Ты нашел это. Дешево. Блеск.Продавец был так мил и резк.«Забирай, — говорит, — за грош.В магазине такой не найдешь».Ты принес это в дом, дурак.Положил на стола верстак.Телефон? Ноутбук? Пальто?Ты не знаешь о нем ничего.Эта вещь еще помнит рук.Холодеющий, синий стук.Как хозяин ее ронял,Когда петлю на шее мял.Или как он лежал на ней,В тишине своих мертвых дней.Пропиталась она тоской.Гноем, страхом и гробовой.Ты включил. Ты надел. Нажал.И контакт с мертвецом создал.Он теперь по следам вещицИщет дом среди новых лиц.Слышишь запах? Чужой парфюм?Или затхлый, тяжелый трюм?Это он за своей пришел.Твой уютный мирок нашел.Пользуйся. Экономь бюджет.Только выключи в спальне свет.Он стоит за твоей спиной.«Отдавай, — говорит, — родной».

