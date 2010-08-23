Телефонный звонок из заброшенного госпиталя

Я работаю в Сеуле, в крупной и широко известной компании, называть которую пока не намерен. Сам я родился и провёл детство в маленьком провинциальном городке с населением чуть больше 4 000 человек, где все друг друга знают, а про тебя знают даже больше чем ты сам о себе. Потом поступил в колледж в Пусане, по его окончании устроился на работу в Сеул, где работаю по сей день.Была пятница — последний рабочий день перед выходными. Во время совещания в кармане моих брюк завибрировал сотовый телефон, вытащив наполовину его из кармана, чтобы узнать, кто звонит (мог звонить партнёр по важным рабочим моментам), я обнаружил, что это звонит мой отец. Это выглядело странно и тревожно. Отец не имел привычки звонить мне во время рабочего дня. А равно и не имел привычки звонить по пустякам. Звонил он мне очень редко, когда действительно стрясётся что-то серьёзное. Не желая показаться коллегам и начальству бестактным, я проигнорировал этот звонок. К тому же совещание итак подходило к концу. Где-то через 10 минут оно закончилось, выйдя из конференц-зала, я набрал номер отца. Он ответил, но его голос был больным и слабым. Он сообщил, что находится в частном госпитале «Citizens Hospital», расположенный возле нашего городка и в очень плохом состоянии, попросил меня по возможности приехать туда, иначе могу опоздать. На мой вопрос, что конкретно с ним стряслось, неужели у него рак, он слабым голосом только пробормотал: «хуже»…Уж не знаю, как я смог совладать собою и доработать оставшееся время... Распрощавшись с коллегами, я тотчас же направился не к себе на съёмную жильё на окраине Сеула, а в каршеринг, чтобы взять автомобиль напрокат, так как после семи вечера в наше захолустье ничего из общественного транспорта из столицы не ходит. Преодолев все пробки мегаполиса, которые мне казались бесконечными, примерно в девять с лишним часов вечера я выехал из Сеула и двигался по трассе в сторону своей малой родины, прибавив газу. Вскоре, мне вновь позвонил отец, чему я очень обрадовался.- «Ты ко мне приедешь?» - спросил таким же слабым и больным голосом он.- «Я уже еду, буду к полуночи» - только успел сказать я, как связь оборвалась.Несколько раз я пытался перезвонить, но звонок не соединялся. Видимо, не везде в дороге ловилась сотовая связь. Неудачные попытки дозвониться до него усиливали и без того высокий уровень моего беспокойства, но я крепче сжимал руль, чтобы держаться и, не дай Бог, не устроить ДТП.Отвлекаясь от истории, вкратце считаю необходимым рассказать о себе и своём отце. Когда мне было 5 лет, моей матери не стало, и до совершеннолетия меня растил и воспитывал один отец. Он был одновременно строг и требователен ко мне, но и одновременно поддерживал меня, рассказывал много интересных вещей, учил меня. В итоге, помимо отца он стал также моим лучшим другом и единственным близким человеком. Если бы не его строгое воспитание, не факт, что я бы стал прилежным учеником, студентом и устроился бы в такую крутую компанию, несмотря на то, что я закончил колледж не в Сеуле. И вряд ли бы я был на хорошем счету у начальства. Поэтому потерять отца, как самого близкого человека и лучшего друга, я очень боялся. Это для меня стало бы тем же самым как потерять себя самого.