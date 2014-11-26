Неожиданные похороны

Неожиданные похороныКомпания девиц и юных пареньков
Средь бела дня гуляли по бульвару,
Смеялись и шутили громко без обиняков.
Их праздник жизни в самом был разгаре...
Но вдруг, откуда ни возьмись, явилась тут как тут –
Толпа людей, шагающая строем.
Как в старину, с оркестром, с музычкой – идут.
А лица всего сонма омрачает горе.
И слышен барабана гром, и траурный Шопен
На нервах исторгает реквием – тот самый.
Накрыла тут же улицу всю угольная тень.
И краски жизни смазал сей перфоманс – ритуальный.
Проходят мимо, водрузив на плечи гроб,
Где возлежит безмолвно «командир парада».
Все, кто его узрел, вмиг чувствуют озноб.
Вдогонку – жуткий вихрь мучительного смрада.
На юных лицах страх. Ликует чья-то смерть,
Земной итожа путь от колыбели до могилы.
Я – ко всему готов. Но только – не смотреть
На тихий ужас, что покой души моей похитил.
Синюшный и хмурой лежал, поджав губу,
Изгой из бытия, судьбы венец – покойник.
И как стереть из мыслей тот образ во гробу?
Глядел всего лишь миг, но на всю жизнь его запомнил.
А кто-то из девиц не выдержали – смрад.
Стошнило их тотчас. Чуть в обморок не пали.
Помпезно и ужасно прошел мимо парад.
И барабаны громко надо мною прозвучали...
Проснулся я затем. Был утра ранний час.
А вместо барабанов – из окна раскаты грома.
Я сон пересказал как есть и без прикрас.
Во сне – несчастье, значит наяву – быть по-другому.
Новость отредактировал Летяга - 1-08-2026, 15:09
Причина: Стилистика автора сохранена
1-08-2026, 15:09 by johnny-max-cageПросмотров: 112Комментарии: 2
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