Бойтесь своих желаний. Глава 3

Глава 3. «Что здесь вообще происходит?»

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:30

Nik_dk Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:30 by

«Глупая Кайли, - с досадой думал Эдуардо, меряя шагами комнату. – И далось ей это место у окна… Хотя, и я тоже хорош. Мне-то оно точно не нужно было, я и летать-то не люблю». Латинос и сам прекрасно понимал, почему устроил эту постыдную для них обоих перебранку. Просто по-другому свои чувства он выразить не мог, только не с этой девушкой. Вот и вёл себя как неуверенный в себе школьник, разве что за косички её не дёргал.Эдуардо упал на кровать, сложил руки под головой и уставился в потолок. Презрительно скривившись, он хмыкнул – потолок оказался зеркальным. Сверху на него взирало его недовольное отражение. Недовольное и одинокое. Мысли его снова вернулись к напарнице. Закрыв глаза, он представил её себе. Представил, как чёрные волосы щекочут ему лицо, как тонкие руки обвивают его шею, как он склоняется к её лицу…Дверь тихонько скрипнула.- Эдуар-р-рдо…Латинос открыл глаза и тут же подскочил на кровати, судорожно вцепившись в подголовник. В дверях стояла охотница, на которой не было ничего кроме розового гостиничного полотенца. Капельки воды поблескивали на её плечах.- К-к-кайли? – ошарашено спросил латинос. – Что ты здесь делаешь?Вместо ответа девушка лишь передёрнула плечами, и полотенце упало на пол, обвившись вокруг её ног махровым удавом. Затем она перешагнула через не нужную теперь тряпку и подошла к кровати, на которой по-прежнему сидел обалдевший Эдуардо.- Это что, шутка? Розыгрыш, да? – нервно спросил он, отодвигаясь от абсолютно голой напарницы. – Там ребята за дверью стоят, да? Что за…«Глаза! Что у неё с глазами? – внезапно подумал Эдуардо, отклеившись, наконец, от кровати. – Что происходит?»- Эээ… Кайли, ты ложись тут пока, я сейчас! – выпалил латинос, метнувшись в ванную комнату.Заперев за собой дверь, он в панике бросился к небольшому окну. Подняв раму трясущимися руками, он выбрался наружу, цепляясь за карниз.- Только не смотреть вниз, - процедил он сквозь зубы чуть слышно. – Я не знаю, что ты такое, но ты точно не Кайли Гриффин!Медленно переставляя ноги, Эдуардо начал двигаться к соседнему окну. Может, этот номер пуст, и он сможет там спрятаться от… от этой штуки в обличии Кайли.«Кайли! – мысль пронзила мозг как раскалённая спица. – Если это была не она, то где тогда она?» Руки затряслись ещё больше, стоило только латиносу представить себе, в какую беду могла попасть девушка. Внезапно он отпустил карниз и почувствовал, что теряет равновесие. Неловко взмахнув руками, он ухватился за плющ, что змеился по стене, и, пролетев, словно Тарзан на этой лиане, приземлился на балкон этажом ниже.Заглянув в комнату, он обомлел от увиденного. На журнальном столике, размахивая каким-то журналом, скрученным в трубочку, стояла Кайли (настоящая Кайли!), а перед ней на полу стоял он сам. Толкнув дверь, он ввалился в комнату. Времени на расспросы не было, поэтому он просто оттолкнул другого себя, подхватил кричащую Кайли на руки и ринулся в коридор.- Бежим!Парочка добежала до лифта, где остановилась, чтобы отдышаться.- Что здесь вообще происходит? – спросила Кайли, нажимая на кнопку вызова.Эдуардо, согнувшись пополам и тяжело дыша, прохрипел в ответ что-то неразборчивое. Лифт, приближаясь к пятому этажу, громко гудел. Вот двери разъехались в стороны и…- Эдуар-р-рдо…- Что?!Кайли уставилась на саму себя, выходящую из лифта.- Эдуардо?! – охотница кинула на латиноса злобный взгляд. – Почему я голая? И почему у меня эти, - девушка сделал характерный жест руками, - на размер больше?- А почему я ползу за тобой на коленях? – огрызнулся в ответ парень, кивая назад, туда, где сейчас медленно, но верно, к ним приближалась коленопреклоненная фигура. – Бежим!И, схватив охотницу за руку, он припустил прямо по коридору.***«Ох, Игон, Игон», - с грустью думала Жанин, обнимая подушку. Учёный всё ещё сидел в своём номере, поэтому секретарша пошла к себе, намереваясь лечь спать пораньше. Раздеваться совершенно не хотелось, поэтому Жанин, наплевав на правила приличия, забралась под одеяло в платье.«Свой дом в пригороде, дети… Пара-тройка маленьких Игонов Спенглеров… - мечтательно подумала она, закрывая глаза. – Нет, целая куча маленьких Игонов Спенглеров. Чем больше – тем лучше…» Секретарша лежала, улыбаясь своим мыслям, чувствуя, что вот-вот провалится в сон.Внезапно кто-то потянул за одеяло и над самым её ухом раздался странный, словно кукольный, голос:- Ма-ма!Удивлённая Жанин открыла глаза и чуть не взвилась под потолок. На кровати, столе и на полу сидели младенцы с непропорционально большими головами и лицами Игона.- Ма-ма! – снова повторили они хором.- Аааааа, - взвизгнула Жанин, натягивая одеяло до самого подбородка. – Прочь от меня, дьявольские отродья!Автор: Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями странность отель

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