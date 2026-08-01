Лунатик

Новость отредактировал Летяга - 1-08-2026, 15:08

Причина: Стилистика автора сохранена

WORLDOFNAILS Просмотров: 102 Комментарии: 0 +1 1-08-2026, 15:08 by

Моя мать — лунатик. Все семнадцать лет, проведенных у моих родителей, периодически происходили ситуации, когда моя дорогая мать вела себя крайне странно по ночам. Днем она была прекрасным, заботливым человеком, а ночью, когда все в доме ложились спать, могла делать странные вещи. Я хочу поделиться с вами несколькими неприятными историями.Первая произошла зимой, когда мне было девять лет. Я проснулся посреди ночи и увидел фигуру в углу комнаты. Из окна шел лунный свет, благодаря чему я мог её разглядеть. Она стояла в одной ночнушке. Волосы растрёпаны. Глаза широко открыты. И еще улыбка. До самых ушей. Я испугался. Заорал на весь дом. Спустя пару секунд она словно пришла в себя и направилась ко мне. Было заметно, как в её глаза вернулась ясность, как моя мама вернулась. Она стала успокаивать меня, подумав, что у меня был кошмар, и даже не задумалась о том, как пришла в мою комнату так быстро.На следующий день, когда мама ушла по делам, я спросил у отца о событиях прошедшей ночи. Рассказал лишь, что видел ее в моей комнате ночью и поэтому закричал. Он поведал, что это нормально и называется «лунатизмом», и не нужно пугаться, если подобное произойдет вновь. По своей детской наивности и любви к близкому человеку я действительно решил поскорее забыть об этом. Тем более большего подобного в ближайшие недели не происходило, поэтому эта история превратилась в ночной кошмар. До следующего инцидента.Следующее событие произошло, когда мне было лет двенадцать. Была жаркая летняя ночь. Старый китайский вентилятор разгонял духоту в моей комнате. В то время у меня появился телефон, и я любил баловаться им, сидя в интернете практически до утра во время летних каникул. Так снова я услышал шум посреди ночи. Кто-то ходил по дому. Поскольку родители, конечно же, запрещали мне глазеть в телефон по ночам, то я уже приготовился спрятать телефон под одеялом и притвориться спящим. Но шаги как будто бы переходили из угла в угол в течение долгого времени. Затем появилось тихое-тихое пение. По голосу мне стало понятно, кто это был. По телу пошли мурашки. Как назло, мой вентилятор отключился. Такое периодически случалось из-за его неисправности. Постоянный шум в моей комнате перешел в тишину, которая привлекла ее внимание. Она открыла дверь. Я притворился спящим. А она стояла. Продолжала стоять. Я приоткрыл глаза и увидел ее фигуру, стоящую в дверном проеме. Стояла не шевелясь, словно статуя. Но даже так она как будто приближалась к моей кровати. Я словно мог чувствовать ее присутствие рядом со мной. С каждой секундой мне становилось все страшнее. Началась небольшая дрожь. Наконец я услышал, как дверь закрылась. Тогда я открыл глаза. В комнате было пусто.Всю ту ночь я не спал. На утро я спросил у матери, зачем она ходила по дому ночью и заходила в мою комнату. Мама посмеялась и сказала, что мне это приснилось. Папа же бросил на меня многозначительный взгляд, как бы призывая не поднимать эту тему. Я снова послушался. От усталости и стресса мне оставалось только отправиться спать.Последний такой случай произошел, когда мне было пятнадцать. Снова середина ночи и странный шорох. Только в этот раз кто-то вышел из дома. Вместо того чтобы пойти проверить, я решил выглянуть из окна. Чутье меня не подвело. Я увидел ее, стоящую на нашей подъездной дорожке. Снова в ночнушке, с растрепанными волосами и босыми ногами. Она стояла и смотрела на луну, медленно покачиваясь из стороны в сторону. Даже с такого расстояния можно было услышать ее пение. Так она простояла почти час. Я несколько раз пытался сфотать ее и снять на видео. Но было слишком темно для съемки без вспышки на дешевую камеру телефона. Наконец я не выдержал и пошел будить отца. Он как будто бы без слов все понял, вышел на улицу, взял ее под руку, что-то прошептал и повел в дом, где уложил в постель.Утром я решил спросить его более подробно. Тогда он с неуверенностью поведал, что еще с начала их отношений заметил ее странное поведение, и не раз он видел ее то в углу, то на кухне, то на улице. Много раз рассказывал матери об ее «особенности», а она каждый раз отмахивалась, ссылаясь на отцовские кошмары. Говоря об этом, я уловил, как он словно еще что-то утаивал. Я это заметил и спросил, в чем дело. И тогда он признался, что однажды, несколько лет назад, он увидел меня посреди ночи.Я стоял у окна. Глядел на луну. Напевал себе под нос.

Ключевые слова: лунатизм мама ночь. луна

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