Тайна Синска: деревня, которая знала всё, но молчала

Тайна Синска: деревня, которая знала всё, но молчала15 минут. Всего 15 минут понадобилось, чтобы две трехлетние девочки исчезли с лица земли в маленьком якутском селе, отрезанном от мира рекой и тайгой. Прошло более десяти лет. Следствие сменило десятки версий, допросило почти две тысячи человек, обыскало каждый подвал и каждую выгребную яму. Но Алина и Аяна так и не были найдены. А деревня, которая, возможно, знает правду, продолжает молчать — и умирать.
Часть I. Деревня на краю света
Село Синск в Хангаласском улусе Якутии — это место, где время словно остановилось. Расположенное на берегу реки Синей, впадающей в великую Лену, оно со всех сторон окружено густой тайгой и водой. Добраться сюда можно только на лодке или вертолётом. Зимой — по льду. Летом 2013 года в селе проживало 938 человек, и все они знали друг друга в лицо.
В Синске жизнь течёт по заведённому укладу: летом — сенокос, рыбалка, огороды. Двери домов не запирают. Детей отпускают одних бегать по улице, зная, что за ними приглядит любой сосед. Это тот самый тип закрытого сообщества, где чужак сразу бросается в глаза, а тайны хранятся поколениями.
Именно сюда, в эту тихую деревню, родители привезли на лето своих дочерей. Четырёхлетняя Алина Иванова — на всё лето, пока в якутском садике не нашлось места. Трёхлетняя Аяна Винокурова — приехала чуть раньше, в начале июня, и должна была уехать уже 25 июня — на следующий день после того, как обе девочки исчезли.
Девочки быстро сдружились. Их бабушки жили на одной улице, через дом друг от друга. Алина и Аяна проводили вместе всё время: играли то у одних, то у других, разлучаясь только на ночь. Родные радовались: деревня, свежий воздух, бабушкины пирожки — что может быть лучше для городских детей?
Никто не мог предположить, что это лето станет началом самой мрачной тайны в современной истории Якутии.
Часть II. Роковой вечер: хроника 24 июня 2013 года
День 24 июня начался как обычный летний день. Тепло, тихо, пахло скошенной травой и рекой. Девочки играли весь день, перебегая из двора во двор.
17:30. Бабушка Алины, Ольга Павловна Иванова, уходит из дома по делам. Перед этим она поручает своему мужу, Гавриилу Николаевичу, присмотреть за внучкой Алиной и её подружкой Аяной. Гавриил соглашается. Дети играют во дворе.
19:15 – 19:30. Девочки играют вместе с соседским мальчиком в его дворе. Это последний момент, когда их видели чужие люди. Мальчик позже будет допрошен, но ничего существенного не расскажет — или не захочет рассказывать.
19:30. Девочки выходят из соседского двора и идут играть на улицу. Гавриил Николаевич остаётся один.
19:45. Гавриил звонит жене Ольге, которая ещё на работе. Он докладывает: «Я ухожу на работу. Алина с подружкой на улице играют, возле прицепа». По его словам, он оставляет девочек одних примерно на 15 минут — ровно столько, чтобы дойти до работы.
20:00. Ольга Павловна возвращается домой. Во дворе тихо. Она зовёт внучку — тишина. Обходит участок, спрашивает у соседей — никто ничего не видел. Девочек нет.
20:15 – 21:00. Ольга поднимает на ноги всю улицу. Соседи помогают искать. Обходят ближайшие дома, зовут детей. Никто не отзывается.
21:00 – 23:00. Родственники Аяны присоединяются к поискам. Обходят окрестности. Никто в селе не видел, чтобы девочки уходили куда-то. Никто не слышал криков.
Около 01:00 ночи. Информация поступает в полицию. К этому моменту проходит уже больше пяти часов с момента исчезновения. «Золотые часы» — первые 48 часов, когда шанс найти ребёнка живым максимален — начинают таять.
Часть III. Фатальные ошибки первых часов
Утром 25 июня в Синск прибывает первая оперативная группа. Спасатели из Покровска добираются на служебном катере, позже прилетают командируемые из Якутска полицейские и сотрудники МЧС.
И здесь принимается первое роковое решение: искать девочек в лесу.
