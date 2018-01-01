Надежда, что умирает последней (Глава 1. Эдуардо)

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:59

Nik_dk Просмотров: 13 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:59 by

Часы показывали третий час ночи, а Эдуардо еще не ложился спать. За окном стеной лил дождь, раскаты грома оглашали небо, молния изредка вспыхивала и освещала мрачные темные тучи. Мокрый, весь обрызганный грязью плащ Эда, как старая, никому ненужная тряпка, валялся на полу.Латинос же, чуть дольше часа находясь в своей квартире, той, что по соседству с братом, сидел на неуклюжем табурете, обхватив пальцами согревающую горячую кружку с божественным напитком – кофе.Вдруг лампочка неожиданно замигала и тут же погасла – кухня погрузилась в почти абсолютную темноту. Но Эдуардо это досадное в некотором роде обстоятельство ничуть не смутило, он сохранил неподвижное свое положение и продолжал угрюмо, даже с некоторой злостью и досадой, смотреть в одну точку.Конечно, они с Кайли и раньше постоянно ссорились, им словно доставляло удовольствие мучить друг друга, они устраивали споры так, как если бы это была детская забава, уж слишком у них были свободолюбивые характеры. Однако в этот раз все было по-другому. Эдуардо даже не помнил, из-за чего началась ссора, и кто был зачинщиком: он или Кайли. Они кричали на пределе возможности своих легких, до боли в горле, размахивали руками, пытаясь что-то доказать; вспомнили все недостатки друг друга, перешли на оскорбления. В какой-то момент оба осознали, что нужно уже мириться, но их распри дошли до той высшей точки, когда признать себя виноватым эти два упрямца уже не могли. Тогда латиноамериканец, схватив свой плащ, шумно в ярости хлопнул дверью и выбежал из квартиры девушки, оставив последнюю наедине с собственным гневом.И кто сказал, что любовь - это вечная весна в душе и романтика? Определенно, какой-то дурак. Любовь – это океан, бескрайний, глубокий, то спокойный и умиротворенный, то штормящий и нещадно изматывающий моряков, грозящий их утопить.Эдуардо вылил остатки содержимого чашки, без Кайли кофе казался отвратительным на вкус. Просыпаться и первым делом вдыхать аромат ее волос, ходить по комнате так, чтобы не запнуться об Пейгана, совместный завтрак – за последние два месяца такие простые действия стали для парня неотъемлемой частью ежедневной жизни.Теперь сидеть в одиночестве в кромешной тьме, прожигая собственную душу жгучей злобой – пожалуй, самое неприятнейшее занятие. Позже, гораздо позже, после одного события и связанных с ним приключений, Эдди много раз корил себя за ту брань, которую он наговорил за то, что вовремя не нашел сил помириться с Кайли. Эта склока была в какой-то степени поворотным пунктом в развитии дальнейших событий.

Ключевые слова: Охотники за привидениями ссора обида отношения события

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