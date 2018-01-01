Свадебный "Бум!", часть 1

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:55

Nik_dk Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:55 by

- Охотники за привидениями, - Жанин прижала телефонную трубку к уху, пододвинула поближе блокнот и приготовилась записывать адрес. – Уже выезжаем. Ребята, у нас вызов!- Ну, что там опять? – Эдуардо был недоволен тем, что его снова отвлекают от телевизора.Остальная команда уже собралась возле Экто-1.- Звонила расстроенная невеста, - Жанин заглянула в свои записи. – Какая-то крайне недобрая фея расстроила ее свадьбу и чуть не поджарила половину гостей огромными огненными шарами.- Огромными? – в горле Эдуардо будто застрял комок.- Девушке подпалили подвенечное платье и не дали произнести клятву верности любимому. Конечно, она в шоке и может преувеличивать насчет их размера. Удачи, ребята!Роланд вдавил педаль газа в пол, и Экто-1 резво вынырнула из пожарной башни, удачно вписавшись в поток машин. Сирена на крыше завывала через раз. Её уже давно надо было починить. Роланд в очередной раз напомнил об этом самому себе. Эдуардо отбивал пальцами такт только что услышанной песни. К счастью, ехать было недалеко.- Это здесь, - Роланд свернул на дорожку, ведущую к большому дому в викторианском стиле.Навстречу охотникам выбежала невеста. Утром она наверняка выглядела божественно. Сейчас же на пышном, некогда белом, а ныне грязно-сером платье виднелись подпалины, фата болталась клочьями, а от свадебной прически остались одни воспоминания.- Она только что скрылась, - девушка говорила сквозь слезы. – Да, вот только что была здесь, разбрасывала огненные шары, как вдруг – бац! – растворилась в воздухе. И этот мерзкий смех! О! Я больше никогда не выйду за-а-амуж!Последние слова заглушали рыдания.- Ну что вы, только подправить макияж, переодеться и можно снова к алтарю, - неуклюже попытался успокоить ее Гаррет, но поймал на себе хмурый взгляд Кайли.- Я её успокою, а вы поговорите с другими свидетелями.Кайли усадила девушку на скамейку. Остальные двинулись в сторону дома. Искать жениха долго не пришлось. Он сидел на ступеньках, обхватив голову руками. Выглядел он ничуть не лучше своей второй половинки. При виде охотников он резко вскочил.- Слава богу, вы приехали! Вы должны поймать её, иначе Адель никогда не выйдет за меня замуж, а ведь мы так любим друг друга!- Успокойся, приятель, - Эдуардо положил руку парню на плечо, заставляя его снова сесть на ступеньки. – Расскажи по порядку, что произошло.Роланд и Гаррет начали обходить вокруг дома, стрелка на счетчике скакала как сумасшедшая.- Сначала все было прекрасно. Мы собрались возле машин, чтобы ехать в церковь, - жених уже почти успокоился, пригладил волосы и начал говорить более связными предложениями. – Вокруг бегал фотограф, всё снимал. И вдруг появилась она – эта фея. Ну, то есть сначала она выглядела как фея. Такая, знаете, как в сказках описывается, – розовое платье всё в оборках и рюшах, шляпка на голове, в руках волшебная палочка… Она сказала: «Желаю счастья! Желаю счастья!». Взмахнула палочкой, и начался фейерверк. Только через пару секунд этот фейерверк превратился в огненные шары. И они летели прямо на нас! А фея уже не была такой милой, она стала похожа на высохшую мумию, глаза горели. А еще этот жуткий смех!Парень замолчал, переводя дыхание. Тут подошла Кайли.- Адель увезли в больницу, - сказала она. – У бедняжки нервный срыв.- Вы должны поймать это существо! – у жениха снова затряслись руки. – Иначе мы никогда не поженимся. Адель сказала, что пережить такое еще раз она не сможет. Ведь это не первый такой случай.- Что?! – Кайли и Эдуардо вскрикнули одновременно и переглянулись.- На прошлой неделе наши знакомые также хотели пожениться. Мы были приглашены к ним на церемонию. И там тоже появилась эта фея! И тоже были эти огненные шары!- Но почему об этом ничего не известно? – Кайли была озадачена.В таких случаях люди всегда звонили охотникам.- Они решили, что это чья-то дурацкая шутка, - жених пожал плечами. – Мы с Адель и сами так думали, до сегодняшнего дня.По дороге в офис Эдуардо никак не мог успокоиться.- Нет, вы их слышали?! Страшная ведьма, метающая файерболы, - это чья-то «дурацкая шутка».- Эдуардо, они ведь не могли подумать, что на их свадьбу может прилететь привидение, - резонно заметила Кайли. – Ни одна невеста не будет думать о таких вещах в день собственной свадьбы. Да и жених, пожалуй, тоже.В пожарной башне их ждал еще один сюрприз.- Ребята, - Жанин была взволнована. – Как только вы уехали, поступил еще один звонок с жалобой на огненные шары. Ситуация та же самая – свадьба. Игон поехал поговорить с очевидцами.- Еще одно нападение? Получается, уже третье, - удивился Гаррет.- Похоже, мы имеем дело с призраком девятого уровня, который за что-то ополчился на молодоженов, - подвел итог Роланд.- Ты прав, - в пожарную башню вошел Игон. – Осталось только выяснить, когда он появится снова, и как его поймать.

Ключевые слова: Привидения охотники фея свадьба огни огненные шары

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