на пенсию полковником, с больной печенью, прокуренными легкими и твердой уверенностью, что человеческая натура — это сточная канава. Я ошибался. Дно оказалось глубже.
Жил я в старой панельной девятиэтажке на окраине. Дом этот был памятником унынию: серые швы расходились, как старые шрамы, в подъезде вечно стоял густой, липкий запах сырости и кошачьей мочи. На лестничных клетках хрустели под ногами окурки и шприцы, а лифт скрежетал так, будто перемалывал кости грешников. Моей единственной радостью были холодное «Жигулевское» по вечерам, старый диван и телевизор, бормочущий новости, пока я тупо смотрел в одну точку.

Беда жила за стеной. Квартира слева. Там обитали Галина Петровна и её сынок, Витька.
Витьке было за тридцать, но выглядел он на все пятьдесят. Типичный продукт распада личности: одутловатое, серо-землистое лицо, трясущиеся руки с черными ногтями и вечный запах дешевого спирта и немытого тела. Он нигде не работал, существовал на пенсию матери, которую у неё же и отбирал.
Галина Петровна была тенью. Маленькая, сгорбленная, в каком-то выцветшем ситцевом халате, который помнил ещё Хрущева. У неё не осталось зубов, а глаза всегда смотрели в пол.
Они жили в абсолютной нищете. Иногда я встречал Галину у мусорных баков — она искала бутылки. Но хуже всего были ночи. Слышимость в наших панельках такая, словно стен нет вовсе.
— Где деньги, с*ка?! — ревел Витька звериным голосом.
Потом слышались глухие удары. Звук плоти о плоть, звук падающего тела. Она почти не кричала, только выла тихо, по-собачьи.
Я, каюсь, привык. Стучал кулаком в стену, орал: «Заткнитесь, или наряд вызову!». Наряд я не вызывал. Своих коллег дергать на бытовуху не хотелось, да и толку? Заберут его на сутки, вернут злее.

В какой-то момент всё стихло.
Три дня тишины. Ни криков, ни ударов, ни звона битой посуды. Я даже обрадовался — думал, Витька наконец-то допился до инсульта или белой горячки и его увезли.
Но на четвертый день по вентиляции пошел запах. Не трупный, нет. Пахло вареным мясом. Густой, сладковатый, тяжелый дух, смешанный с запахом лаврового листа и старого жира. Это было странно. Денег у них на мясо не было годами, они ели пустые макароны.
Соседи зашептались на лавочке. Витьку не видели неделю. Галину Петровну видели вчера — шла из магазина с пачкой соли, улыбалась блаженно, а глаза пустые, стеклянные.
Когда запах стал невыносимым, я, повинуясь старому инстинкту, понял: пора. Позвонил бывшим коллегам.
— Пришлите ребят, — сказал я дежурному. — Тут нечисто. И лучше сразу тяжелых. Предчувствие у меня.
Они приехали быстро. ОМОН. Я вышел на площадку встретить их. Крепкие мужики, лет под сорок, в синей форме «камыш», тяжелые берцы, бронежилеты, за спинами укороченные автоматы. Грубые, немногословные профи. Они не задавали лишних вопросов, когда я кивнул на дверь.
— Ломай, — скомандовал старший.
Дверь, хлипкая, деревянная, обитая рваным дерматином, вылетела с первого удара ногой.

Мы вошли внутрь.
Квартира напоминала нору крота, который сошел с ума. Обои висели струпьями, обнажая голый бетон. На полу — слой грязи, спрессованной годами. Горы мусора, пустые бутылки, старые газеты по углам. Окна были завешаны тряпками, и в полумраке царила гнетущая, мертвая тишина.
Запах здесь был такой плотный, что его можно было резать ножом.
Мы прошли на кухню.
Галина Петровна сидела за столом. Перед ней стояла эмалированная миска. Она держала ложку и методично, не торопясь, жевала.
На плите, на медленном огне, стояла огромная выварка, в каких раньше кипятили белье. Крышка подрагивала, выпуская пар.
— Гражданочка, где сын? — рявкнул боец ОМОНа, опуская ствол.
Она подняла на нас глаза. В них не было страха. Только мутное, бесконечное безумие.
— Витенька? — прошамкала она, облизывая жирную ложку. — А Витенька теперь хороший. Тихий. Не бьет маму. Вкусный Витенька.
Боец подошел к плите и сдвинул крышку стволом автомата. Он был тертый мужик, прошел Чечню, но тут его передернуло, и он с матом отшатнулся назад, зажимая рот рукой.
Я заглянул внутрь.
В мутном бульоне, среди плавающих луковиц, варилась кисть руки. С татуировкой на пальцах. «З Л О».
Остальное рассказывать не буду. Топор нашли в ванной. Она рубила его прямо там, в чугунной ванне, и куски складывала в тазы.

Задержание проходило жутко в своей обыденности. Она не сопротивлялась. Бойцы, здоровые лбы с автоматами, скручивали маленькую сухонькую старушку с осторожностью, будто она была заражена чумой. Она лишь хихикала и все порывалась доесть то, что было в миске.
Ее увезли. Экспертиза признала её невменяемой. Закрыли в лечебнице спецтипа, навсегда. Говорят, она там до сих пор просит добавки.
Квартиру опечатали. Она стоит пустая. Соседи проходят мимо этой двери, прижимаясь к противоположной стене, и крестятся. Даже местные наркоманы и бомжи обходят этот этаж стороной. Там поселился холод. Даже летом, проходя мимо, чувствуешь, как из замочной скважины тянет могильной стылостью.

А я… Я изменился.
Я перестал пить пиво. Оно мне теперь противно. Тошнота подступает к горлу, когда я вижу мясо.
Тот цинизм, который я копил годами службы, переплавился в холодное, острое отвращение к городу, к людям, к этим бетонным коробкам, где за тонкими стенами сходят с ума.
Через месяц я продал квартиру за бесценок. Купил избу в глухой деревне, километров за триста отсюда, где до ближайшего соседа полкилометра лесом.
Купил ружье. Хорошее, двуствольное. Теперь я хожу на охоту. Бью уток, зайцев.
Зверь — он честный. Он убивает, чтобы выжить, а не потому что сошел с ума от водки и нищеты.
А когда вечером я сижу у печи и чищу ствол, я иногда слышу этот запах. Сладковатый запах вареного сыновьего мяса. И я знаю, что от этого запаха мне уже не отмыться никогда.

+8

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
12 февраля 2026 22:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 628
Мне кажется, что старушка могла разрубить кость взрослого человека, но только в состоянии аффекта разово, да и то это очень и очень приближённо можно сказать с большой натяжкой. Понимаете, в старческом возрасте обмен веществ замедляется, это касается жиров, белков, углеводов и мин. в-в. Гормональной системы почти что нет, состояние мышц увядающее. Я думаю, что история додумана, особенно про татуировку на руке, которая в ёмкости. Таких семей по России полным полно, где взрослый, уже старый сын и сильно пожилая мать живут в маленькой квартирке. Он - пьяница, она - молчаливая пенсионерка. Жаль, конечно, но это есть. И это продукт социума нашего. В девяностых резко изменились ценности и нормы в обществе, сменились ожидания и надежды. Сменилось вообще всё так, что большинству стало непонятно - что, как, куда и почему... . Некоторые приспособились, а старикам и старушкам это невозможно, а пьяницам и подавно. У них адаптация нарушена, так сказать, наблюдается полнейший консерватизм.
А то, что бывшие милиционеры живут, стараясь не вмешиваться - это факт. Хоть честно написали, а то, чуть что, - ничего не слышал и не видел.
Было в 2018 - так это доказательство, что мы очень и очень далеко от решения социальных проблем. Каким-то чудом ещё страна не развалилась.
Плюсанул - тема актуальна.
#2 написал: lukery
     
