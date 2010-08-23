Б/УТы нашел это. Дешево. Блеск.
Продавец был так мил и резк.
«Забирай, — говорит, — за грош.
В магазине такой не найдешь».
Ты принес это в дом, дурак.
Положил на стола верстак.
Телефон? Ноутбук? Пальто?
Ты не знаешь о нем ничего.
Эта вещь еще помнит рук.
Холодеющий, синий стук.
Как хозяин ее ронял,
Когда петлю на шее мял.
Или как он лежал на ней,
В тишине своих мертвых дней.
Пропиталась она тоской.
Гноем, страхом и гробовой.
Ты включил. Ты надел. Нажал.
И контакт с мертвецом создал.
Он теперь по следам вещиц
Ищет дом среди новых лиц.
Слышишь запах? Чужой парфюм?
Или затхлый, тяжелый трюм?
Это он за своей пришел.
Твой уютный мирок нашел.
Пользуйся. Экономь бюджет.
Только выключи в спальне свет.
Он стоит за твоей спиной.
«Отдавай, — говорит, — родной».
Новость отредактировал Estellan - 26-02-2026, 04:06
26-02-2026, 04:06 by VedagorПросмотров: 75Комментарии: 2
Ключевые слова: Вещи запах петля стих