Логика штаба была проста: раз детей нет дома, значит, они ушли в тайгу и заблудились. В поисках задействуют более 300 человек — спасателей, волонтёров, полицейских, местных жителей. Территория поиска — радиус 30 километров от села.
Но любая мать, любая женщина, знающая трёхлетних детей, скажет одно: трёхлетний ребёнок не уходит на 30 километров от дома. Через километр ноги устанут, ребёнок начнёт плакать, сядет на землю и будет ждать, пока его найдут. Трехлетние девочки в незнакомой местности не могли уйти дальше нескольких сотен метров. А чтобы дойти до леса от дома Ивановых, им нужно было пересечь картофельное поле — открытое пространство, где их обязательно бы заметили.
Вместо того чтобы методично, метр за метром, прочёсывать территорию вокруг двух домов, проверять каждый погреб, каждый колодец, каждый сарай в радиусе километра, сотни людей ходили по тайге шеренгой, продираясь сквозь комаров и высокую траву.
Местный житель Алексей Васильев позже вспоминал: «Вот иду по кустам и деревьям, там комары и трава по пояс, мне, взрослому здоровому мужчине, тяжело. Разве дети туда пойдут? Нет!»
Но его никто не слушал.
Второе роковое решение — использование поисковых собак, натасканных только на живых людей. Если девочки уже были мертвы, эти собаки физически не могли их найти. Они прошли мимо того, что искали.
Третье решение — привлечение экстрасенсов. В Синск хлынули «ясновидящие» со всей страны. Их было больше пятидесяти — шаманы, колдуны, участники «Битвы экстрасенсов». Толпы людей бегали по наводкам этих «специалистов»: копали на картофельных полях, ломали заборы, вскрывали погреба. Результат — ноль. Зато потеряно драгоценное время.
Через несколько дней даже самые наивные поняли: дело пахнет криминалом. Но было уже поздно.
Часть IV. Странные находки и странные люди
По мере того как поиски в лесу и реке не давали результатов, внимание переключилось на село. И здесь начали всплывать детали, от которых становилось не по себе.
«Собачий палач»
В лесу вокруг Синска волонтёры и местные жители начали находить мешки с трупами собак. Кто-то методично отстреливал или травил собак в селе, упаковывал их в мешки и выбрасывал в лесу. Численность сук в селе практически свелась к нулю, кобелей стало значительно меньше.
В криминальной психологии существует понятие «триада Макдональда»: жестокое обращение с животными, пиромания и энурез в детстве часто предшествуют тяжким насильственным преступлениям во взрослом возрасте. Убийство животных — это «репетиция». Человек, который делает это, уже переступил черту. Он знает, как убивать, как упаковывать тела, как незаметно их перемещать.
Следствие не стало рассматривать эту зацепку всерьёз. А ведь «собачий палач» жил в селе. Он был местным. И он уже убивал.
Платье на острове
Во время сенокоса местные жители нашли на небольшом острове в протоке детское платье. Оно было не порванным, ткань не выгорела на солнце, не выцвела. Только загрязнения в области груди и с одной стороны по подолу.
Родственникам показали платье. Мать одной из девочек сразу сказала: «Это не платье моей дочери».
Это была инсценировка. Кто-то намеренно взял чужое детское платье, испачкал его и отнёс на остров, чтобы создать видимость утопления. Цель — увести поисковиков от села к реке. Сделать это мог только местный житель, имевший доступ к детским вещам и знавший, как работает следствие.
Несчастные случаи не инсценируют. Инсценируют преступления.
Загадочное письмо
Ольге Павловне, бабушке Алины, пришло странное письмо от имени некой религиозной организации. Текст был в виде стихотворения: «Ысыах, хорошая пора, лето, и пропали девочки…». Родственники отправили письмо в Следственный комитет. Зацепок оно не дало. Но сам факт его появления — ещё одна странность.
Часть V. Дедушка, который знал слишком много
Гавриил Николаевич Иванов, дедушка Алины, стал одним из главных фигурантов дела с первых часов. И не только потому, что он был последним, кто видел детей живыми.
Его поведение было аномальным.
Он не пошёл искать девочек в лес. Когда всё село поднялось на поиски, Гавриил остался дома. Человек, уверенный, что его внучка заблудилась в тайге, бежит искать её первым. Неучастие в поисках — классический признак того, что человек знает: искать в лесу бесполезно, потому что тела там нет.