13 февраля 2026 01:02
13 февраля 2026 01:02
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 149
Не так давно смотрела интервью с бывшим следователем, который был в следственной группе искавших Чикатило. Найдите, ести интересно. Имя следователя Амурхан Яндиев.
Там есть и интересные моменты по теме сайта, сны - следователя "в руку" , которые психиатр (интервьюер) интерпретирует по-своему. Я когда была на этом моменте, вспомнила, как под одной моей историей (не сохранилась на сайте), кто-то из комментаторов писал про личные воспоминания Чикатило. Что в какой-то момент, когда оперативники шли по его следу, и вот вот его бы нашли, его (маньяка) будто укрыла невидимая сила. И оперативная группа прошла мимо, не заметив.
Интересно, да? Будто и правда есть эта борьба незримых сил. Одна помогает следователю найти маньяка, другая скрыться преступнику. А может и всё едино, но не об этом.
И в целом много там занимательного, о чём можно подумать и взять на заметку. Как, например, вести себя с психами. И портет правильного следователя - таким какой бы он был в лучшей задумке, прорисовывается отчётливо.
К слову пришлось, простите. Вдруг кому-то тоже интересно такое.

По истории. А что тут скажешь?
Могла ли бабка зарубить? Могла.
Когда училась, мы разбирали случаи в которых женщины (разных возрастов) совершали убийство в состоянии аффекта и без, превышая меры необходимой обороны.
Там такие женщины и такие жертвы. Что сложно представить: как ОНА смогла "завалить" этого бугая. А она смогла.
Что и говорить о человеке, которого признали невменяемым.

Страшно, конечно, от нашего общего попустительства. Когда слышим зло, видим, но не говорим, чтобы нас не коснулось. Ещё хуже, когда просто забиваем, снимая с себя ответственность: а что я могу сделать?

Герой истории в конце пишет, что это другие люди - зло. И убежал он в глухомань от них. Но куда не беги - везде с собой берёшь себя.
Зло - не Безымянная толпа людей. У него наше имя и лицо, когда мы позволяем ему свершиться.

Герою - сил прожить свой опыт работы и жизни. Остальным читающим, и мне в т.ч. сил и смелости не пройти мимо, когда нужно вмешаться.

+.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#3 написал: зелёное яблочко
13 февраля 2026 06:00
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 094
А мистика в чём?
Некоторые это делают, даже не с отчаяния. А удовольствия ради
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Дейтерий и Тритий
13 февраля 2026 07:08
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Целый ОМОН вязать старушку? Беззубая жевала? Чистил ствол двустволки?)))
Зарегистрирован: 6.09.2025
#5 написал: Eifersucht
13 февраля 2026 09:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 628
Цитата: lukery
Не так давно смотрела интервью с бывшим следователем, который был в следственной группе искавших Чикатило. Найдите, ести интересно. Имя следователя Амурхан Яндиев.
Там есть и интересные моменты по теме сайта, сны - следователя "в руку" , которые психиатр (интервьюер) интерпретирует по-своему. Я когда была на этом моменте, вспомнила, как под одной моей историей (не сохранилась на сайте), кто-то из комментаторов писал про личные воспоминания Чикатило. Что в какой-то момент, когда оперативники шли по его следу, и вот вот его бы нашли, его (маньяка) будто укрыла невидимая сила. И оперативная группа прошла мимо, не заметив.
Интересно, да? Будто и правда есть эта борьба незримых сил. Одна помогает следователю найти маньяка, другая скрыться преступнику. А может и всё едино, но не об этом.
И в целом много там занимательного, о чём можно подумать и взять на заметку. Как, например, вести себя с психами. И портет правильного следователя - таким какой бы он был в лучшей задумке, прорисовывается отчётливо.
К слову пришлось, простите. Вдруг кому-то тоже интересно такое.

