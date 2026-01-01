Тайна Синска: деревня, которая знала всё, но молчала

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Edvin Просмотров: 81 Комментарии: 0 +1 Вчера, 08:31 by

15 минут. Всего 15 минут понадобилось, чтобы две трехлетние девочки исчезли с лица земли в маленьком якутском селе, отрезанном от мира рекой и тайгой. Прошло более десяти лет. Следствие сменило десятки версий, допросило почти две тысячи человек, обыскало каждый подвал и каждую выгребную яму. Но Алина и Аяна так и не были найдены. А деревня, которая, возможно, знает правду, продолжает молчать — и умирать.Село Синск в Хангаласском улусе Якутии — это место, где время словно остановилось. Расположенное на берегу реки Синей, впадающей в великую Лену, оно со всех сторон окружено густой тайгой и водой. Добраться сюда можно только на лодке или вертолётом. Зимой — по льду. Летом 2013 года в селе проживало 938 человек, и все они знали друг друга в лицо.В Синске жизнь течёт по заведённому укладу: летом — сенокос, рыбалка, огороды. Двери домов не запирают. Детей отпускают одних бегать по улице, зная, что за ними приглядит любой сосед. Это тот самый тип закрытого сообщества, где чужак сразу бросается в глаза, а тайны хранятся поколениями.Именно сюда, в эту тихую деревню, родители привезли на лето своих дочерей. Четырёхлетняя Алина Иванова — на всё лето, пока в якутском садике не нашлось места. Трёхлетняя Аяна Винокурова — приехала чуть раньше, в начале июня, и должна была уехать уже 25 июня — на следующий день после того, как обе девочки исчезли.Девочки быстро сдружились. Их бабушки жили на одной улице, через дом друг от друга. Алина и Аяна проводили вместе всё время: играли то у одних, то у других, разлучаясь только на ночь. Родные радовались: деревня, свежий воздух, бабушкины пирожки — что может быть лучше для городских детей?Никто не мог предположить, что это лето станет началом самой мрачной тайны в современной истории Якутии.День 24 июня начался как обычный летний день. Тепло, тихо, пахло скошенной травой и рекой. Девочки играли весь день, перебегая из двора во двор.17:30. Бабушка Алины, Ольга Павловна Иванова, уходит из дома по делам. Перед этим она поручает своему мужу, Гавриилу Николаевичу, присмотреть за внучкой Алиной и её подружкой Аяной. Гавриил соглашается. Дети играют во дворе.19:15 – 19:30. Девочки играют вместе с соседским мальчиком в его дворе. Это последний момент, когда их видели чужие люди. Мальчик позже будет допрошен, но ничего существенного не расскажет — или не захочет рассказывать.19:30. Девочки выходят из соседского двора и идут играть на улицу. Гавриил Николаевич остаётся один.19:45. Гавриил звонит жене Ольге, которая ещё на работе. Он докладывает: «Я ухожу на работу. Алина с подружкой на улице играют, возле прицепа». По его словам, он оставляет девочек одних примерно на 15 минут — ровно столько, чтобы дойти до работы.20:00. Ольга Павловна возвращается домой. Во дворе тихо. Она зовёт внучку — тишина. Обходит участок, спрашивает у соседей — никто ничего не видел. Девочек нет.20:15 – 21:00. Ольга поднимает на ноги всю улицу. Соседи помогают искать. Обходят ближайшие дома, зовут детей. Никто не отзывается.21:00 – 23:00. Родственники Аяны присоединяются к поискам. Обходят окрестности. Никто в селе не видел, чтобы девочки уходили куда-то. Никто не слышал криков.Около 01:00 ночи. Информация поступает в полицию. К этому моменту проходит уже больше пяти часов с момента исчезновения. «Золотые часы» — первые 48 часов, когда шанс найти ребёнка живым максимален — начинают таять.Утром 25 июня в Синск прибывает первая оперативная группа. Спасатели из Покровска добираются на служебном катере, позже прилетают командируемые из Якутска полицейские и сотрудники МЧС.И здесь принимается первое роковое решение: искать девочек в лесу.