Последнее слово

Новость отредактировал Estellan - 29-01-2026, 13:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Нитуп Тсугва Просмотров: 734 Комментарии: 6 +8 29-01-2026, 13:58 by

Меня, городского жителя, позвали летом 2019-го помочь с похоронами дальней родственницы в селе Кобылино. Умерла старуха по имени Агафья, тетка моего деда. Я почти не знал её, но в деревне своих не бросают. Приехал за день до похорон.Дом Агафьи был на отшибе, рядом с кладбищем. Заходим с местными родственниками — в доме чисто, пахнет травами и воском. Агафья лежала на столе, одетая во всё новое, лицо спокойное. И первое, что бросилось в глаза — на её груди лежал не привычный мне нательный крестик, а странная ладанка из потемневшей кожи, перевязанная бечёвкой. А пальцы были сложены не просто так, а особым образом: большие пальцы прижаты к ладоням, остальные переплетены. «Это она сама так велела сложить, — пояснила соседка Марина. — Ещё при жизни показала. И ладанку не снимать. И хоронить не в платке, а с непокрытой головой».Для православного обряда — странности. Но деревня есть деревня, свои правила. Священника из Дивеева вызвали только на утро, на отпевание прямо в доме.Ночью мы с двоюродным дядей Володей сидели в соседней горнице, поминали усопшую. Он, выпив, разоткровенничался:— Баба Гаша у нас считалась… не простой. Не ведьма, нет. Но знала что-то. Особенно про смерть. Говорят, она могла по одному взгляду определить, сколько человеку осталось. И свою кончину предсказала точь-в-точь. И про похороны всё расписала. Святому отцу Фёдору, что раньше тут служил, она однажды на исповеди такое сказала, что он после из села уехал, в монастырь затворился. Мол, она не каялась, а… отчитывалась. Будто не Богу, а кому-то другому.Утром приехал батюшка, молодой, из семинарии. Начал отпевание. Всё шло как обычно, пока он не подошёл, чтобы вложить в руку покойной разрешительную молитву. Он увидел её сплетённые пальцы и ладанку. И… замешкался. Буквально на секунду. Потом продолжил, но стало заметно, что он нервничает. Когда обряд закончился, он быстро собрался и, уже на улице, спросил у нас: «А эта женщина… она давно в храм ходила?». Мы сказали, что она была немощна, дома сидела. Батюшка кивнул, но во взгляде было беспокойство.Похоронная процессия двинулась на кладбище, что в двухстах метрах. Несли на руках. И тут произошло первое, что нельзя было списать на воображение.Из-за угла дома, где уже никого не было, выскочил чёрный, тощий кот. Не местный, такого я раньше не видел. Он встал поперёк дороги, посмотрел прямо на гроб и трижды, очень отчётливо, мяукнул. Не жалобно, а требовательно. Потом развернулся и исчез за домом. Бабки в толпе зашептались. Кто-то сказал: «Душа не уходит. Ждёт кого-то».Но дальше было хуже. Когда опускали гроб в могилу, одна из верёвок (новая, крепкая) лопнула с сухим треском, будто её надрезали. Гроб накренился, и крышка съехала на пару сантиметров. Все ахнули. Я стоял ближе всех и невольно заглянул в щель.Агафья лежала на спине, как и положено. Но её голова… повернулась на бок. Так, будто она смотрела не в небо, а на стенку могилы. А сложенные на груди руки — правая ладонь слегка разжалась, и из неё выскользнула и упала на грудь та самая кожаная ладанка. Лежала теперь поверх савана, криво, бечёвка развязалась.Вокруг поднялся шум, гроб быстро поправили, крышку закрыли, стали забрасывать землёй. Но картинка у меня перед глазами стояла чётко: повёрнутая голова и развязавшаяся ладанка. Как будто она в последний момент перед падением всё-таки решила что-то сделать. Или что-то выпустить.После похорон была поминки. Батюшка отказался остаться, уехал сразу. Вечером того же дня я пошёл проветриться к речке. Возвращался уже в сумерках мимо кладбища. И увидел фигуру у свежей могилы Агафьи. Это была соседка Марина, та самая, что помогала обряжать. Она стояла спиной ко мне и что-то монотонно, шёпотом говорила в сторону земли. Потом достала из кармана небольшой свёрток, развернула — это был кусок чёрного хлеба и щепотка соли. Она бросила это на могилу, поклонилась не крест-накрест, а как-то странно, одним резким кивком, развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Она меня не заметила.На следующее утро, перед отъездом, я решился спросить у дяди Володи про ладанку и про Марину.Он долго молчал, раскуривая самокрутку.— Ладанку… не трогай. Это её дело. Может, там не молитва, а что иное. Заклинание от злых духов или… наоборот. А Марина… она к Агафье ходила учиться. Не просто так. Говорят, Агафья перед смертью последнее слово не родне передала, а ей. И что в том слове — вся её сила. Вот Марина теперь, видно, принимает эту силу. Хлеб-соль — это не поминки. Это, по старым понятиям, плата. Договор.Я уехал. Но через полгода узнал, что в Кобылино случилось два события. Молодой священник, который отпевал Агафью, попросил перевод в другой приход. Говорят, ему ночами стали сниться странные сны, и он решил, что ему нужно «набраться духовного опыта». А соседка Марина неожиданно вышла замуж за вдовца из соседнего села и уехала, оставив свой дом запертым. Говорят, перед отъездом обошла всё село и каждому что-то тихо сказала на ухо. Никто не повторил, что именно. Но после её слов старики стали креститься, а молодые — недоумённо пожимать плечами.Самое же странное: на могиле Агафьи никогда не вянут цветы. Даже зимой, под снегом, находят засохшие, но целые букеты. Будто кто-то регулярно их приносит. Или будто земля сама не хочет отпускать то, что в неё положили вместе с телом.

Ключевые слова: Похороны деревня ведьма обряд авторская история

Другие, подобные истории: