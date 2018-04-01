Экстремальные охотники за привидениями
Этому великому сериалу 1 сентября 2017 года исполнилось 20 лет. Увидел Эстримов впервые в первом или во втором классе в конце 90ых по ОРТ. Точнее прочитал в расписании, что есть такой мультсериал и начал записывать на видеокассету, так как во время показа учился. Ошибся в настройках и не записал первые 5 минут, но потом всё настроил. И первой записанной серией, была серия про сфинкса, которая как оказывается, является тридцать седьмой. Всего записал меньше половины. Наиболее полно увидел по СТС в первой половине нулевых.
По поводу дубляжа. Хоть я в детстве застал ОРТшный вариант, мне более нравится СТСный вариант, а не ОРТшный. Из-за голоса Кайли. Озвучивала её в ОРТ вредная старушонка с противным голосом, тогда как в СТС более подходящий молодой и на мой вкус каноничный голос. Только недавно послушал оригинальный голос от Тары Чериндофф (Стронг). Он прекрасен и сексуален. В оригинале очень хороши рычания демонов. И не надо было дубляжистам кряхтеть и пыхтеть вместо них.
Более того я увидел первыми именно Экстремальных Охотников за привидениями, потом два фильма, а Настоящих Охотников только в начале нулевых и то не более двух десятков серий. Так что для меня Экстримы более каноничные охотники, чем Уинстон, Рэй, Игон и даже Питер. Для меня главная пара это не Питер/Дана или Игон/Жанин, а Кайли/Эдуардо.
Первые фильмы ужасов я видел в старшей группе детсада или в первом-втором классе. Это были – Кошмар на улице вязов 3 (запомнился момент, когда Фредди использовал Джоуи в качестве письма для Нэнси), Пятница 13 (запомнилось только начало), Рассвет Мертвецов (думал, что обгорелый мертвец на обложке кассеты, какой-то главный монстр, но оказалось это не так), Восставший из ада 4 (то ли детское восприятие сильное, то ли действительно так, но 4 часть на мой взгляд лучшая и надо начать смотреть сагу про сенобитов именно с неё), Зомби 2 от Лучио Фульчи (да-да, тот знаменитый фильм, в котором повесился католический священник, сверлили голову парню, а девушка блевала своими внутренностями) и ещё десятки фильмов ужасов, которые теперь оказываются имеют рейтинг 18+.
Поэтому неудивительно, что мультсериал мне тогда очень понравился. Атмосфера как из лучших фильмов ужасов. А отдельные серии на уровне знаменитых фильмов ужасов. Крайниак по красивости мордахи не уступит Пинхеду и Безликому. Лепрекон из мультсериала, такой же вредный, злой и забавный, как и Лепрекон из фильмов. Морфей издевается над своими жертвами во сне, также как Фредди Крюгер. А про местного исполнителя желаний и вовсе молчу. Он «фирменно» исполнял желания своих жертв. А Эдуардо и вовсе в кота Кайли засунул.
Новая команда имеет дела в основном с демонами и богами. В отличие от старых, которые сталкивались в большинстве случаев, с простыми призраками. Новые демоны по силе на уровне Хэллоуина, который не был слабаком. А финальный призрак Бермудского треугольника уделывает Катулу (лично для меня Катулу всегда был Катулу, а не Ктулху), Древнейшего из СССР, Ми-Кра и Игрока из 5 сезона 20 серии.
Высушенные люди из 16 серии. Вынутые скелеты у людей в 28 серии. Выдранные глаза из 10 серии. И всё это показывали в детском мультсериале. Подозреваю, что некоторые взрослые и сейчас будут смотреть с ужасом. А то и кошмары видеть. Или не смотреть вообще. Мрачный опенинг. Утробное завывание в финальных титрах. Как жаль, что сериал длился всего 1 сезон. И было в нём 40 серий.
Подозреваю, что этому поспособствовали фанаты Настоящих Охотников. Ожидали увидеть весёлые приключения старой шайки, а увидели похождения новой стаи. Весёлые шутки и забавных призраков. Вместо этого мрачная обстановка и ужасные демоны. Одни клоуны чего стоят. Хотя им жаловаться не надо. Игон и Жанин в строю. Лизун такой же веселый и забавный, как и раньше. Стал более умным – победил Эдуардо в настольной игре. Ответственнее – геройски спас город от торнадо и затолкал призраков в Хранилище, пожертвовав собой. Не говоря уже о финальном возвращении Настоящих Охотников.
Фиговые Охотницы по всем показателям и в подмётки не годятся не только оригинальной дилогии фильмов, но и мультсериалам. Даже «Лизун и настоящие охотники за привидениями» и то лучше. В качестве аргумента в пользу фильма говорят о новых изобретениях. Так у Настоящих полно изобретений – Экто-2(вертолёт), межпространственный портал, экспериментальный прибор из-за которого Игон оказался в теле Лизуна и многое другое. А Экстримы с первой же серии демонстрируют изобретения – маяк духов (в Настоящих такой прибор ещё не был изобретён), вакуумный прибор для призраков, перчатки для материализации астральных тел и даже дефибриллятор для призраков.
В главной фишке – политкорректности, фильм уступает Экстримам. Ведь в сериале есть латиноамериканец Эдуардо и белый, но инвалид-колясочник Гарретт. А среди Фиговых Охотниц латиноамериканки и инвалидки нет. Собственно перехожу к главным персонажам сериала.
Гарретт Миллер – белый американец валлийского происхождения, паралитик с рождения, учится на психотерапевта, увлекается экстремальными видами спорта, по характеристике ФБР «комплексует от своей неполноценности и втайне ненавидит общество», обожает шоколадные батончики, боится замкнутого пространства, самый жизнерадостный из Охотников, имеет нереализованные литературные амбиции. Написал труд на сорок страниц о себе любимом. О том, как он отважно расправляется с привидениями и заводит знакомства с девушками, в то время как его друзья погибают на первых же страницах моля о пощаде. Его девушка – Персефона из людей-кротов.
Роланд Джексон – афроамериканец, увлекается оперой и игрой на скрипке, главный среди Охотников по технике после Игона. Изобрёл уплотнитель мусора и адскую машину. По характеристике ФБР - «легко подпадает под чужое влияние». Имеет свою машину – синий Форд Мустанг. Главный водитель Экто-1. Хотя другие тоже хотят быть за рулем Экто-1. Четыре раза был Эдуардо, хотя у него нет водительских прав. Кайли (единственная, кроме Роланда, у кого есть права) была за рулём три раза и то, сидя на книгах, в качестве подкладки. И даже Гарретт хочет за руль. Имеет младшего брата. Боится неисправной техники. Хакер. Любит Сирену. Дважды мешал Кайли и Эдуардо поцеловаться.
Эдуардо Ривера – латиноамериканец, имеет старшего брата-полицейского, любит панк-музыку, побывал в Хранилище, в шкуре кота Кайли, был клоуном-вампиром смеха, выброшен из тела, ненавидит майонез. Боится облысения и смерти. По характеристике ФБР - «бездельник с деструктивными наклонностями». Читает книги ужасов. Фирменные фразы – «Я - ученый» и «возможно он мертв». Главный талант – выводить из себя Кайли. Любит Кайли.
Кайли Гриффин – хардкорный исследователь всего потустороннего и оккультного. Её превосходят только Игон и Рэй, и то в силу более солидного возраста и опыта изучения паранормального, ведь ей всего 17 лет. Готичненькая, родители разведены, была одержима демоном Акирой, имеет кота Язычника, боится личинок, червей, пауков. Не крикунья, не любит умолять и смеяться. Главный чирлидер 8 класса. Имеет одновременно и синие, и черные волосы. Конспиролог, эсхатолог, сторонница теории палеоконтактов. Побывала в будущем. По характеристике ФБР – «маньяк-одиночка». Любит/ненавидит Эдуардо.
Если кто-то поклоняется Гайке, то я поклоняюсь Кайли. Полюбилась мне, как только увидел её. Особенно после серий про страхи и желания. Кайли секс-символ моего детства.
Сериал начинается с того, что метростроевцы случайно освобождают древнего шумерского демона Акиру. Первый противник аналогичен Гозеру. И главное получше и покруче Фигового водопроводчика. А также является отсылкой к первой серии второго сезона «Не открывать до судного дня», где метростроевцы открыли дверь в ад. Кстати моя самая любимая серия и на мой не скромный взгляд самая лучшая из всех 140 серий 7 сезонов «Настоящих Охотников за привидениями». Одни демонические поезда чего стоят! И в той серии Игон читал на шумерском, и здесь прочитал шумерские записи об Акире. Уж лучше бы экранизировали «Темноту в полдень», чем выпускали подделку.
Хотя не знаю. Может так и лучше. Учитывая как всё вышло. Если бы уважали фанатов, то экранизировали бы Экстримов. Пригласили бы хардкорных фанатов. Отобрали бы на фан-сообществах Экстримов. Там придумали бы экзаменационные вопросы, типа: «Сколько раз Кайли водила Экто-1?» Ответ: «2 раза. В 26 серии, когда из-за обратной психологии Гарретта. Роланд отказался от задания и на его место села Кайли. И во второй раз в 27 серии про радиоактивного демона. И никаких гонораров. Оплатить дорогу, еду и крышу над головой. Так отсеются всякие мимопроходящие жулики и останутся только энтузиасты. За то взамен фанаты получат абсолютную тоталитарную диктаторскую власть – от подбора актёров до выверения каждого миллиграмма сценария. Вроде Райтман так и хотел сделать, но руководство Сони зарубило проект и выпустило Фига. По этому по праву заслужили провал кассы.
Скачать сериал можете здесь: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1020259
Авторы: Фил Барлоу, Джей Клайн.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:38
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Сегодня, 08:38 by Nik_dkПросмотров: 31Комментарии: 0
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