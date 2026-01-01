Радио Пхеньяна

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:38

Причина: Стилистика автора сохранена

Яна Юровская Просмотров: 0 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:38 by

Когда я работал послом РФ в Пхеньяне с 2004-го по 2015-й, я любил иногда слушать радиоволну Северной Кореи, слушал её в основном по вечерам. Интернет в конце нулевых и начале десятых практически не проникал на территорию самой закрытой страны, потому и приходилось довольствоваться радио. Странное, в чём-то даже извращённое удовольствие, скажете вы наверняка, и в целом вы будете правы. Мне в какой-то момент искренне стало нравиться слушать эти эфиры, помимо игр в шахматы поздно ночью и чтения книг, это был крайне приятный досуг. Но в какой-то момент по долгу службы я вынужден был уехать в Новосибирск, и время, проведенное с корейским радиоприемником, временно завершилось. Но спустя полгода я включил «Голос Кореи» снова. Именно в тот вечер 2007-го я услышал то, чего не должен был слышать. Но для начала предлагаю рассказать о самом радио как таковом. В целом, это была самая обычная волна. Эфир её состоял из классической музыки, военных маршей и выпусков новостей в духе Юрия Левитана. Благодаря знанию корейского языка удавалось прекрасно понимать всё, о чём они говорили. Безумной пропаганды об уничтожении злобной Америки и Европы почти никогда и не было. В основном были региональные новости, ну и критика в сторону политических действий Японии, а конкретно, неоднозначные их оправдания преступлений во Второй Мировой на государственном уровне. Так, в 2006-м Япония упоминалась в негативном ключе ровно тридцать четыре раза. Я это подмечал, но уже совсем не помню зачем.Кстати о местных праздниках на радио. 1 января празднуется у корейцев «Соллар», ну или по-нашему Новый Год. Вы не знали? Так вот, знайте! В этот день можно было услышать у них даже пару рождественских песен от Бобби Хелмса. 15 апреля также праздновался День солнца. Музыки как таковой не было, но зато были торжественные речи северокорейской элиты в честь дня рождения Ким Ир Сена, да и только. Ну а 27 июля – в день победы в Отечественной освободительной войне звучал постоянно Газманов с песнями о России. Всё это было крайне забавно, но вернёмся же к теме, когда спустя полгода я решил включить Корею снова. Как раз к апрелю 2007-го обстановка с южанами вновь стала накаляться, и вдоль границ обоих государств началось новое вооружение с ядерными боеголовками. Мировые СМИ активно говорили об этом, а президент наш обещал начать эвакуацию с Приморья местных граждан, но только с условием, если граждане наши очень этого захотят. Абсурд на этом не заканчивался, и, прикоснувшись к старому радиоприёмнику, я стал настраивать нужную волну. Поймав наконец её, классическая музыка звучала целыми сутками. Так прошло где-то три недели. Ни новостей, ни обращений от правительства, ничего не было. Только одна и та же однообразная музыка. И вот наступил канун «Дня Солнца». На часах было девять вечера по местному времени, и я наконец услышал голос корейского диктора:- Граждане Великой демократической народной республики Корея. Сегодня, ровно в час ночи, враг нанёс ракетные удары по крупным городам нашей страны, а японские, американские и предательские силы юга уже стоят под Пхеньяном. Наши бравые воины уже держат оборону против империалистических объединённых сил, но в случае поражения каждый гражданин должен быть обязан:Первое – сопротивляться врагам всем, чем только можно. В бою пригодятся ножи, палки, камни, самодельные орудия, сделанные из любых возможных материалов. Страшный суд должен будет продолжаться несмотря ни на что.Второе – женщины, старики, дети до восьми лет должны быть готовы к «великому самопожертвованию». В случае самого худшего сценария и полного уничтожения нашего государства, каждый обязан из всех перечисленных взять капсулы с ядом, что хранятся и передаются через поколения со времён освободительной войны. Каждый должен будет употребить яд. Семьям же из высшего руководства страны необходимо пришить свою плоть лесками к другой родной плоти и ждать своего часа вплоть до красного рассвета. Враг должен видеть нашу сплочённость и силу даже в самые мрачные часы.Ну и третье – не поддавайтесь страху. Любое паническое настроение будет приравниваться к дезертирству. Наша война будет продолжаться даже когда тело великого Ким Чен Ира сгниёт и превратится в пепел. Готовьтесь!На этом речь корейского Левитана прервалась. Где-то пару минут на фоне слышались выстрелы и душераздирающие женские крики. Потом было очень долгое молчание, пока к середине следующего дня не прозвучали наконец первые торжественные речи министров в честь наступившего «Дня солнца». Стоит ли говорить, что я был безумно удивлен услышанному? Никаких объяснений от властей, само собой, не было, не говоря уже о каких-то альтернативных боях за Пхеньян. Что это было, я и по сей день не могу объяснить. Однако уже через сутки напряжение между Северной и Южной Кореей полностью спало, а в СМИ больше к этой теме не возвращались. Могло ли это как-то быть связано? Честно говоря, тоже не знаю. Я уже давно не был в Корее, и, вспоминая тот вечер, меня одолевают мрачные мысли на фоне некоторых последних событий. А что, если в случае военной эскалации все мировые элиты не прикажут однажды и нам пойти на «великое самопожертвование»? По крайней мере, по радио «Голос Кореи» я таких призывов больше не слышал, вплоть до 2015-го года.Да, одиннадцать лет меня там уже как нет, а вот привычка слушать радио осталась. Теперь это уже наше, родное. И вот сегодня вечером, после долгого молчания Радио Москвы, мне вновь кажутся в грядущем обращении страшно знакомые нотки. Очень возможно, что сегодня что-то объявят, и это что-то будет очень важное. Впрочем, буду ждать дальше.

Ключевые слова: война Севера и Юга война радиоволны радио Корея аномалии авторская история

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