Истории из жизни

Колодец

Мои тетя и дядя купили дом в Валках, чтобы жить на пенсии на природе. Дом старый, но крепкий, с огромным участком и своим колодцем-журавлём. Колодец был настоящей гордостью: вода чистейшая, ледяная даже в июльскую жару. Но у него была особенность — старинный сруб, почерневший от времени, а на одной из его толстых дубовых балок, внутри, на уровне воды, был вырезан странный знак: не то солнце с загнутыми лучами, не то паук.

Когда они вселились, соседка-старушка, тетя Паша, принесла им пирог и сразу спросила: «Колодцем-то пользоваться будете?». «Конечно, — ответила тетя. — Какая вкусная вода!». Старушка покачала головой: «Вода-то хорошая. Только правило у нас тут одно: после заката ведро в колодец не опускать. И не потому, что ночью не видно. А потому что ночью он... свой».

Они посмеялись. Деревенские суеверия.

Первые полгода всё было хорошо. Пока однажды тётя, страдающая бессонницей, не выглянула ночью в окно кухни, выходившее во двор. Была лунная ночь. И она увидела, что рычаг журавля медленно, плавно опускается, будто кто-то невидимо тянет ведро вниз. Потом также медленно поднимается. И так несколько раз. Она разбудила дядю. Они вдвоем смотрели на эту качающуюся в пустоте чёрную тень журавля. Никого вокруг не было.

Утром они проверили колодец. Вода была мутноватой, как будто её потревожили. А на траве у сруба — отпечаток. Не ноги, а странный, будто кто-то ставил на землю мокрый круглый предмет. Размером с дно ведра.

После этого случая они, конечно, старались не ходить к колодцу после темноты. Но однажды зимой дядя задержался с уборкой снега, стемнело рано. Нужно было наполнить лейку в сарае. «Чего тут бояться-то», — подумал он и пошёл к колодцу. Спустил ведро, заскрипел журавль. Вытащил — вода как вода. И только когда он повернулся, чтобы идти обратно, сзади раздался чёткий, громкий ПЛЮХ. Как если бы кто-то бросил в колодец здоровенный булыжник. Он обернулся — никого. Заглянул в чёрную дыру сруба — только звёзды отражались в далёкой воде.

Он больше не шутил на эту тему. А тётя стала замечать, что их собака, полуовчарка Буч, умнейший пёс, наотрез отказывалась подходить к колодцу ближе, чем на пять метров. Шерсть на холке вставала дыбом, она рычала в пустоту и пятилась.

Самое же тревожное началось весной. По ночам теперь не просто качался журавль. Из колодца доносились звуки. Не всплески. А тихие, ритмичные постукивания. Металл о дерево. Тук. Тук. Тук. С длинными паузами. Как будто кто-то внизу, в темноте, методично, с расстановкой, стучал кольцом от ведра по срубу. И однажды, в дождливую ночь, тётя услышала новый звук — влажное, тяжёлое шуршание. Как если бы вытаскивали из воды большой, мокрый ворох верёвок. Или волос.

Они вызвали из района санэпидемстанцию проверить воду. Приехали дядьки в комбинезонах, забрали пробы. Результат пришёл через неделю: вода идеальная, чище, чем у половины района. «Вам повезло с водоносным слоем», — сказали по телефону.

Тогда они решились на отчаянный шаг. Наняли мужиков, чтобы те опустили в колодец подводную камеру на тросе, посмотреть, нет ли там какого-то хлама, коряг, может, бревно плавает и создаёт звуки. Камеру опустили при ярком солнце. Мужики пялились в монитор, болтая о своём. И вдруг замолчали. Один из них резко дёрнулся к лебёдке.
— Что? — спросил дядя.
— Ничего. Камера загрязнилась, — буркнул мужик, быстро выматывая трос.
Но дядя, стоя сбоку, успел бросить взгляд на экран. На долю секунды, прежде чем изображение пропало, он увидел это. Не корягу. Не бревно. А бледное, размытое водой пятно, уходящее в глубину. И на нём — два тёмных, неподвижных пятна, расположенных рядом. Как глаза. Смотрели прямо в объектив.