Мне довелось в силу специфики своей прошлой профессии прослушать неделю лекций по парафилиям. И я в течении нескольких лет наблюдаю за публикациями по прошлым маньякам. И, вы знаете, всё больше и больше нового выплывает, что не давали, ни в лекциях, ни в печати.
Чикатило обладал невероятной силой в кистях и пальцах рук. Он мог в бараний рог загнуть любого взрослого с такой силой. Представьте, что вы идёте с работы, а кто-то на стороне яростно, похлеще зверя-хищника, рвёт на части человека. Пойдёте на помощь жертве? Да фиг там, вы будете уносить ноги оттуда. Это настолько шокирующая вещь, что сознание человека избавляется от этой видимой детали за считанные часы. Я уверен, что по этому делу были свидетели, только они старались забыть то, что видели. Программа защита свидетелей не работала никогда, да и сейчас не работает (доказательство: по делу прокуроров был один единственный свидетель, дело затормозили со стороны властей - не буду говорить кто, почитайте сами в википедии, хотя эта вещь может быть уже убрана; свидетеля, в связи с этой задержкой, грохнули и обезобразили его лицо. На суде дело развалилось.).Но в деле по Чикатило косвенная вина следователей тоже есть. Не буду вдаваться в подробности, никому это не интересно. Так вот, этот чел, который в истории бывший милиционер, а сейчас пенсионер, он не за старушку болел, он болел за себя. И продал он квартиру - потому что его совесть заела. Скорее всего, преступление было, только вряд ли старушка ужинала своим сыном - часть истории выдумка.
Вы знаете, не по теме истории, но не удерживаюсь... , напишу, что совсем недавно узнал. На лекциях и когда читал информацию в печати был несколько удивлён по делу Головкина. Там же был свидетель, пацан - друг той группы парней, которых расчленил маньяк. Он тоже мог оказаться в числе жертв, но ушёл, потому что ему надо было быть дома, то ли для того, чтобы сделать уроки, то ли что мама сказала. В общем он вовремя ушёл. С первого дня исчезновения его опрашивали в присутствии родителей в качестве свидетеля. В лекциях и печати указано, что пацан держался и месяц не говорил, куда пошли его друзья, сказал только через месяц. А вот фиг там. Блин, а я ещё тогда сидел на лекции и тупо смотрел на лектора: в этой информации не было изящества, враньё чистой воды. На самом деле было не так, только сейчас вскрылась информация. Пацан мялся - без сомнений, но всего лишь через 1-2 часа он всё рассказал. То есть, когда следователь узнал, где искать пропавших, пацаны были ещё живы. Ждали месяц знаете почему? Судья не давал постановление на обыск, а ехать ОМОНОМ брать было накладно в плане последствий, если бы было впустую. Ведь надо было вначале открыть уголовное дело, затем собрать доказательства, потом написать в суд, потом рассмотрение и "жевание соплей" на заседании, у нас же ведь демократия. Понимаете, в следственном отделе Москвы не нашлось по человечески ответственного человека. Представляете, все юристы, которые знают, что такое ответственность, а ответственного человека в их среде нету. Не правда ли, удивительная двойственность, граничащая с симптомами психического заболевания. Знаете, что надо было сделать? Той ночью же, когда узнали, троим полицейским "грабануть" тот гараж. Переодеться в грязную робу, взять пару монтировок, болгарку. И никакого ОМОНА. Пацаны бы остались живы, в крайнем случае, хотя бы кто-то.
Теперь про "купол". Существует техника у ведьм, там различного рода колдунов, по отводу глаз. Думаю, это древняя техника шаманов, она использовалась на охоте, а потом для ограждения от дикого зверя, а уже после против врагов-людей. И вот маньяки как-то неосознанно цепляют чисто технически какие-то энергетические составляющие этой методики. Купол-ограждение схожи. Здесь вовсе не борьба незримых сил, а просто некое случайное использование методики.
Вам, дорогая Лукерия, не надо хватать звёзд с неба, надо использовать своё сознание во всём.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: ПИК НИК
13 февраля 2026 16:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (773|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 217
Решил почитать, пока ем...
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#7 написал: Kreisleiter13
13 февраля 2026 17:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 667
Цитата: ПИК НИК
Решил почитать, пока ем...

Удачно?
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#8 написал: ПИК НИК
13 февраля 2026 17:31
+3
Группа: Посетители
Репутация: (773|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 217
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: ПИК НИК
Решил почитать, пока ем...

Удачно?

Конечно! Аппетит сразу разыгрался!
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#9 написал: lukery
13 февраля 2026 18:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 149
Цитата: Eifersucht
Пойдёте на помощь жертве?


Конечно нет. Это глупость при тех обстоятельствах, что вы описали. И я не осуждаю людей, которые сбегают в таких условиях.

Но нужно думать, когда добежал до безопасного места. Крепко думать и просчитывать: какую линию поведения держать. Замалчивать из-за страха, что тебя найдут? Для меня не видится единственно возможным вариантом. И он не всегда верен с точки зрения безопасности.

