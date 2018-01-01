Надежда, что умирает последней (главы 10 - 11)

Глава 10. Десять долларов



Глава 11. Конец — это только начало

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:56

Nik_dk Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:56 by

Переливающаяся, звонкая, бурлящая мелодия водопада. Золотые лучи утреннего солнца насквозь пронзают струи воды. Холодные мокрые камни, поросшие мхом. Нежное дуновение ветра заботливо расчесывает траву. Это не сказка, это Селйяландсфосс.Молодой смуглый парень с лохматыми каштановыми волосами, нелепой козлиной бородкой и серьгой в ухе блаженно спал в уютной пещере, скрытой от посторонних глаз водопадом. Продрогший, он наконец-то пробудился, ощупывая ноющий затылок, и изумленно посмотрел по сторонам.Все верно, это был Эдуардо Ривера собственной персоной, слишком легко для исландского климата одетый и с десятью долларами в кармане. Латинос даже не догадывался, где он находится, но ужасно замерз, был голоден и не имел ни малейшего понятия, что ему делать.Недолго рассуждая, Эд сделал самый рациональный выбор в его положении – пойти прямо.- Хех, дурак же я, причем форменный, - усмехнулся Ривера. – Как я там сказал? «Да будь моя воля, я бы хотел оказаться подальше от тебя», наверное, так. Кайли, Кайли, зачем я тебе такой?Он все шагал и шагал, в желудке противно сосало, губы подернулись синевой. Вскоре перед ним предстала черная церквушка, скорее больше похожая на фермерский дом, если бы не гордо возвышающийся крест на самой верхушке. Вокруг не было никого.- Шекспировская дилемма: войти или не войти, - размышлял Эдди. – За сумасшедшего примут. Ай, ладно, черт с ним, зайду.-Простите, меня обокрали, могу я надеяться на помощь в этом… храме? – оглядываясь, спросил парень монахини.Женщина что-то прощебетала в ответ, Эдуардо посмотрел на нее, как на инопланетянку, не понимая, на каком языке с ним говорят и чего требуют. Заметив ступор незнакомца, исландка подхватила под руку юношу и очень юрко направилась к своей подруге. Эдуардо втолкнули в келью и захлопнули за ним дверь.- Вы не чувствовать холод, молодой человек? – с сильным акцентом на ломанном английском удивилась монахиня.- Я ученый. Мои вещи и деньги украли, а мне нужно вернуться в Нью-Йорк, - проговорил Ривера.- Такой юный, а уже наука постигать, - оглядела Асдис латиноса с едва скрываемым восхищением. – Вещи дать парень, а деньги идти ученый в кафе работать у Палл, Палл английский понимать. Ученый деньги сразу получать.Женщина тонким почерком усердно выводила английские буквы адреса Палла. Эдуардо взял визитку и, чуть не забыв, спросил:- А где я нахожусь?- В пара километр от Сейлаленд, - Асдис удивленно вскинула брови.- Нет, я имел в виду, какая это страна, - уточнил Эд.- Исландия. Ваш самочувствие о’кей? – женщину изумило странное поведение незнакомца, но она списала все на переохлаждение и вручила «ученому» ворох теплых вещей.Ривера горячо поблагодарил монахиню, надел вязаный свитер с оленями, джинсы, носки с помпончиками, на ноги нацепил подобие старых кроссовок.- Джексон мне бы позавидовал, - оценил свой новый образ Эдди. – Кай, кто же тебя, бедовую, защищать будет? Теперь в твое личное пространство я не буду вторгаться.Латинос встал лицом к солнцу, широко раскинул руки и закричал, как будто Гриффин могла его услышать:- Умоляю, прости меня, пожалуйста!У проходящего мимо прохожего недоуменно вытянулось лицо, Ривера стушевался.- Работать придется в каком-то кафе, неизвестно зачем оказался я здесь, у меня при себе десятка, мне нечего есть! У нашего Эда нет билета на самолет. Па-ра-ра-ра-ра-па-ра-ра-ра, - вслух декламировал безумную песенку собственного сочинения латиноамериканец. – Бред! Не хватало еще уподобиться Гарретту.Юноша обрадовался, что в закусочной, где ему предстояло трудиться, обедает много туристов, поэтому незнание языка мало могло ему помешать.- Так значит, Вас прислала моя сестра? – уточнил Палл Гриммсон, изучая бумажку, переданную ему Риверой. – Имя, фамилия, национальность? Судимость есть? В бегах не числитесь? Кем работали ранее?Гриммсон сел за дешевый конторский стол, достал необходимые документы и приготовился заполнять анкету.- Эдуардо Ривера. Мексиканец. Не судим, не женат, не в бегах. Охотник за привидениями.- Так и запишем: Эдуардо Ревера. Испанец. Не судим. Женат. Проблем с законом не имеет. Бывший пожарный.- Эм, но… - возмутился Эдди, но предупреждающий взгляд работодателя его остановил. – Фамилию хотя бы исправьте!- Итак, Ревера, я подписал ваш бейдж. Вы приняты уборщиком. Питание за счет заведения, зарплата выдается ежедневно. Униформу и инвентарь найдете в Вашей каморке, вот ключ. И, да, увидите тараканов - давите.В новом «кабинете» Эда находилась кушетка, швабры, сушившиеся на батарее тряпки, маленький телевизор без пульта и душевая. Судя по всему, латинос не первый попавший сюда несчастный.Эдуардо переоделся, плюхнулся на лежанку и с наслаждением потянулся. Вспомнив, что может поесть бесплатно, он вылез из каморки и вновь попал в вакуум, с которым обычно сталкиваются люди, очутившиеся в чужой стране, совершенно не понимая речь местных жителей.Проглядывая меню, Ривера выбрал наиболее приятно звучащее, а именно «Свид». Аппетит мгновенно пропал при виде овечьей головы, с жалостью смотрящей на юношу, вытаращив свои маленькие черные глазки. Латинос издал скорбный по несостоявшемуся ужину вздох, и вышел подышать свежим воздухом.Проходя мимо кабинета нового начальника, Эдуардо не обратил внимания на шепот двух голосов, доносившихся оттуда.- Охотник за привидениями? Ты уверен? Отличная новость!- Только аккуратней с ним, он, по-моему, слегка не в себе.- Вы позвонили Охотникам за привидениями. К сожалению, команда отправлена на задание и еще не вернулась, - сообщила запись автоответчика.- Значит, Игона и Жанин нет в Пожарной башне. Куда их дьявол понес? – сказал Миллер, разочарованно положив телефонную трубку.- Возможно, это как-то связано с нашими отметинами? – предположил Роланд.- Неужели вы всерьез полагаете, что Жанин тоже уехала? В Пожарном депо должен ведь кто-то дежурить, - подняла одну бровь Гриффин.- Кай, расслабься! Может, у нее с боссом в кои-то веки начались романтические отношения, а ты всю малину портишь. Толку там находиться, если мы в командировке, - по натуре будучи неудержимым оптимистом, Гарретт всегда считал, что стакан не только наполовину полон, а там, непременно, доверху налит лимонад.- Но номер телефона профессор мог бы оставить, - разочарованно хмыкнула Кайли.- Кай, мы не маленькие слепые щенки, разобраться с бу-хагом сами сможем.Их план по поимке чудовища был хлипким, как песочный замок, любая прибрежная волна или озорной мальчишка могли разрушить конструкцию.- Первая проблема в том, что бу-хаг знает, как мы выглядим, а мы понятия не имеем о его человеческом обличии. А вторая – сможем ли найти его кожу. И последняя – монстр может легко нас отправить туда же, где сейчас Эдуардо, - поджав губы, изрек Джексон.Гриффин потупилась при воспоминании о Ривере, воображение ей рисовало самые жуткие картины. Ох, Эдди, он так боялся смерти. Теперь он неизвестно где, а она не успела сказать ему простое слово «прости».Если бы поиск человека, которого никогда не видел, в почти незнакомом городе, передвигаясь только пешком, был олимпийским видом спорта, то сегодня Кайли, Роланд и Гарретт получили бы золотые медали.В какие только места не наведывались охотники! Они обошли, наверное, все: рестораны, клубы, магазины, рынки, автозаправки, парки, некоторые офисы, спа-салоны, закусочные, бордели, наркопритоны. Но ПКЭ-измеритель упрямо молчал. Друзья вернулись в мотель и кое-как добрались до диванчиков в фойе, как выжатые и высушенные на солнце лимоны, они упали духом, их одолевала тревога: бу-хаг не найден, Эдуардо исчез, до Пожарной части не дозвониться, а всей команде угрожает опасность.И тут Джексон заметил ее. Шикарная молодая афроамериканка с пухлыми соблазнительными губами, глазами, как у антилопы, и старательно уложенными локонами черных волос, ее лицо портила только родинка на щеке. Проследив за взглядом Роланда, Миллер пихнул локтем друга.- Хей, Ролстер, давай, подойди же к этой куколке, - инвалид хитро подмигнул.Чернокожий парень встал и, робея, подошел к девушке, та улыбнулась ему самой очаровательной улыбкой, но Джексон не успел сказать ни слова: послышался писк, извещающий о близости призрака.- Это мой пейджер, прости! – испугавшись, пролепетал Роланд и юркнул к напарникам.- Это… это… она… то есть оно… - не мог отдышаться от ужаса внезапного открытия парень.- Кто? - одновременно спросили Кайли и Гарретт.- Она бу-хаг, - шепотом выпалил Джексон.- Да, Ролли, не везет тебе с девушками. Ты в рулетку не пробовал играть? – Роланд вспыхнул от злости на бестактного Миллера.- Проследим за ней, пока не снимет кожу, - кивнула на афроамериканку Гриффин.- А что, если ночью бу-хаг опять нападет на кого-нибудь, эти монстры -вампиры же, им нужно питаться, - справедливо рассудил чернокожий парень.- Тогда я нашел кандидата на роль жертвы, - недвусмысленно посмотрел в упор на Джексона инвалид. – Вперед, амиго! Датчик нам оставить не забудь.Если бы Роланду месяц назад сказали, что первая девушка, с которой он будет флиртовать и приглашать на свидание, окажется чудовищем, он бы прыснул от смеха и не поверил.Тем не менее, Роланд Джексон делал своей новой знакомой самые изысканные комплименты, которые ему подсказал пару минут назад Гарретт, восхищался ее рассказами о любимой работе археологом, посоветовал, как опытный ветеринар, использовать Мелисе, так звали девушку, восточную технику массажа для кошек.Все это походило на комичный спектакль: оба врали, и оба знали, что лжет другой. Но Мелиса не догадывалась, что на нее уже ведется охота, бу-хаг думал, что он до сих пор охотник.После ужина в местном ресторане, Роланд проводил девушку до номера, после того, как перед ним закрылась дверь, парень почувствовал облегчение, но ненадолго.- А вам обязательно уходить? – с детским отчаяньем спросил Джексон, лежа в постели с метлой и протонным блоком.- Мы, как только разберемся со шкурой, сразу сюда, - успокаивала напарника Кайли, ведь он не Ривера, привыкший быть приманкой.Пробило за полночь, когда Гриффин и Миллер, спрятавшиеся за густой листвой растений, стоявших в нелепых горшках в коридоре, услышали скрип. Из номера выглянула Мелиса, огляделась и заперла дверь изнутри. Подождав немного, Кайли открыла отмычкой замок (и где этому успела научиться?) и проскользнула в комнату. К счастью, здесь было пусто и тихо.- А где кожа? – тихо спросил Гарретт.- Ты думал, ее на тарелочке с голубой каемочкой оставят прямо на столе? – ехидно ответила Гриффин.Напарники, перевернув вверх дном весь номер, с трудом отыскали шкуру монстра под ковром.- Мерзость! – скривился инвалид, оглядывая маскировку чудовища.– Напомни, пожалуйста, почему вместо того, чтобы просто не сжечь кожу, мы занимаемся кулинарией?- Из-за огня сработает противопожарная система, - терпеливо объяснила Кайли, продолжая посыпать солью и перцем, прихваченными из столовой мотеля, шкуру. – Когда бу-хаг наденет кожу, то специи сожгут его тело.Тем временем Роланд старательно изображал спящего, он прекрасно слышал, как монстр залетел в открытое окно, наклонился над Джексоном, заметил метлу и отвлекся. Парень старался лежать неподвижно, но его било, как в лихорадке, его участившееся дыхание могло выдать Роланда с потрохами.- Мелиса, я смотрю, ты отлично выглядишь. Принарядилась? – на пороге комнаты возник Миллер, а за ним показалась Гриффин.Чудовище, взмахнув красными волосами, спешно удалилось. В следующую минуту мотель пронзил ужасный вопль, бу-хаг горел заживо.Наутро охотники наведались в номер Мелисы. На полу были свежие следы когтей и кучка пепла.- Вы позвонили Охотникам за привидениями. К сожалению, команда отправлена на задание и еще не вернулась, - в телефонной трубке послышался щелчок, и голос Игона продолжил. – Сообщение специально для охотников: поступили новые вызовы из провинции Натал Южно-Африканской Республики. Срочно выезжайте туда!- Что ж, держим путь в Африку? – досадно пробормотал Гарретт. – И Персефоне не сообщишь, сразу насторожится, заволнуется.- В ЮАР, - подтвердила Кайли. – Без Эдуардо.Автор: Лихтен.

Ключевые слова: Охотники за привидениями приключения полтергейст страх

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