Поющий демон Нью-Йорка. Глава VIII

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 08:54

Nik_dk Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:53 by

Когда темные мутные воды сомкнулись над ее головой, Кайли показалось, что она уже не выплывет, не увидит света дня. Но у инстинкта самосохранения было иное мнение на этот счет. Он заставил ее сделать два мощных гребка и вынырнуть, фыркая и отдуваясь. Чувства смешались. Вода была такой студеной, что тело ломило, а голова словно горела огнем, но мысли, к вящему удивлению девушки, быстро пришли в порядок. Она помнила, что прыгнула без промедления, задержавшись лишь для того, чтобы снять оборудование, и видела Эдуардо неподалеку от себя, когда коснулась ногами речного потока. Кайли вдруг стало немного стыдно за те секунды паники, что охватила ее, стоило ей оказаться под водой. В конце концов, в ее планы входило только спасение друга, а утонуть вместе с ним было бы чудовищной нелепостью, достойной премии Дарвина. Да случись такое, ее поднимут на смех все окрестные призраки, а новоиспеченный дух Риверы будет донимать ее издевками целую вечность!— Эдуа… — крикнула она, но сразу же хлебнула воды и плотно сжала губы, решив, что лучше вовсе не открывать рта.Вместо этого она вытянула шею и как могла быстро поплыла в том направлении, где, по ее мнению, мог находиться охотник. Девушка упорно гнала страх, что Эдуардо уже ушел под воду и найти его смогут разве что водолазы, когда будет слишком поздно.Небо немного посветлело, и через несколько пугающих мгновений одиночества Кайли заметила Риверу. Чудом тот все еще держался на плаву, но было видно, что он борется с потоком неосознанно, словно тот же инстинкт, что помог Кайли, всеми силами противится гибели хозяина, невзирая на его полуобморочное состояние.Девушка вскрикнула, забыв об опасности вновь наглотаться подванивающей воды, и схватила охотника за ворот жилетки как раз в тот момент, когда он в очередной раз ушел под воду с головой. Все! Она поймала его и больше не отпустит, пока не встанет ногами на твердую землю!Через минуту она уже жалела о своем опрометчивом обещании и была согласна на песчаный нанос или бревно, за которое можно ухватиться. Жалела она и о том, что не догадалась снять броню, прежде чем прыгать, и о том, что такой тощий парень весит, как матерый кабан. Ее непреодолимо тащило на дно, однако всякий раз, когда речной поток смыкался над ней, Кайли заставляла себя покрепче вцепиться в Эдуардо и вынырнуть.Но все было тщетно. Ей просто не хватало сил. Если бы Роланд умел плавать, он бы справился. И Гарретт бы смог, если бы не парализованные ноги. Но бултыхалась она в гордом одиночестве, впервые в жизни жалея, что не родилась брутальным мужиком.Неожиданно какая-то сила — мощный поток или еще что-то — вырвала бесчувственного охотника из ее окоченевших рук. В отчаянии Кайли закричала, потеряла контроль и в очередной раз ушла под воду, успев заметить только размытый силуэт, возникший около нее. Не успела она опомниться, как сильная рука схватила ее за шиворот, больно прищемив спутавшиеся волосы, и грубо выдернула из пучины.— Греби, я сказал! — рявкнул на девушку Карл и так встряхнул ее, что она взвизгнула и торопливо поплыла к берегу, больше боясь получить нагоняй от полицейского, чем утонуть.Сам Карл, просунув под мышками брата одну руку, стал мощно загребать другой и коснулся ногами дна даже раньше, чем Кайли, порядком выбившаяся из сил. Девушка выползла на берег, задыхаясь и кашляя. Коварная река, оставшаяся за спиной и чуть не угробившая их всех, выглядела со стороны издевательски мирной. Кайли непременно разозлило бы это наблюдение, но сейчас ей было не до того. Ее трясло от усталости и холода, а легкий ветерок, гуляющий над землей, казался ей пронизывающим до костей.Карл тоже выглядел не лучшим образом, но речная вода хотя бы смыла с его лица чужую кровь, вернув человеческий облик. Коп не терял времени на то, чтобы отдышаться, а сразу опустился на одно колено, перекинул Эдуардо через согнутую ногу и надавил ему между лопаток. Изо рта охотника хлынула вода, он захрипел и зашелся в кашле.— Эдди! — позвал Карл, перевернув брата на спину и со свойственной ему настойчивостью похлопав его по щеке. — Эд, ты меня слышишь?В этот момент Кайли наконец перевела дух, откинула с лица мокрые волосы и подняла голову. При виде рваных ран на боку Эдуардо и размытых пятен крови на разодранной рубашке девушка побелела как полотно, хотя бледнеть дальше, казалось, было уже некуда.— Черт! — выдохнула она, бросившись к другу и с ужасом глядя на раны.