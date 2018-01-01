Поющий демон Нью-Йорка. Глава IV
Глава IV, о мостах и напевах
Спор о чупакабре отнял на удивление много времени. Игон был изумлен тем, с каким ожесточением и упорством Эдуардо отстаивал ее права на жизнь и истребление мелкого рогатого скота. В конце концов, парень, конечно, выдохся, выдал напоследок пару непонятных, но явно ругательных фраз и завалился на диван, предоставив Игону возможность продолжать изыскания. Тот, впрочем, продержался недолго и задремал, едва перевалило за полночь. Вскоре дремота превратилась в глубокий спокойный сон, и башня погрузилась в тишину, не нарушаемую ни шелестом страниц, ни телефонными звонками…
Но одного резкого звука оказалось достаточно, чтобы хрупкий покой рухнул как карточный домик. Игон подскочил на кресле, больно ударившись коленом о стол, и принялся ошарашено озираться по сторонам в поисках источника шума. Сперва он решил, что это Лизун уронил кастрюлю, роясь в холодильнике, но грохот возобновился.
Первой на ноги вскочила Кайли и, подбежав к перилам, свесилась вниз.
- В дверь стучат, - с явным облегчением пояснила она и отправилась открывать.
Но незнакомец не стучал, он барабанил так, что дребезжали петли, и, прежде чем Кайли успела спуститься, полуночный гость высадил дверь и ворвался в башню.
- Карл?! – только и успела вскрикнуть девушка, когда полицейский вихрем пронесся мимо нее.
Он взлетел по лестнице и быстро оглядел гостиную. На секунду его взор задержался на Эдуардо, и на лицах обоих братьев мелькнуло раздражение вперемешку с досадой.
- Над чем вы сейчас работаете? – бросил Карл вместо приветствия.
Игон, к которому он обращался, кашлянул и поправил очки. Этот жест следовало расценить, как безмерное негодование по поводу столь бестактного вторжения, но офицера это ничуть не смутило.
- Что вы знаете об этом? - Карл положил перед ученым несколько нечетких черно-белых снимков и оперся руками о стол, ожидая немедленного ответа.
Игон не стал спорить. Он поднес фотографии поближе к свету лампы, и лицо его окаменело.
- Эй, ты в порядке? - не на шутку перепугался Гарретт, заметив, что кожа начальника приобрела мертвенно-бледный оттенок.
Игон не ответил, словно вообще не услышал вопроса. Переглянувшись, охотники поспешили к столу и сгрудились вокруг него. На снимке, который Игон держал в руке, белел угол дома, чуть поодаль угадывалась решетка парка, а между ними вырисовывался неясный силуэт огромного сгорбленного существа. Из-за тусклого света единственного уличного фонаря, неспособного разогнать чернильную тьму, и плохого качества фотографии невозможно было разобрать детали, но даже очертаний было достаточно, чтобы убедиться в невероятном.
- Только вот не надо уверять меня, что это медведь, - ощетинился Карл, когда Игон поднял голову.
- Но Накх-та не существует, - пробормотал ученый, обращаясь скорее сам к себе, чем к полицейскому. - Это миф.
- Скажите это камере видеонаблюдения! Что это за тварь? Что она делает с похищенными детьми? Говорите быстрее, у меня нет времени!
- Откуда вам известно, что она похищает детей? - удивилась Кайли.
Лицо Карла стало вдруг совершенно непроницаемым. Он открыл рот, чтобы ответить, но так ничего и не сказал. Вместо этого он так сжал кулаки, что побелели костяшки пальцев.
- Кевин, - догадался Эдуардо. - Ты упустил Кевина! - он засмеялся и прижал ладонь ко лбу, будто бы отказываясь верить собственным словам. - И ты еще смеешь обвинять меня в безалаберности? Отец из тебя такой же дрянной, как коп, неудивительно, что Кевин все время сбегает!
Эдуардо фыркнул и моргнул, а через мгновение с ужасающей ясностью осознал, что видит стремительно приближающийся кулак. Удар был так силен, что охотника швырнуло на пол. Гостиная содрогнулась от криков, Игон выскочил из-за стола.
- Прекратите немедленно! - возмутился он, бросившись наперерез Карлу.
В то же время Эдуардо за его спиной оторопело тряхнул головой и рывком поднялся на ноги, но повисшая на нем Кайли не позволила ему сдвинуться с места. Оставалось лишь удивляться, откуда в невысокой тощей девице столько силы. Гарретт в свою очередь решительно подкатился к Игону, готовый показать зарвавшемуся копу, где раки зимуют.
- Игон! Игон, прием! - хрипло зашептала рация, лежащая на столе.
Ученый бросил на нее быстрый взгляд и подозрительно посмотрел на Карла, оценивая, стоит ли отходить с его пути.
- Кайли? Гарретт? - вновь зашипела рация. - Ребята, откликнитесь кто-нибудь!
- Роланд, я слушаю, - все же ответил Игон, продолжая искоса наблюдать за братьями Ривера.
- Тише, не так громко... Игон, буди ребят, вы не поверите, что я сейчас вижу!
- Оно похоже на медведя и у него хвост?
- Чт.. Откуда ты знаешь?
- Роланд, где ты находишься? - негромко спросила Кайли, развернув к себе рацию.
Игон оглянулся. Вокруг него сгрудились все участники ночного конфликта, отложившие выяснение отношений до лучших времен. Эдуардо машинально потирал щеку, но Карл больше не обращал на него внимания.