Путаница во времени. Он называл разное время последнего контакта с детьми: то ли 19:15, то ли 19:45. Разница в полчаса — это целое «окно возможностей», в которое могло произойти что угодно. В криминалистике расхождение в показаниях по ключевому временному интервалу считается прямым указанием на ложь.
Ложь о машине. Гавриил утверждал, что его автомобиль в тот вечер стоял во дворе. Соседи в один голос заявили: никакой машины там не было.
Странное «признание». Спустя несколько недель Гавриил вдруг «признался», что случайно наехал на девочек задним ходом, а затем закопал их тела в лесу. Он дважды подписывал чистосердечное признание, а потом забирал его обратно. Один раз он даже «привёл» следователей на место в лесу, где якобы закопал детей. Там всё перерыли — ничего не нашли.
В его признание не поверили даже полицейские. Слишком много нестыковок. Слишком странно он себя вёл.
Было два объяснения:
1. Он виновен, но следствие не доработало.
2. Он оговорил себя под давлением — его избивали, угрожали, возили на допросы. В интернете даже появилось фото Гавриила с синяком под глазом. Следственный комитет позже заявил, что повреждения он получил до визита к следователю, а синяк ему «поставила супруга».
Но есть и третье объяснение, которое не озвучивал никто: он мог брать вину на себя, чтобы прикрыть кого-то другого — сына, внука, родственника. Такое бывает в семьях. Материнская или отцовская любовь способна на самые иррациональные поступки.
Часть VI. Бабушка, которая не могла говорить
Ольга Павловна Иванова, бабушка Алины, была учителем математики в местной школе. Женщине за 40, с аналитическим складом ума, привычной оперировать точными данными. Для неё время — не абстракция, а конкретная величина.
И вот что странно: её показания о времени возвращения домой расходились с показаниями мужа. Она называла одно время, он — другое. Для учителя математики забыть или перепутать время возвращения в день, когда пропали дети, — крайне нехарактерно.
Это означает только одно: кто-то из них лгал. Их версии не были идеально синхронизированы.
Но самое поразительное произошло потом.
После исчезновения девочек Ольга и Гавриил перестали разговаривать друг с другом вслух. Они общались через записки, которые тут же сжигали в печи.
Зачем взрослые люди, живущие в одном доме, переходят на записки? Только если боятся, что их разговор подслушают. Или если тема настолько тяжела, что произносить её вслух невозможно.
Через некоторое время Ивановы переехали из своего дома в другой, принадлежащий родственникам. Старый дом просто забросили. Люди не бросают обжитые места в пожилом возрасте без веской причины. Переезд — это бегство от места, которое стало невыносимым.
А 24 июня, ровно через два года после исчезновения внучки, Ольга Павловна умерла от рака.
В психологии есть понятие «юбилейная реакция» — когда человек, переживший тяжёлую травму или носящий разрушительную тайну, испытывает резкое ухудшение здоровья именно в годовщину события. Организм «помнит» дату травмы.
Смерть Ольги Павловны в день годовщины — это не совпадение. Это психосоматический крах человека, который не выдержал груза тайны. Она знала что-то. И это знание её убило.
Часть VII. Цепь смертей
Трагедия в Синске запустила цепную реакцию. После исчезновения девочек деревню накрыла волна смертей. «Похороны за похоронами», — говорили жители. На фоне чудовищного стресса у людей обострились хронические заболевания. Многие «сгорали» от рака, инсультов, сердечных приступов.
Но две смерти выделяются особенно.
Василий Латышев
32-летний сосед, тихий, ранимый, впечатлительный парень. Он любил людей, всем помогал. Когда начался шум, он пошёл искать девочек вместе со всеми. У него была моторная лодка «Меркурий» — он каждый день возил на ней то полицию, то колдунов, то выполнял поручения сельчан. Он был безотказным.
А потом его вызвали в школу, где развернули штаб. И начали кричать: «Признавайся, это ты сделал». Продержали 10 часов, отпустили. На его одежде нашли следы крови — экспертиза показала, что это кровь животного, он забивал поросёнка. В доме и во дворе всё обыскали. Ничего не нашли.
