Экстремальные Охотники за Людьми

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:46

Причина: Авторская стилистика сохранена

Nik_dk Просмотров: 6 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:45 by

— С мягкой посадкой! — буркнул Эдуардо.— Вот это торнадо было, — озадачено прокомментировал Гарретт.— У меня невероятные показания! — воскликнула Кайли, глядя в счётчик.— Наверное, сломался во время приземления, — прокомментировал Роланд.— Игон! Игон! — пытался связаться по рации Гарретт. — Тоже сломался! — выпалил Гарретт, тряся рацией.— Хм! Не уверена, — задумчиво сказала Кайли, подозревая что-то неладное.— А где Экто-1?! — выпалил Роланд, оглядываясь вокруг.— Может, ветром сдуло, — съехидничал Эдуардо.— Может, — устало согласился Роланд. — Вначале отнесём данные Игону, а потом будем искать.Добравшись до штаба, охотники заметили необычные изменения в своем штабе. В первую очередь - кто-то изменил их вывеску.— Вот это я понимаю, ребрендинг! — отозвался Гарретт, поглядывая на вывеску.Кайли стала утверждаться в своих подозрениях, но не стала высказываться в слух.Затем они вошли в штаб и поразились изменениям внутри.— А вот и Экто-1, — удивленно сказал Эдуардо. — Когда ты успел его оттюнинговать?— Я… это не я, — выпалил Роланд. — Какой ужас, кто с тобой так поступил? — любовно обнял Роланд Экто-1.Поднявшись и проходя возле кухни, отметили необычную аккуратность Лизуна. А вот Лизун в холодильнике стал принюхиваться к необычным запахам.Парни отправились искать Игона, а Кайли стала изучать обстановку. Осмотрела зал, прочитала надпись «Джуманджи» [1] на стене, взгляд проскользнул по статуе Питера Венкмана [2]. «Стоп, - мысленно сказала себе Кайли. - Питер тут на себя не похож. А книги!».Справочник духов Тобина, Энциклопедия духов Спенглера [3], Бестиарий [4], Власть Тьмы [5], Галилео и его исследование средневекового полтергейста [6].Точно! Теперь сомнений нет. То торнадо было вратами в потустороннее измерение, куда попала вместе с друзьями. Она. Кайли Гриффин. Экстремальная Охотница за Живыми. В мире людей. Надо срочно выбираться отсюда. И тут включается свет.— Кайли. У нас что, вызов? — спросил Эдуардо.Кайли обернулась и ахнула, ведь на неё смотрел Живой Эдуардо. Точно такой же, который преследовал Эдуардо в подземельях клуба. Тогда стало всем известно, что Эдуардо больше всего боится Жизни и однажды воскреснуть. Когда Живой Эдуардо дотронулся до Эдуардо, и он жалобно закричал, Кайли спасла его от воплощенного страха. Теперь законный обитатель этого мира уставился на неё и ждал ответа.— Нет, — робко ответила Кайли.— Тогда почему ещё здесь, ведь Игон нас отпустил? — не унимался Живой Эдуардо.Кайли тем временем оправилась от шока и стала замечать, что этот Эдуардо, видимо, спутал её с живой версией. И отметила про себя, что, видимо, все шуточки «её» Эдуардо о том, что она живая или является единственным телесным образованием, которое интересуется физикой эфирного мира, имеют под собой все основания.Она стала поглаживать свой подбородок и думать о том, что Живая Кайли внешне похожа на призрака, раз её сразу же не схватили и не утрамбовали в Хранилище. В подтверждение этого услышала, что-то про вампиршy [7]. Вот значит как Живой Эдуардо достаёт её аналог.Из раздумий её вывел голос обитательницы этого измерения.— Эдуардо, ты с кем разговариваешь? — спросила Живая Кайли, заходя в зал.— С тобой, а с кем ещё? — удивился Эдуардо, ответив потусторонней Кайли и не заметив то, что голос раздавался из-за спины.— Да-да, со мной, — выкрутилась Кайли и испуганно посмотрела на свой живой аналог.Был обычный день. Поймали демона 7 класса. Очень устали. Парни, Игон и Жанин были внизу около Хранилища. Кайли первой поднялась и переоделась, а потом заметила поднимающегося на второй этаж Эдуардо и медленно поднялась за ним. А затем услышала, что он с кем-то разговаривает. Когда она вошла и спросила, то увидела себя. Как такое может быть! Подражун?! Но его поймали Настоящие охотники за привидениями [8]. Возможно, есть Подражунья?— Эдуардо ты мне очень нравишься, — волнуясь, сказала призрачная Кайли. Причем волновалась из-за наличия своей версии в одной с ней комнате. И, чтобы не дать опомниться своей шокированной живой версии, Кайли из Бу-Йорка [9] решила признаться в любви Эдуардо. Заодно Эдуардо не будет отвлекаться на внешние раздражители. К тому же хотела признаться в любви «своему» Эдуардо, но скорее пройдёт целая вечность и разверзнется рай, чем признается в этом. А поэкспериментировать с «чужим» Эдуардо всегда пожалуйста! К тому же надо выяснить, что же это за измерение. Будет большим провалом, если в этом измерении между «их» Кайли и Эдуардо нет симпатий, готовых перерасти в нечто большее. Совсем не хочется оказаться в Хранилище. А оружие в этом мире не действует. Но особого выхода нет и надо рисковать.