Но вернёмся снова к истории. Итак, спустя два с небольшим часа я добрался до своего родного города, теперь нужно было съехать с главного шоссе, на второстепенную улицу, с которой и начинался мой родной городок. До «Citizens Hospital», где лежал в тяжёлом состоянии мой отец минут 10 езды. Я взглянул на часы, была полночь. Интересно, можно ли посещать госпиталь в такой поздний час? На перекрёстке главного шоссе и второстепенной улицы бросилась в глаза светящаяся вывеска круглосуточного магазина. Я бы не обратил на него внимания и проехал бы мимо, но ощутил сильную сухость в горле — хотелось пить. Поэтому я остановил автомобиль, чтобы купить хотя бы просто воду. Я направился к кассе с холодной банкой содовой (почему-то захотелось именно её), как вдруг услыхал своё имя:— «Якхо!»За кассой стоял Ки Хун, который учился со мной в одном классе.Этот магазинчик действительно принадлежал его родителям.— «Сколько лет, сколько зим! — продолжил Ки Хун, — на выходные в наш городок решил сгонять?»Мы с ним и вправду лет пять не виделись. Не скажу, что он был моим лучшим другом, но очень хорошим приятелем.— «Всё не очень хорошо, не мог ли ты мне уделить немного времени» — произнёс я.— «Да никого сейчас нет в такой поздний час, конечно. Будешь кофе?»— «Слушай, Ки Хун, мой отец в очень тяжёлом состоянии сейчас находится в госпитале «Citizens Hospital», что примерно в 10 минутах отсюда. Он просил меня подъехать к нему туда, вот я и здесь. Но на его номер сотового телефона я не могу дозвониться уже час. Ты, может быть, знаешь номер телефона дежурного врача там? Примут ли посетителя в такой поздний час? С ним всё очень плохо.»Ки Хун в недоумении посмотрел на меня и начал:— «Citizens Hospital?! Что возле того большого пруда?»Я утвердительно кивнул.— «А ты разве не в курсе, что этот госпиталь уже три года как обанкротился из-за финансовых проблем, и теперь это здание пустует? Там нет никого, там сейчас заброшка».Естественно, я был не в курсе.— «Но отец мне дважды звонил и говорил, что он там в тяжёлом состоянии и очень просил приехать», — продолжал настаивать я. А моя тревога от этого известия начала нарастать ещё больше. Что всё это значит?..— «Погоди! — отозвался Ки Хун, — наверное твой папа перепутал. Когда прекратил существование «Citizens Hospital», почти сразу же открылся другой госпиталь, он чуть подальше отсюда. Всех пациентов из закрывшегося «Citizens Hospital» перевели в него. Наверняка, твой отец там».И Ки Хун начал листать справочник в поисках телефона дежурного врача нового госпиталя. Когда был найден нужный номер, Ки Хун снял трубку стационарного телефона своего круглосуточного магазина, набрав его, протянул трубку мне. После нескольких гудков на том конце провода мне ответил мужской голос дежурного врача. Я, извинившись за столь поздний звонок, объяснил ситуацию и назвал данные своего отца. Дежурный врач подбодрил меня, сказав, что ничего страшного, после чего попросил не вешать трубку. Через минуту-две я услышал вновь его голос, который сообщил, что ни сегодня, ни вчера, ни даже позавчера мой отец к ним не поступал. Он действительно посещал этот госпиталь, но два месяца тому назад, для прохождения планового медосмотра. И по результату этого медосмотра никаких патологий у моего отца выявлено не было. Вполне себе здоров для своего возраста. Выразив своё сочувствие и пожелав мне удачи в поиске отца, дежурный врач со мной попрощался.Рассказав приятелю, что моего отца в этом госпитале сейчас нет, я, было, начал набирать снова его номер мобильного со своего мобильного, как увидел, что сигнала сотовой связи нет вообще. Уставший и отчаявшийся, я попросил разрешение позвонить со стационарного магазинного телефона Ки Хуна на мобильный своего отца. Ки Хун разрешил. Я набрал, как услышал гудок, а сразу после него такой же слабый голос отца. Он вновь просил, чтобы я приехал в «Citizens Hospital» к нему. Не успел я сказать, что он как год уже закрыт, как связь снова стала прерываться. Ничего другого мне не оставалось, как среди ночи ехать туда, на заброшку. Распрощавшись с Ки Хуном, я вышел из