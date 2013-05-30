Истории из жизни
Истории из жизни / Сны

Нарушение личного пространства

Я лежал в кровати утром, в глубоком полусне... Сильно не хотелось вставать. Охота было спать, спать и снова спать.
В какой-то момент я обнаружил, что нахожусь будто бы не один. В дом зашёл кто-то...
Я чувствовал его присутствие. Не знаю даже, кто это был такой.
Я сначала подумал, что забыл закрыть дверь, и зашёл брат, но он обычно никогда не заходил без предупреждения. Он или стучал или звонил.
Внезапное появление незнакомого визитёра встревожило меня. Можно даже сказать, испугало своей неожиданностью. К тому же, я вспомнил, что дверь была заперта. Заходя домой, я всегда закрываю дверь на засов по старой привычке, не задумываясь. А перед сном ещё и проверяю – закрыта ли дверь, не забыл ли я её запереть. И всякий раз убеждаюсь, что мои сомнения напрасны.
Поэтому, меня удивило то, что кто-то легко смог войти ко мне в дом и застать меня лежащим в кровати. Само это обстоятельство вызвало во мне очень неудобное осознание, словно кто-то вот так запросто может нарушить границу моего личного пространства. Ничего хорошего.
Но кто же это мог быть? И что ему нужно?
Я успел разглядеть смутный образ какого-то человека с чёрным лицом, похожим на маску обезьяны. Как только я стал вглядываться в его черты, то он сразу же бесшумно отвернулся в сторону и затем буквально растворился в воздухе...
Вернее, растворился и пропал – мой сон. А вместе с ним исчезло и видение загадочного человека. Я проснулся в странном волнении и мне было не по себе.

____________________________

Postscriptum: я понимаю, что написанное на бумаге (или экране) - выглядит нелепо и, к сожалению, не передает всей гаммы испытанных ощущений на самом деле. Описывать свои сновидения – это всё равно что пытаться сфотографировать луну на телефон.
Но пусть будут на память. Пить и есть – не просят.

