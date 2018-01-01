Королева плоти. Глава 2

Глава 2. Иллюзии

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:37

Nik_dk Просмотров: 18 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 13:37 by

– По минимальной оценке, у этого существа около пятидесяти зубов, - пробормотал Игон, внимательно изучая рану Эдуардо. – Очень, очень интересно! Мне нужно взять у тебя кровь на анализ. Я мог бы изучить слюну, но ведь вы уже обработали рану – разочаровано добавил он.– Виноват, – хмыкнул Эдуардо. Он осторожно пошевелил рукой. Пальцы двигались с трудом, но в целом боль была терпимой – в основном благодаря таблеткам, которые он получил от Жанин.– Ты ведь не превратишься снова в клоуна, Эдди? – весело спросил Гарретт, но в его голосе чувствовалось искреннее беспокойство. – Синий цвет тебе не к лицу.– Вероятность заражения не исключена, – быстро сказал Игон, не дав латиносу открыть соревнование остроумием. – Лучше бы тебе побыть пару дней здесь, под моим наблюдением.Эдуардо пожал плечами. Он все равно собирался остаться на дежурство – какая разница, на каком диване спать? Мысль о возможном заражении его не беспокоила, потому что чувствовал он себя вполне неплохо… Да и не походила та тварь на зомби, превращающего людей в себе подобных – конечно, если не считать повышенного аппетита вкупе с нездоровым интересом к человеческой плоти. Ривера содрогнулся, вспомнив произошедшее. Его воображение словно в издевку то и дело рисовало ему картины о том, как зубы монстра вонзаются в нежную шею Кайли; чтобы разрушить туман этих едких иллюзий, Эдуардо то и дело украдкой поглядывал на девушку, с головой погруженную в книги, но вполне живую и невредимую.На этот раз предательскому воображению помешало появление Моники, которой пришлось ехать домой, чтобы переодеться в чистое. Она успела полностью привести себя в порядок и выглядела так же бодро и энергично как утром, к тому же последовала совету Гарретта и прихватила с собой фотоаппарат. На мгновение ее взгляд напомнил Эдуардо о голодном мерцании в глазах плотоядной твари, и он отвернулся, стараясь скрыть накатившее отвращение. Конечно, ее пищей была информация, а не свежая человечина, но…«Madre de Dios*, только взгляните на эту улыбку!, – мрачно подумал Эдуардо. – Нужно быть на редкость ненормальной, чтобы вернуться как ни в чем не бывало.»Но, справедливости ради, кого из них можно назвать нормальным?– Я могла бы помочь с образцом слюны, доктор Спенглер. Кое-кто из нашей криминальной хроники… хм… довольно близко знаком с коронером, - Моника извлекла из сумочки блокнот и вырвала оттуда лист. – В такси я сделала набросок того… существа. Может быть, это вам поможет?– Конечно. Спасибо, мисс… э… – Игон в замешательстве взглянул на Жанин.– Мисс Блейк из «Манхэттен ревью». Я не успела представить вас утром, – отозвалась секретарша.– Я бы хотела немного поговорить с вами, – Моника щелкнула кнопкой диктофона. – О возвращении «Охотников за привидениями», вашей работе и, разумеется, об утреннем происшествии.– Нам пока стоит разобраться со счетчиками, – Роланд повернулся к охотникам. – Вряд ли они все разом дали сбой, но…Уже спускаясь по лестнице они услышали первый вопрос Моники, обращенный к Игону:– Каковы шансы на то, что подобное повторится снова?Проверку счетчиков Роланду все же пришлось проводить в одиночестве. Кайли и Гарретт выехали на вызов к одному из постоянных клиентов – безобидному чокнутому старику Митчеллу, которому периодически казалось, что его окружают мертвые знаменитости. Обострения наступали с завидной регулярностью, а приезды охотников каким-то образом помогали. Несмотря на все заверения - каждого члена команды по очереди и всех вместе взятых - в том, что в его доме нет никаких следов паранормальных явлений, старик считал, что они обезвреживают призраков, только отчего-то не хотят признаваться ему в этом. На самом деле это была приятная часть работы – никакой погони и опасности, только тщательная проверка, благодарный клиент и чашка ароматного чая. Кайли искренне жалела мистера Митчелла и считала, что ему просто не хватает внимания; Роланд был с ней полностью согласен.