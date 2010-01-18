Она преследует меня?..

Снова ее печальный взгляд... Это просто не выносимо! Зачем, зачем она преследует меня?!Раньше любил гулять по кладбищам. Тишина и спокойствие, некий флер загадочности и потустороннего манил и привлекал. Не то чтобы я был неформалом, к готам себя даже если бы и относил- они бы принесли обратно. Всё же не гнался за антуражем и не упивался мрачным мистицизмом.В тот день я впервые увидел ее на старом городском кладбище. Ее печальный взгляд, разметавшиеся в беспорядке волосы, губы сложенные в подобие улыбки... Глядя на нее щемило сердце. Я чуть замедлил шаг, проходя мимо.Через пару дней я уже однозначно о ней и не вспоминал. Но через пару недель увидел её вновь, прогуливаясь уже по новому городскому кладбищу. Я замер, всматриваясь в её лицо, которое тут же вспомнил. Удивился, конечно, но если честно- голова была забита своими мыслями, которые так хорошо выветривать из головы на кладбище долгими прогулками. Да и вдруг просто похожа, такое тоже бывает.В третий раз я ее увидел на маленьком сельском кладбище, куда попал по случаю. Вот тут я уже сильно удивился. Какие-то уже необычные совпадения. Я стоял в нескольких шагах и рассматривал ее. Мелькнула мысль её сфотографировать, но эта уже было бы странновато, потому я просто ушёл.Потом я пытался её найти специально. Когда находил, когда нет. На новом кладбище, на старом. Она обнаруживалась в разных закутках кладбищ. Мне нравилось видеть её, а разного рода мысли о ней я отгонял. Меня устраивало всё, как было.В тот раз был в другом городе, гостил у родственников. И, конечно же, захотел побывать на каком-нибудь кладбище.Я шёл по дорожке, осматривая новые для меня могилы. И за поворотом дорожки я снова увидел её! Остановился как вкопанный и глупо таращился на её уже такое знакомое лицо. Когда первый шок прошёл, все же достал телефон и сфотографировал её. И быстро ушёл с кладбища.У родственников я пробыл ещё пару дней и было там не до фотографии, сделанной на кладбище.Но вот я дома. И в какой-то момент вспомнил о сделанном фото. Я полез в мобильник...И вот я смотрю на фото, а в голове роятся нехорошие мысли. На фото могилка со старым, рассохшимся крестом. Хотя я фотографировал могилу с памятником. С памятником, с которого печально смотрела красивая девушка. Которую я вижу постоянно и в разных местах. Она преследует меня или я начинаю сходить с ума?..С тех пор кладбищ я избегаю. Всему своё время...

