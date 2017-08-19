Basiliscus. Или удар головой. Глава 3

Глава 3. "Надо проверить что там!"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:16

Nik_dk Просмотров: 25 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:16 by

Не успев выйти из комнаты, Эдуардо услышал, как что-то грохнулось. Обернувшись, парень понял, что грохнулась Кайли. Да не просто грохнулась, а в обморок.Ривера кинулся к девушке. Она была бледная, как мел. «Она постоянно бледная, но не настолько ж» - подумалось парню. Он взял её на руки и положил на диван. «Какая она легкая! Нет, ей точно нужно набрать пару килограммов!». Кайли выглядела беспомощно, и было в этой беспомощности что-то такое…Тут до Эдди дошло, что он уже минут пять стоит на коленях возле дивана и любуется КАЙЛИ ГРИФФИН! А с другой стороны, что тут такого? Если говорить откровенно, он в нее влюблен, уже давно, с тех пор, как впервые увидел в аудитории. Эдуардо боялся признаться в этом даже себе. По какой причине? На этот вопрос он не знал ответа. Ривера вспомнил первую встречу, на курсах у Игона. «Это как ложку меда съесть». Бррр… как я мог вести себя так по-идиотски?Вдруг, его осенило, что пока он размышлял, Кайли пришла в себя, и некоторое время за ним наблюдает. В ее взгляде было что-то не то. Что-то примешивалось к тому ясному взгляду темных глаз, что-то непривычное, непонятное. Это заставило Эдуардо броситься в омут с головой.— Кай, ты очнулась, — на удивление неуверенно начал бормотать парень, — я обернулся, а ты лежишь бледная…как смерть, — он замялся. — Послушай, я знаю, мы с тобой никогда раньше особо не ладили, но это из-за того, что я тебя…Договорить он не успел. Реакция девушки оказалась странной. Она завизжала, вскочила с дивана и бросилась наутек.***Блин голова раскалывается. Что вообще творится? Где я нахожусь? Так. Стоп. А кто я?! Как меня зовут? Ой, мама. Ничего не помню. ДА, КТО Я ТАКАЯ? Так, рискнем. Открыла глаза. Потолок. Обычный шпаклеванный белый потолок. В углу паутина. Ничего примечательного. Перевожу взгляд левее. Большая просторная комната. Красные стены. Наверх идет лестница и рядом какая-то непонятная конструкция. В углу компьютер кажется, так эта машинка называется? Я удивилась. Надо же, хоть что-то помню. Диван.Я лежу на диване. Рядом кто-то есть. Ой, мамочки. На коленях возле «моего» дивана сидел парень-«латинос». Очень встрепанные волосы, под глазами круги (интересно, что же он ночами делает), в каждом ухе по серьге (панк что ли?), «козлиная» бородка, яркая зеленая рубашка, со странным рисунком на рукаве, и перебинтованное предплечье. Ничего примечательного. Он что-то там говорил про «…не особо ладили…». Черт с ним! Кто я???! Не могу вспомнить. От этой мысли стало страшно. Захотелось куда-то себя деть. Я завизжала, вскочила с дивана надеясь убраться из этого странного места подальше.***НЕСКОЛЬКИМИ МИНУТАМИ РАНЕЕ. КАБИНЕТ ИГОНА.— Игон, не томи, выкладывай, — Гарретт нетерпеливо балансировал на коляске.— Надо дождаться остальных, или тебе хочется объяснять Эду одно и то же по три раза? — Роланд скрестил на груди руки.— Роланд прав. — Игон пристально посмотрел на Гарретта из-под очков.— Да хватит тебе, Игон! — Жанин тоже не терпелось узнать, из-за какого такого паранормального явления пострадали охотники этой ночью.— Ладно, — сдался Спенглер, — Я навел справки, это нечто странное даже для НАС. С одной стороны это «существо» сильно напоминает василиска из древней мифологии. Первое упоминание о нем встречается в "Естественной истории" Плиния Старшего - римского писателя, жившего в 1 веке до нашей эры. Отрывок, повествующий о василиске можно найти также и в "Иероглифике" Гораполло. Там упоминается прототип этого мифического существа, пусть и не обладающего такой жуткой внешностью, но не менее опасного. НО… Если бы это был василиск, то число жертв достигло гигантских масштабов. В нашем же случае, жертв нет, те, кто встречался взглядом с монстром, даже не пострадали! Только жалуются на сильную головную боль.— Ну, это ж хорошо! Значит, кроме того чтобы пуляться искрами эта тварь больше ничего не умеет?! — сказал Гарретт радостно смотря на остальных.— На твоем месте, я бы так не радовался. Это не призрак. Это существо состоит не из эктоплазмы. Настоящий, ЖИВОЙ монстр. Боюсь, мы здесь бессильны. Но кое-что мне удалось найти. «Василиск» боится крика петуха. Мне так думается, что вчера это и вспугнуло монстра.— И что, нам теперь кукарекать, что ли? Так получается? — Гаррет скорчил ехидную мину.— Вовсе не обязательно, можно попытаться сконструировать прибор, который будет испускать звук той же частоты, что и петушиный крик. — Роналд уже что-то прикидывал в уме.Игон согласно кивнул.— А откуда вообще взялась эта тварь? — спросила Жанин. Женская логика все видит под другим углом.Тут послышался визг, топот, вскрик, громыхание посуды на кухне.— Лизууун! Это ты там буянишь? Не заставляй засовывать тебя в ловушку! — не отвлекаясь от компьютера, крикнул Игон.Послышалось возмущенное попискивание. Маленький зеленый призрак все время находился в комнате вместе с остальными. Он высунул язык, показывая всем « мол, смотрите, я на вас обиделся».— Надо проверить что там! — с этими словами Гарретт выехал из комнаты. За ним последовали все остальные.Автор - Fig_Lik.

Ключевые слова: Охотники за привидениями приключения василиск бой раны

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