13-02-2026, 09:00 by johnny-max-cage
#1 написал: Eifersucht
13 февраля 2026 12:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 628
Что-то сразу заминусили историю. Я плюсанул, получился ноль.
С недавних времён появились люди с потерей памяти. Даже по телеку транслировали несколько случаев. Затем из института Сербского пожилой деятель-психиатр сенсационно заявлял по телеку, что удалось у одного вернуть память. Конечно, это вряд ли, потому что потом никаких публикаций не было.
Скорее всего, такие люди были и раньше, просто оказывались в числе хронически больных в интернатах для психохроников. А вот когда этих интернатов не стало, то такие пациенты оказались просто на улице, и как следствие, попали на экраны телевизоров. По сути, это потеря души. И чтобы вернуть душу, нужна помощь вовсе не психиатров, а людей в совершенстве владеющих осознанными сновидениями. Кстати, прогерия тоже относится к категории потери души. Нужно обязательно в этих случаях искать связку именно в пограничных состояниях - куда ушла душа из физического тела во время сновидения. Фантастическая идея, до которой никогда не дойти психиатрии. Почему? Потому что эмпирически невозможно распознать энергетические изменения. Только по результату видно, что что-то не так. И то, что заминусили историю сходу - показатель, что ничего в ближайшее время не изменится.
Деятельность энергии человека во сне реальна, и сон - это не просто функция только головного мозга, но и энергетического тела. Одно из доказательств этого, что в состояние сна впадают даже животные без нейронов.
Во Вселенной полно сознательных существ, они тоже обладают энергией, вполне возможно, что некоторые уже освоили собственную энергию и делают, своего рода, эксперименты с энергией других существ. А ещё есть параллельные реальности. К примеру в фазе медленного сна может быть некое объединение энергии человека из самых разных параллелей для каких-то целей, допустим для восстановления. Всё это довольно-таки интересно, но эмпирически недоступно нам на данном пути развития.
Судя по истории, думаю, что кто-то на самом деле приходил к спящему в своей энергетической оболочке, это может быть не только из параллелей и других реальностей, но и из другого времени. Он не контактировал потому что, скорее всего, контакт невозможен из-за разных функциональных возможностей существ. Но у существа была цель посмотреть и, может быть, для контакта, но, скорее всего, у автора был видок уж чрезмерно омерзителен для тех существ, почему пришелец и отвернулся. И, скорее всего, приходил он для контакта, иначе у автора не было бы странного волнения и состояния "не по себе". Но то, что это существо обладало сознанием - это точно, иначе оно бы не отвернулось.
Ещё, состояние не по себе указывает, что то существо было не он сам. Иногда бывает, что встречаешься во сне с самим собой из параллелей или с кем-то из своего рода там нет ощущения не по себе.
Ещё, маска у существа - это защита. Скорее всего, те существа освоили такой вид путешествия - своей энергии, что по опыту придумали такой вид защиты и внедрили его.
Вот что можно сказать по этому состоянию между сном и бодрствованием.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Eifersucht
13 февраля 2026 12:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 628
Вы знаете, ещё что. Вот вспомнилось мне, что существовали у древних народов маски, а сейчас у коренных индейцев и африканцев они есть, даже можно их встретить на базарах в южных странах. Скорее всего, маска использовалась шаманом для защиты энергии больного во время "лечения" и для проникновения самого шамана в другие энергетические миры и даже в другое время.
Допустим, этот автор жил где-то до нашей эры в Африке и заболел. Племя призвало шамана для лечения, потому что больной был знатным охотником или ребёнком. Шаман, будучи в маске, впал в неистовство и в состоянии прострации его энергия проникла в будущее для забора энергии у здорового существа этого же больного, но через несколько воплощений. Ага. И получается вот что, шаман взял энергию и отвернулся, чтобы отдать её больному. Автор отдал, потому что испытал эмоцию страха и тревоги. Результат отдачи - это состояние волнения и не по себе, как бы не в своей тарелке.
Очень интересная история. ++++
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: johnny-max-cage
13 февраля 2026 14:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (234|-1)
Публикаций: 382
Комментариев: 3 237
Цитата: Eifersucht
Что-то сразу заминусили историю. Я плюсанул, получился ноль.
С недавних времён появились люди с потерей памяти. Даже по телеку транслировали несколько случаев. Затем из института Сербского пожилой деятель-психиатр сенсационно заявлял по телеку, что удалось у одного вернуть память. Конечно, это вряд ли, потому что потом никаких публикаций не было.
Скорее всего, такие люди были и раньше, просто оказывались в числе хронически больных в интернатах для психохроников. А вот когда этих интернатов не стало, то такие пациенты оказались просто на улице, и как следствие, попали на экраны телевизоров. По сути, это потеря души. И чтобы вернуть душу, нужна помощь вовсе не психиатров, а людей в совершенстве владеющих осознанными сновидениями. Кстати, прогерия тоже относится к категории потери души. Нужно обязательно в этих случаях искать связку именно в пограничных состояниях - куда ушла душа из физического тела во время сновидения. Фантастическая идея, до которой никогда не дойти психиатрии. Почему? Потому что эмпирически невозможно распознать энергетические изменения. Только по результату видно, что что-то не так. И то, что заминусили историю сходу - показатель, что ничего в ближайшее время не изменится.
Деятельность энергии человека во сне реальна, и сон - это не просто функция только головного мозга, но и энергетического тела. Одно из доказательств этого, что в состояние сна впадают даже животные без нейронов.
Во Вселенной полно сознательных существ, они тоже обладают энергией, вполне возможно, что некоторые уже освоили собственную энергию и делают, своего рода, эксперименты с энергией других существ. А ещё есть параллельные реальности. К примеру в фазе медленного сна может быть некое объединение энергии человека из самых разных параллелей для каких-то целей, допустим для восстановления. Всё это довольно-таки интересно, но эмпирически недоступно нам на данном пути развития.
Судя по истории, думаю, что кто-то на самом деле приходил к спящему в своей энергетической оболочке, это может быть не только из параллелей и других реальностей, но и из другого времени. Он не контактировал потому что, скорее всего, контакт невозможен из-за разных функциональных возможностей существ. Но у существа была цель посмотреть и, может быть, для контакта, но, скорее всего, у автора был видок уж чрезмерно омерзителен для тех существ, почему пришелец и отвернулся. И, скорее всего, приходил он для контакта, иначе у автора не было бы странного волнения и состояния "не по себе". Но то, что это существо обладало сознанием - это точно, иначе оно бы не отвернулось.
Ещё, состояние не по себе указывает, что то существо было не он сам. Иногда бывает, что встречаешься во сне с самим собой из параллелей или с кем-то из своего рода там нет ощущения не по себе.
Ещё, маска у существа - это защита. Скорее всего, те существа освоили такой вид путешествия - своей энергии, что по опыту придумали такой вид защиты и внедрили его.
Вот что можно сказать по этому состоянию между сном и бодрствованием.


Спасибо Вам большое! :)

Ну, если заминусуют - не смертельно! :)

На самом деле, я начал вести дневник сновидений (с перерывами).
Иногда хорошо запоминаются сны, иногда не очень.
Наиболее интересные решил записывать и куда-нибудь класть в интернет. Долго думать не стал, выбрал фостор и раздел Сны, и еще пару площадок, куда обычно выкладываю стихи.

Спасибо Вам еще раз огромное, что уделили внимание и за такой комментарий.
Мне больше всего понравилась версия с шаманом, который приходил из прошлого в маске обезьяны.
Ощущения были действительно пугающие! Согласен с тем, что энергию мою забрал этот "человек".

А вообще мне на самом деле редко снятся интересные, осознанные и мистические сны.
Может несколько раз в месяц от силы.
В основном, снится – работа!
Всякая суматоха, будничные дела, что надо куда-то успеть, что-то срочно сделать. Короче, геморрой)))

И отчасти поэтому я решил изучать свои сны, чтобы попытаться убрать из них ненужные сюжеты, связанные с работой и прочими заботами, которых и наяву хватает.
Хочется во сне погружаться во что-то более интересное, чем рутинная суматоха.
Поэтому, я заморочился с дневником и осознанными снами, чтобы не было обидно.

Ваши комментарии мне очень интересны и внушают веру в сверхъестественные силы, я поскольку сам по себе - скептик. Но хочется верить в чудеса)))

Еще раз Вам - огромное спасибо, что не прошли мимо и поделились своими версиями!
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#4 написал: Light_a_dark
13 февраля 2026 15:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (553|0)
Публикаций: 50
Комментариев: 1 863
"Описывать свои сновидения – это всё равно что пытаться сфотографировать луну на телефон."
Совершенно центрально!
У меня бывают такие сны и необъяснимые явления, что описать их буквами алфавита не получается.
Я плюсовала историю.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#5 написал: зелёное яблочко
13 февраля 2026 21:27
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 094
Цитата: johnny-max-cage
основном, снится – работа!

Даа triumph
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: johnny-max-cage
13 февраля 2026 22:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (234|-1)
Публикаций: 382
Комментариев: 3 237
Цитата: Light_a_dark
"Описывать свои сновидения – это всё равно что пытаться сфотографировать луну на телефон."
Совершенно центрально!
У меня бывают такие сны и необъяснимые явления, что описать их буквами алфавита не получается.
Я плюсовала историю.

Спасибо огромное, Татьяна! :)

Вот вот!
А иногда бывает и такое приснится, что даже и вспоминать не хочется! :) Поэтому решил в хаосе сновидений отыскивать что-то ценное, может научусь ОСы вызывать, но это на уровне мечтаний!

Цитата: зелёное яблочко
Цитата: johnny-max-cage
основном, снится – работа!

Даа triumph


Именно так! :)
Еще я слышал или читал где-то, что людям с обостренным чувством ответствености часто снится работа и всякие служебные обязанности вместо мистических или каких-то удивительных историй. В общем, что наяву, то и во сне!
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#7 написал: lukery
14 февраля 2026 02:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 149
Так бывает, когда не все отделы мозга пробуждаются одновременно.
И сновидение накладывается на картину "реальности".

В норме активность мозга снижается во время сна.
За критическое мышление и контроль действий отвечают лобные доли.
Чтобы выйти в осознанный сон, нам надо задействовать только их. Нужно волевое усилие.

Я думаю, что если бы вы попробовали взять контроль над телом - осознанно подвигаться и преодолеть страх. То скорее всего словили бы сонный паралич или сразу бы проснулись. Но возможно, что это помогло бы вам в дальнейшем.

С точки зрения сомнологов, как я понимаю, осознанный сон не несёт никакой пользы, как и особого вреда. Поэтому и изучают его вяло. А жаль.

+.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#8 написал: johnny-max-cage
14 февраля 2026 13:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (234|-1)
Публикаций: 382
Комментариев: 3 237
Цитата: lukery
Так бывает, когда не все отделы мозга пробуждаются одновременно.
И сновидение накладывается на картину "реальности".

В норме активность мозга снижается во время сна.
За критическое мышление и контроль действий отвечают лобные доли.
Чтобы выйти в осознанный сон, нам надо задействовать только их. Нужно волевое усилие.

