Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Она преследует меня?..

Снова ее печальный взгляд... Это просто не выносимо! Зачем, зачем она преследует меня?!
Раньше любил гулять по кладбищам. Тишина и спокойствие, некий флер загадочности и потустороннего манил и привлекал. Не то чтобы я был неформалом, к готам себя даже если бы и относил- они бы принесли обратно. Всё же не гнался за антуражем и не упивался мрачным мистицизмом.

В тот день я впервые увидел ее на старом городском кладбище. Ее печальный взгляд, разметавшиеся в беспорядке волосы, губы сложенные в подобие улыбки... Глядя на нее щемило сердце. Я чуть замедлил шаг, проходя мимо.
Через пару дней я уже однозначно о ней и не вспоминал. Но через пару недель увидел её вновь, прогуливаясь уже по новому городскому кладбищу. Я замер, всматриваясь в её лицо, которое тут же вспомнил. Удивился, конечно, но если честно- голова была забита своими мыслями, которые так хорошо выветривать из головы на кладбище долгими прогулками. Да и вдруг просто похожа, такое тоже бывает.
В третий раз я ее увидел на маленьком сельском кладбище, куда попал по случаю. Вот тут я уже сильно удивился. Какие-то уже необычные совпадения. Я стоял в нескольких шагах и рассматривал ее. Мелькнула мысль её сфотографировать, но эта уже было бы странновато, потому я просто ушёл.

Потом я пытался её найти специально. Когда находил, когда нет. На новом кладбище, на старом. Она обнаруживалась в разных закутках кладбищ. Мне нравилось видеть её, а разного рода мысли о ней я отгонял. Меня устраивало всё, как было.
В тот раз был в другом городе, гостил у родственников. И, конечно же, захотел побывать на каком-нибудь кладбище.
Я шёл по дорожке, осматривая новые для меня могилы. И за поворотом дорожки я снова увидел её! Остановился как вкопанный и глупо таращился на её уже такое знакомое лицо. Когда первый шок прошёл, все же достал телефон и сфотографировал её. И быстро ушёл с кладбища.

У родственников я пробыл ещё пару дней и было там не до фотографии, сделанной на кладбище.
Но вот я дома. И в какой-то момент вспомнил о сделанном фото. Я полез в мобильник...
И вот я смотрю на фото, а в голове роятся нехорошие мысли. На фото могилка со старым, рассохшимся крестом. Хотя я фотографировал могилу с памятником. С памятником, с которого печально смотрела красивая девушка. Которую я вижу постоянно и в разных местах. Она преследует меня или я начинаю сходить с ума?..
С тех пор кладбищ я избегаю. Всему своё время...


Новость отредактировал Estellan - 29-01-2026, 14:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-01-2026, 14:11 by Трупный ядПросмотров: 699Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Кладбища девушка фото авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Okotaen
29 января 2026 23:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 255
Странно, почему Вы не пытались с ней завести разговор, познакомиться, расспросить. Может быть, Вы ей понравились как молодой человек или мужчина.
Зарегистрирован: 18.01.2010
#2 написал: Talisha
30 января 2026 08:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 590
Много опечаток (это к редакторам).
На кладбища тянет именно людей с медиумическими способностями. Но просто так искушать судьбу действительно не стоит
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Light_a_dark
30 января 2026 09:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (553|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 860
Цитата: Okotaen
Странно, почему Вы не пытались с ней завести разговор, познакомиться, расспросить.

На кладбищах он видел одну и туже могилку с памятником.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#4 написал: NEMO 1
30 января 2026 14:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (329|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 637
Нет ясности в данном в опросе)
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#5 написал: serg-kil-inc
31 января 2026 07:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 140
Вреда не причиняет. Встречайтесь, если хотите. Раз уж вы с ней два одиночества.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#6 написал: ebegen31
1 февраля 2026 17:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 793
Меня тоже очень трогают могилы умерших молодых девушек. Видимо, это что-то мужское-романтическое, усиливаемое трагедией и тайной, которая есть в ранней смерти.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.