Логика штаба была проста: раз детей нет дома, значит, они ушли в тайгу и заблудились. В поисках задействуют более 300 человек — спасателей, волонтёров, полицейских, местных жителей. Территория поиска — радиус 30 километров от села.Но любая мать, любая женщина, знающая трёхлетних детей, скажет одно: трёхлетний ребёнок не уходит на 30 километров от дома. Через километр ноги устанут, ребёнок начнёт плакать, сядет на землю и будет ждать, пока его найдут. Трехлетние девочки в незнакомой местности не могли уйти дальше нескольких сотен метров. А чтобы дойти до леса от дома Ивановых, им нужно было пересечь картофельное поле — открытое пространство, где их обязательно бы заметили.Вместо того чтобы методично, метр за метром, прочёсывать территорию вокруг двух домов, проверять каждый погреб, каждый колодец, каждый сарай в радиусе километра, сотни людей ходили по тайге шеренгой, продираясь сквозь комаров и высокую траву.Местный житель Алексей Васильев позже вспоминал: «Вот иду по кустам и деревьям, там комары и трава по пояс, мне, взрослому здоровому мужчине, тяжело. Разве дети туда пойдут? Нет!»Но его никто не слушал.Второе роковое решение — использование поисковых собак, натасканных только на живых людей. Если девочки уже были мертвы, эти собаки физически не могли их найти. Они прошли мимо того, что искали.Третье решение — привлечение экстрасенсов. В Синск хлынули «ясновидящие» со всей страны. Их было больше пятидесяти — шаманы, колдуны, участники «Битвы экстрасенсов». Толпы людей бегали по наводкам этих «специалистов»: копали на картофельных полях, ломали заборы, вскрывали погреба. Результат — ноль. Зато потеряно драгоценное время.Через несколько дней даже самые наивные поняли: дело пахнет криминалом. Но было уже поздно.По мере того как поиски в лесу и реке не давали результатов, внимание переключилось на село. И здесь начали всплывать детали, от которых становилось не по себе.В лесу вокруг Синска волонтёры и местные жители начали находить мешки с трупами собак. Кто-то методично отстреливал или травил собак в селе, упаковывал их в мешки и выбрасывал в лесу. Численность сук в селе практически свелась к нулю, кобелей стало значительно меньше.В криминальной психологии существует понятие «триада Макдональда»: жестокое обращение с животными, пиромания и энурез в детстве часто предшествуют тяжким насильственным преступлениям во взрослом возрасте. Убийство животных — это «репетиция». Человек, который делает это, уже переступил черту. Он знает, как убивать, как упаковывать тела, как незаметно их перемещать.Следствие не стало рассматривать эту зацепку всерьёз. А ведь «собачий палач» жил в селе. Он был местным. И он уже убивал.Во время сенокоса местные жители нашли на небольшом острове в протоке детское платье. Оно было не порванным, ткань не выгорела на солнце, не выцвела. Только загрязнения в области груди и с одной стороны по подолу.Родственникам показали платье. Мать одной из девочек сразу сказала: «Это не платье моей дочери».Это была инсценировка. Кто-то намеренно взял чужое детское платье, испачкал его и отнёс на остров, чтобы создать видимость утопления. Цель — увести поисковиков от села к реке. Сделать это мог только местный житель, имевший доступ к детским вещам и знавший, как работает следствие.Несчастные случаи не инсценируют. Инсценируют преступления.Ольге Павловне, бабушке Алины, пришло странное письмо от имени некой религиозной организации. Текст был в виде стихотворения: «Ысыах, хорошая пора, лето, и пропали девочки…». Родственники отправили письмо в Следственный комитет. Зацепок оно не дало. Но сам факт его появления — ещё одна странность.Гавриил Николаевич Иванов, дедушка Алины, стал одним из главных фигурантов дела с первых часов. И не только потому, что он был последним, кто видел детей живыми.Его поведение было аномальным.Он не пошёл искать девочек в лес. Когда всё село поднялось на поиски, Гавриил остался дома. Человек, уверенный, что его внучка заблудилась в тайге, бежит искать её первым. Неучастие в поисках — классический признак того, что человек знает: искать в лесу бесполезно, потому что тела там нет.