Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Последнее слово

Меня, городского жителя, позвали летом 2019-го помочь с похоронами дальней родственницы в селе Кобылино. Умерла старуха по имени Агафья, тетка моего деда. Я почти не знал её, но в деревне своих не бросают. Приехал за день до похорон.

Дом Агафьи был на отшибе, рядом с кладбищем. Заходим с местными родственниками — в доме чисто, пахнет травами и воском. Агафья лежала на столе, одетая во всё новое, лицо спокойное. И первое, что бросилось в глаза — на её груди лежал не привычный мне нательный крестик, а странная ладанка из потемневшей кожи, перевязанная бечёвкой. А пальцы были сложены не просто так, а особым образом: большие пальцы прижаты к ладоням, остальные переплетены. «Это она сама так велела сложить, — пояснила соседка Марина. — Ещё при жизни показала. И ладанку не снимать. И хоронить не в платке, а с непокрытой головой».

Для православного обряда — странности. Но деревня есть деревня, свои правила. Священника из Дивеева вызвали только на утро, на отпевание прямо в доме.

Ночью мы с двоюродным дядей Володей сидели в соседней горнице, поминали усопшую. Он, выпив, разоткровенничался:
— Баба Гаша у нас считалась… не простой. Не ведьма, нет. Но знала что-то. Особенно про смерть. Говорят, она могла по одному взгляду определить, сколько человеку осталось. И свою кончину предсказала точь-в-точь. И про похороны всё расписала. Святому отцу Фёдору, что раньше тут служил, она однажды на исповеди такое сказала, что он после из села уехал, в монастырь затворился. Мол, она не каялась, а… отчитывалась. Будто не Богу, а кому-то другому.

Утром приехал батюшка, молодой, из семинарии. Начал отпевание. Всё шло как обычно, пока он не подошёл, чтобы вложить в руку покойной разрешительную молитву. Он увидел её сплетённые пальцы и ладанку. И… замешкался. Буквально на секунду. Потом продолжил, но стало заметно, что он нервничает. Когда обряд закончился, он быстро собрался и, уже на улице, спросил у нас: «А эта женщина… она давно в храм ходила?». Мы сказали, что она была немощна, дома сидела. Батюшка кивнул, но во взгляде было беспокойство.

Похоронная процессия двинулась на кладбище, что в двухстах метрах. Несли на руках. И тут произошло первое, что нельзя было списать на воображение.

Из-за угла дома, где уже никого не было, выскочил чёрный, тощий кот. Не местный, такого я раньше не видел. Он встал поперёк дороги, посмотрел прямо на гроб и трижды, очень отчётливо, мяукнул. Не жалобно, а требовательно. Потом развернулся и исчез за домом. Бабки в толпе зашептались. Кто-то сказал: «Душа не уходит. Ждёт кого-то».

Но дальше было хуже. Когда опускали гроб в могилу, одна из верёвок (новая, крепкая) лопнула с сухим треском, будто её надрезали. Гроб накренился, и крышка съехала на пару сантиметров. Все ахнули. Я стоял ближе всех и невольно заглянул в щель.

Агафья лежала на спине, как и положено. Но её голова… повернулась на бок. Так, будто она смотрела не в небо, а на стенку могилы. А сложенные на груди руки — правая ладонь слегка разжалась, и из неё выскользнула и упала на грудь та самая кожаная ладанка. Лежала теперь поверх савана, криво, бечёвка развязалась.

Вокруг поднялся шум, гроб быстро поправили, крышку закрыли, стали забрасывать землёй. Но картинка у меня перед глазами стояла чётко: повёрнутая голова и развязавшаяся ладанка. Как будто она в последний момент перед падением всё-таки решила что-то сделать. Или что-то выпустить.

После похорон была поминки. Батюшка отказался остаться, уехал сразу. Вечером того же дня я пошёл проветриться к речке. Возвращался уже в сумерках мимо кладбища. И увидел фигуру у свежей могилы Агафьи. Это была соседка Марина, та самая, что помогала обряжать. Она стояла спиной ко мне и что-то монотонно, шёпотом говорила в сторону земли. Потом достала из кармана небольшой свёрток, развернула — это был кусок чёрного хлеба и щепотка соли. Она бросила это на могилу, поклонилась не крест-накрест, а как-то странно, одним резким кивком, развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Она меня не заметила.

На следующее утро, перед отъездом, я решился спросить у дяди Володи про ладанку и про Марину.
Он долго молчал, раскуривая самокрутку.
— Ладанку… не трогай. Это её дело. Может, там не молитва, а что иное. Заклинание от злых духов или… наоборот. А Марина… она к Агафье ходила учиться. Не просто так. Говорят, Агафья перед смертью последнее слово не родне передала, а ей. И что в том слове — вся её сила. Вот Марина теперь, видно, принимает эту силу. Хлеб-соль — это не поминки. Это, по старым понятиям, плата. Договор.

Я уехал. Но через полгода узнал, что в Кобылино случилось два события. Молодой священник, который отпевал Агафью, попросил перевод в другой приход. Говорят, ему ночами стали сниться странные сны, и он решил, что ему нужно «набраться духовного опыта». А соседка Марина неожиданно вышла замуж за вдовца из соседнего села и уехала, оставив свой дом запертым. Говорят, перед отъездом обошла всё село и каждому что-то тихо сказала на ухо. Никто не повторил, что именно. Но после её слов старики стали креститься, а молодые — недоумённо пожимать плечами.

Самое же странное: на могиле Агафьи никогда не вянут цветы. Даже зимой, под снегом, находят засохшие, но целые букеты. Будто кто-то регулярно их приносит. Или будто земля сама не хочет отпускать то, что в неё положили вместе с телом.


Новость отредактировал Estellan - 29-01-2026, 13:58
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-01-2026, 13:58 by Нитуп ТсугваПросмотров: 734Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Похороны деревня ведьма обряд авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
29 января 2026 17:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 22
Удивительная история! Вот что значит связываться с магией...
Конечно же +
Зарегистрирован: 29.12.2025
#2 написал: Talisha
30 января 2026 07:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 590
Людей всегда страшит непонятное. Но как бы им не объяснили - все равно будут бояться laughing
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: зелёное яблочко
30 января 2026 10:14
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 086
И кто под снегом букетики откапывает, делать нефиг.
Сочинять так поправдоподобнее.
Чёрных кошек ещё жалко. За что им слава?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: NEMO 1
30 января 2026 14:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (329|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 637
История красивая, но ощущение, что творческая).
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#5 написал: Kreisleiter13
31 января 2026 07:19
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 664
История интересная, но много недосказанности. Много вопросов кто, как, зачем и т.д.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#6 написал: serg-kil-inc
31 января 2026 08:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 140
Годный рассказ. Нраица.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.