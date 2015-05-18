Истории из жизни
Истории из жизни

Бабушкина метла

Мы с женой купили старый, но крепкий дом в Покровском под дачу. Дом стоял на краю села, через дорогу от него — аккуратный домик с резными наличниками, где жила одна-одинешенька бабка Ульяна. Ей было под девяносто, но она бодро управлялась с огородом и держала в идеальном порядке не только свой двор, но и обочину дороги перед нашими участками. Каждое утро она выметала эту общую землю старой, самодельной метлой из крапивы и полыни. Металлического веника у неё не было — только эта, связанная своими руками, с длинной, темной от времени рукоятью.

Первое, что она нам сказала, передавая ключи через бывшего хозяина: «Дом ваш. Живите. Только метлу мою не трогайте. Она всегда стоит у моего плетня. И землю перед домами я мести буду. Вы не беспокойтесь». Мы покивали, решив, что это просто старческая привычка, ритуал.

Жили мы в основном по выходным. И каждую субботу утром видели одну и ту же картину: Ульяна, согнувшись, тщательно выметала дорожную пыль, сор, окурки, оставленные редкими проезжими. Делала она это с какой-то сосредоточенной важностью, будто не убирала мусор, а проводила линию. И всегда ставила метлу обратно на одно и то же место — прислонённой к плетню у калитки, ручкой вверх.

Сосед, дядя Витя, таксист, однажды пояснил:
— Это у неё от покойной матери, а у той — от своей. Такой оберег. Говорят, ещё когда село только становилось, на этом месте первую избу поставили. И женщина та, хозяйка, каждое утро мела порог, чтоб нечисть, что ночью бродит, следов не наставила и в дом не пошла. Традиция. Баба Ульяна — последняя, кто её держит.

Всё изменилось поздней осенью 2018-го. Бабу Ульяну ночью хватил удар. «Скорая» увезла её в районную больницу, а через неделю пришла весть, что она впала в беспамятство и вряд ли поправится.

Дом её заперли, родственников близких не было. И наше утро следующей субботы стало непривычно тихим. Не было бабушкиной фигуры на дороге. И её метла так и стояла у плетня, одинокая и странно бездеятельная. Вид неубранной, засыпанной опавшей листвой и грязью обочины почему-то вызывал тревогу. Не эстетическую, а глубинную, будто что-то важное было нарушено.

Через месяц, ранней зимой, произошло первое странное. Наш кот, обычно не выходивший за калитку, начал дико метаться по дому по ночам, шипя на входную дверь. А однажды утром мы нашли на крыльце отпечаток. Не кошачий, не собачий — он был широкий, плоский, с расплывчатыми контурами, будто кто-то стоял босой, но ступня была неестественно большой. И было ощущение, что от него тянет холодом и запахом сырой, мёрзлой земли.

Дядя Витя, увидев наш испуг, мрачно заметил:
— Метла-то стоит? Стоит. А не меет её никто. Охранная черта стирается. Баба Ульяна не просто мусор сгребала. Она границу подновляла. Старая, говорят, ещё с тех пор, когда здесь нечисть из леса выходила. А теперь — кто его знает…

Мы с женой, люди рациональные, списали отпечаток на грязного соседского пса или на игру света и тени. Но беспокойство росло. Оно подпитывалось мелочами. Например, собаки в селе перестали лаять по ночам. Вообще. Наступала мертвая, гнетущая тишина, нарушаемая только скрипом старых деревьев. А на стёклах наших окон по утрам стали появляться странные узоры из инея — не красивые морозные кристаллы, а будто чьи-то быстрые, небрежные росчерки, словно кто-то водил снаружи грязным пальцем.

В январе случилось то, что уже нельзя было игнорировать. Проснувшись среди ночи, жена увидела в окно силуэт. Не на дороге, а прямо у нашего забора, со стороны леса. Высокий, темнее темноты, неподвижный. И он смотрел на дом. Она разбудила меня. Когда я включил свет на крыльце, там никого не было. Но на снегу, у самого забора, четко виднелась цепочка тех самых широких, плоских следов. Они подходили к дому и обрывались, будто человек просто испарился.