- В двух кварталах от своего дома. Кейси снова пытался выйти из дома, и тогда я увидел это. Я следую за ним, оно направляется к окраине города. И еще у меня плохие новости: оно уводит четверых детей.
- Ты видишь моего сына? - выхватив рацию, надломленным от волнения голосом осведомился Карл.
Мгновение были слышны только помехи, словно Роланд растерялся и не знал, что ответить.
- Кто это? - прервал молчание механик.
- Это мой непутевый братец, - ехидно отозвался Эдуардо. - Кевину удалось слинять из дома, он там? Он в порядке?
- Не могу разглядеть в темноте, но все дети идут сами, хотя вряд ли они осознают, что делают...
- Роланд, оставайся на месте, Экто-1 подберет тебя, - приказал Игон, взглядом велев охотникам собираться.
- Я не уверен, вдруг мы потеряем его след?
- Не потеряем, кажется, я понял, куда он направляется. Будь на связи и ничего не предпринимай.
- Хорошо, - после некоторых колебаний шепнул Роланд. - Но не включайте сирену, оно очень нервно реагирует на громкие звуки. Чем бы оно ни было...
С легким щелчком рация отключилась.
Игон выдохнул и, обернувшись, обнаружил, что охотники разбежались кто куда. Внизу привычно громыхнул протонный блок, который Эдуардо уронил, в очередной раз споткнувшись о порожек.
- Ну ты растяпа! - тут же раздался возмущенный возглас Кайли.
Не обращая внимания на возню, Игон спешно собрал раскиданные по гостиной книги и на обратном пути к столу встретился взглядом с Карлом. Полицейский нервно теребил кобуру, и растерянность на его лице постепенно уступала место раздражению.
Игон сложил книги в стопку, поправил очки и ненадолго застыл на месте.
- Офицер, - обернулся он как раз в тот момент, когда Карл готов был вспылить, - поражен тем, что говорю это, но нам понадобится помощь полиции.
***
- Мост перекрыт, - отрапортовал Карл по рации. - Надеюсь, вы правы.
- Убежден в этом, - отозвался Игон. - Если Накх-та рискнул охотиться в таком крупном городе, как Нью-Йорк, значит, его логово где-то поблизости. Это может быть старая шахта, заброшенные туннели, сеть подземных пещер — не могу сказать точно, у меня не было времени изучить геологические планы окрестностей. Возможно, раньше Накх-та искал пропитание на периферии, но в городках, где все друг друга знают, проще поднять тревогу. Ресурсов стало не хватать, и зверя потянуло туда, где они неограниченны.
- Погоди, Игон, - вступил в разговор Эдуардо. - Объясни мне, как ученый ученому, почему за трое суток к нам обратились лишь пять человек? Что, никого не смутил монстр, разгуливающий по «Большому яблоку»*?
- Включай мозг, ученый! - Гарретт насмешливо постучал костяшкой пальца по затылку друга. - Он же охотится, а не по магазинам средь бела дня прохаживается.
- Это не повод для шуток, - голос Карла, о присутствии которого в Экто-1 охотники с непривычки как-то забыли, заставил их встрепенуться. - Исчезновение людей уже никого не удивляет. Это слишком обыденное событие, чтобы заподозрить потусторонние силы, - полицейский притих на короткое мгновение. - Даже если речь идет о пропаже тринадцати детей.
Воцарилось неловкое молчание. Охота за привидениями была, пожалуй, самой экстравагантной и опасной работой, какую только можно было найти в Америке, и все же это была всего лишь работа, редко перераставшая в личное дело.
- Профессиональный юмор, - неуклюже оправдалась Кайли.
- Карл прав, - уверенным голосом вставил Игон, не уловивший напряженности. - Полагаю, Накх-та сохранил инкогнито только потому, что у людей слишком много проблем с себе подобными.
- Игон, а как он выманивает детей из домов? - спросил Роланд, аккуратно сворачивая на перекрестке.
Охотники подобрали его минут десять назад, и механику сразу не понравился агрессивный стиль вождения Карла. Выгнав его из-за руля, Роланд рассказал друзьям все, что узнал, пока наблюдал за Накх-та, и было заметно, что от увиденного ему сильно не по себе. Окруженный металлическим корпусом катафалка**, он явно чувствовал себя уютнее, чем на улице в компании мифического недомедведя.
- Это существо не изучено, - отозвался Игон. - Согласно индейским верованиям, Накх-та гипнотизирует жертв напевами, которые слышат только дети. Вероятно, он издает звуки на частоте, неразличимой для слуха взрослого человека. Это могло бы объяснить очевидную раздражительность и повышенную утомляемость людей, рядом с домами которых охотился зверь.
- Это ты и пытался зафиксировать счетчиком ПКЭ, когда обследовал нас всех.
- Поэтому Карлос мне врезал? - недовольно буркнул Эдуардо, коснувшись свежей ссадины на скуле.
- Ты получил за дело! - грубо осадила Кайли. - И еще легко отделался, так что сиди тихо и не нарывайся.
- Злюка!
- Замолчите оба! - шикнул Карл, а Роланд мягко нажал на тормоза.
Примечания:
* «Большое яблоко» - народное прозвище Нью-Йорка.
** Катафалк — в 31 серии («Ghost in the Machine») Эдуардо сообщает инструктору по вождению, что Экто-1 — это переделанный катафалк.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21 by Nik_dkПросмотров: 15Комментарии: 0
Ключевые слова: Охотники за привидениями Нью-Йорк демон