Эдуардо честно попытался помочь со счетчиками, но левой – неповрежденной – рукой не мог толком даже открутить шурупы, поэтому Джексон, опасаясь за здоровье техники, сказал, что прекрасно справится сам. Латинос и не подумал возражать.После случившегося днем Роланд радовался возможности полностью погрузиться в свое любимое дело и немного отвлечься от мрачных размышлений. Его руки двигались с точностью опытного хирурга, мир вокруг превратился в размытую фотографию, на которой в фокус попали только детали счетчиков, а все мысли заполнила собой причудливая мозаика схем. Он был настолько поглощен своим занятием, что не заметил ни Жанин с Моникой – прерванная дневная экскурсия возобновилась, – которые провели в мастерской почти пятнадцать минут, ни возвращения Гарретта и Кайли, ни хитрюгу Лизуна, который воспользовался моментом и утащил его сэндвич. Транс закончился только когда все счетчики были проверены, подвергнуты небольшой профилактике и снова собраны – идеально готовые к работе.Ни одной неполадки, кроме пары проржавевших болтов у счетчика Эдуардо, несущественного повреждения изоляции прибора Кайли и шоколадного отпечатка пальцев Гарретта, о чем Роланд и доложил Игону, чем немного усилил задумчивое состояние последнего.– Это все очень странно, – Спенглер потер переносицу. – Возможно, если у меня действительно будет слюна… В любом случае, хорошо, что вы смогли его поймать. Теперь у нас есть достаточно времени, чтобы подумать над этим. Ступай домой, Роланд. Сегодня ведь не твое дежурство?У выхода Роланд столкнулся с Моникой:– Закончили на сегодня? – поинтересовался он.– Да, практически. Я приду завтра, но уже не отниму у вас столько времени. Может быть, вы продолжите свой рассказ об Экто-1, – Моника отключила диктофон и убрала его в сумочку. – Спокойной ночи и спасибо за радушный прием.– Я мог бы подвезти вас, моя машина совсем рядом, – смущенно предложил Джексон.– О, не стоит. Я все равно иду в редакцию, здесь не слишком далеко, – журналистка улыбнулась, стараясь казаться бодрой.Улыбка получилась вымученной, и на мгновение маска строгости растворилась, открыв Роланду то, что он должен был увидеть с самого начала – молодую девушку, приехавшую покорять Большое Яблоко как тысячи подобных до и после нее, попавшую в жестокие жернова большого города, изнуряющего расписания и беспощадной конкуренции. Следы усталости, одиночества и неврозов – вечных и молчаливых спутников всех амбициозных натур – были пока едва заметны, но Роланд успел четко разглядеть и темные тени под глазами, и немного великоватый жакет, который явно был впору в день покупки, и беспокойные движения рук; он удивился, что не обратил на это никакого внимания днем – как будто ночная тьма могла побороть все наваждения и снять с девушки вуаль ее деловитости, обнажив то, что скрывалось под ней. Он никак не мог показать своего сочувствия, догадываясь о том, что Моника его не примет, но захотел помочь ей хотя бы немного, поэтому решил настоять на своем.– Мне будет совсем нетрудно. Сейчас почти полночь. И я обещаю, что не стану по пути говорить об Экто-1, - пошутил Роланд.Моника рассмеялась:– Очень самокритично, – маска снова была на месте, но взгляд, пожалуй, несколько смягчился. – Спасибо, Роланд. Действительно уже довольно поздно.В машине Роланд разрешил ей закурить, и Моника с радостью воспользовалась этим, предложив сигарету и ему, но, разумеется, получила отказ.– Для чего вам нужно в редакцию так поздно? – вежливо спросил он.– Набросаю черновик, обсудим с шефом основную направленность репортажа, – Моника пожала плечами; сигарета чуть дрогнула в ее тонких пальцах. – Попробую достать для вас образец слюны. Узнаю у парня из отдела происшествий об официальной версии полиции по поводу случившегося в кофейне, – она с любопытством посмотрела на Роланда. – Они ведь не считают вас подозреваемыми? Ведь вряд ли офицер принял все это на веру?– Они нас не жалуют, но не до такой степени, – ответил Джексон. – Впрочем, и ваши коллеги придерживаются похожей позиции. Если честно, я удивлен, что кто-то вообще решил написать о нас.– Это была не моя инициатива, – честно ответила Моника. – Доктор Спенглер рассказал, что за последний год паранормальная активность резко возросла, а до этого было некоторое затишье. Может быть, поэтому людей теперь больше интересует эта тема. Как в восьмидесятые. Я посмотрела в архивах статьи того времени – прежняя команда производила настоящий фурор. Сейчас люди настроены более скептично и скорее поверят в массовое помешательство, чем в существование призраков.