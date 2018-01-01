Бойтесь своих желаний (глава 5)
Глава 5. «Где же Игон?»
- Офицеры, я вас уверяю, я слышала музыку! – горячилась сухопарая старушка в цветастом платье в стиле 50-х годов.
Она настойчиво дёргала за руку одного из полицейских, пока второй пошёл вокруг Пожарной башни. Старушка нервничала, ведь полицейские так недоверчиво на неё косились. А ведь она от чистого сердца всего лишь хотела выполнить свой гражданский долг, сообщить о преступлении… Ведь слушать музыку так громко – это самое настоящее преступление!
- Ну что там, Билли?
Второй полицейский вышел из-за угла и развёл руками.
- Похоже, здесь пусто, никого нет. Я поднялся по пожарной лестнице, заглянул в окно… Конечно, в комнате лёгкий беспорядок, но это не повод вызывать полицию, - последнюю фразу Билли сказал, с укоризной глядя на старушку.
- А я вам говорю, там с самого утра громко играет музыка! – напирала старушка. – И прямо перед вашим приездом там ещё что-то ревело, прямо там, внутри здания. Мои кошечки не выносят такого шума.
- Мэм… - осторожно начал первый полицейский. – Мэм, спасибо вам за звонок, если ещё раз такое повторится, вызывайте полицию. Но хочу вас предупредить, вам могут выписать штраф за ложный вызов.
Старушенция гневно зыркнула на парней, сжала кулаки, потрясла ими в воздухе и ушла, бормоча что-то себе под нос. Полицейские переглянулись.
- Штраф за ложный вызов?
- Надо было её чем-то припугнуть! Поехали уже…
Едва они сели в машину и отъехали от Пожарной башни, из двери показалась зелёная встревоженная мордочка.
- Фьють! – фыркнул Лизун, смахивая со лба капельки зелёного пота.
***
Роланд бежал по коридору, то и дело уворачиваясь от протонных лучей. Лучи прожигали дорогие обои вместе со стенами, заставляли воспламениться уютные розовые диванчики, расставленные тут и там. Цветам в больших напольных горшках тоже не поздоровилось.
- Да что же это такое! Надо добраться до Игона…
Свернув за угол, он чуть не угодил в объятья Гарретта и Жанин, нёсшихся навстречу.
- Эй, ребята! В чём дело? – пытаясь отдышаться, спросил Джексон.
- Желания! – так же тяжело дыша, ответила Жанин. – Они исполняются!
- Вижу, наш дорогой механик-самоучка уже в курсе, - съязвил Гарретт, указывая пальцем куда-то поверх головы Роланда. – Боюсь спросить, что ты такое загадал? Быстрое и болезненное самоубийство?
- О, не спрашивай, - отмахнулся Роланд, глядя на протонный блок, который завис в воздухе в нескольких метрах от них и словно чего-то ждал. – Надо добраться до номера Игона.
- Боюсь тебя разочаровать, дружище, - сказал Миллер, отъезжая назад и утягивая за собой Жанин.
- Что ты хочешь сказать? – насторожился Роланд.
- Игона нет в номере. И мы не знаем, где он может быть, - с тихой паникой в голосе ответила секретарша. – О, ребята, кажется, оно сейчас будет по нам стрелять!
- Бежим! – одновременно выкрикнули парни, рванув вперёд.
***
- Эдуар-р-рдо…
- Прости меня, Кайли…
Кайли и Эдуардо медленно отступали, глядя на свои так неудачно материализовавшиеся желания.
- О чём ты только думал? – снова зашипела охотница, глядя то на напарника, то снова на обнажённую фигуру.
- А как ты думаешь, о чём я думал? – съязвил Эдуардо. – А вот о чём ты думала?
- О чём я думала – не твоё дело!
Коридор внезапно закончился, парочка почувствовала, что упёрлась в стену. Кайли прижалась к ней спиной, чувствуя её мраморный холод. Эдуардо вышел чуть вперёд, заслоняя девушку.
- Как ты думаешь, что они с нами сделают? – спросил он, нервно сжимая и разжимая кулаки.
- Не знаю, - тихо ответила Кайли. – Может, исполнят наши желания?
- Ну, тогда это не так страшно, - хохотнул латинос.
Девушка двинула ему локтем в бок и нахмурилась.
- Сейчас не время для шуток! Придумай лучше, как нам выбраться.
- Эй, это ты у нас всезнайка, ты и придумывай, - огрызнулся Эдуардо.
Странные фигуры приближались. Кайли инстинктивно прижалась к спине парня, тот нашёл её руку и крепко сжал. Оба затаили дыхание. Внезапно воздух рассёк протонный луч. Фигуры расступились, и парочка увидела несшихся на всех парах напарников. Блеснул ещё один луч, Эдуардо повалил Кайли на пол и упал сверху, прикрывая её своим телом от посыпавшихся на них кусков стены.
- Отличный выстрел! – крикнул Гарретт. – Гляди-ка, Роллстер, твоё ружьё стреляет лучше тебя! Посторонись!
Ловко маневрируя между застывшими фигурами «Кайли» (здесь охотник не мог не присвистнуть) и «Эдуардо», он подъехал прямиком к образовавшемуся разлому в стене.
- Кажется, там запасная лестница. Давайте, ребята!
Охотников не пришлось уговаривать дважды. Роланд с Эдуардо помогли Гарретту перелезть и перетащить кресло. Жанин всё время нервно оглядывалась, боясь увидеть ползущих к ней жутких младенцев. Казалось, даже воздух замер. В застывшей тишине отчётливо раздалось многочисленное «шлёп-шлёп-шлёп» - так стучат маленькие ладошки по полу.
- Ма-ма!
Это было последнее, что услышала Жанин, прежде чем нырнуть в дыру за остальными.
***
- Всё, приехали, первый этаж! – оптимистично объявил Гарретт, распахивая дверь перед друзьями.
Роланд первым осторожно заглянул в фойе. Ещё совсем недавно здесь их встречал приторно-сладкий мистер Барнс, здесь же крутились носильщики, горничные и другой персонал «Нью-Торонто отеля». Теперь же в фойе было пусто. Пустота казалась абсолютной, будто и не было здесь никого и никогда. В тишине раздавалось лишь тиканье огромных напольных часов.
- Этот отель мне сразу показался странным, - хмыкнул Эдуардо.
- А что же ты тогда сразу не уехал? – съязвила Кайли. – Замечтался?
- Перестаньте! – нервно шикнула на парочку Жанин. – Сейчас не время для ссор. Надо Игона найти. О, я даже боюсь себе представить, в какой беде он мог оказаться!
- И правда, - согласился Гарретт. – Зная нашего профессора, я удивляюсь, как мы все ещё не оказались в другом измерении.
- Интересно, что мог загадать Игон? – задумался Эдуардо. – Может быть…
- Тихо! – крикнул Роланд, поднимая руки в предостерегающем жесте. – Никто ни о чём не думает, ничего себе не представляет, ни о чём не мечтает! Нам и уже существующих проблем хватает.
Все усиленно закивали и постарались выкинуть из головы все мысли. Ну, по возможности. Осторожно продвигаясь через фойе, они вдруг увидели свет в кафе. Эдуардо первым заглянул туда и обомлел: за одним из столиков сидел Игон Спенглер, меланхолично жуя сэндвич. Перед ним стоял блестящий кофейник и тарелки с какой-то едой.
- Так. Кто-нибудь из вас подумал что-нибудь вроде «Ах, как было бы здорово найти Игона мирно сидящим в кафе»? – спросил латинос, настороженно поглядывая на команду.
- Я такого точно не думала, - первой ответила Жанин, остальные дружно замотали головами.
- Значит, это может быть настоящий Игон, - сказал Роланд, задумчиво потирая подбородок. – Но на сто процентов я не уверен. Надо вооружиться.
Тихонько подойдя к ближайшему к ним столику, охотники похватали с него все, что могло бы сойти за оружие – подсвечник, ваза из-под цветов, ножи и вилки. Жанин судорожно схватила салфетку и нервно её скомкала. Команда начала осторожно приближаться к предполагаемому профессору. Напряжение нарастало. Внезапно Кайли выронила вилку из ослабевшей руки. Раздавшийся звон был подобен раскату грома…
Игон резко обернулся и обомлел. Изумлённо подняв брови, он окинул взглядом всю застывшую как соляные столбы компанию и спросил:
- Ребята, что-то случилось?
Автор: Февраль-Достать-Чернил.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00 by Nik_dkПросмотров: 3Комментарии: 0
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