Я думаю, что если бы вы попробовали взять контроль над телом - осознанно подвигаться и преодолеть страх. То скорее всего словили бы сонный паралич или сразу бы проснулись. Но возможно, что это помогло бы вам в дальнейшем.

С точки зрения сомнологов, как я понимаю, осознанный сон не несёт никакой пользы, как и особого вреда. Поэтому и изучают его вяло. А жаль.

+.

Спасибо Вам большое за интересный комментарий!
Эх, знать бы еще как задействовать эти лобные доли! :) Так чтобы без вреда и с пользой для тела и души! :)
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#9 написал: зелёное яблочко
14 февраля 2026 14:13
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 094
Цитата: johnny-max-cage
людям с обостренным чувством ответствености часто снится работа и всякие служебные обязанности

Неа. Просто задолбало sweat_smile
На самом деле снится всякое разное. Но триггерит именно это
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#10 написал: johnny-max-cage
14 февраля 2026 22:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (234|-1)
Публикаций: 382
Комментариев: 3 237
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: johnny-max-cage
людям с обостренным чувством ответствености часто снится работа и всякие служебные обязанности

Неа. Просто задолбало sweat_smile
На самом деле снится всякое разное. Но триггерит именно это


Надо в отпуск на море на две недели! :)
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#11 написал: Слепой стрелец
15 февраля 2026 08:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (178|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 253
Такой сон должен надолго запомниться, весьма впечатляющий +

У меня есть описание подобного на этом сайте и вот здесь My Webpage. История называется "Не верь глазам своим".
Зарегистрирован: 19.06.2020
#12 написал: Volad
16 февраля 2026 08:47
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 874
Цитата: johnny-max-cage
может научусь ОСы вызывать, но это на уровне мечтаний

Привет, Макс) За историю плюс, и да, в реальности осознавать, что кто-то пробрался в твою "крепость", а потом, что этот кто-то и не человек вовсе - куда страшнее. +++++
Ещё, как понял, ты осознанными снами увлекаешься, возможно это последствия. Как мне рассказывали церковники, вся эта штука от бесов, и если ты к этому пытаешься прикоснуться, то и у них есть возможность прикоснуться к тебе в ответ. Похищать силы, влиять на сознание, получая над тобой власть. Мистики их различными сущностями называют, но суть от этого не меняется. А есть ещё и физики, которые-бы сказали, что нарушение сна, влияет на сознание, и восстановление психики. В общем, вот вроде три разных взгляда, а говорят об одном - лучше не лезть туда. Как раньше писал: "Но коль не хочешь обосраться - то никого и не зови")
Зарегистрирован: 29.11.2011
    
#13 написал: Eifersucht
16 февраля 2026 09:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 628
Цитата: lukery
В норме активность мозга снижается во время сна.
За критическое мышление и контроль действий отвечают лобные доли.
Чтобы выйти в осознанный сон, нам надо задействовать только их. Нужно волевое усилие.

Для осознанных снов нужна энергия, всего лишь. Естественно, там как-то происходит восприятие и как-то надо двигаться, используя определённые волевые усилия. Но воля там другая.
Самая мощная и усиленная трата энергии у нас у всех, и мужчин, и женщин, - происходит от качеств "Я", а проявление этого - эгоцентризм. У кого-то он меньше, у кого-то больше. У китайцев есть, то ли пословица, то ли поговорка, но неважно - победивший многих - всесилен, победивший сам себя - всемогущ. Это верняк. Так вот, чтобы овладеть своей энергией надо обесценить самого себя. То есть, фактически сбросить чужого. Это чрезвычайно сложная вещь, потому что много препятствий к сбросу существует в обычной жизни: это и симптом воздействия со стороны из медицины, и нападки окружения (ведь если проснёшься в коллективе на самом деле встречаешься в одной клетке с хищниками), и близкие родственники, и начальство на работе, и даже обычные люди, которые чувствуют что-то не то в собеседнике - тебе. Чтобы зацепить чужого нужна рутина (по типу, как у буддистов кручение - верчение барабана на год, иль на два, а может и на всю жизнь), чтобы сбросить его нужна невероятная сила, потому что твоё окружение "порвёт" тебя без чужого. С твоим истинным я ты никому не будешь нужен, только самому себе. Игра стоит свеч, потому что получаешь свою же энергию и даже сам чёрт не знает, какие заключены в тебе невероятные возможности, которые будут полезны только тебе. Через осознание будет эта энергия проявляться. И, конечно же, это сила.
Понимаете, раньше были цари, короли, а при них были шуты гороховые, там разные скоморохи. В принципе, это были люди с невероятно высоким интеллектом, они не знали куда себя деть, общество во главе с вельможами их не принимало. Только эпоха просвещения положила конец предприятию шутовства. Такие люди наконец нашли себе применение.
Иисус Христос что-то там говорил о камне, который отвергли строители..., что-то о том, что пригласил на пир нищих и оборванцев..., и много чего ещё говорил. Так вот, он говорил именно о брошенных людях в среде эгоцентричного общества. А брошенные люди ведь тоже эгоцентричны, у них просто есть шанс сбросить чужого и очевидно обнаружить в себе эту эгоцентричность.
И вот как эпоха шутовства прошла, так и пройдёт эпоха чужих, и наконец брошенные люди найдут себе применение в невероятных способностях на уровне энергии. 81 Тсс, это я по секрету, только никому не говорите. Хорошо? А то ведь, медицина не дремлет, окружающие смотрят во все глаза: как бы чего не случилось среди хищников в клетке. wink
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#14 написал: Fleur Delacour
16 февраля 2026 14:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (536|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 567
Плюсанула, вне зависимости от того, просто неприятный сон или бабайка.
И ещё плюсанула, т.к. у меня тоже есть бзик на проверку дверей перед сном. Аж посреди ночи могу подскочить и поплестись к двери, потому что приснилось, что дверь открыта, а кому-то надо вломиться.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#15 написал: Ель
17 февраля 2026 20:07
+4
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 228
Ну пришел, постоял ,что такого интересного ? Таких случаев навалом. Приходили один раз трое, высокие, в светлых одеждах, речь их с трудом улавливалась, из за моего почти сна.и их скорости произношения., смотрел сквозь прикрытые веки. Запомнилось только одно высказывание (про меня), которое постарался быстрее забыть (очень обидное и немного в тему)
И забываются такие встречи достаточно быстро. .
Зарегистрирован: 19.05.2020
#16 написал: Дейтерий и Тритий
Вчера, 16:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Цитата: Ель
Ну пришел, постоял ,что такого интересного ? Таких случаев навалом.

Совершенно верно. Давайте, в этой рубрике теперь все свои сны будем описывать. Или, вот что: я предлагаю описывать тут свои мечты! А что, из жизни же)))
Зарегистрирован: 6.09.2025
#17 написал: johnny-max-cage
Вчера, 20:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (234|-1)
Публикаций: 382
Комментариев: 3 237
[
Цитата: Дейтерий и Тритий
Цитата: Ель
Ну пришел, постоял ,что такого интересного ? Таких случаев навалом.

Совершенно верно. Давайте, в этой рубрике теперь все свои сны будем описывать. Или, вот что: я предлагаю описывать тут свои мечты! А что, из жизни же)))

Цитата: Volad
Цитата: johnny-max-cage
может научусь ОСы вызывать, но это на уровне мечтаний

Привет, Макс) За историю плюс, и да, в реальности осознавать, что кто-то пробрался в твою "крепость", а потом, что этот кто-то и не человек вовсе - куда страшнее. +++++
Ещё, как понял, ты осознанными снами увлекаешься, возможно это последствия. Как мне рассказывали церковники, вся эта штука от бесов, и если ты к этому пытаешься прикоснуться, то и у них есть возможность прикоснуться к тебе в ответ. Похищать силы, влиять на сознание, получая над тобой власть. Мистики их различными сущностями называют, но суть от этого не меняется. А есть ещё и физики, которые-бы сказали, что нарушение сна, влияет на сознание, и восстановление психики. В общем, вот вроде три разных взгляда, а говорят об одном - лучше не лезть туда. Как раньше писал: "Но коль не хочешь обосраться - то никого и не зови")


Вовчик, привет! :)
Интересные версии! Для меня главная опасность - это может быть только невысыпание)))
Стараюсь следить за режимом! Сны в основном, только запоминаю, редко получается осознавать!
Спасибо тебе , что заглянул и поделился!

Цитата: Eifersucht
Цитата: lukery
В норме активность мозга снижается во время сна.
За критическое мышление и контроль действий отвечают лобные доли.
Чтобы выйти в осознанный сон, нам надо задействовать только их. Нужно волевое усилие.