На Чикатило вышли в итоге по свидетельским показаниям двух бдительных и юных девушек. Они заметили, что некий мужчина навязывался к мальчику в электричке:
-Меня твоя мама попросила...
Мальчик был не дурак, затерялся в толпе.
А вот девушки молодцы. Не побоялись сообщить об следователю.

И более того Чикатило был одним из подозреваемых, когда нашли труп ребёнка в водоёме, но по тому делу осудили и казнили другого человека, у него уже была судимость, а Чикатило дала алиби жена, которое никто не проверял.

Но в историях, когда за стенкой истезает сосед мать или родители ребёнка. И ты допускаешь это. Тут уже у меня меньше вопросов: действовать или нет. И я опять же ни в первом случае с маньяком, ни во втором, когда за стенкой дерутся соседи, не предлагаю идти в лобовую атаку. Думать надо. И просчитывать варианты.

Цитата: Eifersucht
Представляете, все юристы, которые знают, что такое ответственность, а ответственного человека в их среде нету. Не правда ли, удивительная двойственность, граничащая с симптомами психического заболевания.


Понимаю о чём вы пишите. И разделяю вашу мысль. Это скотство, а не психическое заболевание.
Я уголовник по первому образованию, но не смогла работать после практики из-за системного подхода. Бумажки на первом месте. Хотя горела этим страшно, с детства. Горю и горюю теперь тихо.

Мне понравилось то, как показан следователь, его образ, в том интервью, которое упоминаю выше.

Цитата: Eifersucht
Вам, дорогая Лукерия, не надо хватать звёзд с неба, надо использовать своё сознание во всём.

Спасибо, постараюсь. Но не поняла с чего такая мысль.

Цитата: Eifersucht
Так вот, этот чел, который в истории бывший милиционер, а сейчас пенсионер, он не за старушку болел, он болел за себя. И продал он квартиру - потому что его совесть заела.


К этой мысли я и вела читателя.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#10 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
13 февраля 2026 18:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 24
Жутко.... 466 +
Зарегистрирован: 29.12.2025
#11 написал: Light_a_dark
15 февраля 2026 10:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (553|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 863
Цитата: Дейтерий и Тритий
Целый ОМОН вязать старушку? Беззубая жевала?

Был случай в моей жизни. Бабку соседку приехали забирать в дурку два амбала санитара. Бабулечка маленькая, сухонькая. Чуть связали. Она от них на шкаф запрыгнула. Билась до последнего.
Если хорошо сварила Витеньку, то вполне могла жевать деснами, в которых корни от зубов остались
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#12 написал: Volad
16 февраля 2026 14:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 874
Ну история творческая) В таких напыщенных красках не относящихся к делу устно не рассказывают, а тем более офицеры полиции. Да и про беззубую бабку жующую мясо, автор уже подзапутался. Да и других, несостыковок хватает, то
Тошнота подступает к горлу, когда я вижу мясо
, то стал охотником чтобы каждый раз разделывать мясо самому. Когда кастрюлю открывали, думал туда голову по сюжету вставят, но оказалась кисть хотя и
с татуировкой на пальцах. «З Л О»
.
В общем, так-то история написана хорошо, но как творческая, хотя возможно даже на основании какого нить реального случая, таких случаев хватает. Плюс поставлю, но с разделом ошиблись.
Зарегистрирован: 29.11.2011
    
#13 написал: ebegen31
18 февраля 2026 18:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 800
Цитата: lukery
На Чикатило вышли в итоге по свидетельским показаниям двух бдительных и юных девушек. Они заметили, что некий мужчина навязывался к мальчику в электричке:


Я в какой-то период много смотрел о Чикатило. Там, кажется, сержант милиции заметил Чикатило на платформе остановки электричек ("Лесхоз", кажется). Чикатило выходил из леса в грязной одежде. Сержант проверил документы и записал фамилию. Через несколько дней в лесу недалеко от платформы нашли тело девушки. За Чикатило установили наблюдение и затем арестовали.

Интересно, почему маньяки - это в основном мужчины? Высокий уровень тестостерона, склонность к насилию? Плюс - сексуальная озабоченность? Кстати, не все знаменитые маньяки мужчины совершали с жертвами действия сексуального характера.

