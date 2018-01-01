Зачет. Часть 1

*

**

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 09:02

Nik_dk Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:01 by

— У меня от этого места мурашки по коже!— Тут сыро и таинственно?— Тут слишком много книг.Кайли и Эдуардо шли по библиотеке. Ривера в кой-то веки узнал, где она находится. А кругом стеллажи, стеллажи, стеллажи и книги. Просто море книг. Парню было тут неуютно. Знания на него давили.Ребята прошли в читальный зал и сели за стол.— Зачем вообще этот старый маразматик устроил мне зачет? — бурчал парень, — Что я мало призраков ему поймал?Прошло уже полгода, с тех пор, как начала работать новая команда охотников.— Ага, но как ты собираешься их ловить, ничего толком не зная? И когда от тебя проблем больше, чем пользы? И, как ты выразился « этот старый маразматик» спасал этот город не раз и не два! — возразила ему Кайли.— И это после того, как Я спас весь город! — гордо заявил Эдди.— А перед этим ты его чуть не разрушил!— Ну, выстрелил я в этого божка, что тут такого? Откуда мне было знать, что он от энергии бластеров создаст множество своих подобий?!— Эдуардо, такие вещи необходимо знать!— Я тебе что, Спенглер!?— Но ты же ученый! — передразнила Кайли. Ривера очень любил эту фразу.— Молодые люди! Не могли бы вести себя тише? Это библиотека, а не зал для выяснения отношений. Будете шуметь — отправитесь на улицу. Здесь люди ПЫТАЮТСЯ УЧИТЬСЯ, — шикнула на них старушка, сидящая за конторкой.Выглядела она очень опрятно. Волосы собраны в пучок, кофта с рюшечками, сверху еще одна — теплая, несмотря на то, что в библиотеке было тепло.— Это мадам Блейк. Библиотекарь, — пояснила Кайли.— Да хоть балерина! — Эдуардо закинул ноги на стол, — Мне как-то параллельно.— Ривера! Ты не выносим! — у Кайли лопнуло терпение. Девушка вскочила и направилась к выходу.«Что бы я еще хотя бы раз согласилась помочь этому самодовольному эгоистичному индюку! Да ни за что!» - злилась Гриффин.Эдуардо бросился за девушкой.— Кайли, Кайли, подожди, — он схватил ее за руку. Девушка попыталась вырваться – бесполезно.— Прости, я не хотел тебя обидеть. Мне не справится без твоей помощи. Ты нужна мне… — в какой-то момент в парне промелькнуло что-то настоящее, неподдельное. Промелькнуло и тут же спряталось. Эдди видел, что девушка еще немного злится и поэтому сомневается.— С меня двойной капучино, — добавил он. Эдуардо прекрасно знал о маленькой слабости Кайли.— Хорошо, — девушка, наконец, согласилась, — И еще ты отдежуришь за меня 2 раза.Ривера мысленно взвыл. Два ночных дежурства, такого и врагу не пожелаешь!— Согласен, — проворчал Эдуардо, — Если Игон меня не отстранит, то будет тебе капучино и два ночных дежурства.— В смысле?— Он сказал, что если не сдам зачет, то буду отстранен от работы.— О-о-о, Эдди, да ты вляпался по… самую бородку.— Очень смешно, мне как-то не до шуток, знаешь ли.Ребята вернулись на свое рабочее место и обложились книгами. Кайли делала необходимые выписки, показывала, на что Эдуардо должен был обратить внимание. Спустя несколько часов ТАКОЙ зубрежки у парня не осталось сил.— Мы уже битый час занимаемся… — ныл он, опустив голову на руки.— И что? — у Кайли, по видимому, сил было полно, — Ты хочешь продолжать работать Охотником или как?!— Хочу, хочу…— пробубнил Эдуардо.— Можешь пока передохнуть, — сжалилась Гриффин, на этих словах парень обрадовался, — Иди принеси пока книги по полтергейстам, второй ряд направо.— Гррр… — Ривера поплелся за книгами.«Второй ряд, второй ряд. Да как она смеет мной командовать? Где эти книги? Полтергейсты, полтергейсты, где вы чертовы полтергейсты?.. Так, а это что такое?» думал парень, ища нужные книги.«Где он пропал? Даже для Эдуардо искать нужную книгу полчаса это слишком!» - Кайли потихоньку начинала злиться. Она встала и отправилась на поиски парня. «Он пошёл за пособиями по полтергейстам, к выходу можно пройти только мимо меня, значит, он должен быть где-то тут» - размышляла девушка. Пока не свернула во второй ряд. От увиденного у нее встал ком в горле. У ног Кайли лежало обезглавленное тело Эдуардо Риверы.Автор - Fig_Lik.

Ключевые слова: Охотники за привидениями библиотека обезглавливание смерть творческая история

Другие, подобные истории: