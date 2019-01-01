Санта Муэрте. Глава 6. Часть 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:46

Nik_dk Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:46 by

— Стоп, я не понял, — услышав голос Гарретта, Кайли вздрогнула. Разве он и Роланд не должны были сейчас обыскивать Кенсингтон-авеню в поисках друга?Наверное, такая же мысль пришла в голову и Спенглеру, потому что мужчина немедленно озвучил этот вопрос, и Джексон вместо ответа поставил на стол перед ними грязный протонный блок. Почувствовав, как пол уходит у неё из-под ног, Кайли плюхнулась на стул. Эдуардо и вправду перепугался настолько, что бросил оружие и пытался убежать! Да о чём он только думал? И где шляется сейчас?— Так я и знал, — севшим голосом сказал Игон, но всё же заставил себя встать и осмотреть принесённое оборудование. — Ремни не разорваны, значит, он снял блок сам, так я и знал, — повторил он, заговариваясь. — Больше никаких следов?— Никаких, — подтвердил Джексон, — мы осмотрели все близлежащие улицы вплоть до метро.— Метро? — встрепенулась Кайли.— Да. Кошмар хоть и привидение, но сейчас он имеет телесную оболочку, тело и разум зверя. Никакой зверь по своей воле не пойдёт в подземку. Лично я на его месте так бы и сделал, — Роланд немного помолчал и добавил: — Мы спросили у дежурного по станции, но Эдуардо не спускался в метро.— Вот как…— И всё-таки я хочу знать, — нехорошим тоном протянул Гарретт, — Эдуардо нас обманул? Он и раньше видел призрака?— Ну… — Игон замялся, но всё же, вздохнув, решительно ответил: — Думаю, да. Эдуардо ничего не успел мне рассказать, как и вам, но мне кажется, когда он вспоминал своё прошлое, там действительно был Кошмар. Другое дело, что он вспомнил… Что-то, что заставило его снова пойти ловить этого призрака.— Что вспомнил, что вспомнил, — проворчал Миллер, — сейчас уже нет никакой разницы, что он вспомнил!— Да, и… — начала было Кайли, но осеклась, услышав какой-то шум внизу, из гаража.Охотники почти синхронно переглянулись с одинаковой надеждой в глазах, и Кайли первой вскочила на ноги. Это не мог быть никто другой, кроме Риверы! Может быть, он пострадал? Чтобы уйти невредимым от Кошмара, нужно…— Эд… — распахнув дверь в гараж, Кайли моментально умолкла. Торопившиеся за ней Роланд с Игоном и Гарретт едва не сбили девушку с ног, но тоже замерли на верхних ступенях лестницы, и их лица приобрели одинаковое сумрачно-растерянное выражение.Кое в чём Кайли оказалась права: к ним действительно пришёл Ривера, но только не тот, которого они ждали. Заметив появившихся, Карлос отодвинулся от стола и, одёрнув форму, повернулся к ним. Красная от возмущения Жанин обессиленно рухнула в своё кресло, закрыв лицо руками, и Игон рванулся было к ней, когда его остановил Роланд.— Я хочу видеть своего брата, — жёстко сказал полицейский.— Да, мы бы тоже хотели его видеть, — брякнул Гарретт до того, как его успели перебить. На старшего Риверу эти слова произвели страшное впечатление — его лоб и щёки моментально стали краснеть, а усы словно встали дыбом.— Я хочу видеть своего брата! — его крик прокатился под сводами гаража и, кажется, ещё долго не затихал. Кайли страшно захотелось заткнуть уши и убежать, но она не могла — дорогу обратно перегородил Гарретт на своей коляске. — У вас этот балбес прячется? Эдуардо! — рявкнул Карлос так, что всё здание, кажется, зашаталось. — Я жду!— Погодите, постойте, — начал Спенглер, предостерегающе подняв руки. Учёный вышел из-за спины Кайли и под пристальным взглядом Карлоса спустился по лестнице. — Мы надеялись, собственно, что это Эдуардо и пришёл. Видите ли, дело в том, что…— Мне плевать, в чём дело, — рыкнул полицейский, — я сам прекрасно видел, как вы там танцевали со своими ящиками!— Танцевали? — от возмущения Гарретт задохнулся и уже собирался, наплевав на всё, тоже спуститься вниз, но Роланд вовремя его ухватил. — Мы вас защищали, мистер!