После этого они заказали бетонную крышку и наглухо запечатали колодец. Провели воду из скважины. Тётка Паша, узнав об этом, только вздохнула: «Правильно. Напоили — и хватит. А то привяжется».

Сейчас они всё так же живут в том доме. Колодец стоит как памятник, под тяжёлой серой плитой. И, говорят, в тихие безветренные ночи, если приложить ухо к бетону, можно услышать, как далеко-далеко внизу что-то мягко и настойчиво скребётся о старый дубовый сруб.


29-01-2026, 13:55
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-01-2026, 13:55 by Нитуп Тсугва
+10

Ключевые слова: Деревня мистические существа колодец авторская история

Комментарии

#1 написал: Okotaen
29 января 2026 14:50
+4
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 255
Расспросить бы у соседки, тёти Паши, кто это вообще так любит колодцем пользоваться по ночам.
Зарегистрирован: 18.01.2010
#2 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
29 января 2026 15:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 22
Хм... Не знаю точно. Похоже на душу которая не нашла покой. И еще мысль возникла во время прочтения, что вода впитывает в себя энергетику, события.

+
Зарегистрирован: 29.12.2025
#3 написал: ПИК НИК
29 января 2026 20:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (773|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 211
Помню, заехали мы с охоты в придорожное кафе в Валках, хозяин - узбек, добрая душа, нас четверых, накормил - напоил как близких и дорогих ему людей, в дорогу дал продуктов и денег не взял с нас ни копейки!!!
В следующем году хотел к нему заехать, но не судьба.
Сгорело кафе. Колодец был закрыт бетонной плитой, тушить было нечем...
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#4 написал: Zero Endorphine
29 января 2026 20:41
+4
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 568
Ничего не поняла, если честно) кого напоили, кто "свой" после заката, что это вообще означает...
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#5 написал: Talisha
30 января 2026 07:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 590
Водяной что ли?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#6 написал: зелёное яблочко
30 января 2026 10:18
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 086
Цитата: Okotaen
Расспросить бы у соседки, тёти Паши, кто это вообще так любит колодцем пользоваться по ночам.

А коли не расколется, привязать к колодцу на ночь stuck_out_tongue_winking_eye
Цитата: Zero Endorphine
Ничего не поняла, если честно) кого напоили, кто "свой" после заката, что это вообще означает...

Никто ничего не понял. Так и задумано, поди
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#7 написал: InnaLem
30 января 2026 13:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
А зачем зимой наполнять водой лейку в сарае?
Зарегистрирован: 21.03.2024
#8 написал: Black Bagira
30 января 2026 13:45
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 783
Цитата: InnaLem
А зачем зимой наполнять водой лейку в сарае?

Прочитала и тоже думала над этим. А потом решила, что, наверное, поилка для скотинки у них так называется)
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#9 написал: Volad
30 января 2026 13:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 870
Цитата: InnaLem
А зачем зимой наполнять водой лейку в сарае?

Чтобы звёзды лучше отражались) Ну а так, вместо лейки можно было-бы написать поилку, или просто напоить скотину.
История немного сумбурная, но интересная, и скорее творческая.
+++++
Зарегистрирован: 29.11.2011
    
#10 написал: Okotaen
30 января 2026 15:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 255
Цитата: зелёное яблочко

А коли не расколется, привязать к колодцу на ночь

smile
А может же быть такое, что та самая тётка Паша из их колодца по ночам воду и таскает, раз уж их вода такая чистая. И, возможно, где-то для этих целей подкоп давно сделала. Вот и вся мистика! joy
Зарегистрирован: 18.01.2010
#11 написал: Kreisleiter13
31 января 2026 07:10
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 664
Ничего непонятно, но очень интересно что за неведомое "чудо-юдо с глазами" завелись в колодце.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#12 написал: serg-kil-inc
1 февраля 2026 17:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 140
Хтоничненькая история.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.