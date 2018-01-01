Бойтесь своих желаний (Пролог - глава 2)

Пролог

Глава 1. «Добро пожаловать в «Нью-Торонто отель»

Глава 2. «Это будет идеальный отдых»

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:25

Nik_dk Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:25 by

-Здрасте, мисс Мелнитц! Много призраков вчера поймали?Паренёк в форме почтальона неудержимым вихрем влетел в Пожарную башню. Жанин подняла на него глаза и вымученно улыбнулась.- Да, все ловушки были забиты под завязку, - нарочито бодрым тоном ответила секретарша.А что ещё оставалось делать? Признаться, что уже неделю как не было ни одного вызова? Что средства на счетах охотников стремительно таяли, как снег по весне? Или может быть, стоило пожаловаться парню на плохое настроение всей команды, которая слонялась без дела по офису? Пожалуй, нет. Поэтому Жанин до боли в мышцах растягивала дежурную улыбку, принимая корреспонденцию.- Удачи вам! Нью-Йорку нужны охотники за привидениями!Паренёк упорхнул так же стремительно, как и появился, расточая оптимизм, которому позавидовал бы сам Гарретт Миллер. Жанин фыркнула, перебирая конверты.- Счета, счета. Снова счета, будь они не ладны, - процедила секретарша сквозь зубы.Из стены показалась зелёная голова.- Привет, малыш, - ласково улыбнулась Жанин. – Проголодался? Вот, держи.Жанин выдвинула нижний ящик стола – здесь она держала личные запасы шоколада и крекеров. Лизун радостно пискнул и накинулся на лакомство, словно месяц питался лишь водой и солнечным светом. Похрустывая солёным крекером, он устроился на столе и принялся копаться в письмах вместе с секретаршей.- Одни счета, - вздохнула Жанин.Внезапно, её внимание привлёк один из конвертов. Он был предпоследним в стопке. Светло-зелёный, с маленьким кленовым листочком в уголке, он был совершенно не похож на те, в которых обычно приходят счета и уведомления из банка. Взяв нож для бумаги, Мелнитц профессиональным отточенным движением вскрыла конверт и ахнула. Из его зелёного нутра на стол высыпались билеты на самолёт и письмо, отпечатанное на бумаге того же цвета.«Господа! Приглашаем Вас в новый отель на окраине Торонто…»Жанин ещё раз перечитала всё письмо, отдельно остановившись на таких предложениях: «Мы рады пригласить всемирно известных охотников за привидениями», «Совершенно бесплатно» и «К вашим услугам живописный парк, лучшие номера и весь спектр услуг, предоставляемых отелем».У секретарши загорелись глаза. Торонто! Новый отель! Бесплатно! Интересно, есть ли там номера для молодожёнов? Даже билеты на самолёт прислали на всю команду. Вот повезло, так повезло!- Ребята! – Жанин, стуча каблуками, бежала по лестнице. – Вы только послушайте!Охотники собрались кружком и разглядывали приглашение так, словно видели перед собой диковинного зверя, которого так и тянет потыкать палочкой, дабы убедиться, не померещился ли он. В самом верху письма красовался логотип отеля – гипнотизирующе закрученная спираль.- В нашем отеле любые Ваши желания будут исполнены, - прочитала Кайли. – Ох уж эти рекламные трюки. Наверняка там всё не так радужно, как описывается.- А не всё ли равно, если это бесплатно? – беззаботно ответил Гарретт, который, кажется, уже для себя точно решил ехать. – Что скажете, ребята?- Как по мне, так это отличная идея, - поддержал напарника Эдуардо. – Всё лучше, чем сидеть в Нью-Йорке без работы.- Говорят, Торонто – красивый город, - осторожно заметил Роланд.Теперь вся команда выжидательно уставилась на Игона. Окончательное решение должен был принять босс. Спенглер взглянул на билеты, перевел взгляд на зелёный конверт, затем – на Жанин, сложившую ладони в умоляющем жесте.