— Гарретт, уймись, — зашипела Кайли ему на ухо, — ты только хуже сделаешь!— Хуже? Хуже будет, если мы сейчас оставим всё, как есть. Эй, мистер Ривера! — когда полицейский поднял голову, Миллер оскалился. — Если вы забыли, ваш брат спас вашего сына! А сегодня он спас жизнь вам!— Спас? Да этот придурок сорвал нам задержание! Вы, вы все, — Карлос неожиданно шагнул к оказавшемуся совсем близко Игону и, схватив его за грудки, оторвал от пола — легко, как ребёнка. Увидевший это Роланд на какое-то мгновение застыл с открытым ртом, а потом бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. За ним покатился и Гарретт, едва не свалившийся в самом низу. — Я должен вас всех арестовать за срыв полицейской операции, — Ривера уже не говорил и не кричал, он рычал как взбешённый зверь. — Давно пора прикрыть эту сомнительную конторку!Парни, торопившиеся на помощь Игону, не успели совсем чуть-чуть: Карлос слегка встряхнул его и отшвырнул его навстречу Роланду. Выпрямившись, полицейский демонстративно повёл плечами и размял кулаки.— Как мэр только вас терпит, — продолжил он, презрительно сплюнув, — такой рассадник психов в городе! Все, как один, подобрались, под стать моему братцу-идиоту. Попадитесь мне только, — Ривера, шагнув вперёд, погрозил кулаком, — все окажетесь за решёткой, все! А Эдуардо давно туда пора, может, хоть дурь из башки выветрится.— Дурь? — неожиданно для всех повторил обычно спокойный Роланд и вдруг, отпихнув ещё не пришедшего в себя Игона на Гарретта, решительно направился к полицейскому. — Это не дурь, мистер Ривера, а вам уж совершенно не следует так говорить о своём брате. Вы ведёте себя непозволительно для старшего брата! Эдуардо сегодня спас жизнь нам всем, он отвлёк призрака на себя, а вы… вы смеете обвинять его в гибели вашего отца!Едва Джексон закончил эту фразу, как Карлос уже оказался рядом с ним. Полицейский, от злости казавшийся ещё выше, слегка наклонился и произнёс с нескрываемой угрозой:— Я знаю, что говорю. И Эдуардо тоже знает, что это он виноват, он и никто другой! Не тебе об этом судить, — оглядев Роланда с головы до ног, Ривера уже собирался, похоже, его обозвать, но всё же сдержался.— Может, и не мне, но всё равно вы поступаете неправильно!— Довольно! — вдруг рявкнул Карлос, и Роланд замолчал. В наступившей тишине отчётливо стало слышно сопение Лизуна, притаившегося за столом Жанин, но на маленького призрака никто не обратил внимания. Карлос обвёл всех злобным взглядом; со стороны казалось, что он вот-вот разразится новыми ругательствами, как грозовая туча — ливнем и молниями, но вместо этого полицейский прорычал: — Довольно! Я уже наслушался всякой дребедени про призраков от своего брата, хватит вешать мне лапшу на уши. Я знаю, что вы были в госпитале у потерпевших, так вот, сунетесь туда ещё раз — и я прикрою вашу лавочку, — Ривера весьма выразительно чиркнул себя пальцем по горлу. — И вообще, сами закрывайтесь, пока ещё не поздно, — он ещё раз сплюнул на пол и зашагал к выходу, но остановился в дверях. — А моему дорогому братцу передайте, пусть тащит свою задницу домой. Вздумает удрать — я с ним церемониться не буду.Дверь за ним хлопнула так, что звякнули полки в металлических шкафчиках у стены, и хотя Карлос всем своим видом показал, что не собирается сюда возвращаться, охотники ожили не сразу.— Ребята, все живы? — первым подал голос Гарретт. Он усадил Игона, нервно придерживавшего на носу перекосившиеся очки, на стол Жанин, а сам подкатил к двери и выглянул наружу. — Вот ведь гад, а! Наговорил гадостей и тут же свалил. Он, что, совсем не понимает, что его брат в беде?— Он совершенно не хочет ничего слушать, — покачал головой Роланд, и тут отмерла Жанин, всю сцену просидевшая с круглыми испуганными глазами и каменным лицом.— Господи, скажите мне, он ушёл? — получив утвердительный ответ, Жанин со стоном откинулась на спинку своего стула. — Не могу поверить, что у нашего Эдуардо такой кошмарный брат. Ворвался сюда, начал кричать, требовал привести его… Бедный Лизун, он так испугался.