Тайны Села Алексеевка, его обитатели, неизвестные массам.Однажды я был в деревне Алексеевка Тульской области. Сидя в небольшой избушке, я пытался заштопать штаны. Как вдруг кто-то постучал. Подойдя к двери, я громко спросил:
— Кто там?
Но я не услышал ответа. Это меня насторожило, я схватил вилы и открыл дверь. Как вдруг на меня набросилось малое существо. Вспомнив фольклор, я понял, кто это, это пуганко-потерчатко, проще говоря, Игоша. Его бледная кожа, белёсые глаза заворожили меня.
— Пойдём, там дельце.
Я пошёл за ним. Мы шли по лесам, лугам, но дошли до болота.
— Ну, Сусанин, дальше мы не пройдём.
— Зато тебе есть где искупаться.
Он толкнул меня в болото, и меня начало затягивать в трясину. Я вырвался быстро, а его и след простыл. Пришлось искать путь по памяти обратно. Но, естественно, не всё так просто — Волколак Артёмка меня встретил.
— Эка невидаль! Давненько тут не ходило крестьянушек. Да, Ромашка ходил тут, и я скушал его, вкусный был крестьянин.
— Артёмка, Артёмка, чудо лесное, отпусти меня, Игоша не приводил.
— Ну уж нет, я уже забыл сладкий вкус русских мужиков.
— Волколакушка, ну-ка лучше будь в форме Артёмки.
И тут я пригрозил ему оружием.
— А ну отдай.
Одной рукой он разломал мою вилу напополам, а дальше на осколки.
— Вкусненький мой...
Я побежал по лесу. Там я нашёл избушку на курьих ножках, но решил не заходить, бежал дальше, леса и поля кончились, теперь были выжженные территории. Царство Кощея предстало предо мной. Я понял, что свернул не туда, зато в лесу «Заря» мною был найден Освящённый меч. Я атаковал волколака — он отпрянул и бежал от меня. Кощей Бессмертный подошёл ко мне.
— Крестьянушка-холоп, бойся Кощея, ведь смертушка твоя хорошенькая пришла. Упырём ты моим станешь, да войско моё пополнить, гражданский православный.
Тут подлетела Баба-Яга Костяная Нога.
— Милок молоденький, давай-ка в печь, хорошенький, на хлебушек и мясушко тебя.
И тут я быстро сажусь в её огромную ступу, беру у неё пест и лечу максимально быстро. Я взлетел совсем высоко, что Землю всю видно. Ищу остров Буяна. Искать пришлось долго, на это ушло несколько недель, по Крестьянушка показали его. Там и высокий дуб жители острова Буяна знают где, там я и нашёл подвешенный на «Высоком, Огромном Неимоверном Дубе» сундук, в нём был заяц. Я засунул ему руки в глотку и вызвал ему рвотный процесс. Он выплюнул утку, а у той яйцо было, я распаковал яйцо да иглу нашёл и сломал её. Мир затрясся, сила тёмная померла. Ступа перестала работать с пестом, так что я поплыл на морском корабле с Острова Буяна. Дальше на поезде я доехал с Мурманска до Тулы, а оттуда в Алексеевку, вернулся в тот дом да доштопал штаны, сделал себе новые вилы и был таков. Далее я поехал домой на автобусе.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:00
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Сегодня, 18:00 by Кеззи123Просмотров: 30Комментарии: 0
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