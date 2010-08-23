Театр теней

Что там за занавесом, по ту сторону...Кто знает... Может ничего, а может бездна мрака?Или клюют бездыханное тело вороны...Или маленькая девочка собирается плакать?!Бутафорской кровью вся сцена залита...На ней свихнувшийся режиссерПорожденье ума воплощает открыто!Больной фантазии своей нелепый вздор!Там здравый смысл до субатомных частиц был растворен...И вышли тени жатву собирать впотьмахА у того, кто миг назад был так влюбленУже сияет ненависть в глазах!И была ночь, и было утроВ безумном вихре кружится марионеток маскарадВодимые рукою кукловода мудрой...За занавесом, что портал есть в Ад!!Из водной кручины утопленник вышел!Весь посиневший как иней зимойВо тьме ночной его дыхание слышно...Он придет забрать тебя с собой!Сколько людей, столько и судебКаждый испьет страданий чашу до дна...Как только пробьет час заветный - со сцены убудетПробудившись всецело как от страшного сна!Любого, кто за занавес зайдет...Печальный ждет удел, он в лапы угодит тенямНо поздно будет сожалеть, когда поймет...И будут истязать его день ото дня!В широком кресле сидит насупротив...Несчастных жертв, мучимых бесконечно!Безумный этот визави...Всем дал понять, что пытки будут вечно!

