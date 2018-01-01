Экстремальные Охотники за Людьми

Экстремальные Охотники за ЛюдьмиДобавил примечания, если что-то непонятно, не стесняйтесь - спрашивайте, отвечу.
— С мягкой посадкой! — буркнул Эдуардо.
— Вот это торнадо было, — озадачено прокомментировал Гарретт.
— У меня невероятные показания! — воскликнула Кайли, глядя в счётчик.
— Наверное, сломался во время приземления, — прокомментировал Роланд.
— Игон! Игон! — пытался связаться по рации Гарретт. — Тоже сломался! — выпалил Гарретт, тряся рацией.
— Хм! Не уверена, — задумчиво сказала Кайли, подозревая что-то неладное.
— А где Экто-1?! — выпалил Роланд, оглядываясь вокруг.
— Может, ветром сдуло, — съехидничал Эдуардо.
— Может, — устало согласился Роланд. — Вначале отнесём данные Игону, а потом будем искать.
Добравшись до штаба, охотники заметили необычные изменения в своем штабе. В первую очередь - кто-то изменил их вывеску.
— Вот это я понимаю, ребрендинг! — отозвался Гарретт, поглядывая на вывеску.
Кайли стала утверждаться в своих подозрениях, но не стала высказываться в слух.
Затем они вошли в штаб и поразились изменениям внутри.
— А вот и Экто-1, — удивленно сказал Эдуардо. — Когда ты успел его оттюнинговать?
— Я… это не я, — выпалил Роланд. — Какой ужас, кто с тобой так поступил? — любовно обнял Роланд Экто-1.
Поднявшись и проходя возле кухни, отметили необычную аккуратность Лизуна. А вот Лизун в холодильнике стал принюхиваться к необычным запахам.
Парни отправились искать Игона, а Кайли стала изучать обстановку. Осмотрела зал, прочитала надпись «Джуманджи» [1] на стене, взгляд проскользнул по статуе Питера Венкмана [2]. «Стоп, - мысленно сказала себе Кайли. - Питер тут на себя не похож. А книги!».
Справочник духов Тобина, Энциклопедия духов Спенглера [3], Бестиарий [4], Власть Тьмы [5], Галилео и его исследование средневекового полтергейста [6].
Точно! Теперь сомнений нет. То торнадо было вратами в потустороннее измерение, куда попала вместе с друзьями. Она. Кайли Гриффин. Экстремальная Охотница за Живыми. В мире людей. Надо срочно выбираться отсюда. И тут включается свет.
— Кайли. У нас что, вызов? — спросил Эдуардо.
Кайли обернулась и ахнула, ведь на неё смотрел Живой Эдуардо. Точно такой же, который преследовал Эдуардо в подземельях клуба. Тогда стало всем известно, что Эдуардо больше всего боится Жизни и однажды воскреснуть. Когда Живой Эдуардо дотронулся до Эдуардо, и он жалобно закричал, Кайли спасла его от воплощенного страха. Теперь законный обитатель этого мира уставился на неё и ждал ответа.
— Нет, — робко ответила Кайли.
— Тогда почему ещё здесь, ведь Игон нас отпустил? — не унимался Живой Эдуардо.
Кайли тем временем оправилась от шока и стала замечать, что этот Эдуардо, видимо, спутал её с живой версией. И отметила про себя, что, видимо, все шуточки «её» Эдуардо о том, что она живая или является единственным телесным образованием, которое интересуется физикой эфирного мира, имеют под собой все основания.
Она стала поглаживать свой подбородок и думать о том, что Живая Кайли внешне похожа на призрака, раз её сразу же не схватили и не утрамбовали в Хранилище. В подтверждение этого услышала, что-то про вампиршy [7]. Вот значит как Живой Эдуардо достаёт её аналог.
Из раздумий её вывел голос обитательницы этого измерения.
— Эдуардо, ты с кем разговариваешь? — спросила Живая Кайли, заходя в зал.
— С тобой, а с кем ещё? — удивился Эдуардо, ответив потусторонней Кайли и не заметив то, что голос раздавался из-за спины.
— Да-да, со мной, — выкрутилась Кайли и испуганно посмотрела на свой живой аналог.
Был обычный день. Поймали демона 7 класса. Очень устали. Парни, Игон и Жанин были внизу около Хранилища. Кайли первой поднялась и переоделась, а потом заметила поднимающегося на второй этаж Эдуардо и медленно поднялась за ним. А затем услышала, что он с кем-то разговаривает. Когда она вошла и спросила, то увидела себя. Как такое может быть! Подражун?! Но его поймали Настоящие охотники за привидениями [8]. Возможно, есть Подражунья?
— Эдуардо ты мне очень нравишься, — волнуясь, сказала призрачная Кайли. Причем волновалась из-за наличия своей версии в одной с ней комнате. И, чтобы не дать опомниться своей шокированной живой версии, Кайли из Бу-Йорка [9] решила признаться в любви Эдуардо. Заодно Эдуардо не будет отвлекаться на внешние раздражители. К тому же хотела признаться в любви «своему» Эдуардо, но скорее пройдёт целая вечность и разверзнется рай, чем признается в этом. А поэкспериментировать с «чужим» Эдуардо всегда пожалуйста! К тому же надо выяснить, что же это за измерение. Будет большим провалом, если в этом измерении между «их» Кайли и Эдуардо нет симпатий, готовых перерасти в нечто большее. Совсем не хочется оказаться в Хранилище. А оружие в этом мире не действует. Но особого выхода нет и надо рисковать.
«Так, надо осторожно отойти вниз за ловушкой», - подумала Живая Кайли. И только она собралась сделать это, как события приняли неприятный оборот.
— Что? — переспросил Эдуардо.