Маленький призрак с виноватым видом вылетел из-под стола и куда-то умчался сквозь стену. Проводив его взглядами, охотники снова вернулись к Игону, который, кажется, уже пришёл в себя.— Ничего, Жанин, ты не виновата. Боюсь, мистер Ривера вообще не понимает сложившейся ситуации: он считает, что Эдуардо намеренно прячется от него.— Ещё бы! Да будь у меня такой брат, я бы тоже прятался!— Прекрати, Гарретт, не надо всё усугублять.— Роланд прав, — пошатнувшись, Спенглер всё же слез со стола, — лишними словами мы только теряем драгоценное время, а его, стараниями того же мистера Риверы, у нас немного. Теперь у нас на порядок больше проблем, придётся действовать быстро и…— Я готов! — моментально отреагировал Гарретт, но Игон продолжил, не обращая на него внимания:— Я переговорю с доктором Харпером, думаю, он согласится передавать нам информацию о состоянии жертв Кошмара, не ставя в известность полицию. Мы же… Прежде всего, я хочу, чтобы вы все сейчас разошлись по домам и хорошенько выспались, — остальные, переглянувшись, синхронно покачали головами. — Я понимаю, вы против, но это просто необходимо. Кошмар атакует вечером или ночью, днём мы можем не ожидать атаки. Более того, я настаиваю, потому что вы на ногах уже больше шестнадцати часов, вам нужно поспать. С утра мы начнём действовать.— Но Эдуардо…— Я знаю, Гарретт, и мне самому нелегко это признавать, но в нашем теперешнем состоянии мы ему ничем не сможем помочь. Учитывая, что он до сих пор не вернулся, боюсь, нам придётся считать Эдуардо новой жертвой Кошмара. Если это действительно так, ему нужна медицинская помощь, полицейские могли бы помочь в поисках… Увы, из-за Карлоса это невозможно, — Спенглер вздохнул и, понурившись, устало взглянул на парней. — Идите отдыхать. Завтра будет очень тяжёлый день, очень тяжёлый.Охотники не уходили долго: Гарретт слонялся без дела по гаражу, на все лады проклиная Карлоса Риверу, Роланд с каменным лицом помогал Жанин привести в порядок разбросанные бумаги, а затем вытирал пол от следов его ботинок. Между собой они почти не разговаривали, и Жанин стоило немалых трудов вытолкать из Пожарной башни сначала одного, потом второго — оба преисполнились решимости ночевать здесь в надежде, что их непутёвый друг вернётся.— Ушли, наконец, — поставив поднос с кофе на стол возле Игона, Жанин прикрыла дверь. — Я уже боялась, что не смогу их выпроводить. Им нужно отдохнуть даже от мыслей о происходящем, а они собрались тут ждать его.— Да, ты правильно поступила, правильно, — сказал Игон, но по его голосу чувствовалось, что думал учёный совсем о другом. Спенглер снял очки, отложил их на стопку книг, и прикрыл глаза рукой. — Жанин, я всё чаще думаю, что этот призрак — наш финал, наш конец. Если Эдуардо пострадает или, ещё хуже, не вернётся, кому нужны будут такие охотники за привидениями, которые и сами-то себя защитить не могут?— Прекрати, — решительно ответила та, — даже и не думай! Если не вы, всё могло было быть намного хуже. А Эдуардо… уверена, завтра же вы его и найдёте.Хотя в душе Жанин искренне сомневалась, что это случится. Если уж сам Игон упал духом, что говорить о ребятах, которые потеряли друга и даже не знали, чем ему помочь?— Кстати, ты не видел Кайли? Я выгнала Роланда и Гарретта, но не помню, чтобы она уходила.Игон, с головой погрузившийся в какие-то бумаги, ответил не сразу:— Она была с нами на лестнице.— Это-то я помню, — проворчала Жанин, уходя. Она не сомневалась, что Игон уже строил и проверял новые теории и догадки, чтобы утром огорошить ребят найденной правдой. Но вот это-то его умение отключаться от реальности, когда он был так нужен, Жанин и ненавидела больше всего.