Путаница во времени. Он называл разное время последнего контакта с детьми: то ли 19:15, то ли 19:45. Разница в полчаса — это целое «окно возможностей», в которое могло произойти что угодно. В криминалистике расхождение в показаниях по ключевому временному интервалу считается прямым указанием на ложь.Ложь о машине. Гавриил утверждал, что его автомобиль в тот вечер стоял во дворе. Соседи в один голос заявили: никакой машины там не было.Странное «признание». Спустя несколько недель Гавриил вдруг «признался», что случайно наехал на девочек задним ходом, а затем закопал их тела в лесу. Он дважды подписывал чистосердечное признание, а потом забирал его обратно. Один раз он даже «привёл» следователей на место в лесу, где якобы закопал детей. Там всё перерыли — ничего не нашли.В его признание не поверили даже полицейские. Слишком много нестыковок. Слишком странно он себя вёл.Было два объяснения:1. Он виновен, но следствие не доработало.2. Он оговорил себя под давлением — его избивали, угрожали, возили на допросы. В интернете даже появилось фото Гавриила с синяком под глазом. Следственный комитет позже заявил, что повреждения он получил до визита к следователю, а синяк ему «поставила супруга».Но есть и третье объяснение, которое не озвучивал никто: он мог брать вину на себя, чтобы прикрыть кого-то другого — сына, внука, родственника. Такое бывает в семьях. Материнская или отцовская любовь способна на самые иррациональные поступки.Ольга Павловна Иванова, бабушка Алины, была учителем математики в местной школе. Женщине за 40, с аналитическим складом ума, привычной оперировать точными данными. Для неё время — не абстракция, а конкретная величина.И вот что странно: её показания о времени возвращения домой расходились с показаниями мужа. Она называла одно время, он — другое. Для учителя математики забыть или перепутать время возвращения в день, когда пропали дети, — крайне нехарактерно.Это означает только одно: кто-то из них лгал. Их версии не были идеально синхронизированы.Но самое поразительное произошло потом.После исчезновения девочек Ольга и Гавриил перестали разговаривать друг с другом вслух. Они общались через записки, которые тут же сжигали в печи.Зачем взрослые люди, живущие в одном доме, переходят на записки? Только если боятся, что их разговор подслушают. Или если тема настолько тяжела, что произносить её вслух невозможно.Через некоторое время Ивановы переехали из своего дома в другой, принадлежащий родственникам. Старый дом просто забросили. Люди не бросают обжитые места в пожилом возрасте без веской причины. Переезд — это бегство от места, которое стало невыносимым.А 24 июня, ровно через два года после исчезновения внучки, Ольга Павловна умерла от рака.В психологии есть понятие «юбилейная реакция» — когда человек, переживший тяжёлую травму или носящий разрушительную тайну, испытывает резкое ухудшение здоровья именно в годовщину события. Организм «помнит» дату травмы.Смерть Ольги Павловны в день годовщины — это не совпадение. Это психосоматический крах человека, который не выдержал груза тайны. Она знала что-то. И это знание её убило.Трагедия в Синске запустила цепную реакцию. После исчезновения девочек деревню накрыла волна смертей. «Похороны за похоронами», — говорили жители. На фоне чудовищного стресса у людей обострились хронические заболевания. Многие «сгорали» от рака, инсультов, сердечных приступов.Но две смерти выделяются особенно.32-летний сосед, тихий, ранимый, впечатлительный парень. Он любил людей, всем помогал. Когда начался шум, он пошёл искать девочек вместе со всеми. У него была моторная лодка «Меркурий» — он каждый день возил на ней то полицию, то колдунов, то выполнял поручения сельчан. Он был безотказным.