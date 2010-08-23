Театр теней

Театр тенейЧто там за занавесом, по ту сторону...
Кто знает... Может ничего, а может бездна мрака?
Или клюют бездыханное тело вороны...
Или маленькая девочка собирается плакать?!
Бутафорской кровью вся сцена залита...
На ней свихнувшийся режиссер
Порожденье ума воплощает открыто!
Больной фантазии своей нелепый вздор!
Там здравый смысл до субатомных частиц был растворен...
И вышли тени жатву собирать впотьмах
А у того, кто миг назад был так влюблен
Уже сияет ненависть в глазах!
И была ночь, и было утро
В безумном вихре кружится марионеток маскарад
Водимые рукою кукловода мудрой...
За занавесом, что портал есть в Ад!!
Из водной кручины утопленник вышел!
Весь посиневший как иней зимой
Во тьме ночной его дыхание слышно...
Он придет забрать тебя с собой!
Сколько людей, столько и судеб
Каждый испьет страданий чашу до дна...
Как только пробьет час заветный - со сцены убудет
Пробудившись всецело как от страшного сна!
Любого, кто за занавес зайдет...
Печальный ждет удел, он в лапы угодит теням
Но поздно будет сожалеть, когда поймет...
И будут истязать его день ото дня!
В широком кресле сидит насупротив...
Несчастных жертв, мучимых бесконечно!
Безумный этот визави...
Всем дал понять, что пытки будут вечно!
Ключевые слова: Театр тени безумие ужасы мрак тьма авторский стих