Бабушкина метла

Новость отредактировал Estellan - 29-01-2026, 14:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Нитуп Тсугва Просмотров: 915 Комментарии: 12 +11 29-01-2026, 14:14 by

Мы с женой купили старый, но крепкий дом в Покровском под дачу. Дом стоял на краю села, через дорогу от него — аккуратный домик с резными наличниками, где жила одна-одинешенька бабка Ульяна. Ей было под девяносто, но она бодро управлялась с огородом и держала в идеальном порядке не только свой двор, но и обочину дороги перед нашими участками. Каждое утро она выметала эту общую землю старой, самодельной метлой из крапивы и полыни. Металлического веника у неё не было — только эта, связанная своими руками, с длинной, темной от времени рукоятью.Первое, что она нам сказала, передавая ключи через бывшего хозяина: «Дом ваш. Живите. Только метлу мою не трогайте. Она всегда стоит у моего плетня. И землю перед домами я мести буду. Вы не беспокойтесь». Мы покивали, решив, что это просто старческая привычка, ритуал.Жили мы в основном по выходным. И каждую субботу утром видели одну и ту же картину: Ульяна, согнувшись, тщательно выметала дорожную пыль, сор, окурки, оставленные редкими проезжими. Делала она это с какой-то сосредоточенной важностью, будто не убирала мусор, а проводила линию. И всегда ставила метлу обратно на одно и то же место — прислонённой к плетню у калитки, ручкой вверх.Сосед, дядя Витя, таксист, однажды пояснил:— Это у неё от покойной матери, а у той — от своей. Такой оберег. Говорят, ещё когда село только становилось, на этом месте первую избу поставили. И женщина та, хозяйка, каждое утро мела порог, чтоб нечисть, что ночью бродит, следов не наставила и в дом не пошла. Традиция. Баба Ульяна — последняя, кто её держит.Всё изменилось поздней осенью 2018-го. Бабу Ульяну ночью хватил удар. «Скорая» увезла её в районную больницу, а через неделю пришла весть, что она впала в беспамятство и вряд ли поправится.Дом её заперли, родственников близких не было. И наше утро следующей субботы стало непривычно тихим. Не было бабушкиной фигуры на дороге. И её метла так и стояла у плетня, одинокая и странно бездеятельная. Вид неубранной, засыпанной опавшей листвой и грязью обочины почему-то вызывал тревогу. Не эстетическую, а глубинную, будто что-то важное было нарушено.Через месяц, ранней зимой, произошло первое странное. Наш кот, обычно не выходивший за калитку, начал дико метаться по дому по ночам, шипя на входную дверь. А однажды утром мы нашли на крыльце отпечаток. Не кошачий, не собачий — он был широкий, плоский, с расплывчатыми контурами, будто кто-то стоял босой, но ступня была неестественно большой. И было ощущение, что от него тянет холодом и запахом сырой, мёрзлой земли.Дядя Витя, увидев наш испуг, мрачно заметил:— Метла-то стоит? Стоит. А не меет её никто. Охранная черта стирается. Баба Ульяна не просто мусор сгребала. Она границу подновляла. Старая, говорят, ещё с тех пор, когда здесь нечисть из леса выходила. А теперь — кто его знает…Мы с женой, люди рациональные, списали отпечаток на грязного соседского пса или на игру света и тени. Но беспокойство росло. Оно подпитывалось мелочами. Например, собаки в селе перестали лаять по ночам. Вообще. Наступала мертвая, гнетущая тишина, нарушаемая только скрипом старых деревьев. А на стёклах наших окон по утрам стали появляться странные узоры из инея — не красивые морозные кристаллы, а будто чьи-то быстрые, небрежные росчерки, словно кто-то водил снаружи грязным пальцем.В январе случилось то, что уже нельзя было игнорировать. Проснувшись среди ночи, жена увидела в окно силуэт. Не на дороге, а прямо у нашего забора, со стороны леса. Высокий, темнее темноты, неподвижный. И он смотрел на дом. Она разбудила меня. Когда я включил свет на крыльце, там никого не было. Но на снегу, у самого забора, четко виднелась цепочка тех самых широких, плоских следов. Они подходили к дому и обрывались, будто человек просто испарился.Утром я не выдержал. Подошёл к дому бабы Ульяны. Метла всё так же стояла у плетня, покрытая инеем. Я, оглянувшись, взял её. Она была на удивление тяжёлой, и от неё пахло сухой полынью и чем-то древним, пыльным. Я, чувствуя себя полным идиотом, начал мести. Я вымел наш участок вдоль забора, потом прошёлся по обочине перед нашим домом и её домом. Я не знал правильных слов, поэтому просто думал: «Чисто. Всё чисто. Уходи».Эффект был мгновенным, но не таким, как я ожидал. В ту же ночь мы услышали звуки. Не снаружи. Со стороны бабушкиного дома. Словно кто-то тяжко и медленно ходил по её пустому двору. И доносился звук — скребущий, сухой. Как будто кто-то другой, неумелый, пытался мести. Но не подметал, а водил той же метлой по земле. Наши псы в ту ночь завыли впервые за месяцы — жалобно, по-волчьи.Утром метла лежала на земле посреди дороги, будто её отшвырнули.Больше я к той метле не прикасался. Мы продержались до весны, но продали дом в начале лета 2019-го. Покупателям, конечно, ничего не рассказали.Прошлой осенью я случайно узнал, что баба Ульяна так и не пришла в себя и умерла в больнице. А её дом купили под снос. Когда бульдозер начал ломать плетень, ковш, как рассказывали, наткнулся на что-то под землёй. Не фундамент. Старую, истлевшую до дыр кожаную обувь, набитую просом и завёрнутую в тряпьё. И лежащую рядом ту самую старую метлу, которую никто не трогал. Бульдозерист, суеверный мужик, отказался работать дальше, пока местный старик не пришёл и не унёс всё это куда-то в лес, проведя свой, никому не известный обряд.Говорят, теперь на том месте, где стоял дом бабы Ульяны, ничего не растёт. Даже сорняк. Голая земля. Будто её вымели дочиста.

Ключевые слова: Мистика бабка-колдунья домик дача колдовство авторская история

Другие, подобные истории: