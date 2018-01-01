Бойтесь своих желаний (глава 5)

Глава 5. «Где же Игон?»

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:00

Nik_dk Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:00 by

- Офицеры, я вас уверяю, я слышала музыку! – горячилась сухопарая старушка в цветастом платье в стиле 50-х годов.Она настойчиво дёргала за руку одного из полицейских, пока второй пошёл вокруг Пожарной башни. Старушка нервничала, ведь полицейские так недоверчиво на неё косились. А ведь она от чистого сердца всего лишь хотела выполнить свой гражданский долг, сообщить о преступлении… Ведь слушать музыку так громко – это самое настоящее преступление!- Ну что там, Билли?Второй полицейский вышел из-за угла и развёл руками.- Похоже, здесь пусто, никого нет. Я поднялся по пожарной лестнице, заглянул в окно… Конечно, в комнате лёгкий беспорядок, но это не повод вызывать полицию, - последнюю фразу Билли сказал, с укоризной глядя на старушку.- А я вам говорю, там с самого утра громко играет музыка! – напирала старушка. – И прямо перед вашим приездом там ещё что-то ревело, прямо там, внутри здания. Мои кошечки не выносят такого шума.- Мэм… - осторожно начал первый полицейский. – Мэм, спасибо вам за звонок, если ещё раз такое повторится, вызывайте полицию. Но хочу вас предупредить, вам могут выписать штраф за ложный вызов.Старушенция гневно зыркнула на парней, сжала кулаки, потрясла ими в воздухе и ушла, бормоча что-то себе под нос. Полицейские переглянулись.- Штраф за ложный вызов?- Надо было её чем-то припугнуть! Поехали уже…Едва они сели в машину и отъехали от Пожарной башни, из двери показалась зелёная встревоженная мордочка.- Фьють! – фыркнул Лизун, смахивая со лба капельки зелёного пота.***Роланд бежал по коридору, то и дело уворачиваясь от протонных лучей. Лучи прожигали дорогие обои вместе со стенами, заставляли воспламениться уютные розовые диванчики, расставленные тут и там. Цветам в больших напольных горшках тоже не поздоровилось.- Да что же это такое! Надо добраться до Игона…Свернув за угол, он чуть не угодил в объятья Гарретта и Жанин, нёсшихся навстречу.- Эй, ребята! В чём дело? – пытаясь отдышаться, спросил Джексон.- Желания! – так же тяжело дыша, ответила Жанин. – Они исполняются!- Вижу, наш дорогой механик-самоучка уже в курсе, - съязвил Гарретт, указывая пальцем куда-то поверх головы Роланда. – Боюсь спросить, что ты такое загадал? Быстрое и болезненное самоубийство?- О, не спрашивай, - отмахнулся Роланд, глядя на протонный блок, который завис в воздухе в нескольких метрах от них и словно чего-то ждал. – Надо добраться до номера Игона.- Боюсь тебя разочаровать, дружище, - сказал Миллер, отъезжая назад и утягивая за собой Жанин.- Что ты хочешь сказать? – насторожился Роланд.- Игона нет в номере. И мы не знаем, где он может быть, - с тихой паникой в голосе ответила секретарша. – О, ребята, кажется, оно сейчас будет по нам стрелять!- Бежим! – одновременно выкрикнули парни, рванув вперёд.***- Эдуар-р-рдо…- Прости меня, Кайли…Кайли и Эдуардо медленно отступали, глядя на свои так неудачно материализовавшиеся желания.- О чём ты только думал? – снова зашипела охотница, глядя то на напарника, то снова на обнажённую фигуру.- А как ты думаешь, о чём я думал? – съязвил Эдуардо. – А вот о чём ты думала?- О чём я думала – не твоё дело!Коридор внезапно закончился, парочка почувствовала, что упёрлась в стену. Кайли прижалась к ней спиной, чувствуя её мраморный холод. Эдуардо вышел чуть вперёд, заслоняя девушку.- Как ты думаешь, что они с нами сделают? – спросил он, нервно сжимая и разжимая кулаки.- Не знаю, - тихо ответила Кайли. – Может, исполнят наши желания?- Ну, тогда это не так страшно, - хохотнул латинос.Девушка двинула ему локтем в бок и нахмурилась.- Сейчас не время для шуток! Придумай лучше, как нам выбраться.- Эй, это ты у нас всезнайка, ты и придумывай, - огрызнулся Эдуардо.Странные фигуры приближались. Кайли инстинктивно прижалась к спине парня, тот нашёл её руку и крепко сжал. Оба затаили дыхание. Внезапно воздух рассёк протонный луч. Фигуры расступились, и парочка увидела несшихся на всех парах напарников. Блеснул ещё один луч, Эдуардо повалил Кайли на пол и упал сверху, прикрывая её своим телом от посыпавшихся на них кусков стены.- Отличный выстрел! – крикнул Гарретт. – Гляди-ка, Роллстер, твоё ружьё стреляет лучше тебя! Посторонись!Ловко маневрируя между застывшими фигурами «Кайли» (здесь охотник не мог не присвистнуть) и «Эдуардо», он подъехал прямиком к образовавшемуся разлому в стене.- Кажется, там запасная лестница. Давайте, ребята!Охотников не пришлось уговаривать дважды. Роланд с Эдуардо помогли Гарретту перелезть и перетащить кресло. Жанин всё время нервно оглядывалась, боясь увидеть ползущих к ней жутких младенцев. Казалось, даже воздух замер. В застывшей тишине отчётливо раздалось многочисленное «шлёп-шлёп-шлёп» - так стучат маленькие ладошки по полу.- Ма-ма!Это было последнее, что услышала Жанин, прежде чем нырнуть в дыру за остальными.***- Всё, приехали, первый этаж! – оптимистично объявил Гарретт, распахивая дверь перед друзьями.Роланд первым осторожно заглянул в фойе. Ещё совсем недавно здесь их встречал приторно-сладкий мистер Барнс, здесь же крутились носильщики, горничные и другой персонал «Нью-Торонто отеля». Теперь же в фойе было пусто. Пустота казалась абсолютной, будто и не было здесь никого и никогда. В тишине раздавалось лишь тиканье огромных напольных часов.- Этот отель мне сразу показался странным, - хмыкнул Эдуардо.- А что же ты тогда сразу не уехал? – съязвила Кайли. – Замечтался?- Перестаньте! – нервно шикнула на парочку Жанин. – Сейчас не время для ссор. Надо Игона найти. О, я даже боюсь себе представить, в какой беде он мог оказаться!- И правда, - согласился Гарретт. – Зная нашего профессора, я удивляюсь, как мы все ещё не оказались в другом измерении.- Интересно, что мог загадать Игон? – задумался Эдуардо. – Может быть…- Тихо! – крикнул Роланд, поднимая руки в предостерегающем жесте. – Никто ни о чём не думает, ничего себе не представляет, ни о чём не мечтает! Нам и уже существующих проблем хватает.Все усиленно закивали и постарались выкинуть из головы все мысли. Ну, по возможности. Осторожно продвигаясь через фойе, они вдруг увидели свет в кафе. Эдуардо первым заглянул туда и обомлел: за одним из столиков сидел Игон Спенглер, меланхолично жуя сэндвич. Перед ним стоял блестящий кофейник и тарелки с какой-то едой.- Так. Кто-нибудь из вас подумал что-нибудь вроде «Ах, как было бы здорово найти Игона мирно сидящим в кафе»? – спросил латинос, настороженно поглядывая на команду.- Я такого точно не думала, - первой ответила Жанин, остальные дружно замотали головами.- Значит, это может быть настоящий Игон, - сказал Роланд, задумчиво потирая подбородок. – Но на сто процентов я не уверен. Надо вооружиться.Тихонько подойдя к ближайшему к ним столику, охотники похватали с него все, что могло бы сойти за оружие – подсвечник, ваза из-под цветов, ножи и вилки. Жанин судорожно схватила салфетку и нервно её скомкала. Команда начала осторожно приближаться к предполагаемому профессору. Напряжение нарастало. Внезапно Кайли выронила вилку из ослабевшей руки. Раздавшийся звон был подобен раскату грома…Игон резко обернулся и обомлел. Изумлённо подняв брови, он окинул взглядом всю застывшую как соляные столбы компанию и спросил:- Ребята, что-то случилось?Автор: Февраль-Достать-Чернил.

Ключевые слова: Охотники за привидениями странность отель желания

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