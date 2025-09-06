Хроники Акаши реально существуют?

В августе 2025 года, в отпуске, мы всей семьёй поехали в Новогрудок к родственникам. Это около 500 км от нас. Решили ехать на стареньком Пежо 806, так как там много места, а нас 5 человек.По дороге туда у нас стуканул двигатель. До Новогрудка мы дотянули, а назад домой на эвакуаторе.Мой муж сказал, что сам будет ремонтировать движок.Наступила осень, а муж так и не притронулся к машине, а я и не торопила. Мы её эксплуатировали в основном летом, для поездок на дачу.Зимой муж добрался всё-таки до Пежо и занялся ремонтом. Вроде сделал. Выехал на ней, но потом в движке что-то забарабанило опять. Муж психанул и поставил её в гараж до возникновения желания опять туда залезть.Вторая наша машина - это дизельная Рено. И тут, ни с того, ни с сего, в Рено в салоне начинает дико вонять выхлопными газами. Муж пересмотрел всё. Всё целое, всё в хорошем состоянии и глушитель и все шланги. В чём причина не понял. Начал всех знакомых дизелистов опрашивать. Нервничает.Я легла спать. Утром, на грани сна и яви я слышу фразу (ощущаю мысль): «Он с ней намучается (там было другое слово, нецензурное), а там всего лишь прокладка!»Я мужу рассказала про это. Он прислушивается к моим таким советам, так как не один год вместе живем и привык моим странностям.Ещё раз залез в Рено, всё пересмотрел, перещупал. Все целое. Поехал на СТО, оказалось сажевый фильтр забился. Проблему решили, всё нормально.А меня не покидала мысль о том, что: «Ну неужели мне ерунду сказали?»И вот наконец, муж вернулся к Пежо. Два дня разбирал, собирал из двух один двигатель. Вымотался в нет.Я решила попросить у Вселенной дать мне знак, сделает ли он Пежо. Попросила, что если муж сделает машину, то пусть при выходе на улицу я увижу человека в красной куртке. И мы с дочкой выдвинулись в магазин. Только вышли из подъезда, как в моей голове звучит: «Посмотри налево». Я поворачиваю голову, а там идет мужчина в ярко красной куртке, но с коричневыми вставками на плечах и рукавах. Я сделала вывод, что сделает, но не до конца.Приезжает муж, злой как чёрт. Рассказывает, что всё собрал, всё получилось. Завел, а в поддон масло всё выгнало, и когда его заливал, то удивился, что влезло аж 12 литров. Но, так как за два дня работы голова не соображала, то не придал этому значения. Сказал, что продаст Пыжика на запчасти, что она его достала.И тут меня осенило. Я у него спросила, а не перевернул ли он случайно прокладку?. Муж задумался и сказал, что вполне возможно.Через неделю он снова поехал в гараж. И да, от усталости он не так установил прокладку. Машина работает!Так и вышло, что он с ней намучался (нае…ся), а там всего лишь прокладка.Ну вот откуда эта информация приходит ко мне?