- Что ж, Лизун, ты остаёшься на хозяйстве, - наконец сдался учёный. – Мы летим в Канаду на все выходные.- Лизун, будь паинькой! – крикнула Жанин, прежде чем закрыть за собой дверь.Таксист уже с опаской поглядывал на странную компанию и нервно сигналил. Железная дверь с щелчком захлопнулась. В тот же момент зелёный комок эктоплазмы с ликующим криком взвился под потолок.- Юууухууу!Просочившись сквозь потолок, Лизун оказался в гостиной, где первым делом направился к стереосистеме. Громкая музыка разлилась по Пожарной башне, сотрясая оконные стекла, и вообще всё стеклянное, что было в офисе. Схватив со стола темные очки, впопыхах забытые Роландом, маленький призрак подлетел к зеркалу. Водрузив очки на нос, Лизун принялся вертеться, пытаясь разглядеть себя со всех сторон.Чего-то не хватало. О! Кто-то бросил на диване галстук. Повязав находку на шее, Лизун снова взглянул на себя в зеркало, сдвинув пальцем очки на кончик носа. Подмигнув самому себе, он пискнул:- Да!Подняв одну руку повыше, второй он ударил по воздуху, изображая игру на невидимой гитаре.***Самолёт приземлился в международном аэропорту Торонто Пирсон точно по расписанию. Отсюда охотникам предстояло добраться до самого Торонто, а там, поплутав по незнакомому городу и, как водится, заблудившись, найти нужную гостиницу. Однако ничего такого не произошло. Приятный сюрприз ждал команду на выходе из аэровокзала.Невысокая стройная брюнетка с миндалевидными глазами стояла на ступеньках, держа в руках табличку с надписью «Охотники за привидениями». Девушка была одета в форму шофера – чёрный пиджак и брюки, на руках красовались белые перчатки, а на голове была фуражка с уже знакомым логотипом отеля. Азиатка улыбалась, выискивая взглядом в толпе тех, кого ей надо встретить.Первым к ней подкатил, конечно же, Гарретт. Кайли услышала, как за её спиной Эдуардо что-то недовольно пробормотал.- Вы охотники за привидениями? – лучезарно улыбаясь, спросила девушка. – Меня зовут Лайза Чонг. Я отвезу вас в «Нью-Торонто отель». Проходите сюда.Охотники, подхватив свои чемоданы, поплелись за девушкой через парковку.- Ребята, я не сплю? – ошарашено спросил Гарретт. – Мы правда поедем на этом?Лайза Чонг остановилась перед длинным чёрным лимузином и открыла одну из дверей, кивком приглашая охотников занять места. Салон был обит красной кожей, удобные диванчики располагались вдоль всего пространства лимузина напротив друг друга. Закинув чемоданы в багажник, охотники забрались в лимузин.- О, какое блаженство после твердых сидений Экто-1, - мечтательно сказала Жанин, устраиваясь поудобнее рядом с Игоном. – Что скажете, ребята? Не зря мы приняли приглашение?- Точно не зря! – поддакнул Гарретт, улыбавшийся как Чеширский кот. – Эй, да здесь шампанское охлаждается! Подставляйте бокалы!- Наконец-то мы нормально отдохнём, - заметил Эдуардо, пытаясь развалиться на диванчике в своей любимой позе.- А то ты так устаёшь на работе, - проворчала в ответ Кайли, которой от таких манёвров латиноса пришлось немного потесниться.- Ребята, только не начинайте опять ссориться, как в самолёте, - взмолилась Жанин.Кайли и Эдуардо недовольно переглянулись. Перепалка в самолёте на самом деле не стоила и выеденного яйца. Просто никто из них не хотел уступать другому место у окошка. Ситуацию спас Роланд, предложив Кайли своё место, но парочка всё равно практически весь полёт перебрасывалась косыми и хмурыми взглядами. А уж когда они пошли забирать багаж…Между тем, лимузин остановился перед самым крыльцом «Нью-Торонто отеля». Это было большое пятиэтажное здание в викторианском стиле, словно сошедшее со страниц какого-нибудь диккенсовского романа. Идеальная лужайка зеленела сочной травой.- Парк расположен с восточной стороны гостиницы и тянется на несколько километров, - пояснила Лайза. – Где-то там должна быть уединённая беседка для свиданий, но я сама так далеко ещё не заходила. В фойе вас встретит мистер Барнс, управляющий. А мне надо загнать машину в гараж.Азиатка снова улыбнулась, ненадолго, буквально на несколько секунд, задержав взгляд на Миллере, отчего тот и сам расплылся в блаженной улыбке. К охотникам уже спешили несколько носильщиков, ловко спускаясь по широкой лестнице.- Вот это сервис! – восторженно воскликнула Жанин, беря Игона под руку.Вся компания поднялась на крыльцо, затем, на мгновение задержавшись в дверях, охотники ступили на натёртый до блеска паркетный пол фойе гостиницы. Навстречу им с распростёртыми объятиями шёл низенький пухленький блондин с блекло-голубыми глазами. Редеющие волосы он старательно «размазывал» по голове, пытаясь прикрыть лысину на макушке. Несмотря на его смешную фигурку, смокинг сидел на нём идеально.- Добро пожаловать в «Нью-Торонто отель»! – сказал он, одаривая охотников несколько слащавой улыбкой. – Здесь любые ваши желания будут исполнены. Уж мы постараемся!- Чувствую, это будет идеальный отдых, - томно протянула Жанин, лёжа на массажном столе.После того, как их заселили в номера, секретарша первым делом уговорила Кайли сходить в SPA-салон. Охотница, чувствуя, что ей надо отвлечься от ссоры с Эдуардо, покорно согласилась. И не пожалела. Хотя сначала намеревалась запереться в своей комнате и не выходить до ужина. Тихая расслабляющая музыка доносилась из колонок, скрытых за ширмой, разукрашенной в японском стиле. Лёгкий аромат благовоний, витавший в воздухе, приятно кружил голову. Мысли об Эдуардо испарились из темноволосой головки. И все другие мысли – тоже. Кайли полностью сосредоточилась на приятных ощущениях и почти не слушала щебетания Жанин.- … странно только, что нас так разбросали по всему отелю, - между тем продолжала секретарша. – Номер Эдуардо расположен на пятом этаже в западном крыле. Твой – как раз под ним. Гарретта поселили так же на пятом, но в восточном крыле, под ним живу я, а Роланд и Игон – на третьем.Кайли, достигшая в этот момент вершин блаженства, ничего не ответила.***- Быть единственными посетителями нового отеля – просто здорово! – заявил Гарретт, потягивая безалкогольный мохито.- Только скучно, - недовольно возразил Эдуардо. – Я ехал сюда за новыми впечатлениями, на симпатичных девушек полюбоваться. А в отеле пусто. Мы, видите ли, первые почётные гости.- Что тебя не устраивает? – удивился Гарретт. – А горничные? Официантки? А Лайза Чонг? – добавил он и тут же прикусил язык – не хватало ещё, чтобы мачо Эдди положил глаз на его прекрасную азиатку.- Горничные, официантки… - передразнил латинос. – Они какие-то… слишком идеальные.- Слишком идеальных женщин не бывает, - философски ответил Миллер.Друзья сидели в кафе, расположенном на первом этаже отеля. Белоснежные скатерти тихонько похрустывали, стоило только к ним прикоснуться. Всё здесь излучало невероятную красоту и свежесть, словно это была не реальность, а рекламный ролик. Даже розовый бутон в вазе с длинным узким горлышком, украшавший стол, был именно таким, каким изобразил бы его безумно влюблённый художник.- Что-то ещё?Голос вырвал Эдуардо из сетей задумчивости. Парень поднял глаза и увидел перед собой официантку. Девушка услужливо улыбалась, глядя на охотника.- Нет, спасибо, - процедил латинос сквозь зубы и поспешно ушёл.- Мисс, прошу простить моего друга, - тут же галантно сказал Гарретт, подъезжая к официантке. – Он просто сегодня поссорился со своей… то есть, не совсем своей… в общем, с девушкой.