Утром я не выдержал. Подошёл к дому бабы Ульяны. Метла всё так же стояла у плетня, покрытая инеем. Я, оглянувшись, взял её. Она была на удивление тяжёлой, и от неё пахло сухой полынью и чем-то древним, пыльным. Я, чувствуя себя полным идиотом, начал мести. Я вымел наш участок вдоль забора, потом прошёлся по обочине перед нашим домом и её домом. Я не знал правильных слов, поэтому просто думал: «Чисто. Всё чисто. Уходи».

Эффект был мгновенным, но не таким, как я ожидал. В ту же ночь мы услышали звуки. Не снаружи. Со стороны бабушкиного дома. Словно кто-то тяжко и медленно ходил по её пустому двору. И доносился звук — скребущий, сухой. Как будто кто-то другой, неумелый, пытался мести. Но не подметал, а водил той же метлой по земле. Наши псы в ту ночь завыли впервые за месяцы — жалобно, по-волчьи.

Утром метла лежала на земле посреди дороги, будто её отшвырнули.

Больше я к той метле не прикасался. Мы продержались до весны, но продали дом в начале лета 2019-го. Покупателям, конечно, ничего не рассказали.

Прошлой осенью я случайно узнал, что баба Ульяна так и не пришла в себя и умерла в больнице. А её дом купили под снос. Когда бульдозер начал ломать плетень, ковш, как рассказывали, наткнулся на что-то под землёй. Не фундамент. Старую, истлевшую до дыр кожаную обувь, набитую просом и завёрнутую в тряпьё. И лежащую рядом ту самую старую метлу, которую никто не трогал. Бульдозерист, суеверный мужик, отказался работать дальше, пока местный старик не пришёл и не унёс всё это куда-то в лес, проведя свой, никому не известный обряд.

Говорят, теперь на том месте, где стоял дом бабы Ульяны, ничего не растёт. Даже сорняк. Голая земля. Будто её вымели дочиста.


Новость отредактировал Estellan - 29-01-2026, 14:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-01-2026, 14:14 by Нитуп ТсугваПросмотров: 915Комментарии: 12
+11

Ключевые слова: Мистика бабка-колдунья домик дача колдовство авторская история

Комментарии

#1 написал: Talisha
30 января 2026 08:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 590
Бабка-Страж.
Интересная история, если правда. Но...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: зелёное яблочко
30 января 2026 10:05
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 086
Сказко какое-то
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Elena-lvs
30 января 2026 21:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (219|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 796
Бабушка Уля собиралась вечно мести? Надо было знание другим передавать, тем же соседям.... Вопрос конечно напрашивается, а почему нечесть так к этим домам тянуло?
Неужели из за старой обуви с просом ????странно.,
Спасибо автор +
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#4 написал: Kreisleiter13
31 января 2026 07:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 664
Интересно. Собрание деревенских баек.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#5 написал: serg-kil-inc
31 января 2026 07:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 140
Самое то под "Бурзум" читать...
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#6 написал: ebegen31
31 января 2026 17:15
+3
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 793
Меня смущает то, что автор не отвечает на комментарии читателей, хотя бы изредка. Поэтому и смысла в дискуссиях по поводу содержания историй я не вижу.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#7 написал: ebegen31
31 января 2026 20:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 793
Я в первую очередь об историях, которые автор предъявляет как реально случившиеся.

И я не о том, что автор должен оправдываться перед теми, кто ему не верит, а о реакции на отзывы читателей в целом. Уж если событие действительно произошло с вами, то было бы естественно, видя реакцию людей на вашу историю, прокомментировать какие-то её детали, сделать дополнения, возможно, исправить неточности. Мне, например, всегда есть что добавить к рассказанному, тем более, если люди проявляют интерес - пусть даже один-единственный человек...

Не знаю, прав ли я и важно ли то, о чём говорю. Но это моё видение и ощущение ситуации.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#8 написал: serg-kil-inc
1 февраля 2026 14:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 140
Цитата: ebegen31
Меня смущает то, что автор не отвечает на комментарии читателей, хотя бы изредка. Поэтому и смысла в дискуссиях по поводу содержания историй я не вижу.

Та, скорее всего, рассказы творческие, просто стилизованы под реальные.
Но, в принципе, какая разница? Функцию свою они выполняют.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#9 написал: ebegen31
1 февраля 2026 17:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 793
Цитата: serg-kil-inc
Функцию свою они выполняют.


Я совсем не против. Просто хочется больше жизни в историях из жизни. blush Включая комментарии. А то возникает ощущение, что это какое-то конвейерное производство, пусть даже продукт и хороший.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#10 написал: Нитуп Тсугва
2 февраля 2026 09:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 5
Цитата: ebegen31
Я в первую очередь об историях, которые автор предъявляет как реально случившиеся.