Для осознанных снов нужна энергия, всего лишь. Естественно, там как-то происходит восприятие и как-то надо двигаться, используя определённые волевые усилия. Но воля там другая.
Самая мощная и усиленная трата энергии у нас у всех, и мужчин, и женщин, - происходит от качеств "Я", а проявление этого - эгоцентризм. У кого-то он меньше, у кого-то больше. У китайцев есть, то ли пословица, то ли поговорка, но неважно - победивший многих - всесилен, победивший сам себя - всемогущ. Это верняк. Так вот, чтобы овладеть своей энергией надо обесценить самого себя. То есть, фактически сбросить чужого. Это чрезвычайно сложная вещь, потому что много препятствий к сбросу существует в обычной жизни: это и симптом воздействия со стороны из медицины, и нападки окружения (ведь если проснёшься в коллективе на самом деле встречаешься в одной клетке с хищниками), и близкие родственники, и начальство на работе, и даже обычные люди, которые чувствуют что-то не то в собеседнике - тебе. Чтобы зацепить чужого нужна рутина (по типу, как у буддистов кручение - верчение барабана на год, иль на два, а может и на всю жизнь), чтобы сбросить его нужна невероятная сила, потому что твоё окружение "порвёт" тебя без чужого. С твоим истинным я ты никому не будешь нужен, только самому себе. Игра стоит свеч, потому что получаешь свою же энергию и даже сам чёрт не знает, какие заключены в тебе невероятные возможности, которые будут полезны только тебе. Через осознание будет эта энергия проявляться. И, конечно же, это сила.
Понимаете, раньше были цари, короли, а при них были шуты гороховые, там разные скоморохи. В принципе, это были люди с невероятно высоким интеллектом, они не знали куда себя деть, общество во главе с вельможами их не принимало. Только эпоха просвещения положила конец предприятию шутовства. Такие люди наконец нашли себе применение.
Иисус Христос что-то там говорил о камне, который отвергли строители..., что-то о том, что пригласил на пир нищих и оборванцев..., и много чего ещё говорил. Так вот, он говорил именно о брошенных людях в среде эгоцентричного общества. А брошенные люди ведь тоже эгоцентричны, у них просто есть шанс сбросить чужого и очевидно обнаружить в себе эту эгоцентричность.
И вот как эпоха шутовства прошла, так и пройдёт эпоха чужих, и наконец брошенные люди найдут себе применение в невероятных способностях на уровне энергии. 81 Тсс, это я по секрету, только никому не говорите. Хорошо? А то ведь, медицина не дремлет, окружающие смотрят во все глаза: как бы чего не случилось среди хищников в клетке. wink

Очень интересная версия про эгоцентризм... Прочитал! Задумался... Буду переваривать и осмысливать! Очень затронуло Ваше сообщение.

Цитата: Fleur Delacour
Плюсанула, вне зависимости от того, просто неприятный сон или бабайка.
И ещё плюсанула, т.к. у меня тоже есть бзик на проверку дверей перед сном. Аж посреди ночи могу подскочить и поплестись к двери, потому что приснилось, что дверь открыта, а кому-то надо вломиться.


Спасибо огромное! Да, а у меня были когда-то бзики, уходил из дома и боялся, что утюг забыл выключить или дверь закрыть! Доходило до того, что возвращался домой, чтобы проверить все ли в порядке! Как правило, тревога всегда была излишней! :)

Цитата: Ель
Ну пришел, постоял ,что такого интересного ? Таких случаев навалом. Приходили один раз трое, высокие, в светлых одеждах, речь их с трудом улавливалась, из за моего почти сна.и их скорости произношения., смотрел сквозь прикрытые веки. Запомнилось только одно высказывание (про меня), которое постарался быстрее забыть (очень обидное и немного в тему)
И забываются такие встречи достаточно быстро. .


Ель.
Если Вам не интересен мой случай, мне Ваш комментарий - аналогично. Всего доброго.

Цитата: Дейтерий и Тритий
Цитата: Ель
Ну пришел, постоял ,что такого интересного ? Таких случаев навалом.

Совершенно верно. Давайте, в этой рубрике теперь все свои сны будем описывать. Или, вот что: я предлагаю описывать тут свои мечты! А что, из жизни же)))


Удивляюсь, что кого-то покоробило случайное попадание моего сна в этот раздел. Что могу сказать.
Редакторы решат без Вас в какой рубрике и что размещать. Всего хорошего.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
