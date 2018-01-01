Поющий демон Нью-Йорка. Глава IV

Глава IV, о мостах и напевах

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:21

Nik_dk Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:21 by

Спор о чупакабре отнял на удивление много времени. Игон был изумлен тем, с каким ожесточением и упорством Эдуардо отстаивал ее права на жизнь и истребление мелкого рогатого скота. В конце концов, парень, конечно, выдохся, выдал напоследок пару непонятных, но явно ругательных фраз и завалился на диван, предоставив Игону возможность продолжать изыскания. Тот, впрочем, продержался недолго и задремал, едва перевалило за полночь. Вскоре дремота превратилась в глубокий спокойный сон, и башня погрузилась в тишину, не нарушаемую ни шелестом страниц, ни телефонными звонками…Но одного резкого звука оказалось достаточно, чтобы хрупкий покой рухнул как карточный домик. Игон подскочил на кресле, больно ударившись коленом о стол, и принялся ошарашено озираться по сторонам в поисках источника шума. Сперва он решил, что это Лизун уронил кастрюлю, роясь в холодильнике, но грохот возобновился.Первой на ноги вскочила Кайли и, подбежав к перилам, свесилась вниз.- В дверь стучат, - с явным облегчением пояснила она и отправилась открывать.Но незнакомец не стучал, он барабанил так, что дребезжали петли, и, прежде чем Кайли успела спуститься, полуночный гость высадил дверь и ворвался в башню.- Карл?! – только и успела вскрикнуть девушка, когда полицейский вихрем пронесся мимо нее.Он взлетел по лестнице и быстро оглядел гостиную. На секунду его взор задержался на Эдуардо, и на лицах обоих братьев мелькнуло раздражение вперемешку с досадой.- Над чем вы сейчас работаете? – бросил Карл вместо приветствия.Игон, к которому он обращался, кашлянул и поправил очки. Этот жест следовало расценить, как безмерное негодование по поводу столь бестактного вторжения, но офицера это ничуть не смутило.- Что вы знаете об этом? - Карл положил перед ученым несколько нечетких черно-белых снимков и оперся руками о стол, ожидая немедленного ответа.Игон не стал спорить. Он поднес фотографии поближе к свету лампы, и лицо его окаменело.- Эй, ты в порядке? - не на шутку перепугался Гарретт, заметив, что кожа начальника приобрела мертвенно-бледный оттенок.Игон не ответил, словно вообще не услышал вопроса. Переглянувшись, охотники поспешили к столу и сгрудились вокруг него. На снимке, который Игон держал в руке, белел угол дома, чуть поодаль угадывалась решетка парка, а между ними вырисовывался неясный силуэт огромного сгорбленного существа. Из-за тусклого света единственного уличного фонаря, неспособного разогнать чернильную тьму, и плохого качества фотографии невозможно было разобрать детали, но даже очертаний было достаточно, чтобы убедиться в невероятном.- Только вот не надо уверять меня, что это медведь, - ощетинился Карл, когда Игон поднял голову.- Но Накх-та не существует, - пробормотал ученый, обращаясь скорее сам к себе, чем к полицейскому. - Это миф.- Скажите это камере видеонаблюдения! Что это за тварь? Что она делает с похищенными детьми? Говорите быстрее, у меня нет времени!- Откуда вам известно, что она похищает детей? - удивилась Кайли.Лицо Карла стало вдруг совершенно непроницаемым. Он открыл рот, чтобы ответить, но так ничего и не сказал. Вместо этого он так сжал кулаки, что побелели костяшки пальцев.- Кевин, - догадался Эдуардо. - Ты упустил Кевина! - он засмеялся и прижал ладонь ко лбу, будто бы отказываясь верить собственным словам. - И ты еще смеешь обвинять меня в безалаберности? Отец из тебя такой же дрянной, как коп, неудивительно, что Кевин все время сбегает!Эдуардо фыркнул и моргнул, а через мгновение с ужасающей ясностью осознал, что видит стремительно приближающийся кулак. Удар был так силен, что охотника швырнуло на пол. Гостиная содрогнулась от криков, Игон выскочил из-за стола.- Прекратите немедленно! - возмутился он, бросившись наперерез Карлу.В то же время Эдуардо за его спиной оторопело тряхнул головой и рывком поднялся на ноги, но повисшая на нем Кайли не позволила ему сдвинуться с места. Оставалось лишь удивляться, откуда в невысокой тощей девице столько силы. Гарретт в свою очередь решительно подкатился к Игону, готовый показать зарвавшемуся копу, где раки зимуют.- Игон! Игон, прием! - хрипло зашептала рация, лежащая на столе.Ученый бросил на нее быстрый взгляд и подозрительно посмотрел на Карла, оценивая, стоит ли отходить с его пути.- Кайли? Гарретт? - вновь зашипела рация. - Ребята, откликнитесь кто-нибудь!- Роланд, я слушаю, - все же ответил Игон, продолжая искоса наблюдать за братьями Ривера.- Тише, не так громко... Игон, буди ребят, вы не поверите, что я сейчас вижу!- Оно похоже на медведя и у него хвост?- Чт.. Откуда ты знаешь?- Роланд, где ты находишься? - негромко спросила Кайли, развернув к себе рацию.