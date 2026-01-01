Я хочу выйти из игры!

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:06

Причина: Стилистика автора сохранена

ya_tuta Просмотров: 53 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:06 by

Доброго времени суток. Хочу поделиться тем, что сегодня испытал лично.Рано утром, с 4 часов утра я проснулся и бодрствовал, сделал пару дел, вернулся домой около 7 утра и лёг спать.Сразу скажу, сон немного глупый, но дело не в сюжете сна.Итак, мне снится сон, где я внутри компьютерной игры Minecraft, бегаю по каким-то большим шахтам, собираю ресурсы и так далее. Пещеры были довольно большие и какие-то пустые. И вот я заперся в более-менее светлой пещере, оставил щель, чтобы наблюдать. Только я решил, что буду делать, как слышу, что кто-то ко мне приближается, и смотрю в щель, которую я оставил. Сначала я обрадовался, подумав, что это мой друг, с улыбкой смотрю туда, а там какая-то довольно старая бабушка, очень мерзкая и страшная на вид, в светлом халате, ползком перебирается и ползёт в мою сторону. Типичный такой кошмарный сон.Конечно, я не обрадовался такому событию, мне стало страшно, и решил как бы «закрыть игру».Я ОЧЕНЬ БЫСТРО попытался избавиться от «игрового процесса» (хотя во сне это для меня это казалось реальностью), резко, силой мысли «нажал» клавишу паузы и «выйти из игры».Далее происходит следующее:Видимо, мой мозг не ожидал столь резких действий и не придумал, что делать дальше, и впал в оцепенение. Моё поле зрение стало разделено как-то криво по диагонали. Моя реальность «не прогрузилась». Моё поле зрения разделилось примерно пополам. В верхнем правом углу я видел «остатки» игры, какие-то битые большие пиксели, похожие на помехи, и там была видна эта бабушка, пытающаяся пробраться ко мне. В то же время в нижнем левом углу я видел часть текстуры своего дивана, где в данный момент спал.Получается интересная ситуация. Я завис между сном и явью, понятия не имея, что делать, и меня охватило чувство ужаса. Я не мог выбраться, мозг словно оцепенел. Всё, что я мог, это мыслить. Первое, что пришло в голову, звать на помощь. Кого? На ум пришел только Бог. Я начал что-то бессвязно и быстро торопливо причитать вроде «Боже, спаси, Боже, помоги», но мне это не помогало. В дальнейшем я каким-то чудом вспомнил известную молитву «Отче наш». Как только я дошёл до слов «Да придёт царствие твоё», с меня сняли оковы и я проснулся.Вот такая вот история. Может, и смешная, но, может, и правда молитвы помогают. Ещё появилась мысль про нереальность нашего мира, что наша жизнь — это всего лишь... симуляция. А я просто словил баг.

Ключевые слова: сон страшилка симуляция Minecraft игра Бог молитва

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