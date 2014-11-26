Неожиданные похороны

Новость отредактировал Летяга - 1-08-2026, 15:09

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 112 Комментарии: 2 +4 1-08-2026, 15:09 by

Компания девиц и юных пареньковСредь бела дня гуляли по бульвару,Смеялись и шутили громко без обиняков.Их праздник жизни в самом был разгаре...Но вдруг, откуда ни возьмись, явилась тут как тут –Толпа людей, шагающая строем.Как в старину, с оркестром, с музычкой – идут.А лица всего сонма омрачает горе.И слышен барабана гром, и траурный ШопенНа нервах исторгает реквием – тот самый.Накрыла тут же улицу всю угольная тень.И краски жизни смазал сей перфоманс – ритуальный.Проходят мимо, водрузив на плечи гроб,Где возлежит безмолвно «командир парада».Все, кто его узрел, вмиг чувствуют озноб.Вдогонку – жуткий вихрь мучительного смрада.На юных лицах страх. Ликует чья-то смерть,Земной итожа путь от колыбели до могилы.Я – ко всему готов. Но только – не смотретьНа тихий ужас, что покой души моей похитил.Синюшный и хмурой лежал, поджав губу,Изгой из бытия, судьбы венец – покойник.И как стереть из мыслей тот образ во гробу?Глядел всего лишь миг, но на всю жизнь его запомнил.А кто-то из девиц не выдержали – смрад.Стошнило их тотчас. Чуть в обморок не пали.Помпезно и ужасно прошел мимо парад.И барабаны громко надо мною прозвучали...Проснулся я затем. Был утра ранний час.А вместо барабанов – из окна раскаты грома.Я сон пересказал как есть и без прикрас.Во сне – несчастье, значит наяву – быть по-другому.

Ключевые слова: Похороны покойник толпа улица ужас смрад сон гроза авторский стих

Другие, подобные истории: