Тайны Села Алексеевка, его обитатели, неизвестные массам.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:00

Причина: Стилистика автора сохранена

Кеззи123 Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:00 by

Однажды я был в деревне Алексеевка Тульской области. Сидя в небольшой избушке, я пытался заштопать штаны. Как вдруг кто-то постучал. Подойдя к двери, я громко спросил:— Кто там?Но я не услышал ответа. Это меня насторожило, я схватил вилы и открыл дверь. Как вдруг на меня набросилось малое существо. Вспомнив фольклор, я понял, кто это, это пуганко-потерчатко, проще говоря, Игоша. Его бледная кожа, белёсые глаза заворожили меня.— Пойдём, там дельце.Я пошёл за ним. Мы шли по лесам, лугам, но дошли до болота.— Ну, Сусанин, дальше мы не пройдём.— Зато тебе есть где искупаться.Он толкнул меня в болото, и меня начало затягивать в трясину. Я вырвался быстро, а его и след простыл. Пришлось искать путь по памяти обратно. Но, естественно, не всё так просто — Волколак Артёмка меня встретил.— Эка невидаль! Давненько тут не ходило крестьянушек. Да, Ромашка ходил тут, и я скушал его, вкусный был крестьянин.— Артёмка, Артёмка, чудо лесное, отпусти меня, Игоша не приводил.— Ну уж нет, я уже забыл сладкий вкус русских мужиков.— Волколакушка, ну-ка лучше будь в форме Артёмки.И тут я пригрозил ему оружием.— А ну отдай.Одной рукой он разломал мою вилу напополам, а дальше на осколки.— Вкусненький мой...Я побежал по лесу. Там я нашёл избушку на курьих ножках, но решил не заходить, бежал дальше, леса и поля кончились, теперь были выжженные территории. Царство Кощея предстало предо мной. Я понял, что свернул не туда, зато в лесу «Заря» мною был найден Освящённый меч. Я атаковал волколака — он отпрянул и бежал от меня. Кощей Бессмертный подошёл ко мне.— Крестьянушка-холоп, бойся Кощея, ведь смертушка твоя хорошенькая пришла. Упырём ты моим станешь, да войско моё пополнить, гражданский православный.Тут подлетела Баба-Яга Костяная Нога.— Милок молоденький, давай-ка в печь, хорошенький, на хлебушек и мясушко тебя.И тут я быстро сажусь в её огромную ступу, беру у неё пест и лечу максимально быстро. Я взлетел совсем высоко, что Землю всю видно. Ищу остров Буяна. Искать пришлось долго, на это ушло несколько недель, по Крестьянушка показали его. Там и высокий дуб жители острова Буяна знают где, там я и нашёл подвешенный на «Высоком, Огромном Неимоверном Дубе» сундук, в нём был заяц. Я засунул ему руки в глотку и вызвал ему рвотный процесс. Он выплюнул утку, а у той яйцо было, я распаковал яйцо да иглу нашёл и сломал её. Мир затрясся, сила тёмная померла. Ступа перестала работать с пестом, так что я поплыл на морском корабле с Острова Буяна. Дальше на поезде я доехал с Мурманска до Тулы, а оттуда в Алексеевку, вернулся в тот дом да доштопал штаны, сделал себе новые вилы и был таков. Далее я поехал домой на автобусе.

Ключевые слова: Кощей Бессмертный Баба-Яга Игоша волколак авторская история

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