Но его уже сломали. Местный экстрасенс, зажигая спички, поднёс одну к лицу Василия и сказал: «Он убил». И Василий сник. Он стал бояться, что его заберут в тюрьму.
9 мая 2014 года, через 11 месяцев после исчезновения девочек, Василий позвонил другу Ефиму. Тому было не c кем поговорить. После этого Василий пропал. Его нашли на следующий день.
Одни говорили, что он повесился. Другие — что нашли его в сарае с ножом в сердце и петлей на шее. Третьи шептались: сам-то сам, но как он умудрился снаружи дверь запереть?
Судебно-медицинская экспертиза показала суицид. Дело не заводили. Глава села Сергей Логинов позже говорил: «Либо замучила совесть, либо затравили».
Глава села Сергей Логинов
Сергей Логинов был первым, кто организовывал поиски. Он видел состояние людей в первые часы, общался со следствием, с родственниками. Он знал всё, что происходит в селе.
В апреле 2021 года, через 8 лет после трагедии, Сергей Логинов свёл счёты с жизнью. В администрации тут же заявили, что его смерть «никак не связана с исчезновением девочек».
Но два суицида ключевых фигур, прямо или косвенно задействованных в первых днях расследования, — это не совпадение. Это звенья одной цепи. Латышев не выдержал давления. Логинов, возможно, не выдержал груза знания. Знал ли он, что произошло на самом деле? Покрывал ли кого-то? Мучила ли его совесть за то, как была организована «имитация» поисков?
Мы уже никогда этого не узнаем.
Часть VIII. Профилировщики против следствия
В Синск приезжали разные специалисты. Но двое из них оставили особенно глубокий след.
Дмитрий Кирюхин — «охотник за маньяками»
Криминалист из Санкт-Петербурга, научный консультант Главного управления криминалистики СК России. Использовал методику психологического профилирования ФБР. На счету — несколько громких дел о похищениях и убийствах детей.
Кирюхин приехал в Синск в 2013 году и сразу заявил: девочек убили. Он отмёл версии ДТП и несчастного случая. Его вывод: в селе поселился жестокий педофил, который похитил и убил детей.
Его портрет преступника:
- Мужчина средних лет, не вызывающий подозрений, в хороших отношениях с соседями.
- Возможно, проживает в селе всего несколько лет.
- Может быть женат и иметь своих детей.
- Живёт на одной улице с семьями девочек.
- Хорошо знаком самим семьям и девочкам — дети его знали и не боялись.
- У него должно быть надёжное укрытие — погреб, подвал, сарай.
Кирюхин также отметил: «Когда поднялся шум, преступник должен был вернуться и создать себе алиби, то есть принять участие в поисках, засветиться на глазах у всех».
Но позже, в 2022 году, Кирюхин резко изменил риторику. В интервью он заявил: «Моя версия остаётся неизменной… начать с дедушки. Он последний, кто их видел». Опытный профайлер не бросает такие слова на ветер.
Михаил Виноградов — криминальный психолог
Глава центра судебной и социальной психологии, полковник милиции в отставке. Получив фотографии подозреваемых, дома и места предполагаемой пропажи, сделал заключение: «Девочек нет в живых, смерть криминального характера».
Его рекомендации: искать следует в ямах или оврагах с водой, проверить все мотоциклы с колясками, убийца — молодой мужчина из местных лет 20–30.
Виталий Егоров — легендарный якутский сыщик
Полковник милиции в отставке, 30 лет в уголовном розыске. Категорически отверг версию Кирюхина о педофиле: «Меня буквально убило, когда из Санкт-Петербурга приехал какой-то "гуру" уголовного розыска и сказал: "Поздравляю, у вас появился сексуальный маньяк!" Это утверждение дилетанта».
Егоров настаивал: мотив не сексуальный. Преступник — не опытный, а впервые переступивший черту. И главное: «В такой глубинке чужаку невозможно незаметно совершить и скрыть преступление, на практике обычно замешаны свои же».
Он также подчеркнул: главная ошибка следствия — ставка на некриминальные версии в первые дни. Пока искали утопленниц или заблудившихся в лесу, упустили время для поиска возможных захоронений рядом с посёлком.
