Считалочка для пустоты .Шёл Кондрат в Ленинград.
А дорога — петля, а дорога — черна,
А дорога назад, всё назад, всё назад...
А навстречу ему — ползла Тишина,
И двенадцать безликих, белесых ребят
Шли в Кострому.
(Зачем в Кострому? Почему в Кострому?
Там могилы в дыму, там их ждут в терему...)
У двенадцати — горбы, нищеты горбы,
За седыми спинами — короба-гробы.
А в лукошках — тьма.
А в лукошках — тесно.
Там сидят, изогнувшись, аж трещит хребет,
Двенадцать кошек.
Им мало места.
У них зрачки — как прокисший свет.
А у каждой кошки — по детенышу,
По слепому, мокрому зверенышу.
Они дышат в шерсть, они хотят есть,
Их двенадцать на каждую, или шесть?
(Я сбиваюсь, Кондрат! Я боюсь считать!)
А у тех котят пасти красные,
Иглы частые, зубы-лезвия...
И у каждого в пасти — по мыши.
Ты слышишь?
Они не мертвые. Они пищат.
Мышь пищит в животе котёнка,
Котёнок хрипит в животе у кошки,
Кошка воет на дне лукошка,
А лукошко давит спину ребенку...
И задумался старый, больной Кондрат.
У него в голове — скрежет, стук и ад.
Он стоит и считает, и губы рвёт.
Сколько глаз? Сколько лап? Сколько ртов?
Кто кого здесь несёт? Кто кого здесь жрёт?
Никакого нет Ленинграда. Врёшь.
И сгнила, провалилась твоя Кострома.
Только холод, и сырость, и в пальцах дрожь,
И сводящая скулы Тьма.
Они встали кольцом. Они ждут ответ.
Изо ртов течёт пена, шипят :"Считай...."
Ни мышат, ни котят, ни дороги нет.
Есть лишь голод. Бездонный , звериный край .
И Кондрат оседает в кровавый снег,
Рвёт руками лицо, чтоб унять озноб.
А они на него —
Как на мясо—
глядят.
Потому что в лукошке,
у каждой твари и кошки,
Был припрятан...
Только для него
Один
Гроб ...