Надо было сделать перевязку, наложить жгут, что там ещё требуется? Кайли понятия не имела, чем помочь.— У нас есть проблема посерьезней, — неожиданно огорошил Карл. — Он перестал дышать.— Что?!— Пульса нет, — добил полицейский и стал торопливо расстегивать брючный ремень Эдуардо. — Два выдоха на тридцать нажатий!— Что? — окончательно впала в ступор Кайли.Чувство нереальности, чудовищной нелепости происходящего навалилось с такой силой, что ему невозможно было сопротивляться. Она же спасла Эдуардо, прыгнула за ним в реку, этого разве недостаточно? Все это до ужаса напоминало бульварный роман, где жертва оказывается напрасной, и главный герой умирает.— Искусственное дыхание! Эй, да что это с тобой? — грубый окрик прорвался сквозь мутную пелену, и девушка вздрогнула. — Искусственное дыхание. Умеешь делать?Кайли молча затрясла головой, смутно подозревая, что лучше бы Карл ее утопил.— Какого черта! — разозлился коп. — При такой опасной работе, как ваша, это первое, чему вы должны учиться! Куда смотрит этот очкастый ботан? Запрокинь ему голову. Сильнее! По моей команде сделаешь выдох изо рта в рот…Кайли выполнила распоряжения бездумно, но через несколько секунд шок отступил, и она уже четко понимала, что и зачем делает. С замиранием сердца она следила за действиями полицейского и считала нажатия вместе с ним, опасаясь, что он вот-вот проломит брату грудину, но благоразумно держа язык за зубами. Один раз Карл гаркнул на нее за то, что она забыла зажать Эдуардо нос, но после этого все пошло гладко. Кайли потерялась во времени и, насчитав четыре подхода, не могла избавиться от ощущения, что прошла уже целая вечность. Заметив, что Карл начал уставать, девушка сосредоточила все свое внимание на том, чтобы выполнять доверенное ей задание правильно, не полагаясь на напарника.«Двадцать девять… Тридцать», — досчитала про себя Кайли и наклонилась к лицу охотника.Она была почти рада, что каштановые лохмы Эдуардо, намокнув, прилипли к лицу так, что скрыли глаза. Так было проще не думать о нем, как о друге, которого всей душой хотелось оживить, чтобы впоследствии как следует отмутузить.И неожиданно, делая выдох, Кайли ощутила, как губы Эдуардо дрогнули и сомкнулись, слегка зажав ее нижнюю губу. Взвизгнув от такой возмутительной наглости, девушка отпрянула и, совершенно не соображая, влепила охотнику неуклюжую пощечину.— Ты что, обалдела, чокнутая девка?! — вскинулся Карл, молниеносно перегнувшись через брата и хватая ее за запястье.Но конфликт погас, не успев разгореться. Мотнувшаяся от удара голова Эдуардо качнулась, и до слуха спасателей донесся хриплый вздох. Затем второй, чуть более уверенный. А третий был заглушен сдавленным всхлипом, вырвавшимся из груди Кайли: на более внятное проявление чувств ее не хватило.— Эдди! — Карл прижал ладонь к шее брата, нащупывая пульс. — Парень, посмотри на меня!Пристально вглядываясь в бледное лицо раненого, Карл откинул с его лба волосы и измученно улыбнулся, заметив, что брат выполнил его просьбу. Эдуардо вряд ли осознавал, где находится и что происходит, но полицейскому показалось, что пульс под его пальцами бьется все отчетливей. Блуждающий взор охотника скользнул по лицу склонившейся над ним Кайли; он попытался приподнять голову, но тут же расслабился и прикрыл глаза. Губы едва заметно шевельнулись, и девушка нервно хохотнула.— Нужно срочно доставить его в больницу, — стараясь скрыть волнение за уверенным тоном, произнес Карл. — Я впервые спасаю утопленника, лучше бы им занялись настоящие врачи.Не отвечая, Кайли вскинула голову. Она первая услышала шум колес, но не успела поднять руку, чтобы привлечь к себе внимание, как округу огласил звонкий возглас: «Вон они!», — а сразу за ним визг тормозов.Хлопнула дверь, и вниз по склону побежал Роланд в сопровождении Кевина, несшего аптечку и раздувавшегося от гордости, ведь именно он первым заметил отца и охотников.Когда вся компания оказалась в Экто-1, Эдуардо был перевязан и отогревался под одеялом, Роланд, врубив мигалки и сирену, вдавливал в пол педаль газа, а Гарретт шаманил с рацией, пытаясь связаться с Игоном, чтобы тот, в свою очередь, позвонил в больницу, — словом, когда все были при деле, Карл повернулся к Кайли.— Что он сказал, когда пришел в себя? — спросил он, кивком указывая на брата, которого девушка держала за руку.Кайли усмехнулась.— Он сказал: «Охренеть, амигос!»Примечания:* Роланд и плавание — в 16 серии («Dry Spell») Гарретт утверждает, что Роланд почти не умеет плавать.Автор - KihsoR.

Ключевые слова: Охотники за привидениями утопление спасение творческая история

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