Игон оглянулся. Вокруг него сгрудились все участники ночного конфликта, отложившие выяснение отношений до лучших времен. Эдуардо машинально потирал щеку, но Карл больше не обращал на него внимания.- В двух кварталах от своего дома. Кейси снова пытался выйти из дома, и тогда я увидел это. Я следую за ним, оно направляется к окраине города. И еще у меня плохие новости: оно уводит четверых детей.- Ты видишь моего сына? - выхватив рацию, надломленным от волнения голосом осведомился Карл.Мгновение были слышны только помехи, словно Роланд растерялся и не знал, что ответить.- Кто это? - прервал молчание механик.- Это мой непутевый братец, - ехидно отозвался Эдуардо. - Кевину удалось слинять из дома, он там? Он в порядке?- Не могу разглядеть в темноте, но все дети идут сами, хотя вряд ли они осознают, что делают...- Роланд, оставайся на месте, Экто-1 подберет тебя, - приказал Игон, взглядом велев охотникам собираться.- Я не уверен, вдруг мы потеряем его след?- Не потеряем, кажется, я понял, куда он направляется. Будь на связи и ничего не предпринимай.- Хорошо, - после некоторых колебаний шепнул Роланд. - Но не включайте сирену, оно очень нервно реагирует на громкие звуки. Чем бы оно ни было...С легким щелчком рация отключилась.Игон выдохнул и, обернувшись, обнаружил, что охотники разбежались кто куда. Внизу привычно громыхнул протонный блок, который Эдуардо уронил, в очередной раз споткнувшись о порожек.- Ну ты растяпа! - тут же раздался возмущенный возглас Кайли.Не обращая внимания на возню, Игон спешно собрал раскиданные по гостиной книги и на обратном пути к столу встретился взглядом с Карлом. Полицейский нервно теребил кобуру, и растерянность на его лице постепенно уступала место раздражению.Игон сложил книги в стопку, поправил очки и ненадолго застыл на месте.- Офицер, - обернулся он как раз в тот момент, когда Карл готов был вспылить, - поражен тем, что говорю это, но нам понадобится помощь полиции.***- Мост перекрыт, - отрапортовал Карл по рации. - Надеюсь, вы правы.- Убежден в этом, - отозвался Игон. - Если Накх-та рискнул охотиться в таком крупном городе, как Нью-Йорк, значит, его логово где-то поблизости. Это может быть старая шахта, заброшенные туннели, сеть подземных пещер — не могу сказать точно, у меня не было времени изучить геологические планы окрестностей. Возможно, раньше Накх-та искал пропитание на периферии, но в городках, где все друг друга знают, проще поднять тревогу. Ресурсов стало не хватать, и зверя потянуло туда, где они неограниченны.- Погоди, Игон, - вступил в разговор Эдуардо. - Объясни мне, как ученый ученому, почему за трое суток к нам обратились лишь пять человек? Что, никого не смутил монстр, разгуливающий по «Большому яблоку»*?- Включай мозг, ученый! - Гарретт насмешливо постучал костяшкой пальца по затылку друга. - Он же охотится, а не по магазинам средь бела дня прохаживается.- Это не повод для шуток, - голос Карла, о присутствии которого в Экто-1 охотники с непривычки как-то забыли, заставил их встрепенуться. - Исчезновение людей уже никого не удивляет. Это слишком обыденное событие, чтобы заподозрить потусторонние силы, - полицейский притих на короткое мгновение. - Даже если речь идет о пропаже тринадцати детей.Воцарилось неловкое молчание. Охота за привидениями была, пожалуй, самой экстравагантной и опасной работой, какую только можно было найти в Америке, и все же это была всего лишь работа, редко перераставшая в личное дело.- Профессиональный юмор, - неуклюже оправдалась Кайли.- Карл прав, - уверенным голосом вставил Игон, не уловивший напряженности. - Полагаю, Накх-та сохранил инкогнито только потому, что у людей слишком много проблем с себе подобными.- Игон, а как он выманивает детей из домов? - спросил Роланд, аккуратно сворачивая на перекрестке.Охотники подобрали его минут десять назад, и механику сразу не понравился агрессивный стиль вождения Карла. Выгнав его из-за руля, Роланд рассказал друзьям все, что узнал, пока наблюдал за Накх-та, и было заметно, что от увиденного ему сильно не по себе. Окруженный металлическим корпусом катафалка**, он явно чувствовал себя уютнее, чем на улице в компании мифического недомедведя.- Это существо не изучено, - отозвался Игон. - Согласно индейским верованиям, Накх-та гипнотизирует жертв напевами, которые слышат только дети. Вероятно, он издает звуки на частоте, неразличимой для слуха взрослого человека. Это могло бы объяснить очевидную раздражительность и повышенную утомляемость людей, рядом с домами которых охотился зверь.- Это ты и пытался зафиксировать счетчиком ПКЭ, когда обследовал нас всех.- Поэтому Карлос мне врезал? - недовольно буркнул Эдуардо, коснувшись свежей ссадины на скуле.- Ты получил за дело! - грубо осадила Кайли. - И еще легко отделался, так что сиди тихо и не нарывайся.- Злюка!- Замолчите оба! - шикнул Карл, а Роланд мягко нажал на тормоза.

Ключевые слова: Охотники за привидениями Нью-Йорк демон

Другие, подобные истории: