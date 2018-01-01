Поющий демон Нью-Йорка (Глава VII)

Глава VII, о последнем нападении и безумном прыжке

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:04

Nik_dk Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:04 by

— Да заткнитесь вы! — рявкнул вдруг труп, порядком оглушенный истошными воплями спасенных им идиотов.— Ты живой! — прохрипел Эдуардо, перемежая слова нечленораздельными звуками, выражавшими всю гамму испытываемых им эмоций.— Папа! — донеслось откуда-то снизу.Рискуя свалиться с моста, Карл еще сильнее перегнулся через поручень и протянул сыну раскрытую ладонь.— Кевин! — громко позвал он. — Все закончилось, сынок, я вытащу тебя! Хватайся!— Папа! Я не могу, мне не дотянуться!Эдуардо, на ноге которого болтался Кевин, раньше других понял, что парень не преувеличивает. Силы его были на исходе, и он уже начал соскальзывать. — Амиго, без паники, ничего сложного, — заверил охотник. — Забирайся по одежде. Я помогу тебе. Вот так!Невзирая на протесты Кайли, он отпустил перекладину и повис на одной руке, пытаясь дотянуться до племянника.— Эдуардо, я не удержу! — воскликнула девушка. — Дай вторую руку!Охотник не слушал, а может быть, просто не слышал, потому что все его внимание было сосредоточено на том, как бы поскорее вытянуть племянника. Мальчишка медленно, но верно продвигался вверх, цепляясь за штанину дяди. Наконец, он поднялся настолько, что Эдуардо смог дотянуться, поймал парня за шиворот и рывком вскинул еще выше. Коротко вскрикнул, Кевин обхватил охотника за талию и шумно запыхтел.И тут что-то пошло не так. Боль в правом боку вспыхнула с новой силой, и чем крепче держался мальчишка, тем хуже становилось Эдуардо. А когда Кевин, поднял руку, стремясь достать до отца, и, продолжая держаться другой рукой, впился пальцами ему в ребра, охотник ощутил, что куда-то проваливается. Сквозь шум в ушах, напоминающий интенсивное шуршание забарахлившего телевизора, он уловил чей-то крик, но сознание уже заволокла мутная пелена, сделавшая происходящее тусклым и незначительным.***Рана на плече горела огнем, но Роланд осознавал, что легко отделался: шальная пуля только вспорола ему кожу. Правда, это ничуть не уменьшило желание охотника врезать неосторожному копу промеж глаз. Одно дело быть убитым призраком, но быть застреленным офицером полиции, с которым они на одной стороне, — это уже попросту обидно!Накх-та исчез, укрывшись среди металлических балок, и это позволило команде перевести дух. Палить из протонных ружей наугад было опасно, крыша могла не выдержать и похоронить под собой всех участников конфликта.— Я отвлеку зверя, а ты забери Кевина, — услышал Роланд голос Карла.Эдуардо принялся спорить, и охотники с замиранием сердца уловили, как зашевелился в своем убежище раненый монстр, реагируя на громкие голоса.— Да закрой же ты рот! — прошипела сквозь зубы Кайли, но Ривера, который несомненно не мог услышать ее слов, и сам сообразил, что надо заткнуться.— Один он не справится, — шепнул друзьям Роланд, покосившись на четверых подростков. — Сделаем так. Я помогу Эдуардо, а вы постарайтесь не подпускать к нам Накх-та.— Годится, — одобрил Гарретт, решительно вскидывая ружье.Ожидание было томительным, но недолгим. Почему Карл выбрал именно этот момент, Роланд не очень понял, но сорвался с места еще до того, как Накх-та приземлился на лапы, и первым добежал до детей. Белокурая девочка, которую он подхватил на руки, тут же крепко обняла его за шею, дав возможность взять за запястье еще одного ребенка. Роланд не сомневался, что Эдуардо позаботится о двух оставшихся подростках, и дал деру. Впрочем, выяснилось, что старший брат девочки, тут же догнавший и обогнавший его, и сам в состоянии позаботиться о себе.В три прыжка добравшись до полицейского кордона, Роланд отдал подоспевшим копам детей и бросился обратно. Ему казалось, что он покинул друзей всего пару секунд назад, но в расстановке сил произошли на удивление разительные перемены.Первым, что он увидел, было опрокинутое инвалидное кресло. Рядом с ним, безвольно раскинул руки, лежал Гарретт. Эдуардо и Кевина уже и след простыл, зато Карл, стоящий между ограждением моста и напирающим на него Накх-та, в упор расстреливал зверя. Подняв пистолет над головой, коп палил прямо в морду чудовища, щурясь, когда разлетающиеся ошметки плоти и брызжущая кровь попадали ему на лицо. Накх-та ревел, но рев быстро перешел в страшные хрипы.Всем сердцем надеясь, что даже такой могучий и древний зверь не сможет отрастить голову, Роланд бросился к бесчувственному другу, с облегчением отметив, что тот уже и сам приходит в себя.— Гарретт! — позвал охотник, хлопая товарища по щекам. — Гарретт, очнись!— А! — вяло отмахнулся парень, пытаясь проморгаться. — Хватит уже… хватит меня бить!Он приподнялся на локтях и покрутил рукой, разминая ушибленное плечо. Затем потер затылок.— Ты цел? — спросил Роланд, но вовремя сообразил, что Гарретт сейчас отпустит свою любимую шутку про то, что не чувствует ног, и задал следующий вопрос: — Что случилось?— Встал на пути этой гадины, когда она погналась за Эдуардо. Плохая была идея, — Гарретт ухмыльнулся. — Хвостом по кумполу схлопота-а-а-а-а! Да когда же ты уже сдохнешь!Отпихнув друга в сторону, Гарретт вскинул ружье и открыл огонь. Потерявший равновесие Роланд плюхнулся на задницу рядом с ним и обнаружил Накх-та или то, что от него осталось, в опасной от себя близости. Заорав от неожиданности и страха, охотник нажал на курок, и вот уже два луча врезались в извивающегося зверя. Поющий демон, теперь больше похожий на кусок мяса с редкими клочками шерсти, бился в конвульсиях, но уже не ревел. Если бы охотники не были так напуганы, то наверняка бы поняли, что Накх-та не нападает, а пытается скрыться. Не было больше борьбы за добычу. Люди победили, а зверь спасался бегством. Заметили бы они и то, как Карл, отбросив в сторону разряженный пистолет, одним прыжком достиг Кайли и тяжело навалился на перила моста. Но единственным, что видели охотники сквозь сполохи протонных лучей, была громадная фигура Накх-та.Неожиданно и весьма некстати ружье Гарретта фыркнуло и замолкло, индикатор заряда укрепился на нулевой отметке, но не успел парень осознать плачевность своего положения, как зверь, возвышающийся перед ними выгнулся и грузно рухнул на землю.— А-а-а! — по инерции доорал Роланд и потрясенно замолк.Потом покосился на друга, рассеяно вытирающего с лица ошметки Накх-та, и поднялся с земли. Ноги предательски дрожали и норовили подогнуться, но Роланд заставил себя сделать несколько шагов и перевернул инвалидное кресло. Он уже готов был помочь Гарретту, когда тот вдруг воскликнул:— Ну теперь-то уже все?!Дым рассеялся, пыль улеглась, и Роланд ясно разглядел гигантскую тушу Накх-та, громоздящуюся на мостовой бесформенной кучей. При виде того, что осталось от морды зверя, Роланда замутило, и он поспешно отвернулся.— Господи, — вырвалось у Гарретта, у которого не хватало сил отвести взор от жуткого зрелища, — благодарю, что не дал мне сегодня плотно позавтракать!Роланд в свою очередь подумал, что завтрак тут совершенно ни при чем, потому как у него во рту маковой росинки не было, но желудок крутило так, словно в нем танцевал гремлин.— Нет!Друзья вздрогнули. В разорвавшем воздух крике слышалось столько отчаяния и злости, что охотники даже не сразу сообразили, что это был голос Кайли. Бросив в ее сторону быстрый взгляд, они увидели, что девушка стоит, упершись руками в ограждение моста и напряженно подняв плечи, а Карл рядом с ней, упав на колени, прижимает к себе сына. Кевин утонул в медвежьих объятиях полицейского, но было видно, что спина его подрагивает.Гарретту хватило нескольких секунд, чтобы подтянуться на руках и без посторонней помощи сесть в коляску, но того же времени оказалось достаточно, чтобы Кайли расстегнула пояс с протонной пушкой, сбросила со спины ловушку и прыгнула с моста в реку.— Чокнутая! — заорал Гарретт, но был слишком далеко, чтобы поймать ее за руку.Ощетинившись, резко распрямился Карл. Он вновь выглядел очень сосредоточенным и сердитым.— Чертова девица! — прошипел он, выхватил нож и двумя четкими движениями вспорол шнуровку на тяжелых форменных берцах.— Что произошло? — спросил Роланд, перегнувшись через поручень и шаря взглядом по темному потоку, и сам же ответил на свой вопрос: — Там Эдуардо, верно?— Сын, останься с ними, — бросил Карл, проигнорировал охотника. — Головой мне за него отвечаешь! — рыкнул он на опешившего Гарретта, который не придумал ничего лучше, чем козырнуть в ответ.Не тратя более ни секунды, полицейский сбросил бронежилет и перемахнул через ограждение.— Да чтоб вас!.. — выругался Гарретт, но вовремя прикусил язык, вспомнив, что его только что назначили нянькой. — Что будем делать?Роланд отозвался не сразу. Он продолжал пристально изучать реку, пока не пришел, очевидно, к какому-то выводу, и решительно повернулся к другу.— Поедем по берегу реки. Течение сильное, сложно сказать, где их вынесет на берег, но у нас будет шанс не мешкая их подобрать! — объяснил он, подхватывая снаряжение Кайли.Автор - KihsoR.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Нью-Йорк демон

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