круглосуточного магазинчика и сел в машину, только завёл её, как зазвонил мой мобильник в кармане. Это опять звонил отец. Конечно же, я ответил. Но! Что за дела?!!! Вместо слабого и немощного голоса, каким он говорил каких-то две минуты назад, его голос был бодрым и весёлым. Звуки аккомпанемента караоке доносились помимо его голоса. Да уж, теперь то место, откуда сейчас звонил отец, на больницу было меньше всего похоже:— « Якхо, ты мне звонил, увидел только что твои пропущенные вызовы, но самих звонков я почему-то не слышал, хоть и телефон держал рядом с собою. Что-то случилось? Как ты?»— «Папа! Это ты как себя чувствуешь? Тебе стало лучше?— «Якхо, ты о чём? В каком плане лучше?… Ну, если с твоими делами всё в порядке, то и у меня, считай, всё хорошо.Я ему рассказал всё как есть, что он звонил из госпиталя, попросив меня приехать. Из этого разговора я понял, что с ним всё в порядке, сейчас он не в больнице, а в караоке-баре со своими коллегами, и судя по его развесёлому голосу, успел уже пропустить через себя стакан-другой.Закончив разговор с отцом, я просто сидел в машине, забыв заглушить мотор, ничего не понимая, гадая, что же, чёрт возьми, происходит. Наконец, тревога отступила, как будто камень отвалился от груди, мне стало даже легче дышать. Окончательно осознав, что с отцом всё хорошо, и его жизни ничего не угрожает, я вышел из машины, чтобы сообщить Ки Хуну приятную новость и поблагодарить за оказанную помощь и поддержку. Но как только я подошёл ближе к круглосуточному магазинчику Ки Хуна и его родителей, то обнаружил погасшую и частично разбитую вывеску, внутри не было света, а входная дверь была заперта на замок. Хотя меньше чем десять минут назад я был там и беседовал с приятелем. Наверное, ушёл спать, раз нет покупателей. Завтра его поблагодарю. А сейчас я ощутил сильную усталость. Поэтому поехал к себе домой, где родился и провёл детство. Очутившись в родном доме, я тотчас же рухнул в постель и отключился, даже не приняв душ и не почистив зубы. Я заснул так крепко, что даже не заметил как под утро домой явился абсолютно здоровый отец.На следующий день, отоспавшись и отойдя от вчерашнего «драйва», я сидел за завтраком с отцом и более подробно рассказал о вчерашних приключениях. Но только я начал рассказывать, что в круглосуточном магазине, что на пересечении главного шоссе и улицы, ведущей к нам, я беседовал с своим одноклассником Ки Хуном, отец мне не поверил. Оказывается, Ки Хун и его родители пропали без вести полгода назад, словно сбежали посреди ночи, связь с ними была потеряна. Бабушка, проживающая с ними в одном доме, сообщила в полицию. Приезжали детективы, но никаких зацепок так и не нашли, дело в полиции до сих пор висит. А их магазинчик с тех пор заброшен.Днём, в воскресение, когда я уже уезжал обратно в Сеул, на выезде на главное шоссе я притормозил и вышел к тому самому круглосуточному магазину. Подойдя к нему, я вновь убедился, что дверь была заперта на замок. Окна были в дорожной пыли и грязи, а урна, стоящая рядом со входом была опрокинута, что свидетельствовало о том, что здесь давно никто не был. Я протёр одно из окон магазина от пыли влажным полотенцем и прильнул к нему, чтобы рассмотреть что-нибудь изнутри. Внутри было довольно-таки темно, несмотря на день. Но всё же я разглядел витрины, на которых по-прежнему стоял товар и холодильник для напитков, из которого я той ночью доставал алюминиевую банку содовой. Но это ещё цветочки. Рядом с окном, в которое я вглядывался снаружи находился стол, на котором стояла банка содовой, поставленная той неспокойной ночью мною и мною же забытая. Мне вновь сделалось не по себе! Выходит, я действительно контактировал с пропавшим со своей семьёй Ки Хуном… И магазинчик ночью