«Так, надо осторожно отойти вниз за ловушкой», - подумала Живая Кайли. И только она собралась сделать это, как события приняли неприятный оборот.— Что? — переспросил Эдуардо.— С тех пор, как я увидела тебя в аудитории, я думаю только о тебе, — ответила Кайли, посмотрела в глаза Живого Эдуардо, а затем, смущенно отводя глазки, взглянула на себя Живую.Та только шокировано смотрела на неё с Эдуардо.«Ха-ха! Значит я в правильном измерении! Значит единственный выход из сложившейся ситуации - признаться в любви Эдуардо и, воспользовавшись переполохом, собрать команду и найти врата в своё, родное измерение»— А я тебе нравлюсь?— Это что, шутка? Там, что Гарретт с Роландом стоят? — промямлил Эдуардо.— Что? Мои чувства к тебе — это не шутки! — возмущенно крикнула Кайли и на всякий случай взглянула на комнату — никого, кроме Эдуардо и Кайли, в живом и мёртвом виде.— Прости, — ответил Эдуардо.«Нет! Это никакая не Подражунья. Она демон! Акира?! Нет! Не может быть. Ей нужно человеческое тело. К тому же мы поймали её. Так кто же она?!»— Я люблю тебя, — твёрдо выговаривая, сказала Кайли.«А то, что-то Живая Кайли стала приходить в себя и, зная саму себя, приготовилась к битве со мной. Но после этих слов у неё колени подогнулись, начала пошатываться, явно не до битв теперь»— Я тебя тоже, — шокировано выпалил Эдуардо и явно не готовый к этому.— И хочу от тебя дочку! — требовательно сказала Кайли и немедленно перевела взгляд на параллельную версию себя.«Точно! Она демон 8 уровня. Демон желаний?! Ах ты, Эдуардо, как ты мог опять загадать желание?! Он ведь изуверски исполняет желания. Стоп! Мы же его тоже поймали. Так кто же ты?!»Эдуардо переваривал полученную информацию.— По имени Роуз, — улыбнулась Кайли. — В честь бабушки.— А если родится мальчик, то назовём его Кайл, в честь тебя, — наконец ответил Эдуардо, осознав, что это тот момент, которого он ждал так давно. — Кайл Гриффин Ривера, по-моему, звучит.— Ах, это так мило с твоей стороны, — Кайли смахнула слезу умиления и была счастлива за себя в этот момент и за свой паранормальный аналог в будущем. И даже стала немного завидовать ей. — А давай сделаем детишек прямо сейчас.«Нет, это не возможно! Она демон 9 уровня. Откуда она знает? Ах, она 10 уровень. Как с ней бороться. Бластера у меня нет с собой. Нет, Тенабрага же победила без оружия, разбив Шар Молдовы. Но как её победить. Хм… У Игона ведь был Игрок. Старый счётчик ПКЭ сломался, когда уровень зашкалил за 9 уровень, а Игрок нахально заявил, что у него свой собственный уровень. Победили по его же правилам [10]»— Что? Здесь же ребята, да и Игон с Жанин. Может, не здесь.— Тогда хотя бы невинный поцелуй. Это законно! А потом пойдём ко мне.«Ведь заложник никогда не помешает, — подумала Кайли. — Особенно, когда моих друзей переловят, если уже не переловили, и идут за мной»Кайли сделала губки бантиком, встала на цыпочки, закрыла глаза и стала ожидать поцелуя. Эдуардо наклонился и сделал то, что давно должен был сделать. Произошло событие эпохального масштаба. Эдуардо поцеловал Кайли.Да… ДА… ДА-А-А! Это мой первый поцелуй! От счастья Кайли аж взлетела в воздух на полметра и стала теперь вровень с Эдуардо. Призрачный ветер раздувал её синие волосы. А, Живые на вкус очень даже хороши. И пусть это не её Эдуардо, а чужой. Посмотрела на свой живой аналог и пожелала, чтобы её схватил какой-нибудь Посланник и забрал в своё измерение, где стала бы живой игрушкой для удовлетворения всех похотливых желаний демонов. И даже втайне позавидовала её вероятной участи [11].Поцелуй Эдуардо окрылил одну Кайли и раздавил другую. Разбитая горем, живая Кайли не знала, что делать. Гравитация у планеты Земля внезапно стала увеличиваться. Еле держалась на ногах. Руки тяжелели прямо на глазах. Мысли путались. Может, единственный шанс спасти Эдуардо, пусть и ценой своей жизни, - это оттолкнуть демона и поцеловать его.— Назад, Эдуардо! — прокричал ворвавшийся Роланд.— Почему? — нехотя оторвался от Кайли Эдуардо. — Это законно!— Она призрак! — и Роланд показал счётчик ПКЭ.

Ключевые слова: Extreme Ghostbusters охотники за привидениями двойник призрак авторская история

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