Официантка понимающе кивнула и, изящно приподняв левую бровь, спросила:- Ещё мохито?***Выйдя, наконец-то, из уютного кафе (И что тут Эдуардо не понравилось? Слишком всё стерильное видите ли!), Гарретт покатил к выходу. Проехав через фойе, радостно улыбнувшись вездесущему мистеру Барнсу, Гарретт оказался на улице.«Какой воздух свежий! Я уже забыл, что он такой бывает, - подумал Миллер, глядя по сторонам. – А почему бы не посмотреть парк? Что там Лайза говорила про беседку для свиданий?» Мысли его с беседки переключились на саму девушку. Где она сейчас, интересно? Может, встречает в аэропорту очередных гостей? Гарретт закрыл глаза и попытался представить себе её лицо. Внезапно прямо рядом с ним раздался голос самой Лайзы:- Мистер Миллер! Принимаете солнечные ванны?- Просто вышел подышать свежим воздухом, - слегка смутившись, ответил охотник, исподволь разглядывая девушку.- Не хотите ли небольшую экскурсию по Торонто? Я могу быть вашим гидом, - предложила Лайза, снимая с головы свою фуражку.Глядя, как прямые и блестящие волосы рассыпаются по плечам, Гарретт сглотнул внезапно подступивший с горлу комок. Это был идеальный момент.- И много у вас в Торонто достопримечательностей?- Хотите увидеть Си-Эн Тауэр? С неё открывается чудесный вид на город.- Звучит заманчиво, - улыбнулся Гарретт, галантно пропуская Лайзу вперёд.***Было уже около пяти вечера, когда Кайли, наконец, добралась до своего номера. Игон, похоже, закуклился в своей комнате, собираясь что-то почитать, и Жанин бродила по отелю как неприкаянная – ни дать, ни взять Кентервильское привидение. После SPA Кайли, как послушная дочка, сходила с секретаршей в кафе, где они встретили Роланда и все вместе перекусили. Девушка даже была рада, что весь день провела с Жанин. Только сейчас она поняла, что всё это время совершенно не вспоминала об Эдуардо.А вот теперь, переступив порог своего номера, вспомнила. «Упрямый, как осёл, - с горечью подумала она, разбирая чемодан. – Что ему мешало уступить мне место в самолёте? Он же даже практически не смотрел в окно!» Кайли поспешно распихивала вещи по полкам в шкафу. Шкаф был большой, кровать – тоже. Это вообще был двухместный номер и, судя по розовым шёлковым простыням, предназначался для молодожёнов.«Странно, что меня поселили сюда, - подумала девушка. – Интересно, какой номер достался Эдуардо? Ох, зачем я снова про него вспомнила! – Кайли хлопнула себя по лбу, мысленно возвращаясь к ситуации в самолёте. – И ведь даже не извинился!»Девушка живо представила себе картину, от которой в ней сразу же взыграла женская гордость. Вот Эдуардо Ривера стоит перед ней на коленях и, протягивая к ней руки в умоляющем жесте, просит простить его. Внезапно за её спиной раздался какой-то шорох. Кайли резко обернулась:- Эдуардо?!Охотница в недоумении разглядывала парня, стоявшего перед ней на коленях.- Прости меня, Кайли! – жалобным голосом сказал латинос, протягивая к ней руки.- Как ты сюда попал? – продолжала злиться Кайли. – А, поняла, наверное, я не заметила, что разговариваю вслух, а ты подслушал, - заводилась девушка ещё больше. – Это отвратительно! И перестань тянуть ко мне свои руки, Эдуардо Ривера!Но латинос всё продолжал молить о прощении.- В конце концов, это просто смешно! – крикнула Кайли и внезапно осеклась.Приглядевшись внимательней к латиносу, вглядевшись в его глаза, девушка вздрогнула. Ладошки похолодели от внезапной догадки.- Эдуардо, - чуть слышно сказала Кайли, отступая к журнальному столику в углу. – Эдуардо, почему ты не моргаешь?Автор: Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями странность отель

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