Часть IX. Почему это криминал, а не несчастный случай
Сложим все факты. Вот четыре железных аргумента, которые практически исключают версию «просто несчастный случай»:
1. Инсценировка с платьем. Платье на острове было не порванным, не выгоревшим, с загрязнениями. Мать одной из девочек сказала, что это не платье её дочери. Несчастные случаи не инсценируют. Это сделал местный житель, имевший доступ к детским вещам.
2. «Собачий палач». Трупы собак в мешках — маркер человека, который уже переступил черту убийства. Он знает, как упаковывать и перемещать тела.
3. Аномальное поведение дедушки. Не пошёл искать в лес. Путался во времени. Лгал о машине. Давал ложные признания. Это поведение человека, который знает больше, чем говорит.
4. Мнение профессионалов. Кирюхин, Виноградов, Егоров — все пришли к выводу: это убийство. Профессионалы такого уровня не делают таких заявлений на пустом месте.
Часть X. Что произошло на самом деле?
Сложив все пазлы, можно восстановить наиболее вероятную картину.
24 июня 2013 года, между 19:30 и 20:00, на территории одного из дворов (возможно, дома Ивановых) произошло нечто, что привело к гибели двух трёхлетних девочек. Это могло быть:
- Несчастный случай (падение в погреб, колодец, под конструкцию), за которым последовала паника и решение скрыть тела.
- Действия третьего лица — местного жителя, которого девочки знали (соседский мальчик, знакомый мужчина, тот самый «собачий палач»).
- Импульсивное преступление, совершённое впервые, без изначального умысла.
После случившегося преступник (или те, кто его покрывал) приняли меры по сокрытию:
- Тела были спрятаны в надёжном месте в пределах села — глубокий погреб, заброшенная яма, подпол, бетон.
- Для отвода глаз было подброшено платье на остров, чтобы направить поисковиков к реке.
- Дедушка дал ложные показания, чтобы создать алиби или прикрыть кого-то.
- Бабушка и дедушка перешли на записки, сожгли их, переехали из дома.
- Бабушка умерла от рака в годовщину трагедии.
Следствие, вместо того чтобы методично проверить каждый погреб и каждый подвал с собаками, натасканными на трупный запах, погналось за ложными целями — лесом, рекой, наводками экстрасенсов. Время было упущено. Стена молчания в селе воздвигнута.
Часть XI. Дело в Москве
Сегодня дело находится в производстве Главного следственного управления СК России в Москве. Это означает, что федеральный центр официально признал некомпетентность или предвзятость местных якутских следователей.
В 2021 году, после жалобы отца Алины Алексея Иванова напрямую главе СК Бастрыкину, в Синск прилетел следователь из Москвы. Алексей спросил: *«Почему же вы раньше не прилетали к нам?»* Следователь ответил: «А мы не знали».
Слухи о возобновлении расследования, новых опросах с полиграфом — всё это говорит о том, что дело не закрыто. Оно «заморожено» до удобного случая. Федералы ждут, когда «свежесть» эмоций спадёт, а у подозреваемых ослабнет бдительность. Или когда кто-то из соучастников решится заговорить перед смертью.
Часть XII. Деревня, которая знала всё
Депутат Ил Тумэна Алиш Мамедов, участвовавший в поисках, сказал страшные слова: «Синскую землю нужно отшаманить. Что-то там не то. Ничего у них там не получается. Всё наполовину».
Это не мистика. Это интуитивное ощущение того, что правда физически находится где-то рядом, но её упорно не хотят или не умеют искать.
Село вымирает. Люди уезжают. Те, кто остался, ненавидят и боятся друг друга и полицию. Никто не заговорит.
Но правда, скорее всего, буквально лежит под ногами — в том самом дворе, в том самом погребе, в той самой яме. И если когда-нибудь в будущем — при сносе старых домов, изменении русла реки, масштабной застройке — будут случайно обнаружены останки, тайна Синска будет раскрыта.
А пока две трёхлетние девочки, приехавшие летом 2013 года дышать свежим воздухом, остаются там, где их оставили. И деревня, которая, возможно, знает всё, продолжает молчать.
И умирать.
***
Алина Иванова и Аяна Винокурова. Пропали 24 июня 2013 года в селе Синск, Якутия. Не найдены по сей день.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:31
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Вчера, 08:31 by EdvinПросмотров: 81Комментарии: 0
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