А потом его вызвали в школу, где развернули штаб. И начали кричать: «Признавайся, это ты сделал». Продержали 10 часов, отпустили. На его одежде нашли следы крови — экспертиза показала, что это кровь животного, он забивал поросёнка. В доме и во дворе всё обыскали. Ничего не нашли.Но его уже сломали. Местный экстрасенс, зажигая спички, поднёс одну к лицу Василия и сказал: «Он убил». И Василий сник. Он стал бояться, что его заберут в тюрьму.9 мая 2014 года, через 11 месяцев после исчезновения девочек, Василий позвонил другу Ефиму. Тому было не c кем поговорить. После этого Василий пропал. Его нашли на следующий день.Одни говорили, что он повесился. Другие — что нашли его в сарае с ножом в сердце и петлей на шее. Третьи шептались: сам-то сам, но как он умудрился снаружи дверь запереть?Судебно-медицинская экспертиза показала суицид. Дело не заводили. Глава села Сергей Логинов позже говорил: «Либо замучила совесть, либо затравили».Сергей Логинов был первым, кто организовывал поиски. Он видел состояние людей в первые часы, общался со следствием, с родственниками. Он знал всё, что происходит в селе.В апреле 2021 года, через 8 лет после трагедии, Сергей Логинов свёл счёты с жизнью. В администрации тут же заявили, что его смерть «никак не связана с исчезновением девочек».Но два суицида ключевых фигур, прямо или косвенно задействованных в первых днях расследования, — это не совпадение. Это звенья одной цепи. Латышев не выдержал давления. Логинов, возможно, не выдержал груза знания. Знал ли он, что произошло на самом деле? Покрывал ли кого-то? Мучила ли его совесть за то, как была организована «имитация» поисков?Мы уже никогда этого не узнаем.В Синск приезжали разные специалисты. Но двое из них оставили особенно глубокий след.Криминалист из Санкт-Петербурга, научный консультант Главного управления криминалистики СК России. Использовал методику психологического профилирования ФБР. На счету — несколько громких дел о похищениях и убийствах детей.Кирюхин приехал в Синск в 2013 году и сразу заявил: девочек убили. Он отмёл версии ДТП и несчастного случая. Его вывод: в селе поселился жестокий педофил, который похитил и убил детей.Его портрет преступника:- Мужчина средних лет, не вызывающий подозрений, в хороших отношениях с соседями.- Возможно, проживает в селе всего несколько лет.- Может быть женат и иметь своих детей.- Живёт на одной улице с семьями девочек.- Хорошо знаком самим семьям и девочкам — дети его знали и не боялись.- У него должно быть надёжное укрытие — погреб, подвал, сарай.Кирюхин также отметил: «Когда поднялся шум, преступник должен был вернуться и создать себе алиби, то есть принять участие в поисках, засветиться на глазах у всех».Но позже, в 2022 году, Кирюхин резко изменил риторику. В интервью он заявил: «Моя версия остаётся неизменной… начать с дедушки. Он последний, кто их видел». Опытный профайлер не бросает такие слова на ветер.Глава центра судебной и социальной психологии, полковник милиции в отставке. Получив фотографии подозреваемых, дома и места предполагаемой пропажи, сделал заключение: «Девочек нет в живых, смерть криминального характера».Его рекомендации: искать следует в ямах или оврагах с водой, проверить все мотоциклы с колясками, убийца — молодой мужчина из местных лет 20–30.Полковник милиции в отставке, 30 лет в уголовном розыске. Категорически отверг версию Кирюхина о педофиле: «Меня буквально убило, когда из Санкт-Петербурга приехал какой-то "гуру" уголовного розыска и сказал: "Поздравляю, у вас появился сексуальный маньяк!" Это утверждение дилетанта».Егоров настаивал: мотив не сексуальный. Преступник — не опытный, а впервые переступивший черту. И главное: «В такой глубинке чужаку невозможно незаметно совершить и скрыть преступление, на практике обычно замешаны свои же».Он также подчеркнул: главная ошибка следствия — ставка на некриминальные версии в первые дни. Пока искали утопленниц или заблудившихся в лесу, упустили время для поиска возможных захоронений рядом с посёлком.