В конце концов, она решила пройтись по комнатам — с Кайли сталось бы спрятаться где-нибудь со справочником. В этом отношении Гриффин была едва ли не точной копией Игона, и Жанин иногда задавалась вопросом, умела ли она отдыхать так же, как и Гарретт или тот же Эдуардо. Сейчас Кайли как никогда требовался хороший сон дома, а она…Включив свет в маленькой кладовой, Жанин на несколько секунд зажмурилась, а, открыв глаза, уже собиралась щёлкнуть выключателем и уйти, когда поняла, что в чулане перед ней стояла Кайли. Девушка вжималась спиной в стену и тёрла кулаком покрасневшие глаза; оторопевшая Жанин не сразу сообразила, что Кайли плакала. Слова «Кайли» и «слёзы» так не вязались между собой, что Мелнитц ещё немного молчала, прежде чем сказать:— Кайли… Ты что здесь делаешь?— Прости, Жанин, ты не могла бы, — кажется, Кайли очень хотела попросить её закрыть дверь или выключить свет, но сдержалась. — Нет, ничего, извини. Я просто… — её плечи дрогнули, и девушка всхлипнула. — Я убежала сюда, когда Карлос начал кричать. Я подумала о том, что он отказывается понимать, что не хочет даже слышать имени брата, не говоря уже о том, чтобы выслушать его… И поняла, что никто из нас тоже не выслушал Эдуардо! — Жанин покачнулась. Один вид растерянной, плачущей Кайли Гриффин с тёмными разводами теней и туши на лице выбил её из колеи, и Мелнитц не знала, что и делать. — Игон ведь видел, что он что-то недоговаривает, я видела, как ему плохо, а мы все просто смолчали, и теперь не знаем, как его спасти.— Вовсе нет! — запальчиво воскликнула Жанин. — Игон отправил вас всех отсыпаться, потому что завтра будет трудный день, а это значит, он уже придумал, что делать.— Не уверена, что я смогу заснуть…— Сможешь, — Мелнитц, ловко подхватив Кайли под локоть, вывела её из кладовой и захлопнула дверь. — Тебе обязательно следует отдохнуть, утром всегда думается легче. Игон знает, что говорит.Кайли хотелось спросить, как вообще можно спать, если Эдуардо мог сейчас лежать где-нибудь под мусорными баками, моля о помощи, но в этот момент Жанин громким и фальшиво бодрым голосом объявила, что нашла её. Пришлось смолчать и быстро утереть оставшиеся слёзы: Кайли вообще не хотела, чтобы кто-то увидел её в таком состоянии, и потому вздохнула с облегчением, узнав, что остальные уже ушли. Даже всегда такичной Жанин следовало всё это видеть… не то она подумает, что Эдуардо для неё больше, чем просто коллега, а ведь всё было совсем не так. Слёзы полились от осознания собственной невнимательности, даже беспечности: Кайли же видела, что с Риверой что-то происходило, но так и не подошла, не спросила, предпочла вместо этого придумывать с остальными утопические планы, как поймать того кошмарного коня. Да никак теперь! Если изначально его жертвой был Эдуардо, призрак больше не появится, а Кайли потеряет ещё одного друга… Кошмар же не Грюндель, и нет ни малейшего шанса, что через несколько лет они обнаружат Эдуардо живым и здоровым.Жанин даже не пришлось просить — хватило одного умоляющего взгляда, чтобы она всё поняла и пообещала держать язык за зубами. Но всё равно, собираясь, надевая куртку и наматывая шарф вокруг шеи, Кайли предательски часто посматривала в зеркало и смахивала воображаемые слёзы. Пусть она сейчас пойдёт домой и попытается заснуть, но ведь ничего от этого же не изменится.— А… — начала она, но Жанин угадала её мысль:— Игон сказал, что останется и будет ждать. Не волнуйся, всё будет хорошо, я уверена.— Хотелось бы и мне быть такой уверенной, — прошептала Кайли перед тем, как выскользнуть на улицу.С неба сыпал мелкий дождь, и не горели фонари. Если бы не было так больно и страшно, надо было восхищаться затишьем и красотой спящего города, но Кайли больше не смотрела ни на небо, ни на дома вокруг. Накинув капюшон, она пересчитала мелочь в кармане — на такси, конечно, не хватит, придётся добираться до метро, если оно ещё не закрылось. И хотя ей пришлось сделать приличный крюк, Кайли не удержалась и вместо своего дома отправилась к другому, питая глупую, вряд ли осуществимую надежду.Так оно и оказалось. В окнах маленького трёхэтажного дома-пристройки не горел свет.Автор: Tinuviel-f.

Ключевые слова: Охотники за привидениями смерть призрак привидение демон

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