не был заброшен… Я даже подумал, может быть, у меня начинается шизофрения. Сам не свой я сел обратно в машину и двинулся в сторону Сеула. Добравшись туда вечером, я вернул автомобиль, спустился в метро и доехал до своего съёмного жилья. Дома, приняв душ и по-быстрому опустошив контейнер лапши с креветками, купленного по дороге домой, я включил компьютер и зашёл в Интернет. И вот что мне удалось выяснить. Согласно информации на официальном сайте полиции, семья Ки Хуна действительно пропала без вести и любого, кто может располагать хоть какой-либо информацией о ней, просит позвонить по указанному номеру телефона. Также полгода назад компания из любителей заброшек («сталкерами» их стали называть только через 10 лет после событий, описанных в данной истории) проникли поздно вечером в заброшенное здание «Citizens Hospital», чтобы провести там ночь. Больше никто эту компанию не видел. Это было установлено полицией в ходе расследования, заключающегося в проверке переписки по Интернету участников пропавшей группы. После установления последнего предполагаемого места пропавших, заброшенное здание госпиталя было тщательно обследована криминалистами и служебными собаками. Был найден рюкзак одного из пропавших участников. В нём была обнаружена провизия, тёплая куртка, в кармане которой были наличные деньги, банковская карта, паспорт и севший мобильный телефон. А этажом выше была обнаружена видеокамера другого участника. Но никаких следов, указывающих на криминал, обнаружено не было. Все найденные вещи были вывезены и подвергнуты дополнительной криминалистической экспертизе, но и она не выявила ничего, чтобы указывало бы на криминальный след. Просто пропали и всё! Нет никаких зацепок. Отдельно заслуживает внимание найденная камера. В ней обнаружена запись, которую они производили внутри заброшенного госпиталя. Но по каким-то причинам полиция её засекретила. Также, когда телефон, найденный в куртке пропавшего, был заряжен и включён, а пин-код сброшен, полиция наткнулась на переписку. Согласно его СМС-сообщениям, на стационарные, а также на мобильные телефоны то и дело поступают звонки от родственников, которые просят приехать в этот госпиталь. Если кто-то перезванивает родственнику, то обнаруживает, что якобы звонивший родственник вовсе не болен и не находится ни в каком госпитале (как и в случае с моим отцом). Если же кто-то приезжает по указанному адресу, застаёт заброшенное здание. Поэтому, исчезнувшая группа планировала оставить включённые камеры и попробовать разгадать этот феномен. Удалось ли им это, видимо, мы не уже узнаем…Через какое-то время окна и двери заброшенного госпиталя заколотили и обнесли забором с предупреждающими табличками, что посещение данного здания опасно в связи с его ветхим состоянием. Никто это здание покупать не хочет, так оно и стоит по сей день.Спустя несколько лет отец, проработавший тридцать с лишним лет в водопроводной компании нашего городка, вышел на пенсию, я ему снял хорошее жильё поближе к Сеулу, чтобы на всякий случай обезопасить его, а то мало ли что.Точный населённый пункт и адрес того злополучного места я называть не буду, чтобы предотвратить последующие бесследные исчезновения. Не знаю, правда ли или байки, но время от времени и по сей день кто-то из жителей в разных концах Кореи получает исходящие звонки от якобы сильно больных родственников, просящих приехать в давно заброшенный «Citizens Hospital». На этом, пожалуй, я закончу свою историю. И всё же, если вам кто-то из близких, проживающих в других местах, позвонит и попросит приехать в тот злополучный «Citizens Hospital», ни в коем случае туда не приезжайте и не пытайтесь заходить внутрь!Автор - неизвестен.Источник: https://jinsee.tistory.com/

