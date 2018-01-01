Зачет. Часть 1— У меня от этого места мурашки по коже!
— Тут сыро и таинственно?
— Тут слишком много книг.
Кайли и Эдуардо шли по библиотеке. Ривера в кой-то веки узнал, где она находится. А кругом стеллажи, стеллажи, стеллажи и книги. Просто море книг. Парню было тут неуютно. Знания на него давили.
Ребята прошли в читальный зал и сели за стол.
— Зачем вообще этот старый маразматик устроил мне зачет? — бурчал парень, — Что я мало призраков ему поймал?
Прошло уже полгода, с тех пор, как начала работать новая команда охотников.
— Ага, но как ты собираешься их ловить, ничего толком не зная? И когда от тебя проблем больше, чем пользы? И, как ты выразился « этот старый маразматик» спасал этот город не раз и не два! — возразила ему Кайли.
— И это после того, как Я спас весь город! — гордо заявил Эдди.
— А перед этим ты его чуть не разрушил!
— Ну, выстрелил я в этого божка, что тут такого? Откуда мне было знать, что он от энергии бластеров создаст множество своих подобий?!
— Эдуардо, такие вещи необходимо знать!
— Я тебе что, Спенглер!?
— Но ты же ученый! — передразнила Кайли. Ривера очень любил эту фразу.
— Молодые люди! Не могли бы вести себя тише? Это библиотека, а не зал для выяснения отношений. Будете шуметь — отправитесь на улицу. Здесь люди ПЫТАЮТСЯ УЧИТЬСЯ, — шикнула на них старушка, сидящая за конторкой.
Выглядела она очень опрятно. Волосы собраны в пучок, кофта с рюшечками, сверху еще одна — теплая, несмотря на то, что в библиотеке было тепло.
— Это мадам Блейк. Библиотекарь, — пояснила Кайли.
— Да хоть балерина! — Эдуардо закинул ноги на стол, — Мне как-то параллельно.
— Ривера! Ты не выносим! — у Кайли лопнуло терпение. Девушка вскочила и направилась к выходу.
«Что бы я еще хотя бы раз согласилась помочь этому самодовольному эгоистичному индюку! Да ни за что!» - злилась Гриффин.
Эдуардо бросился за девушкой.
— Кайли, Кайли, подожди, — он схватил ее за руку. Девушка попыталась вырваться – бесполезно.
— Прости, я не хотел тебя обидеть. Мне не справится без твоей помощи. Ты нужна мне… — в какой-то момент в парне промелькнуло что-то настоящее, неподдельное. Промелькнуло и тут же спряталось. Эдди видел, что девушка еще немного злится и поэтому сомневается.
— С меня двойной капучино, — добавил он. Эдуардо прекрасно знал о маленькой слабости Кайли.
— Хорошо, — девушка, наконец, согласилась, — И еще ты отдежуришь за меня 2 раза.
Ривера мысленно взвыл. Два ночных дежурства, такого и врагу не пожелаешь!
— Согласен, — проворчал Эдуардо, — Если Игон меня не отстранит, то будет тебе капучино и два ночных дежурства.
— В смысле?
— Он сказал, что если не сдам зачет, то буду отстранен от работы.
— О-о-о, Эдди, да ты вляпался по… самую бородку.
— Очень смешно, мне как-то не до шуток, знаешь ли.
Ребята вернулись на свое рабочее место и обложились книгами. Кайли делала необходимые выписки, показывала, на что Эдуардо должен был обратить внимание. Спустя несколько часов ТАКОЙ зубрежки у парня не осталось сил.
— Мы уже битый час занимаемся… — ныл он, опустив голову на руки.
— И что? — у Кайли, по видимому, сил было полно, — Ты хочешь продолжать работать Охотником или как?!
— Хочу, хочу…— пробубнил Эдуардо.
— Можешь пока передохнуть, — сжалилась Гриффин, на этих словах парень обрадовался, — Иди принеси пока книги по полтергейстам, второй ряд направо.
— Гррр… — Ривера поплелся за книгами.
«Второй ряд, второй ряд. Да как она смеет мной командовать? Где эти книги? Полтергейсты, полтергейсты, где вы чертовы полтергейсты?.. Так, а это что такое?» думал парень, ища нужные книги.
*
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«Где он пропал? Даже для Эдуардо искать нужную книгу полчаса это слишком!» - Кайли потихоньку начинала злиться. Она встала и отправилась на поиски парня. «Он пошёл за пособиями по полтергейстам, к выходу можно пройти только мимо меня, значит, он должен быть где-то тут» - размышляла девушка. Пока не свернула во второй ряд. От увиденного у нее встал ком в горле. У ног Кайли лежало обезглавленное тело Эдуардо Риверы.
Автор - Fig_Lik.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 09:02
Сегодня, 09:01 by Nik_dkПросмотров: 5Комментарии: 0
Ключевые слова: Охотники за привидениями библиотека обезглавливание смерть творческая история