И я не о том, что автор должен оправдываться перед теми, кто ему не верит, а о реакции на отзывы читателей в целом. Уж если событие действительно произошло с вами, то было бы естественно, видя реакцию людей на вашу историю, прокомментировать какие-то её детали, сделать дополнения, возможно, исправить неточности. Мне, например, всегда есть что добавить к рассказанному, тем более, если люди проявляют интерес - пусть даже один-единственный человек...

Не знаю, прав ли я и важно ли то, о чём говорю. Но это моё видение и ощущение ситуации.



Благодарю за ваш интерес и такое внимательное прочтение. Вы абсолютно правы в том, что живой отклик на реакции читателей — это ценно. Иногда автор сознательно или в силу эмоциональных причин (рассказ мог быть трудным) дистанцируется от истории после её публикации, давая читателям пространство для собственных интерпретаций. А иногда, признаюсь, просто нет времени ответить каждому, хотя желание есть. Но ваш комментарий — отличный повод задуматься о том, чтобы находить возможность для таких уточнений в будущем.

Я ценю, что вы высказали своё ощущение. Для меня каждая история — это прожитый опыт, и решение о том, какие детали раскрывать, а какие оставлять за кадром, всегда остаётся за автором. Иногда молчание или отсутствие правок — тоже часть нарратива и авторского выбора. Я уважаю ваше право на интерпретацию, но и прошу уважать моё право рассказывать историю так, как я считаю нужным.
Зарегистрирован: 13.08.2025
#11 написал: marinaF
Вчера, 03:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 95
Цитата: serg-kil-inc

Та, скорее всего, рассказы творческие, просто стилизованы под реальные.
Но, в принципе, какая разница? Функцию свою они выполняют.

Лайк вашему комменту про Burzum, но здесь не соглашусь. Я читаю истории из жизни не только чтобы меня напугали, но и чтобы понять, как устроен мир, который нас окружает. Так что нет, если история выдумана (не обижайтесь, автор, говорю "если"), то свою функцию она не выполняет, и автор ещё и обманывает людей. Если бы меня интресовали просто страшилки, я бы читала выдуманные истории.
Зарегистрирован: 12.07.2019
#12 написал: Нитуп Тсугва
Вчера, 08:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 5
Цитата: marinaF
Лайк вашему комменту про Burzum, но здесь не соглашусь. Я читаю истории из жизни не только чтобы меня напугали, но и чтобы понять, как устроен мир, который нас окружает. Так что нет, если история выдумана (не обижайтесь, автор, говорю "если"), то свою функцию она не выполняет, и автор ещё и обманывает людей. Если бы меня интресовали просто страшилки, я бы читала выдуманные истории.

Спасибо за ваш взвешенный и содержательный комментарий. Вы поднимаете действительно важный вопрос о доверии, жанрах и целях чтения. Позвольте ответить по существу.

Вы абсолютно правы в главном: разграничение жанров — это фундаментально важно. Когда читатель открывает историю «из жизни», он заключает с автором негласный договор: «я верю, что это происходило в реальности, и через этот опыт я познаю мир». Нарушение этого договора — действительно обман и подрыв доверия.

Хотелось бы сказать о той тонкой грани, где даже в самой правдивой истории неизбежно присутствует авторское восприятие. Память субъективна, акценты расставляются интуитивно, какие-то детали стираются, а какие-то, наоборот, обрастают эмоциональными деталями. В этом смысле даже самая честная история — это не протокол, а интерпретация автором реального события. И иногда читатели, чувствуя эту субъективность, могут счесть её признаком вымысла.

Полностью согласен. с вашим тезисом: если история изначально и полностью выдумана, но выдаётся за реальную — она не выполняет своей главной функции (показать, «как устроен мир»), а автор поступает неэтично. Вы как читатель имеете полное право требовать честности в этом отношении.

Ваша позиция не просто справедлива — она культурно необходима. Именно такие вдумчивые читатели, как вы, формируют среду, где ценятся аутентичность и уважение к аудитории.

Так что спасибо вам за этот комментарий. Это важное напоминание всем авторам (включая меня) о нашей ответственности перед теми, кто нас читает.
Зарегистрирован: 13.08.2025
