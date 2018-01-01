Снежная охота (Часть четвертая)

Часть Четвертая: Пи Джей

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:25

Nik_dk Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:25 by

Яркий, белый свет попадал Роланду на лицо. Зажмурив сильно глаза, он потянулся. Прикрываясь рукой от белоснежных солнечных лучей, он, сощурившись, начал осматривать комнату. Кроме него никого здесь не было. Видимо, Эдуардо и Кайли уже давно проснулись и вышли. Поёжившись в кровати ещё несколько минут, Джексон, не вставая с жёсткой постели, к которой он уже привык за всё это время, решил размять мышцы. Он сделал берёзку, велосипед; повертел руками в разные стороны.— Ну и обленился же ты, парень, — сам себе сказал Роланд и резко встал.Быстро одевшись, он спустился вниз. В гостиной сидели Хелли и Гарретт напротив друг друга. Миллер с задумчивым выражением лица смотрел на игральную доску, тогда как Холл сидела в мягком кресле и с интересом наблюдала за ним, время от времени выдавая на лице короткую улыбку.— Привет, чем занимаетесь? — спросил Роланд.— О, наш соня проснулся, — обратил на него внимание Гарретт. — Доброго утречка… то есть дня. Ты обычно встаёшь рано, это у нас кое-кто другой любит поспать, особенно, если рядом включён телик, — он пальцем указал на кухню.— А я учу играть Гарретта в Го, — сообщила Холл.— Это не игра, а водородная бомба для мозга! Китайцы не люди, честное слово, — почесал голову Миллер, и тяжело вздохнув, снова вернулся к игре.— Ничего-ничего, такие игры развивают, — добродушно улыбнулся Джексон, издавая недолгий смешок. — Хелли, ты как себя чувствуешь? — подойдя к ней, заботливо спросил он.— Уже хорошо, спасибо… Правда, вчера чувствовала себя сильно ослабленной… ну, тогда, когда это произошло, но сейчас всё в порядке.Девушка светло улыбнулась Роланду, тот немного замялся и виновато посмотрел на неё.— Ты прости меня за вчерашнее, — поубавил тон Джексон, — я надавил на тебя, хотя ты была ни в чём не виновата, наоборот, испытала воздействие эктоплазменного существа… второй раз. Приятного мало, я не должен был…— Всё нормально, — Хелли взяла его за руку, — я же сказала, что всё хорошо. Я понимаю вас, ведь у вас такая сложная работа.Роланд сжал её ладонь.— Тристан и Изольда, прошу моего прощения, но я уже сделал ход, — Гарретт медленно взглянул на Джексона исподлобья. — Хелли, твой черёд.Роланд хотел было что-то вставить, как из кухни раздался грохот. Все трое подскочили и направились туда. Роланд вбежал первым, за ним въехал Гарретт, и последняя зашла Хелли.— Эд… Эдуардо, — не своим голосом тихо произнес Роланд, будто ему надавили на голосовые связки. — Ты… ты… ты что сделал, Эдуардо?Он ошарашенно смотрел на разбитый на полу счётчик.— Ты… ты из ума вышел, Эд? — всё также сдавленно говорил Роланд, обратив свой взгляд на Риверу, плечи которого сильно поднимались и опускались, ноздри были расширены, глаза смотрели дико.— А меня это уже заколебало! — Эдуардо резко провёл пальцем вдоль своей шеи, показывая на каком уровне находится его терпение.— Что именно, позволь узнать?! — голос Роланда стал строже.— Да всё!— Что с тобой приятель, вчера днём ты был полон решимости спокойно дойти до конца в этом деле, готов был работать столько, сколько нужно, пока всё не решим. И тут такие психи, может, валерьяночки? — сказал Гарретт, недоуменно смотря на напарника.— Мне не нужно успокоительное! Вчера был спокоен, сегодня — нет!— Эдуардо просто ещё раз прошёлся по кухне и всё просканировал. Как понимаете сами, ничего не нашёл, — подала голос Мэгарэн, которая стояла в углу и пила чай.— И это повод?! — взъелся Джексон. — Знаешь ли, Эдуардо, не один ты тут бьёшься, чтобы хоть что-нибудь выяснить! Мы все в тупике и желаем побыстрее из него выбраться! Но, чтобы понять в чём дело, нам нужны приборы, которые сейчас ты ломаешь! Это в высшей мере глупо и непрофессионально, к тому же, и не ты собираешь все эти устройства! Готов поспорить, ты даже не знаешь из чего состоит датчик, молчу уже о бластере и ловушке!— Мы тебе в сотый раз говорили, перепроверь приборы! С ними что-то не то!— Я то и дело, что сижу над нашим оборудованием и думаю в чём дело!— Если бы сидел как следует, то уже чего-нибудь добился!