Стихи

Б/У

Ты нашел это. Дешево. Блеск.
Продавец был так мил и резк.
«Забирай, — говорит, — за грош.
В магазине такой не найдешь».

Ты принес это в дом, дурак.
Положил на стола верстак.
Телефон? Ноутбук? Пальто?
Ты не знаешь о нем ничего.

Эта вещь еще помнит рук.
Холодеющий, синий стук.
Как хозяин ее ронял,
Когда петлю на шее мял.

Или как он лежал на ней,
В тишине своих мертвых дней.
Пропиталась она тоской.
Гноем, страхом и гробовой.

Ты включил. Ты надел. Нажал.
И контакт с мертвецом создал.
Он теперь по следам вещиц
Ищет дом среди новых лиц.

Слышишь запах? Чужой парфюм?
Или затхлый, тяжелый трюм?
Это он за своей пришел.
Твой уютный мирок нашел.

Пользуйся. Экономь бюджет.
Только выключи в спальне свет.
Он стоит за твоей спиной.
«Отдавай, — говорит, — родной».


Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
26 февраля 2026 16:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 150
Хе-хе, ну эту фишку мы ещё от "Короля и шута" знаем из песни про сапоги.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#2 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
26 февраля 2026 22:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 35
Недавно бабушка покупала на Авито мужскую дублёнку. Как принесли ее из пункта выдачи, ощутил от нее тяжёлую энергию. И пахло лекарством от сердца. В итоге с тех пор как она дома появилась, у нас по очереди болело сердце.
Зарегистрирован: 29.12.2025
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.