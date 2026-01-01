Считалочка для пустоты .

Vedagor Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:56 by

Шёл Кондрат в Ленинград.А дорога — петля, а дорога — черна,А дорога назад, всё назад, всё назад...А навстречу ему — ползла Тишина,И двенадцать безликих, белесых ребятШли в Кострому.(Зачем в Кострому? Почему в Кострому?Там могилы в дыму, там их ждут в терему...)У двенадцати — горбы, нищеты горбы,За седыми спинами — короба-гробы.А в лукошках — тьма.А в лукошках — тесно.Там сидят, изогнувшись, аж трещит хребет,Двенадцать кошек.Им мало места.У них зрачки — как прокисший свет.А у каждой кошки — по детенышу,По слепому, мокрому зверенышу.Они дышат в шерсть, они хотят есть,Их двенадцать на каждую, или шесть?(Я сбиваюсь, Кондрат! Я боюсь считать!)А у тех котят пасти красные,Иглы частые, зубы-лезвия...И у каждого в пасти — по мыши.Ты слышишь?Они не мертвые. Они пищат.Мышь пищит в животе котёнка,Котёнок хрипит в животе у кошки,Кошка воет на дне лукошка,А лукошко давит спину ребенку...И задумался старый, больной Кондрат.У него в голове — скрежет, стук и ад.Он стоит и считает, и губы рвёт.Сколько глаз? Сколько лап? Сколько ртов?Кто кого здесь несёт? Кто кого здесь жрёт?Никакого нет Ленинграда. Врёшь.И сгнила, провалилась твоя Кострома.Только холод, и сырость, и в пальцах дрожь,И сводящая скулы Тьма.Они встали кольцом. Они ждут ответ.Изо ртов течёт пена, шипят :"Считай...."Ни мышат, ни котят, ни дороги нет.Есть лишь голод. Бездонный , звериный край .И Кондрат оседает в кровавый снег,Рвёт руками лицо, чтоб унять озноб.А они на него —Как на мясо—глядят.Потому что в лукошке,у каждой твари и кошки,Был припрятан...Только для негоОдинГроб ...

Ключевые слова: кондрат стих считалка