— Хочешь сказать, я плохо работаю?! Может, тогда сам возьмешься за мою работу, раз такой умный?!— Ты же знаешь, что я не разбираюсь в этом! И не дави на меня этим!— О-о-о, на тебя подавишь, как же. Смотрите, какой он у нас бархатный, сама неприкосновенность! Слышите, ребята, не смейте что-то говорить Эдуардо, вы портите ему настроение!— Не язви, Джексон!— А то что, разобьешь всё оставшееся наше оборудование?Эди злостно прикусил губу.— Я не кретин, чтобы делать такое!— Да?! А, по-моему, ты только что доказал обратное! — Джексон гневно указал на разбитый датчик.— Да! Да! Признаю! Я психанул! Это движение вокруг одной точки скоро сведёт меня с ума!— Ходи, куда хочешь, только не ломай то, что починить не можешь! Прислушайся к моему совету, помогает в жизни.— О, ты теперь у нас великий знаток жизни!— Знаешь что, Эдуардо, ломать — не строить! Надо уважать чужой труд! — Роланд поспешно собрал осколки и вышел из кухни.***Джексон зашёл в кабинет Алана и нервно захлопнул ногой дверь. С грохотом кинув части датчика на стол, он уселся на стул. Опустив голову, он сжал в кулак свои волосы. Он яростно дышал. Зажмурив посильнее глаза, Роланд старательно прислушивался к тишине, пытаясь перевести дух и собраться с мыслями.Немного успокоившись, Роланд достал ящик с инструментами и начал рассматривать датчик. Он долго разбирался в проводах и в отваленных частях, разрезая один провод и соединяя другие.— И надо было Эдуардо разбивать его, — тихо высказал свои мысли вслух. — Прошло столько лет, а в его мизерных мозгах так ничего и не изменилось. Другие тоже хороши, поддержка просто на лицо. Я, между прочим, единственный, кто занимается сбором и починкой нашего оборудования.— Они должны больше ценить тебя.— Хоть кто-то со мной солидарен, — Джексон откинулся на спинку стула и замер.У него начались галлюцинации или какой-то незнакомый голос заговорил с ним?— Твой труд очень тяжёлый, ты заслуживаешь большего уважения, — пронеслось у него за спиной.Джексон резко обернулся. Перед ним стоял парень лет двадцати трёх: русые, гладкие волосы и глаза светло-зелёного цвета.— Ты… кто?— Я — Джей, — мягко представился он.— Эмм… ты друг Алана… учёный из другой базы? — с расстановкой между словами неловко спросил Роланд.— Нет, — ответил Джей.Парень взял стул, и поставив его возле механика, сел на него, приблизив своё лицо поближе к Роланду.— Я — твоё творение, — улыбаясь, добавил он.— Моё… что? — ничего не понимая, спросил Роланд.В его голове метались самые различные вопросы, начиная с того, откуда этот Джей взялся, если, когда Роланд зашел в комнату — она была пуста, и заканчивая тем, что сейчас произнёс этот парень. Звучало не серьёзнее бреда параноика.— Пи Джей 420, высокоразвитый интеллект, идентичное строение с человеческим организмом на 98%… робот.Роланд недоуменно смотрел на него.— Твой робот, — уточнил парень.— Бластер, — шепнул Джексон сам себе, подскакивая со стула.— Я вижу, ты не веришь мне, — Джей, улыбаясь, остановил его за руку. — Но лучше сядь, послушай меня.И Роланд точно по повиновению сел обратно и начал смирно слушать Джея.— Я — не галлюцинация, я — то, чего ты можешь достичь. Ты и только ты способен на это. С твоим гениальным умом и талантливыми руками ты можешь создать меня. Ты можешь сделать меня реальностью. Роланд, загляни в себя, ведь в тебе таятся великие идеи и замыслы. Их надо разбудить, им надо дать волю, чтобы свершиться, а не трагично кануть в пучине твоих всесильных возможностей. Ты ведь давно задумывался обо мне, верно?— Да… я действительно мечтаю о тебе… о твоём создании и о благих делах, которые ты можешь принести в наш мир… улучшить его.— Но ты этого не достигнешь, — печально покачал головой Джей.— Почему? — разочарованно спросил Джексон.— Потому что ты привязан к этому месту. Тебе надо отказаться от него. Освободиться самому, чтобы освободить свои действия.— Но я не могу просто бросить ребят.— Можешь, они тебя не ценят, и поверь, ты им не нужен. А тебя уже ждут.— Кто? Где?— Там, — Пи Джей указал на окно. — Встань, — Роланд встал, — подойди к окну, — Роланд подошел к окну, — открой его, — Роланд открыл окно. — Видишь?— Да.За окном механик увидел широкое, зелёное поле. Несколько людей стояли в его середине.— Это тоже твои создания, Роланд, — на ухо прошептал Джей. — А вот то — твоя жена, она очень сильно тебя любит и никогда не сковывает тебя.Джексону радостно помахала ручкой низенькая, но очень миленькая девушка, на щеках которой растёрлась мазута. Она что-то весело прокричала ему, улыбаясь ослепительно очаровательной улыбкой.— Видишь, она зовёт тебя. Идём к нам.— Сейчас спущусь, — уверенно кивнул Роланд.— Зачем куда-то спускаться? Это долго. Лучше через окно.— Но я же разобьюсь, — возмутился механик.— Нет, ты не разобьешься. Кто сказал тебе такую глупость, что люди падают? Они падают только тогда, когда хотят падать и не желают подниматься. Идём.В следующую же секунду Пи Джей оказался за окном, стоя в воздухе.— Видишь, всё просто, — Пи Джей протянул Джексону руку. — Теперь твоя очередь, ну же, поднимайся.Роланд встал на подоконник, опираясь на раму окна и блаженно смотря вперёд. В дверь постучали.— Нет, Роланд, не оборачивайся! — крикнул Пи Джей. — Это зло, они тебя не пустят к нам, они лишат тебя всего! Быстрее перешагни через окно!Дверь ручки опустилась.— Слушай, я погорячился и хотел извини… Роланд! — закричал не своим голосом Ривера. — Роланд! — Эдуардо ринулся к Джексону.— Роланд! Последняя секунда, идём! — зверски заорал Пи Джей.Роланд вытянул руку, но его тело резко упало назад, отдавая мгновенную боль в бок и в голову.В комнату ворвались испуганные учёные и Кайли с бластером.— Кайли, за окном! — указал лежащий на спине Эдуардо.Охотница моментально выстрелила в окно, медленно подходя всё ближе. Учёные подбежали к мужчинам. Мэгарэн и Хелли помогли Ривере приподняться, Джонатан и Алан приводили Джексона в чувство. Тело охотника посинело, а прозрачные глаза стеклянно устремились в потолок.— Плед. Его надо согреть!Алан взял Роланда и поспешил в комнату. Там его тело потихоньку согрелось, а к глазам вернулся тёплый карий цвет. Находясь под впечатлением от произошедшего, он попросил всех оставить его. Закрыв глаза, он быстро заснул.***В дверь Гарретта раздался тихий стук.— Можно? — спросила Хелли, появившаяся в проёме.— Да, конечно.Девушка скромно зашла и подошла к Миллеру, держа обе руки за спиной.— Мне очень жаль, что сегодня произошло с Роландом, — сочувственно произнесла она. — Так больше не может продолжаться… чтобы теперь и вы пострадали от него, — к её глазам подкатили капли, но она смогла сдержаться. — Кайли что-то нашла?— Нет, — он опустил голову.— Я долго думала рассказывать или нет… Думала, что не имеет отношения. А теперь считаю, а вдруг пригодиться. Я хотела бы кое-что добавить о Джонатане.Гарретт внимательно посмотрел на Холл.— Так вот, — она робко подошла к нему чуть поближе и вручила конверт. Миллер открыл его и вытащил несколько женских фотографий. — Мелиса. Дочь Джонатана. Несколько лет назад окончила Королевскую академию драматического искусства в Англии. Она была потрясающая.— Была?— Джонатан обещал ей, что если она закончит академию с отличием, то возьмет её на несколько месяцев сюда.— Ой, мамочки, — уже предчувствуя, что сейчас скажет Хелли, с сожалением посмотрел на Холл.— Да… ты верно понимаешь, — тихо сказала она не без грусти в голосе. — Он повёз её кататься в упряжке. Когда они решили осмотреться вокруг, Мелиса пошла чуть дальше Джонатана. Под ней оказался лед… и она упала… Джонатан не успел её спасти и… теперь до сих пор винит себя, что был так не предусмотрителен… что позволил ей приехать сюда.— Сочувствую, — прискорбно произнёс Гарретт, опуская глаза на одну фотографию. Он показал её Хелли.— А это её последняя роль в детском спектакле. Она играла русалочку для младшеклассников. Дети были в восторге.На фотографии была изображена стройная девушка с ухоженным, длинным париком алого цвета, ноги облегал зелёный хвост.— После той экспедиции с Оливером, когда он увидел русалку… Он за рюмкой коньяка проболтался, что то была Мелиса.— Ясно, — тяжело выдохнув, молвил Гарретт. — Спасибо, это была важная информация.Пожелав друг другу доброй ночи, Холли вышла из комнаты, оставляя его наедине. Посидев немного в ночной тишине, он снова глянул на фотографию со спектакля. Яркая улыбка светилась добром, а большие синие глаза были преисполнены радостью жизни и ожиданием многообещающего будущего.Автор: Ацуза.

Ключевые слова: Антарктида охотники за привидениями приключения

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