Сложим все факты. Вот четыре железных аргумента, которые практически исключают версию «просто несчастный случай»:1. Инсценировка с платьем. Платье на острове было не порванным, не выгоревшим, с загрязнениями. Мать одной из девочек сказала, что это не платье её дочери. Несчастные случаи не инсценируют. Это сделал местный житель, имевший доступ к детским вещам.2. «Собачий палач». Трупы собак в мешках — маркер человека, который уже переступил черту убийства. Он знает, как упаковывать и перемещать тела.3. Аномальное поведение дедушки. Не пошёл искать в лес. Путался во времени. Лгал о машине. Давал ложные признания. Это поведение человека, который знает больше, чем говорит.4. Мнение профессионалов. Кирюхин, Виноградов, Егоров — все пришли к выводу: это убийство. Профессионалы такого уровня не делают таких заявлений на пустом месте.Сложив все пазлы, можно восстановить наиболее вероятную картину.24 июня 2013 года, между 19:30 и 20:00, на территории одного из дворов (возможно, дома Ивановых) произошло нечто, что привело к гибели двух трёхлетних девочек. Это могло быть:- Несчастный случай (падение в погреб, колодец, под конструкцию), за которым последовала паника и решение скрыть тела.- Действия третьего лица — местного жителя, которого девочки знали (соседский мальчик, знакомый мужчина, тот самый «собачий палач»).- Импульсивное преступление, совершённое впервые, без изначального умысла.После случившегося преступник (или те, кто его покрывал) приняли меры по сокрытию:- Тела были спрятаны в надёжном месте в пределах села — глубокий погреб, заброшенная яма, подпол, бетон.- Для отвода глаз было подброшено платье на остров, чтобы направить поисковиков к реке.- Дедушка дал ложные показания, чтобы создать алиби или прикрыть кого-то.- Бабушка и дедушка перешли на записки, сожгли их, переехали из дома.- Бабушка умерла от рака в годовщину трагедии.Следствие, вместо того чтобы методично проверить каждый погреб и каждый подвал с собаками, натасканными на трупный запах, погналось за ложными целями — лесом, рекой, наводками экстрасенсов. Время было упущено. Стена молчания в селе воздвигнута.Сегодня дело находится в производстве Главного следственного управления СК России в Москве. Это означает, что федеральный центр официально признал некомпетентность или предвзятость местных якутских следователей.В 2021 году, после жалобы отца Алины Алексея Иванова напрямую главе СК Бастрыкину, в Синск прилетел следователь из Москвы. Алексей спросил: *«Почему же вы раньше не прилетали к нам?»* Следователь ответил: «А мы не знали».Слухи о возобновлении расследования, новых опросах с полиграфом — всё это говорит о том, что дело не закрыто. Оно «заморожено» до удобного случая. Федералы ждут, когда «свежесть» эмоций спадёт, а у подозреваемых ослабнет бдительность. Или когда кто-то из соучастников решится заговорить перед смертью.Депутат Ил Тумэна Алиш Мамедов, участвовавший в поисках, сказал страшные слова: «Синскую землю нужно отшаманить. Что-то там не то. Ничего у них там не получается. Всё наполовину».Это не мистика. Это интуитивное ощущение того, что правда физически находится где-то рядом, но её упорно не хотят или не умеют искать.Село вымирает. Люди уезжают. Те, кто остался, ненавидят и боятся друг друга и полицию. Никто не заговорит.Но правда, скорее всего, буквально лежит под ногами — в том самом дворе, в том самом погребе, в той самой яме. И если когда-нибудь в будущем — при сносе старых домов, изменении русла реки, масштабной застройке — будут случайно обнаружены останки, тайна Синска будет раскрыта.А пока две трёхлетние девочки, приехавшие летом 2013 года дышать свежим воздухом, остаются там, где их оставили. И деревня, которая, возможно, знает всё, продолжает молчать.И умирать.***Алина Иванова и Аяна Винокурова. Пропали 24 июня 2013 года в селе Синск, Якутия. Не найдены по сей день.

Ключевые слова: Посёлок девочки исчезновение расследование авторский текст

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