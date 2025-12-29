Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Заказчик

Вид из окон, кроме таких же серых домов, открывался на бесконечные трубы каких-то заводов и березовую рощицу, больше похожую на свалку. Но квартира была моя, и я был счастлив.

Соседкой сверху жила бабка Алевтина Михайловна. Типичная "бабушка у подъезда" — в стёганой жилетке, с глазами-бусинками, вечно что-то бурчащая себе под нос. Контактировали мы редко: кивок в лифте, краткое "Доброе утро". Пока однажды осенью я не застал её в подъезде в странном состоянии. Она сидела на ступеньке у мусоропровода, вся серая, и беззвучно плакала, сжимая в руках потрёпанную чёрно-белую фотографию.

По человечески расспросил. История была банальна и грустна: её сын, Виктор, умер от рака в 2003 году. Жил он как раз в моей квартире, которую она после его смерти и продала предыдущим хозяевам, а те — мне. Сейчас бабка жаловалась, что ей некому помочь — муж давно в могиле, а дальняя родня только и ждёт её кончины, чтобы захапать её трёшку наверху. Нужно было съездить на кладбище в Дальнее Константиново, где был похоронен сын, — привести в порядок могилу, покрасить оградку, посадить цветы. Но силы и здоровье уже не те.

Я, молодой и сильный, по глупой доброте душевной согласился помочь. "Что тут такого? — думал я. — Человеку помочь, да и на свежем воздухе побывать". Бабка Алевтина расплакалась уже от счастья, сунула мне пять тысяч рублей ("на материалы") и подробнейше, до мелочей, расписала, что именно нужно сделать. А в конце, уже как бы невзначай, сказала: "И передай Вите от меня, что я скоро. Очень скоро. Пусть не сердится, что затянула".

Фраза меня покоробила, но я списал её на старческий маразм и горе.

На следующую субботу я поехал. Кладбище в Дальнем Константиново — огромное, старое, с покосившимися памятниками ещё с царских времён. Нашёл участок довольно быстро. Могила Виктора была в запустении: ржавая оградка, покосившийся камень с потускневшей фотографией. Мужчина лет сорока, с тяжёлым, неулыбчивым лицом. Я принялся за работу. Выкосил бурьян, выровнял землю, покрасил оградку в зелёный, как просила бабка. Купил и посадил четыре кустика барвинка. Работал до темноты.

И когда уже собирался уходить, зажег лампадку (и это тоже было в её списке), вспомнил о последней просьбе. Огляделся. Никого вокруг не было, только вороны каркали на соснах. Стесняясь самого себя, я проговорил в холодный осенний воздух: "Витя, передают от мамы... что она скоро. Очень скоро. И чтоб ты не сердился".

В тот же миг резко стих ветер. И стало тихо — абсолютно, звеняще тихо, даже вороны замолчали. По спине пробежал ледяной гребень. Я резко развернулся и почти бегом покинул кладбище.

На следующий день я отчитался бабке Алевтине, показал фото на телефоне. Она снова плакала, но теперь от благодарности. Сунула мне в руки банку солёных огурцов и пачку старых, ещё советских папирос "Беломор". "Витька их курил, — сказала она загадочно. — Может, и тебе пригодятся". Я не курю, но выбросить не поднялась рука, закинул их в верхний ящик комода.

Вот тогда всё и началось.

Сначала это были звуки. По ночам. Не сверху, от бабки, а как будто из угла моей же спальни. Тихое, неглубокое покашливание. Такое, какое бывает у заядлого курильщика. Я списывал на трубы, на скрип старых деревянных перекрытий.

Потом появились запахи. В квартире стало пахнуть чем-то едким, лекарственным, смешанным с табачным дымом. Я проверял всё: вентиляцию, соседей. Источника не было. Запах возникал внезапно, чаще всего перед сном. И однажды, проснувшись среди ночи, я ясно увидел в лунном свете, идущем из окна, силуэт мужчины, сидящего на моём же кресле у балкона. Силуэт был неподвижен и смотрел в мою сторону. Я остолбенел, не дыша. Через минуту я рванул к выключателю. Включив свет, я обнаружил пустое кресло. Но в воздухе стойко висел запах "Беломора".

Я начал сходить с ума. Стал запирать на ключ не только входную дверь, но и комнаты изнутри. Ставил стакан с водой на ручку кресла — он ни разу не упал, но силуэт появлялся снова. Я чувствовал на себе взгляд. Постоянный, тяжёлый, недобрый. Как будто я был здесь непрошеным гостем.

Я решил поговорить с бабкой Алевтиной. Поднялся к ней. Дверь открыла она сама, выглядела ужасно — похудевшая, прозрачная. В её квартире стоял тот же лекарственный запах, но в разы сильнее, и ещё пахло смертью. Я, запинаясь, спросил, не было ли у её сына каких-то... особых привычек. Сидеть в кресле, курить "Беломор".

Она посмотрела на меня своими бусинками, и в них не было ни капли удивления. "В кресле у балкона, — сухо сказала она. — Он там всегда сидел. Смотрел на эти чёртовы трубы. Говорил, что они как могильные памятники". Потом она добавила, глядя куда-то мимо меня: "Он ждёт. Но я ещё не готова. Он сердится".

Я понял, что натворил. Я, дурак, не просто помог старушке. Я стал проводником. Я передал "привет" с того света и, видимо, открыл какой-то шлюз. И теперь Виктор, которому наказали ждать, решил, что раз мама "скоро", то можно и вернуться в свою квартиру. В мою квартиру. Подождать на привычном месте.

В ноябре 2016 года бабку Алевтину забрала "скорая". Больше она не вернулась. Её квартира опустела. А мой кошмар усилился. Сигаретный дым стал настолько густым, что однажды я отчётливо увидел, как пепел осыпается с невидимой сигареты на мой ковёр. Покашливание за стеной превратилось в тихие, хриплые звуки, похожие на попытку заговорить. Однажды утром я нашёл на кухонном столе окурок "Беломора". У меня таких не было. Пачка из комода была нетронута.

Я продал квартиру через два месяца, весной 2017 года. Дешево, с большой скидкой, новым хозяевам — паре приезжих рабочих. Сказал, что переезжаю в Москву. Ничего про призрака, конечно, не рассказал.

Но иногда, из омерзения и любопытства, я проезжаю мимо того дома. Окна моей бывшей квартиры всегда теперь плотно зашторены, даже днём. А однажды зимой 2022 года я увидел мужчину, выносящего из подъезда мусор. Это был один из новых хозяев. Он постарел на десять лет, лицо было землистым и измученным. Он шёл, сгорбившись, и непрестанно, судорожно... покашливал.

Я дал газу и уехал. Больше туда не возвращался.

P.S.

Не беритесь выполнять чужие посмертные просьбы. Особенно в наших, нижегородских краях, где земля старая, помнящая всё. Вы можете стать не помощником, а тем, кто должен освободить место. А обратной дороги для них уже нет. Они возвращаются домой. И ждут, когда освободится и последнее, верхнее помещение.


Новость отредактировал Estellan - 29-01-2026, 13:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-01-2026, 13:53 by Нитуп ТсугваПросмотров: 788Комментарии: 10
+7

Ключевые слова: Призраки кладбище бабка квартира мистика в жизни авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
29 января 2026 15:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 22
История впечатлила... Жуть...

+
Зарегистрирован: 29.12.2025
#2 написал: Скарм
29 января 2026 19:17
+7
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 607
История творческая на 100%. Автор, публикуйте в соответствующем разделе.
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#3 написал: ПИК НИК
29 января 2026 20:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (773|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 211
В Сормово ещё и не такое случается!)))
Там, кстати, находится самое большое в Европе.... кладбище.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#4 написал: Valentain
30 января 2026 01:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 41
Цитата: ПИК НИК
В Сормово ещё и не такое случается!)))
Там, кстати, находится самое большое в Европе.... кладбище.


Поспорю с Вами. Самым большим в Европе ,считается Северное кладбище в Ростове-на-Дону. 400 га.
Зарегистрирован: 14.07.2024
#5 написал: Valentain
30 января 2026 01:21
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 41
"Нравятся" мне такие люди, которые избавляются от проблемных квартир и вещей путем продажи другим людям, при этом утаивая причину продажи.Авось у новых жильцов все обойдётся.
Из симпатии к автору + истории
Зарегистрирован: 14.07.2024
#6 написал: Talisha
30 января 2026 07:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 590
Да не связана никак его поездка на кладбище с сыном бабки. Сущность приволок - это да. Засветло надо было уходить.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: зелёное яблочко
30 января 2026 10:09
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 086
Бредятина какая-то. Особенно последняя фраза
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#8 написал: serg-kil-inc
1 февраля 2026 17:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 140
Чёт как-то несправедливо. Куда Святой Пётр смотрит?
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#9 написал: ПИК НИК
1 февраля 2026 21:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (773|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 211
Цитата: Valentain
"Нравятся" мне такие люди, которые избавляются от проблемных квартир и вещей путем продажи другим людям, при этом утаивая причину продажи.Авось у новых жильцов все обойдётся.
Из симпатии к автору + истории

Мне, аналогично !
Машина ломается - срочно продать!
Квартира с Каспером, причём безобидным, да и соседей никто не слышит после восьми вечера, но Каспер, же?! Продать!
Животное болеет часто - пристроить в добрые руки... или, если не пристраивается в течении недели, то отвезти подальше и выпустить!
Телефон глючит - продать.
Ваще огонь!
Сразу видно - люди добрые!
Нормальные! Правильные!
Молодцы!
С себя, на других перекинули и ... им ваще хорошо.
Про кладбище... всё меняется. Теперь Ростов в списке самых больших захоронений...
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#10 написал: Нитуп Тсугва
2 февраля 2026 09:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 5
Цитата: Скарм
История творческая на 100%. Автор, публикуйте в соответствующем разделе.


История реальна на 100%. Спасибо за ваше мнение о разделе, но я публикую её там, где считаю нужным.
Зарегистрирован: 13.08.2025
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.