— С тех пор, как я увидела тебя в аудитории, я думаю только о тебе, — ответила Кайли, посмотрела в глаза Живого Эдуардо, а затем, смущенно отводя глазки, взглянула на себя Живую.
Та только шокировано смотрела на неё с Эдуардо.
«Ха-ха! Значит я в правильном измерении! Значит единственный выход из сложившейся ситуации - признаться в любви Эдуардо и, воспользовавшись переполохом, собрать команду и найти врата в своё, родное измерение»
— А я тебе нравлюсь?
— Это что, шутка? Там, что Гарретт с Роландом стоят? — промямлил Эдуардо.
— Что? Мои чувства к тебе — это не шутки! — возмущенно крикнула Кайли и на всякий случай взглянула на комнату — никого, кроме Эдуардо и Кайли, в живом и мёртвом виде.
— Прости, — ответил Эдуардо.
«Нет! Это никакая не Подражунья. Она демон! Акира?! Нет! Не может быть. Ей нужно человеческое тело. К тому же мы поймали её. Так кто же она?!»
— Я люблю тебя, — твёрдо выговаривая, сказала Кайли.
«А то, что-то Живая Кайли стала приходить в себя и, зная саму себя, приготовилась к битве со мной. Но после этих слов у неё колени подогнулись, начала пошатываться, явно не до битв теперь»
— Я тебя тоже, — шокировано выпалил Эдуардо и явно не готовый к этому.
— И хочу от тебя дочку! — требовательно сказала Кайли и немедленно перевела взгляд на параллельную версию себя.
«Точно! Она демон 8 уровня. Демон желаний?! Ах ты, Эдуардо, как ты мог опять загадать желание?! Он ведь изуверски исполняет желания. Стоп! Мы же его тоже поймали. Так кто же ты?!»
Эдуардо переваривал полученную информацию.
— По имени Роуз, — улыбнулась Кайли. — В честь бабушки.
— А если родится мальчик, то назовём его Кайл, в честь тебя, — наконец ответил Эдуардо, осознав, что это тот момент, которого он ждал так давно. — Кайл Гриффин Ривера, по-моему, звучит.
— Ах, это так мило с твоей стороны, — Кайли смахнула слезу умиления и была счастлива за себя в этот момент и за свой паранормальный аналог в будущем. И даже стала немного завидовать ей. — А давай сделаем детишек прямо сейчас.
«Нет, это не возможно! Она демон 9 уровня. Откуда она знает? Ах, она 10 уровень. Как с ней бороться. Бластера у меня нет с собой. Нет, Тенабрага же победила без оружия, разбив Шар Молдовы. Но как её победить. Хм… У Игона ведь был Игрок. Старый счётчик ПКЭ сломался, когда уровень зашкалил за 9 уровень, а Игрок нахально заявил, что у него свой собственный уровень. Победили по его же правилам [10]»
— Что? Здесь же ребята, да и Игон с Жанин. Может, не здесь.
— Тогда хотя бы невинный поцелуй. Это законно! А потом пойдём ко мне.
«Ведь заложник никогда не помешает, — подумала Кайли. — Особенно, когда моих друзей переловят, если уже не переловили, и идут за мной»
Кайли сделала губки бантиком, встала на цыпочки, закрыла глаза и стала ожидать поцелуя. Эдуардо наклонился и сделал то, что давно должен был сделать. Произошло событие эпохального масштаба. Эдуардо поцеловал Кайли.
Да… ДА… ДА-А-А! Это мой первый поцелуй! От счастья Кайли аж взлетела в воздух на полметра и стала теперь вровень с Эдуардо. Призрачный ветер раздувал её синие волосы. А, Живые на вкус очень даже хороши. И пусть это не её Эдуардо, а чужой. Посмотрела на свой живой аналог и пожелала, чтобы её схватил какой-нибудь Посланник и забрал в своё измерение, где стала бы живой игрушкой для удовлетворения всех похотливых желаний демонов. И даже втайне позавидовала её вероятной участи [11].
Поцелуй Эдуардо окрылил одну Кайли и раздавил другую. Разбитая горем, живая Кайли не знала, что делать. Гравитация у планеты Земля внезапно стала увеличиваться. Еле держалась на ногах. Руки тяжелели прямо на глазах. Мысли путались. Может, единственный шанс спасти Эдуардо, пусть и ценой своей жизни, - это оттолкнуть демона и поцеловать его.
— Назад, Эдуардо! — прокричал ворвавшийся Роланд.
— Почему? — нехотя оторвался от Кайли Эдуардо. — Это законно!
— Она призрак! — и Роланд показал счётчик ПКЭ.
Примечания:
1 - студия Аделаида первой сделала мультсериал «Джуманджи», а затем уже наш любимый сериал «Экстремальные охотники за привидениями»;
2 - статую Питера можно увидеть во всех сериях на заднем фоне, а в 34 серии «Короткое замыкание» Жанин снимает с него оружие и идёт бороться с Лилит;
3 - книги показаны в первой серии;
4 - книга из серии со Сфинксом;
5 - книга из серии про ведьм;
6 - книга из серии про демона Калила;
7 - в салоне красоты, где прятались настоящие охотники за привидениями, там была одна готичненькая посетительница, неотличимая от живой и которой показали фотографию Живого Игона. Так что потусторонняя Кайли очень похожа на живую Кайли;
8 - 3 сезон 11 серия "The Copycat";
9 - так назывался город из «Flip Side», в других версиях дубляжа Нью-Ужас, но мне лично нравится Бу-Йорк;
10 - эти события произошли в 5 сезоне 20 серии «Slimer Streak»;
11 - Это намёк на «XXXtreme Ghostbusters» от zone.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:46
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 18:45 by Nik_dkПросмотров: 6Комментарии: 0
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