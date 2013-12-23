«Пустое место»

Июль. Ночь. Жара такая, что даже с открытыми окнами в машине как в духовке. Олег возвращался в Дзержинск из Ильиногорска. Дорога пустая, лес стеной. В какой-то момент он увидел на обочине силуэт. Человек просто стоял спиной к дороге, неподвижно.Олег проехал мимо, но в зеркало заднего вида заметил странную деталь: фары его «десятки» не осветили человека. Свет просто прошел сквозь него, как сквозь густой туман. Олег нажал на тормоз — не от смелости, а от любопытства, подумал, может, зрение подвело от усталости.Сдал назад. На обочине никого. «Глюк», — подумал он, закурил и поехал дальше.И вот тут началось то, что нельзя проверить, но от чего он потом месяц не мог садиться за руль.Сначала он почувствовал, что машина стала идти тяжелее. Будто он не один едет, а под завязку груженый. Мотор ревет, а скорость падает. Олег глянул в зеркало в салоне — на заднем сиденье никого. Но зеркало... оно начало запотевать. В тридцатиградусную жару.По стеклу медленно поползли капли, и из этого тумана на зеркале проступили два четких пятна. Будто кто-то невидимый прижался ладонями к спинке переднего сиденья прямо за головой Олега.Олег замер. Холод пошел по спине такой, что зубы застучали. Он включил свет в салоне — пусто. Выключил — и тут же услышал звук. Тихий, сухой шелест, как будто кто-то сзади перелистывает страницы старой, рассохшейся книги. И запах... пахнуло не лесом, а старой ризой — пылью, ладаном и чем-то очень древним.— Слышь, ты кто? — выдавил Олег, глядя прямо перед собой на дорогу.В ответ — тишина. А потом по спинке его водительского сиденья что-то медленно поползло вверх. Не рука, не лапа, а просто ощущение веса. Кто-то невидимый медленно наклонялся к его правому уху. Олег чувствовал, как обивка кресла проминается под этим давлением.И в этот момент в салоне раздался вздох. Глубокий, тяжелый человеческий вздох, полный такой бесконечной тоски, что Олегу захотелось просто съехать в кювет и закончить всё это.Вздохнул кто-то, у кого явно не было легких, звук шел как будто из самой обшивки машины.Олег ударил по тормозам, выскочил из машины прямо на ходу и побежал в сторону леса, оря во всю глотку. Остановился только когда легкие зажгло. Оглянулся — «десятка» стоит на обочине с включенными фарами, двери нараспашку. Тишина гробовая.Он полчаса не решался подойти. Когда всё-таки заставил себя сесть за руль, в машине было абсолютно пусто. Но на заднем сиденье, на пыльной обивке, остался четкий вдавленный след. Как будто там долго сидел кто-то очень маленький и очень тяжелый.Позже он узнал, что на этом участке дороги в 30-е годы перевозили церковное имущество из разоренных храмов, и одна телега с книгами и утварью бесследно исчезла в болоте вместе с сопровождающим монахом.Никакого призрака в рясе Олег не видел. Только холод, запах пыли и этот вздох, от которого кровь стынет. Стечение обстоятельств? Усталость? Или просто «пустое место», которое на мгновение обрело голос? Проверить это невозможно.