– А что считаете вы? – спросил Роланд.– О, мы уже приехали, остановите здесь, – быстро сказала его Моника. – Спасибо вам, Роланд, вы были очень добры. До завтра, – она выскользнула из машины и поспешила к зданию редакции.Его вопрос журналистка предпочла оставить без ответа.Кайли с раздражением захлопнула книгу.– Здесь тоже ничего!Эдуардо, почти с самого начала дежурства тихонько дремавший над справочником, который он должен был изучать, немедленно открыл глаза.– Эм… У меня пока тоже ничего.– Ты еще и половины не посмотрел, – сердито ответила Кайли. – Ну же, соберись, Эдуардо!– Просто пытаюсь быть внимательным, – пробурчал парень.Вместо ответа Кайли, обладавшая поистине завидным упорством, уткнулась в очередную книгу. Однако Эдуардо не собирался сдаваться так просто и твердо решил продлить маленький перерыв.– Как там поживает мистер Митчелл? – вкрадчиво спросил он. – Кто явился старику на этот раз? Эдгар Гувер или Курт Кобейн?Кайли подняла взгляд от книги, но, вместо того, чтобы разозлиться из-за его шуточек, неожиданно улыбнулась.– А ведь ты почти угадал! На этот раз его донимал Сид Вишес. Без спроса забрался к нему в душ, заперся там и успел исполнить почти полный репертуар.Эдуардо громко расхохотался:– Смотрю, старик знает толк в развлечениях!Кайли тоже рассмеялась, заразившись его весельем. Она подумала, что Роланд и Гарретт очень удивились бы, увидев их сейчас – впрочем, эта мысль возникала у нее почти каждое дежурство. С наступлением ночи, когда все отправлялись по домам и в пожарной башне наступало затишье, Кайли почти не цеплялась к латиносу, да и он как будто становился вполне сносным – не старался взбесить ее или затеять какой-нибудь дурацкий спор. Общение протекало спокойно; конечно, они не заводили задушевных бесед о детстве, родителях или планах на будущее, предпочитая вполне будничные темы, однако, и такие разговоры – и даже молчание – были проникнуты странной близостью. Это чувствовалось по маленьким, почти незаметным выражениям заботы – например, уснув за своим столом над книгами или записями, Кайли по утрам неизменно обнаруживала себя на диване, с подушкой под головой и укрытую пледом; она, в свою очередь, всегда приносила ему из библиотеки рассказы ужасов для подростков, к которым он питал слабость, и отгоняла Лизуна, который полюбил спать, устроившись на спине Эдуардо.Эти мелочи, проникнутые теплотой, таяли под жестокими лучами дневного солнца; иногда Кайли казалось, что все это сродни заклятью из детских сказок – вот только рыцарь тоже околдован, и некому сразиться с коварным колдуном, и всем проявлениям ласки так и суждено оставаться под прикрытием ночи.Несколько раз девушка хотела поговорить с Эдуардо и понимала по его задумчивым взглядам и фразам, прерванным на полуслове, что ему иногда хочется обсудить с ней тот же вопрос. Но нужные слова не приходили – он начинал сыпать шутками, а Кайли предпочитала сменить тему на учебу или работу, делая вид, что не заметила никакой паузы в его фразе вроде «Как считаешь, могли бы мы… – и молчание, молчание, гребаное нерешительное молчание! – …продать старушку Экто и купить что-то поприличнее?»Однажды им все-таки почти удалось поговорить. Это случилось пару месяцев назад, прохладной апрельской ночью, когда Ривера с таинственным видом притащил ее на крышу здания, где были подготовлены стулья, пледы и термос с горячим чаем.– Сегодня будет метеоритный дождь, а я нашел в кладовке эту штуку, – Эдуардо показал ей телескоп. – Вряд ли мы что-то разглядим, но я, в общем-то, никогда и не пытался. Когда-то надо начинать.– А что насчет дежурства? – только и спросила удивленная Кайли.– Я подкупил Лизуна дюжиной шоколадок и разной дрянью из всех окрестных фаст-фудов. Он примчится сюда как ветер, когда зазвонит телефон… Если этот обжора вообще сможет взлететь, – Ривера плюхнулся на один из стульев и укрылся пледом. – Давай, Кайли! Мне не хочется морозить тут зад в одиночку.– Ты просто мастер дипломатии, – девушка села на соседний стул и подняла взгляд на небо. Ночь была ясная, но в свете ярких огней Нью-Йорка звезды были почти не видны – только луна лукаво подмигивала с небосвода. – Чтобы хорошо все рассмотреть, нужно было отправиться в пустыню.– Там Лизун точно нас не найдет, – заметил Эдуардо.После двух часов, проведенных в неспешной беседе о космосе, звездах, метеоритах, настройке телескопа и – внезапно – Супермене, термос опустел, ночной холод пробрался под пледы, а Кайли замерзла окончательно.– Эд-дуардо, – тихо сказала она, стуча зубами. – Если т-ты хотел таким образом п-получить больничный на х-халяву, мог б-б-бы просто искупаться в Г-гудзоне.Вместо ответа латинос сбросил свой плед и, крепко обернув им Кайли как мумию, плотнее запахнул куртку и принялся энергично расхаживать из стороны в сторону, отогреваясь.– Ты чт-то делаешь? – возмутилась Кайли, пытаясь выпутаться из своего кокона. – Так ты точно п-подхватишь простуду или… Ай! – стул пошатнулся от ее раскачиваний, и девушка опрокинулась на спину – пледы пришлись очень кстати, смягчив падение.Эдуардо обеспокоено склонился к ней, и в этот момент Гриффин очень удачно высвободила руку, ухватила парня за бородку и дернула так сильно, что они едва не стукнулись лбами.– Эй, ты… – Эдуардо умолк.Они смотрели друг на друга всего секунду, вдруг обернувшейся целой вечностью, как будто остались одни на маленьком островке посреди бескрайнего космоса. Вокруг них рождались звезды и рушились планеты, взрывались черные дыры, гибли галактики – но они этого так и не заметили. Кайли чувствовала только, как челка Эдуардо щекочет ее лоб, ощущала его теплое дыхание на своей щеке и, как завороженная, смотрела в его темные глаза и находила в них все – все, что произойдет, должно теперь произойти в эту ночь – случайный поворот головы, случайный и неловкий первый поцелуй, неслучайные следующие поцелуи, отброшенные пледы, забытый метеоритный дождь, нарастающий жар, сбившееся дыхание и исступленный шепот.Она знала, что Эдуардо переживает в эту самую секунду то же наваждение. Один неловкий поворот головы, и…Кайли очень медленно разжала пальцы, сжимавшие бородку. Ривера так же медленно поднялся на ноги и помог ей встать, распутав пледы.– Мы ведь… – начал он.– Ну да, - поддержала его Кайли.– Иногда кажется… Хм.– Понимаю.– В общем, вот.– Ага, как-то так.Бессвязный диалог окончательно развеял охвативший их морок. Эдуардо присел на стул, открыл термос, вспомнил, что там ничего нет, и поднял глаза к небу.– Эй, – улыбнулся он. – Посмотри-ка!Кайли взглянула на небо. Там, в бесконечной пустоте, падали и сгорали звезды, оставляя за собой светлый след; и им не было никакого дела до двух маленьких смертных и их несмелых иллюзий.Сейчас, смеясь вместе с Эдуардо над мыслью об иконе панк-рока, распевающего свои хиты в ванной комнате пожилого благовоспитанного библиотекаря, девушка вспоминала ту ночь на крыше. Иногда ей хотелось поговорить с Риверой – но что толку, если все равно наступит утро, когда при свете солнца в ход снова пойдут ругань, подколы и перебранки?Смех утих.– Нужно работать, Эдди, – Кайли взялась за книгу.– Эй, я вообще-то выиграл наше пари, так что могу отдыхать по праву, – недовольно ответил латинос.Девушка почувствовала острый прилив раздражения и взглянула в окно – небо начинало светлеть. Конечно. По-другому быть и не могло.– Ну да, отдыхай, и плевать на мертвого парня, – жестко бросила она. – В этом весь ты.– Мы же поймали эту тварь. Расслабься, – беззаботно отмахнулся Эдуардо.– Что если она была не одна? Об этом ты не думал? – Гриффин уткнулась в книгу, чтобы показать, что разговор окончен; но латинос уже успел разозлиться.– Даже если так, что толку от твоих книг? Думаешь, там есть все ответы, перечислены все виды демонов, и стоит только ткнуть в классификатор – вау, мы попали прямо в точку? – Ривера закатил глаза. – Эти книги написаны черт знает сколько лет назад на основе слухов и легенд, придуманных черт знает сколько веков назад. Призраки давно могли измениться. Эволюционировать. Мутировать. Или…Кайли подняла взгляд от книги.– Эволюционировать… – ее лицо прояснилось. – Как ни странно, но ты можешь оказаться прав. Я заберу у Игона рисунок.Телефонный звонок раздался еще до того, как она поднялась с кресла.Утро принесло с собой новые хлопоты.Автор: IRKQ.

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