Сейчас в Европе, особенно в Германии, куда в последние лет десять приехало столько же миллионов людей, уровень преступности очень вырос: грабят, избивают, насилуют. И - убивают. Не то чтобы каждый день, конечно, нет. Но подобные новости появляются довольно часто. А лет пятнадцать назад такое трудно было себе представить. В России, говорят, имеет место аналогичная тенденция. Подавляющее большинство, конечно, адекватны (я только здесь понял, перезнакомившись с людьми со всех концов света, насколько люди одинаковы, даже - банально одинаковы. Так что у меня - хорошая прививка от национализма). Но обязательно найдутся моральные уроды, особенно, если в тех странах, откуда они приехали, шла вечная война и царила бедность.

Страшно, что происходит с миром в 21-м-то веке... А за последние пару десятилетий, по моим личным наблюдениям, люди стали более горделивыми и эгоистичными и при этом эмоционально вялыми. Ещё вокруг много цинизма, пошлятины, похабщины (не зря стараются развлекательные медиа).

Мы, знаете ли, кажется, как-то отупели душевно. Многие живут, как автоматы. Не понимаешь, где они черпают вдохновение для ежедневной суеты, для каких-то планов на будущее. Как будто и семьи создают, и детей рожают и растят, словно на конвейере работают.

Мне, с одной стороны, жаль детей потому, что жить им придётся во времена страшные (я в этом совершенно убеждён, тут и умным быть не надо, чтобы понять. Стоит лишь немного задуматься...). С другой стороны, человек сам становится страшен вместе со временами. Зло захватывает нас не только снаружи, но и изнутри.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#14 написал: ebegen31
18 февраля 2026 19:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 800
Цитата: ebegen31
Ещё вокруг много цинизма, пошлятины, похабщины (не зря стараются развлекательные медиа).


Я имею в виду не только телеканалы типа ТНТ, но и социальные сети, и видеохостинги.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#15 написал: lukery
Вчера, 00:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 149
Цитата: ebegen31
Интересно, почему маньяки - это в основном мужчины? Высокий уровень тестостерона, склонность к насилию? Плюс - сексуальная озабоченность? Кстати, не все знаменитые маньяки мужчины совершали с жертвами действия сексуального характера.


Они не могут получить удовольствие от этого, поэтому и совершают иные "действия", которые приводят к разрядке.

Беда в том, что мы можем определить девиацию или депривацию в человеке, до того как он дойдёт до преступления. Можем, но не делаем.

Это часто слышно из показаний: родителей, женщин, коллег, соседей, учителей и прочих.
Был странным, замкнутым, общество не принимало и т.п.
И отслеживается всё это с раннего возраста.
Волосы дыбом.
Момент - утерян.

Женщины - отдельная глава.
Сколько их? Матерей, жён, сожительниц.
Которым "любовь" глаза и рот закрыла.

Огромный пласт "бытовухи". Которую замалчивают. Из неё и выходят маньяки, серийники, убийцы, педофилы, насильники и пр, и их жертвы.

Пока превентивные методы не будут работать, улучшения не будет.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#16 написал: ebegen31
Сегодня, 00:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 800
Цитата: lukery
Беда в том, что мы можем определить девиацию или депривацию в человеке, до того как он дойдёт до преступления. Можем, но не делаем.


Конечно. Мы - в мире, где люди не столько живут, сколько функционируют. Пока человек на работе, в семье функционирует исправно, никто никогда ни о чём не задумается. Или задумается не о том, о чём надо.


Цитата: lukery
Пока превентивные методы не будут работать, улучшения не будет.


Сейсас превентивные методы - это всё усиливающийся тотальный контроль. Например, меры по якобы предотвращению терактов. В тех же аэропортах чуть ли не догола раздевают, просвечивают и прощупывают с макушки до пяток, запрещают брать с собой на борт одно, другое, третье. Я почему-то ни на секунду не верю, что всё это было затеяно ради безопасности людей.

Общество сначала сделали больным, а теперь, не излечив, загоняют его в тюрьму. А по-хорошему нужно лечение. И - вы правы - профилактика.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
